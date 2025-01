24. JANUAR Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen am Freitag 

Humor, Theater, Musik, queere Kurzfilme und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 24. Januar 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 24. Januar 2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Carolin Kebekus mit "Shesus" in Magdeburger Getec-Arena

Carolin Kebekus tritt an diesem Freitag mit ihrem Comedyprogramm „Shesus“ in der Getec-Arena auf. Die deutsche Komikerin und Entertainerin, die 1980 in Bergisch Gladbach geboren wurde, ist bekannt für ihre Vielseitigkeit. Sie ist neben ihrer Arbeit als Komikerin auch als Sängerin, Schauspielerin, Produzentin, Autorin und Moderatorin aktiv.

Mit „Shesus“ präsentert Kebekus ein Programm, in dem sie als Hohepriesterin des Humors auftritt. Sie führt ihre Zuschauer durch eine Zeremonie voller Heiterkeit. Ihr neues Programm stellt den alten Irrglauben infrage, dass der Himmel das Ende der Möglichkeiten sei. Carolin Kebekus wurde durch ihre Parodien des Tokio-Hotel-Sängers Bill Kaulitz bekannt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2021 den Grimme-Preis und den Bayerischen Fernsehpreis. Sie ist auch für ihre feministischen Themen bekannt und trat in verschiedenen Formaten wie „Die Carolin Kebekus Show“ auf.

Shesus mit Carolin Kebekus beginnt diesen Freitag, 24. Januar, um 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

"Die Koffer voll von Sehnsucht" im Magdeburger Insel Theater

„Die Koffer voll von Sehnsucht“ ist ein Theaterstück über das Leben der Dichterin Mascha Kaléko. Derzeit steht es auf dem Spielplan des „Insel Theaters“, das bis zum Ende des vergangenen Jahres unter dem Namen „Theater an der Angel“ bekannt war.

Anne Struve spielt Mascha Kaléko. Sie nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch das bewegte Leben der kessen Berliner Dichterin, die heute fast vergessen ist. Der Weg führt in das pulsierende Berlin der 20er und 30 Jahre, über das New York der Nachkriegszeit, ins krisenhafte Jerusalem und zurück in das Nachkriegseuropa. Das Schauspiel über den Lebensweg der Kaléko ist eine fulminante Zeitreise durch das rastlose 20. Jahrhundert. Es lädt zum Erinnern ein und zeigt Parallelen zur Gegenwart auf.

Das Theaterstück ist eine Hommage an Kalékos Lebenswerk, erzählt ausschließlich durch ihre eigenen Worte. Biografische Gedichte und Brieffragmente aus Mascha Kalékos Nachlass (teils unbekannt) berichten von ihren leuchtenden Jahren, aber auch ihren Schicksalsschlägen, denen sie mit Sehnsucht und störrischem Humor begegnete. Die radikale Entscheidung, Kalékos Leben ausschließlich durch ihre literarischen Werke zu erzählen, verleiht dem Stück eine authentische und unvergleichliche Intimität. Anne Struves Darbietung ist detailverliebt, authentisch und humorvoll. Eine Liebeserklärung an die Poesie Kalékos zeigt, wie zeitlos und lebendig die Literatur bis heute ist.

"Die Koffer voll von Sehnsucht" beginnt diesen Freitag und Sonnabend, 24. und 25. Januar, um 20 Uhr im „Insel Theater“ in der Zollstraße 19. Am Sonntag, 26. Januar, ist eine Vorstellung für 18 Uhr geplant. Weitere Termine sind eine Woche später am 31. Januar und 1. Februar um 20 Uhr und am 2. Februar um 18 Uhr.

„Pasión de Buena Vista“ im Magdeburger Amo

Die Show „Pasión de Buena Vista“ wird am 24. Januar 2025 ab 20 Uhr im Amo-Kulturhaus in der Erich-Weinert-Straße 27 in Magdeburg aufgeführt. Nach mehr als einer Million begeisterter Zuschauer in über 35 Ländern und mehr als 1.000 Vorstellungen kehrt die spektakuläre Inszenierung nach Europa zurück. Mit heißen Rhythmen, mitreißenden Tänzen und unvergesslichen Melodien entführt die Veranstaltung das Publikum in die aufregenden Nächte Kubas.

Zusammen mit der „Buena Vista Band“ und der Tanzformation „El Grupo de Bailar“ wird eine Bühnenshow geboten, die die kubanische Lebensfreude lebendig werden lässt. Mehr als 150 maßgeschneiderte Kostüme runden das visuelle Erlebnis ab. Das Ensemble präsentiert nicht nur bekannte kubanische Klassiker, sondern auch eigene Arrangements, die die kulturelle Vielfalt der Insel widerspiegeln. Die spektakulären Choreografien und die Energie der Darsteller ziehen das Publikum in ihren Bann und schaffen eine unvergessliche Atmosphäre. Mit „Pasión de Buena Vista“ wird der karibische Lebensstil und die Leidenschaft Kubas auf die Bühne gebracht.

Pete Alderton gibt mit einem Gast ein Konzert im Alten Theater am Jerichower Platz

Pete Alderton tritt mit einem Gast am Freitag, dem 26. Januar 2025, ab 19 Uhr im Foyer des Alten Theaters Magdeburg in der Tessenowstraße 11 auf. Der Eintritt ist frei, das Konzert findet als Hutkonzert statt.

Der Blues-Sänger präsentiert eine Mischung aus eigenen Liedern und Interpretationen klassischer Werke von Blues-Legenden wie Robert Johnson, Willie Dixon und Son House. Zudem zeigt er seine Vielseitigkeit im Singer-Songwriter-Genre mit Stücken von Leonard Cohen und Bob Dylan sowie mit gesellschaftskritischen und persönlichen Eigenkompositionen. Das Konzert verbindet authentische Blues-Klänge mit einer intensiven Atmosphäre, die an Baumwollfelder in Mississippi oder Clubs in Chicago erinnert.

Impro-Krimi im Magdeburger "Guck mal!"

Improvisationstheater unter dem Titel „Krimaginär“ bietet der Verein Magdeburger Theaterkiste von 1993 am 24. Januar 2025 ab 19.30 Uhr im Kulturzentrum „Guck mal!“ in der Babelsberger Straße 9. Im Mittelpunkt steht ein Kriminalfall, dessen Verlauf und Ausgang vom Publikum mitgestaltet werden.

Dabei werden Fragen wie „Wer ist das Opfer?“, „Wer ist der Täter?“ und „Wird der Fall gelöst?“ gemeinsam erörtert. Die Interaktion der Zuschauer mit den Schauspielern spielt eine zentrale Rolle, um das Stück lebendig zu gestalten. Der Einlass beginnt ab 19 Uhr.

Queere Kurzfilmnacht im Magdeburger Einladen

Am 24. Januar 2025 wird die vierte Queere Kurzfilmnacht in Magdeburg im EinLaden in der Breiter Weg 30 abgehalten. Der CSD Magdeburg e.V. lädt zu einem Abend voller inspirierender Kurzfilme unter dem Titel „No Guts, No Glory – Queere Filme zur längsten Nacht“ ein. Ab 19 Uhr öffnet der EinLaden seine Türen für Interessierte, die zwischen den Filmen in gemütlicher Atmosphäre bei heißen Getränken und selbstgemachtem Popcorn in den Austausch gehen können.

Die sechs gezeigten Kurzfilme stellen mutige Menschen in den Mittelpunkt, die in unterschiedlichen Situationen für sich oder andere einstehen – sei es im privaten oder gesellschaftlichen Bereich. Dabei werden Themen wie Ausbeutung, Selbstbehauptung und queere Liebesgeschichten behandelt. Der Abend beginnt um 19 Uhr mit dem Einlass. Ab 20 Uhr werden die ersten drei Kurzfilme gezeigt. Die letzten drei Filme beginnen um 21 Uhr, gefolgt von einem Filmgespräch und Net Together ab 21.45 Uhr.

Die Filme beinhalten Werke wie „Flores del otro patio“, eine Dokumentation über queere Aktivisten in Kolumbien, die die Ausbeutung von Mensch und Natur anklagen, und „I Like Girls“, eine charmante Animation über erste queere Schwärmereien. Weitere Filme sind unter anderem „How to Carry Water“, ein poetischer Dokumentarfilm, und „Grace and Betty“, ein Spielfilm über eine junge Frau, die sich ihrer Großmutter gegenüber outet. Der Eintritt ist ab 14 Jahren und der Abend ist für alle Altersgruppen geeignet.

"An Mut spart nicht noch Mühe 2.0" in der Magdeburger Zwickmühle

Unter dem Titel "An Mut spart nicht noch Mühe 2.0" erlebt das Erfolgsprogramm der Magdeburger Zwickmühle am 22.1, die Premiere seiner aktualisierten Fassung. Die Besetzung umfasst Olaf Kirmis und Thomas Müller sowie alternierend Rolf Schinzel und Oliver Vogt. Die Regie führen Michael Rümmler und Hans-Günther Pölitz, der auch das Buch schrieb. Beiträge stammen auch von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer. Musikalisch begleitet wird das Programm durch Werke von Udo Lindenberg, Carl Loewe, Giuseppe Verdi, Ralph Erwin, Ralf Arnie, Theo Mackeben und Hanns Eisler.

Das Kabarettstück setzt sich mit dem Thema Mut auseinander – in all seinen Facetten, von historischen Beispielen über gesellschaftliche Entwicklungen bis hin zu aktuellen politischen Bezügen. Humorvoll und bissig beleuchtet es, wie Mut früher definiert wurde, wie er heute verstanden wird und welche Konsequenzen daraus entstehen. Mit scharfsinniger Satire, Wortwitz und musikalischer Begleitung lädt das Programm ein, sich mit Mut, Angst, Veränderung und gesellschaftlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Dabei vereint es schlagfertige Texte, zeitgenössische Anspielungen und philosophische Reflexionen zu einem abwechslungsreichen Abend.

Die Vorstellungen in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a beginnen vom 22. bis 25.1. sowie am 1., 7., 8., 20. und 28. Februar um 20 Uhr. Nachmittagsvorstellungen sind für den 29.1. sowie für den 19. und 26.2. um 15 Uhr angekündigt. Für den 9.2. ist ein Termin um 17 Uhr angesetzt.

Spicy Tomatoes spielen am Freitag

Die Band Spicy Tomatoes tritt am 24. Januar 2025 ab 20 Uhr im mach|werk in der Straße Breiter Weg 114a auf. Das Programm umfasst Neuinterpretationen von Songs von Jimi Hendrix, Blues von Keb Mo, Jazz, romantische Balladen sowie eigene Lieder und Texte. Die Band besteht aus Steffen Giebel an Gitarre und Gesang, Jogi Böhme am Schlagzeug und Gesang sowie Friedhelm Ruschak am Bass und Gesang.

Alle drei Musiker haben bereits in anderen bekannten Formationen gespielt, darunter „Live Blues Break“, „Rose Bogey’s“ und „Daphne und die Frudies“.

Schöne Aussicht in der Magdeburger Galerie Himmelreich

Die Magdeburger Galerie Himmelreich zeigt noch bis zum 14. Februar die Ausstellung „Schöne Aussicht“, in der Werke aus Malerei, Grafik, Zeichnung, Fotografie, Glasgestaltung und Objektdesign gezeigt werden. Mit dabei sind Künstler wie Ingrid Müller-Kuberski, Michael Emig, Peter Adler, Cathleen Meier und viele weitere, die ihre Perspektiven und kreativen Ansätze vorstellen.

Die Ausstellung lädt dazu ein, Kunst als Möglichkeit zu erleben, neue Horizonte zu entdecken und eigene Gedankenwelten zu formen. Die gezeigten Werke regen Fantasie und Emotionen an, sei es durch kräftige Farben, filigrane Linien oder ausdrucksstarke Formen. Der Ausstellungsraum wird so zu einem Ort, an dem Betrachter Kunst auf individuelle Weise erfahren und interpretieren können.

Die Galerie Himmelreich befindet sich im Breiten Weg 213b in Magdeburg. Geöffnet ist sie dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

„Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg gezeigt

Die Ausstellung „Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 gezeigt. Die Schau ist eine Kooperation mit dem Verein der Bibliophilen und Graphikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt „Willibald Pirckheimer“.

Die Ausstellung präsentiert Drucke und Originale aus Mahlers gezeichneter Kafka-Biografie, die im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Mit minimalistischen Strichzeichnungen hat der österreichische Comiczeichner zentrale Figuren aus Kafkas Welt – darunter den Käfer Gregor aus Die Verwandlung, die Maus Josephine und den Hungerkünstler – ebenso wie Kafka selbst und sein Umfeld humorvoll interpretiert.

Franz Kafka selbst hatte ambivalente Gefühle gegenüber Illustrationen seiner Werke, zeigte sich aber auch humorvoll. Nicolas Mahler greift diese Gegensätze auf und verbindet sie mit seinem charakteristischen Zeichenstil.

Mahler, geboren 1969 in Wien, ist bekannt für seine Adaptionen klassischer Literatur sowie seine Comics und Cartoons, die in renommierten Zeitungen und Magazinen wie Die Zeit, NZZ am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Titanic erscheinen.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für die Premiere von "Die Hamletmaschine" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64, für den Satirischen Jahresrückblick um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 sowie für "Abba klaro" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.

Zum Redaktionsschluss noch 13 Restkarten erhältlich waren für das Musical "Anything goes" um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9.