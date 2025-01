Partys in Magdeburg am dritten Wochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 24. bis 26. Januar 2025 ein umfangreiches Programm.

Buttergasse: In der Buttergasse im Alten Markt 13 steht am 24.1. ab 20 Uhr die "Mrs/Mr. Wahl Fashion Dance" mit anschließender After-Show-Party an. Die Schlagerparty mit DJ FunXbeat beginnt am Abend darauf um 23 Uhr.

Ellen Noir: "Underground Rave 32" ist die Technonacht am 24.1. im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof überschrieben. Beginn ist um 22 Uhr. Auf dem einen Floor sorgen Benny R. vs Püppy Unrockbar, Cheapex vs Junkzz, Eycer vs Enchante,r Togs & SKG, CZ Kind vs Bassbilan, Beat & Bezeps sowie Echse vs Anubis für die Musik, auf dem anderen Phiesi & Abzocka, Hochtöner, Crackpots, 5XD vs Krause, Törner vs Setrixx und Höhni. Am 25.1. erklingen ab 22 Uhr die "Stimmen der Nacht" mit Kraft der Sonne, Daniela Albrecht & Jaissooo, Restless sowie Jotzik & Güldenpfennig.

Kiste: Die Semesterabschlussparty wird am 24.1. ab 22 Uhr mit DJ Rockephilly im Studentenclub Kiste in Haus 31a auf dem Campus der Unimedizin in der Leipziger Straße 44 gefeiert.

Boys’n’Beats: DJ Renergy sorgt am 24.1. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, für den Mix aus Pop, House, Black, EDM und mehr. EDM, Mainstream und ein Hauch Techno bringt DJ Nicki am 25.1. ab 23 Uhr auf die Lautsprecher.

Insel der Jugend: Die erste "Szene Hilft Soli-Party" in diesem Jahr ist für alle Betroffenen rassistischer Gewalt auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 beginnt um 23 Uhr. Gespielt werden Techno und DnB.

Down Town Club: 90er und 2000er sind mit DJ Timson am 24.1. ab 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club angesagt. Am 25.1. bricht um 23 Uhr die "Resident DJ Night" mit Ex und DJ Vendetta an.

Prinzzclub: "Thank God it's Friday" heißt DJ Trace am 24.1. ab 23 Uhr das Wochenende mit Hip-Hop, House, Trap, Future, Deutschrap und Dance im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a willkommen. Für den 18.1. steht ab 23 Uhr die "Medi Party" mit MC Heyer im Kalender. "Nostalgica" - die 2000er- und 2010er-Party beginnt Tags darauf zur gleichen Zeit mit DJ Zaro.

Festung Mark: Bis 9. Februar ist an der Festung Mark im Hohepfortewall eine Eisbahn aufgebaut. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag - und an den Sonnabenden ist von 18 bis 22 Uhr Eisdisco angesagt. Am 25.1. wird ab 22 Uhr zudem "Rave them loud" mit Fengari, DJ Spezial, Manuel Rodriguez und Captain Dreister gefeiert.

Café Treibgut: Die XXL-Single Party wird am 25.1. im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 gefeiert. Los geht's um 19 Uhr.

Nachdenker: In den "Dark Denker" verwandelt sich der Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 am 25.1. um 20 Uhr. Geboten werden New Wave und Gothic der 80er und 90er mit Dark Linse und dem Schwarzen Hasen.

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 beginnt am 25.1. um 21 Uhr eine Ü30-Party.

Kunstkantine: "The Bumms" schallt am 25.1. durch die Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43. Techno gibts auf dem einen Floor von Anja Schneider, Ragi und DJ Tork, UK Garage auf dem anderen mit Dante, Rtsy, A7, Jeezwho und MC: Zoomanto.

Schauspielhaus: Manú, Gretaepisch und Maria_Maria legen am 25.1. zur Queer-Party "LegitLove" im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke 64 auf. Beginn ist um 23 Uhr.

Geheimclub: "Never Stop" bietet am 25.1. ab 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 Party auf zwei Floors. Mit dabei sind Larook, Silend G und Nicolas Lendkrais, Red Maze sowie DXTN.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.