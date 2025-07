Tanzen, Feiern und Partys in Magdeburg am letzten Juli-Wochenende

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 25. bis 27. Juli ein umfangreiches Programm.

Café Treibgut: Das "Spritz Night Lady's special" mit DJ beginnt am 25.7. um 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45. DJ Henne legt am 26.7. ab 19 Uhr zur 80er/90er-Party auf. Für den 27.7. steht von 16 bis 21 Uhr der "Lazy Sunday" im Kalender. Mützang legt Vocal House, Electro House und Beach Vibes auf. Der Eintritt ist am Freitag und am Sonntag frei.

Datsche: Am 25.7. ist Livemusik ab 20 Uhr mit "Acht Eimer Hühnerherzen" in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 angesagt. Für den 26.7. ist die 80er-Jahre-Fete "La Boums" mit Beat Börjer vorgesehen. Am 27.7. steht für 14 Uhr der Sonntagsbumms im Kalender. Der Eintritt in der Datsche ist frei.

Montego Beachclub: Der "Friday Sundowner" steht mit DJ Alex Ninow am 25.7. ab 20 Uhr im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 bei freiem Eintritt an. Am 26.7. legt ab DJ benDMA zu "Beach & Beats" ab 20 Uhr auf. Auch hier ist der Eintritt frei.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet. Am 25.7. ist "Happy Birthday" angesagt mit E.T., M.S.T., Mysterious M, Brox Kadus sowie Frank Strömer.

Boys’n’Beats: Die "Havana Club Night" bricht im Boys'n'Beats, der Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, am 25.7. um 23 Uhr an. "Saturgay - Champagne & Pop" heißt es am 26.7. ab 23 Uhr.

Down Town Club: Die "Vocal Techno Night" mit DJ Vendetta, Fapp & Bru sowie N3xt Le7el steht am 25.7. ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 auf dem Plan. Eine "Candy Crash Party" ist für den 26.7. ab 23 Uhr geplant.

Prinzzclub: "Sweat" verspricht Curt Powell am 25.7. ab 23 Uhr dank Hip-Hop, Afrobeats, Ampaiano und Clubbangern im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Ein "Pop Hits Only Geballer" ist mit DJ Hoff am 26.7. ab 23 Uhr angesagt.

Geheimclub: Eine "Multiplay Pre Hour" beginnt im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 26.7. um 18 Uhr. Für 23 Uhr ist dann der Start der Party "GC Invites Schumacher Club" geplant.

Sudenburger Biergarten: DJ Palm Beach legt bei der "Open Air Ü30 Disco" am 26.7. ab 18 Uhr auf. Der Eintritt im Sudenburger Biergarten an der Ecke Braunlager/Walmbergstraße ist frei.

Insel der Jugend: "Just Rap" heißt es am 26.7. auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Bei diesem Open Air sind ab 18 Uhr

AchtVier, Ivo der Bandit, BRXMMI 391, Duke 394 & Easy East, Sonic 39, Modus Steifhigh und Vato mit von der Partie.

Elbauenpark: Die 90er-und-2000er-Party "Venga Venga" lockt am 26.7. in den Elbauenpark. Beginn ist um 22 Uhr.

Buttergasse: In der Buttergasse im Alten Markt 13 bricht am 26.7. um 23 Uhr eine "Dream Trance Night" an.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.