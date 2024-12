Theater, Musik, Zirkus und Party - dies sind Themen am Mittwoch, 25.12.2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit und eine Absage am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 18. Dezember 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Weihnachtskonzert mit Enrico Scheffler im Theater in der Grünen Zitadelle

Auch in diesem Jahr erwartet die Besucher ein besonderes Ereignis: das traditionelle Weihnachtskonzert am 25.12. um 16 Uhr von Enrico Scheffler im Theater in der Grünen Zitadelle. Seit vielen Jahren gehört dieses Konzert zu den festlichen Höhepunkten der Weihnachtszeit.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember 2024, dürfen sich die Gäste auf eine stimmungsvolle Aufführung im weißen Winterwald freuen. Das Konzert bietet eine Mischung aus klassischen und modernen Weihnachtsliedern, bekannten Musicalhits und unterhaltsamen Geschichten. Besonders zur Geltung kommt die festliche Atmosphäre, die durch den Einsatz des beliebten Weihnachtselfen Mario Urbach noch verstärkt wird.

Ein wunderbarer Auftakt für die Weihnachtszeit, der die Traditionen der Saison – von verschneiten Landschaften bis zum Schmücken des Weihnachtsbaums – aufgreift und in einem unvergesslichen Konzert wieder aufleben lässt. Enrico Scheffler lädt alle herzlich ein, diesen besonderen Tag im Theater zu verbringen und gemeinsam die Freude des schönsten Festes des Jahres zu erleben.

Planet B im Magdeburger Schauspielhaus

Die Komödie Planet B von Yael Ronen und Itai Reicher entführt das Publikum 40 Millionen Jahre in die Zukunft. Das Stück steht derzeit in einer Inszenierung des Theaters Magdeburg auf der Bühne des Schauspielhauses.

Die Geschichte: Humanoide stoßen auf die Erde, einen winzigen, unbewohnbaren Planeten am Rande der Galaxie. Unter den wenigen Relikten entdecken sie ein iPhone und das „Hausaufgabenheft“ von Max Schrammel, den sie für einen Chronisten halten. Angeregt von diesen Funden rekonstruieren die Humanoiden die letzten Tage der Menschheit. In einer satirischen Reality-TV-Show lassen sie gefährdete Arten gegeneinander antreten: etwa einen depressiven Panda gegen eine urbane Füchsin oder eine Fledermaus gegen eine Ameise. Sogar der Versicherungsvertreter Boris ist dabei.

Planet B wird am 25. Dezember und 31. Januar um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Am 31. Dezember gibt es zwei Vorstellungen.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 8. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Unter der Regie von Paul Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom 23. und 24. Dezember und 2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr.

„Treffen an der Krippe“ in Magdeburger Hoffnungskirche

Der 25. Dezember um 16 Uhr steht am 25.12. im Norden Magdeburgs unter dem Titel „Treffen an der Krippe“. Die Kinderchöre der Biederitzer Kantorei und der St. Mechthild Schule haben ein Pogramm vorbereitet. Mechthild Altmann begleitet am Klavier, Anke van de Ven bringt mit der Violine die Töne ihren Beitrag,

Veranstaltungsort ist die Hoffnungskirche im Krähenstieg 2. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird erbeten – und jeder weiß, dass diese kleinen Stimmen unbezahlbar sind.

Partys in Magdeburg

M2: Am 25.12.2024 steht ab 18 Uhr das Weihnachtsschunkeln mit DJ Henne im M2 am Hasselbachplatz auf dem Programm.

Factory: Ein Depeche Mode Party und eine 80s-Party sind in der Factory in der Sandbreite 2 geplant. Beginn ist um 22 Uhr.

Kunstkantine: Die Kunstkantine ist 22 Jahre alt. Begangen wird das ab 22 Uhr in der Karl-Schmidt-Straße 43.

Flowerpower: Das Flowerpower ist dienstags bis sonntags im Breiten Weg 252 ab 19 Uhr geöffnet. Geboten wird am 25.12. ab 22 Uhr die "Rockin Jesus Birthday Party".

Buttergasse: "Time To Remember" heißt es in der Buttergasse im Alten Markt 13. Es legen C.H.R.I.S. & CLAYDE auf. Beginn ist um 23 Uhr.

Boys'n'Beats: Im Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89 steht am 25.12. das "Pink Christmas" an. Beginn ist um 23 Uhr.

Down Town Club: Die "Merry X-Mas Party in the Mix" steht im Down Town Club im Breiten Weg 227 an. DJ Florence legt ab 23 Uhr auf.

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für "Carmen" um 18 Uhr im Opernhaus, für "Mister Panik" um 20 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall und für "Das lange Weihnachtsmahl" um 20 Uhr im Theater an der Angel.

Gegebenenfalls gibt es Restkarten an der Abendkasse.

Abgesagte wurde das Weihnachtssingen im Moritzhof.