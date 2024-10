Musik, Humor und Wissen gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 25. Oktober 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 25. Oktober 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Michy Reincke spielt in der Sudenburger Feuerwache

Am Freitag, dem 25. Oktober 2024, um 20 Uhr, tritt Michy Reincke in der Sudenburger Feuerwache auf der Halberstädter Straße 140 auf. Die Konzerte von Michy Reincke sind sowohl einladende Angebote zur gediegenen Unterhaltung als auch Erinnerungen daran, das Leben zu umarmen und zu genießen.

Er bringt exzellente Musiker mit, die zusammen mit ihm eine Atmosphäre voller kluger und herzenswarmer Erfahrungen schaffen. Sein Humor ist oft ungewöhnlich und entzieht sich gängigen Schubladensystemen, was die Aufführungen besonders macht.

Das diesjährige Motto „Die Pflanzen rauben uns den Sauerstoff“ soll lediglich als Aufhänger dienen, um das Publikum in die Konzerte zu locken. Eine tiefere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema ist nicht erforderlich. Vielmehr geht es darum, gemeinsam zu singen, zu tanzen und Spaß zu haben. Hits wie „Valérie, Valérie“, „Taxi nach Paris“ und „Nächte übers Eis“ laden dazu ein, mitzusingen und den Abend zu genießen.

"Monopoly - Eine Besteigung des deutschen Schuldenbergs" im Magdeburger Schauspielhaus

Die Uraufführung von "Monopoly - Eine Besteigung des deutschen Schuldenbergs" von Calle Fuhr richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren und behandelt auf humorvolle Weise die drängenden finanziellen Herausforderungen Deutschlands. Eine Aufführung ist für den 25.10. um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 geplant.

In einer Zeit, in der Infrastruktur bröckelt und das Gesundheitssystem unter Druck steht, beschließt Calle, seinen persönlichen Beitrag zur Reduzierung der Staatsschulden zu leisten. Auf seiner Reise zur Tilgung dieser Schulden trifft er auf Banker, Journalist und Ökoom , die ihm zeigen, dass Staatsschulden nicht nur negativ sein müssen.

Auch interessant: Rezension der Volksstimme "Kritik an Politik beim Monopoly in Magdeburg"

Eine zweite Aufführung dieser Woch findet am Samstag, dem 26. Oktober, von 19:30 bis 20:45 Uhr statt. Im Anschluss gibt es ein Nachgespräch mit Carl Mühlbach, einem Volkswirt und Finanz-Aktivisten, der die NGO FiscalFuture leitet.

Weitere Vorstellungen sind für den 28. November, 14. Dezember und 21. Dezember geplant, jeweils um 19:30 Uhr, ebenfalls in Kammer 2. Nach der Vorstellung am 28. November wird Carla Reemtsma, Klimaaktivistin von Fridays For Future, an einem Nachgespräch teilnehmen.

"Hauptsache Theater" mit Melanie Haupt im "...nach Hengstmanns"

Am Freitag, dem 25. Oktober 2024, um 19.30 Uhr, empfängt Melanie Haupt zu einem unterhaltsamen Kabarettabend mit dem Titel "Hauptsache Theater". Die Veranstaltung findet im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 statt.

An diesem Abend wird ein breites Spektrum gesellschaftlicher Themen angesprochen, wobei Haupt die Relativitätstheorie auf humorvolle Weise erklärt – und das alles, während die Musik swingt. Zusammen mit ihrem musikalischen Begleiter Jonathan Bratoëff, der sie am Bass und an der Gitarre unterstützt, erwartet die Zuschauer ein lebendiger Liederabend im Theater, das Haupts Ansicht nach überall sein kann, selbst in der kleinsten Hütte.

Tribute to the Bee Gees in der Magdeburger Getecarena

"A Tribute to the Bee Gees" performed by "Night Fever" findet am 25. Oktober 2024 um 20 Uhr in der Getec-Arena, Berliner Chaussee 32, statt. "Night Fever – The Very Best of the Bee Gees" gilt seit über zehn Jahren als eine der erfolgreichsten und authentischsten Bee Gees Tribute-Shows weltweit. Kaum eine andere Band kommt dem Original so nah.

Die Show Nights on Broadway, basierend auf dem legendären Konzert aus 1997 One Night Only in Las Vegas, bietet eine große LED-Wall im Hintergrund, weitere Licht- und Videoeffekte sowie zusätzliche Musiker und Gäste. Es rklingen Klassiker wie Massachusetts, Stayin' Alive, Tragedy, Words, You Win Again, How Deep Is Your Love, Jive Talking, Nights on Broadway, Juliet, Grease, World, You Should Be Dancing und viele mehr.

Clifford Brown & The Getaway in der Magdeburger Festung Mark

Ein Kneipenkonzert ist im Stübchen am 25.10. ab 20 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall geplant. Clifford Brown & The Getaway laden das Publikum zum Mitsingen und Mittanzen ein. Die Band gilt als Magdeburgs jüngste Country Band und besteht aus fünf Cowboys, angeführt von dem schottischstämmigen Folk- und Countrymusiker Clifford Brown.

Die Band ist in der hiesigen Musikszene kein Unbekannter und präsentiert sich in einem neuen Gewand. Sie katapultieren ihr Publikum direkt nach Nashville und schlagen einen musikalischen Bogen von berühmten Klassikern über Neuinterpretationen bekannter Songs bis hin zu eigenen Stücken. Dabei fühlen sie sich dem musikalischen Erbe von Les Brown, dem bekannten Country-Sänger und Cliffords Vater, verpflichtet.

"Rock Rising - The Supreme Classic Rock Show" im Alten Theater am Jerichower Platz

Am Freitag, dem 25. Oktober, um 20 Uhr, präsentiert das Alte Theater am Jerichower Platz die Show "Rock Rising - The Supreme Classic Rock Show". Diese Live-Jukebox für Classic-Rock-Fans bietet Musik von legendären Bands wie Deep Purple, Aerosmith, Queen, The Eagles, Kansas, AC/DC, The Who, Boston und Fleetwood Mac. Rock Rising ist eine erfolgreiche Rockshow aus Irland, die das Publikum auf eine spannende Reise durch die letzten 50 Jahre Rockmusik mitnimmt.

Die siebenköpfige Band vereint einige der besten Musiker Irlands, die alle Multiinstrumentalisten sind und mit fünf Gesangstimmen auftreten. Die Show bringt Musikalität und Bühnenkunst auf ein neues Niveau und präsentiert zeitlose Klassiker und große Rockhits in hervorragender Qualität. Über 25 legendäre Welt-Hits werden dargeboten, die Erinnerungen wecken und das Publikum zum Mitfeiern einladen.

Die Basis der Show bilden die glanzvollen 1970er, 80er und 90er Jahre, die als Höhepunkt des Rock gelten. Rock Rising entführt die Zuschauer in diese unvergleichlichen musikalischen Epochen, mit Songs wie "Hold The Line" von Toto und "We Will Rock You" von Queen. Die fünf Gesangsstimmen harmonieren perfekt und spiegeln die Bandbreite der großartigsten Rockstimmen dieser Zeit wider.

"The Best of Queen" mit "Break Free" im Magdeburger Amo

"The Best of Queen" performed by "Break Free" beginnt am Freitag, den 25. Oktober 2024, um 20 Uhr in Magdeburg. „Break Free“ ist die Queen-Show, die von Guiseppe Malinconico geleitet wird, einem erstklassigen Sänger, der zu den besten Interpreten von Queen und Freddie Mercury gehört. Ziel der Show ist es, die beeindruckenden Live-Auftritte der britischen Supergroup so originalgetreu wie möglich zu rekonstruieren. Dabei dürfen die passenden Showkostüme, ausladende Brian-May-Gitarrensoli und die Extravaganza eines Freddie Mercury nicht fehlen.

Die vier italienischen Musiker von „Break Free“ haben sich über Jahre hinweg bis ins kleinste Detail eingearbeitet, um eine beeindruckende Live-Show höchster Qualität zu präsentieren, die ihre Zuschauer europaweit begeistert. Auch mehr als 25 Jahre nach dem tragischen Tod von Freddie Mercury bleiben die großartigen Songs von Queen durch „Break Free“ unsterblich.

Mit dem Titel ihrer Deutschlandtournee „The Best Of Queen“ versprechen sie nicht zu viel: Ihr Repertoire umfasst die besten Songs des Queen-Katalogs. Dazu gehören die Radiohits „I Want It All“ und „Radio Gaga“, das opernhafte „Bohemian Rhapsody“, die gefühlvollen Balladen „Love of My Life“ und „Who Wants to Live Forever“, der namensspendende Song „I Want to Break Free“ sowie die Stadionkracher „We Will Rock You“ und „We Are the Champions“. Natürlich fehlt auch Freddies letzter großer Wurf, „The Show Must Go On“, nicht in dieser Auflistung.

„Sinuston | Maximal Minimal“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Freitag, den 25. Oktober 2024, um 19 Uhr findet im Gesellschaftshaus, Schönebecker Straße 129, die Veranstaltung „Sinuston | Maximal Minimal“ im Rahmen der 13. Tage der Elektroakustischen Musik statt. Gespielt wird Musik von Steve Reich, einem der bedeutendsten lebenden Komponisten, der vor wenigen Tagen seinen 87. Geburtstag gefeiert hat. Unter der Leitung von Christoph Breidler wird das Ensemble unitedberlin auftreten.

Steve Reich gilt als einer der größten lebenden Komponisten, und seine Werke haben die Musiklandschaft maßgeblich beeinflusst. In der Aufführung wird „Radio Rewrite“ zu hören sein, ein Stück, das von zwei Songs der Rockband Radiohead inspiriert wurde: „Everything in Its Right Place“ und „Jigsaw Falling into Place“. Es folgt das farbenreiche „Double Sextet“, für das Reich 2009 den Pulitzer-Preis für Musik erhielt.

Ein weiteres Highlight ist „Reich/Richter“, das in Kombination mit dem Film „Moving Picture“ der Videokünstlerin Corinna Belz präsentiert wird. Diese visuelle Arbeit schafft eine flirrende Form- und Farbwelt, die aus Fotos von Bildausschnitten von Gerhard Richter entsteht.

Begegnung im Magdeburger Moritzhof

Für zwei Tage läuft am 25. und 26.10. auf dem Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1 das Festival "Moritz4all". Geboten werden Kino, Workshops, Kunst und Film. Hier das Programm für den ersten Tag.

Kinderkino: "Mein Totemtier und ich" wird am 25.10. um 10 und 12 Uhr und am 26.10. um 15 Uhr gezeigt. Regisseur Sander Burger hat mit Amani-Jean Philippe in der Hauptrolle einen Film geschaffen, der für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist und eine Dauer von 90 Minuten hat. Die 11-jährige Ama lebt darin seit jeher in den Niederlanden und ist leidenschaftliche Schwimmerin. Zusammen mit ihrem besten Freund verbringt sie jede freie Minute im Schwimmbad, um sich auf die bevorstehenden Meisterschaften vorzubereiten. Obwohl sie sich in Rotterdam heimisch fühlt, lebt ihre vierköpfige Familie seit der Ablehnung des Asylantrags ihrer senegalesischen Eltern in der Illegalität. Als Amas Mutter und ihr kleiner Bruder festgesetzt werden, kann sich Ama verstecken. Auf der Suche nach ihrem Vater irrt sie allein durch Rotterdam, bis sie unerwartete Unterstützung von ihrem persönlichen „Totem“ erhält.

Jugendtheaterworkshop: "Bande 24 - Wir übernehmen" lautete das diesjährige Motto des Jugendprojekts Bande 24 vom Schauspielhaus. Nun kommt die Bande 24 als künstlerisches Mikro-Laboratorium in den Moritzhof. Es gibt Einblicke in die gemeinsame Arbeit und Ergebnisse und lädt zum Experimentieren, Ausprobieren und Einstimmen auf die Bande 25 ein. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Beginn ist um 14 Uhr.

Vernissage: Nihad Nino Pušija präsentiert die Ausstellung "Neueste Neustadt", die vom 25. Oktober bis zum 1. Dezember in der Hofgalerie zu sehen ist. Üblicherweise durchstreift Pušija die Länder Osteuropas oder seine Heimatstadt Berlin, wo er eindrückliche Begegnungen mit Menschen in ausdrucksstarken Fotos festhält. Besonders am Herzen liegen ihm Themen wie Minderheitenpositionen, Flüchtlingsfragen, Integration und die europäischen Roma. Mit seinen Bildern war er Teil des 1. und 2. Roma-Pavillons auf der Biennale Arte in Venedig in den Jahren 2007 und 2011. Für #moritz4all hat er mehrmals Magdeburg in der Neuen Neustadt besucht, um die Menschen kennenzulernen und zu fotografieren, denen er begegnete. Die resultierende Sammlung eindrücklicher Porträts zeigt die vielfältigen Persönlichkeiten, die den Kiez ausmachen, weil sie hier leben und wirken. "Neueste Neustadt" ist eine Momentaufnahme eines äußerst lebendigen und diversen Stadtteils. Die Vernissage findet am 25. Oktober 2024 um 18 Uhr in der Hofgalerie statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Offene Bühne: Die "Open Stage" im Moritzhof am Moritzplatz 1 bietet eine Plattform für musikalische Begegnungen und interkulturellen Austausch. Am Freitag, dem 25. Oktober 2024, um 20:00 Uhr öffnen die Scheunentore und die Bühne für verschiedene Künstler aus der Neustadt und mit internationalem Hintergrund. Zu den eingeladenen Künstler gehören Ali Yazdani Gabriel, Olha Arnaho am Klavier und das Duo Dreamers (David & Noah). Zudem werden musikalische Mitglieder des Moritzhof-Teams auftreten. Die Veranstaltung verspricht einen abwechslungsreichen Abend voller Musik und kreativer Interaktionen.

"Blutbuch" im Magdeburger Schauspielhaus

Der Roman "Blutbuch" von Kim de l’Horizon, in einer Schauspielfassung des Theaters Magdeburger von Jan Friedrich richtet sich an ein Publikum ab 16 Jahren und beschäftigt sich mit der Suche nach einer eigenen Sprache für non-binäre Identitäten. Das Werk wurde 2022 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, da es auf kreative Weise die Narrative eines Körpers erforscht, der den traditionellen Geschlechtervorstellungen entzieht. Im Zentrum der Erzählung steht die Großmutter der Figur, die als „Großmeer“ im Berndeutschen beschrieben wird, aus deren Ozean das Kind Kim sich schreibend freischwimmt.

Die Inszenierung des Theaters Magdeburg hat beim Festival Radikal jung 2024 am Münchner Volkstheater den Publikumspreis gewonnen. Damit ist das Theater Magdeburg, unter der Regie von Jan Friedrich, bereits zum zweiten Mal Gast dieser renommierten Werkschau, nachdem es 2023 mit "Woyzeck" auftrat.

Die Aufführungen finden im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt: Am Freitag, dem 25. Oktober, sowie am Samstag, dem 26. Oktober, jeweils ab 19.30 Uhr. Darüber hinaus gibt es weitere Vorstellungen am 9. Dezember und 7. Dezember, ebenfalls von 19.30 Uhr. Nach der Vorstellung am 25. Oktober wird ein Nachgespräch angeboten.

Kammerspiele im Kulturhistorischen Museum Magdeburg: "Frankenstein KI - Mensch? Monster Maschine?"

Die Kammerspiele präsentieren die Inszenierung „Frankenstein KI - Mensch? Monster Maschine?“ an mehreren Terminen im Kaiser-Otto-Saal des Kulturhistorischen Museums Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Die Aufführungen finden am Donnerstag, den 24. Oktober, sowie am Freitag, den 25. Oktober, und am Samstag, den 26. Oktober 2024, jeweils um 20:00 Uhr statt. Im November wird das Stück erneut aufgeführt, und zwar am Donnerstag, den 7. November, Freitag, den 8. November und Samstag, den 9. November, jeweils um 20:00 Uhr, sowie am Donnerstag, den 14. November, Freitag, den 15. November und Samstag, den 16. November, ebenfalls um 20:00 Uhr.

In dieser Inszenierung spielen Lena Wenke und Jochen Gehle, unterstützt von einer Videoprojektion von Kevin Schulz und unter der Regie von Michael Magel. Das Stück erforscht die ethischen Fragen rund um künstliche Intelligenz und die Identität zwischen Schöpfer und Kreatur, inspiriert vom Grusel-Klassiker „Frankenstein“.

Der Wissenschaftler, der eine KI erschafft, sieht sich unerwarteten Herausforderungen gegenüber, als die Maschine beginnt, sich mit dem Monster zu identifizieren. Die Verbindung von Schauspiel und zeitgenössischem Tanz, präsentiert von den beiden Darstellern, ermöglicht eine innovative Auseinandersetzung mit den Themen der Geschichte.

Konzert „Happy New Ears“ im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Das 2. Sinfoniekonzert mit dem Titel „Happy New Ears“ findet am Donnerstag, den 24. Oktober, und Freitag, den 25. Oktober 2024, im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 statt. Beide Konzerte beginnen um 19:30 Uhr, und bereits um 18:45 Uhr werden Einblicke in das Programm gegeben.

Das Konzert präsentiert Werke von Jörg Widmann, Ludwig van Beethoven und Robert Schumann. Der international preisgekrönte Pianist Fabian Müller wird Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur op. 58 interpretieren. Dieses Klavierkonzert, das 1805 entstand, ist bekannt für seine innovative Struktur und beginnt als erstes seiner Art nicht mit einer Orchester-Introduktion, sondern mit einem lyrischen Thema vom Solo-Instrument.

Robert Schumann verfolgt in seiner 4. Sinfonie ebenfalls neue Ansätze, indem er alle vier Sätze zu einem einzigen Fluss vereinen möchte. Clara Schumann beschrieb das Werk als „aus tiefster Seele geschaffen“, was den poetischen Blick des Komponisten auf das Sinfoniegenre unterstreicht.

In der zweiten Konzerthälfte haben die Zuschauer die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln und die Musik aus der Sicht der Musiker zu erleben – auf der Bühne in direkter Nähe und in neuer Klangmischung. Die Plätze auf der Bühne sind limitiert und werden unter den Interessierten ausgelost. Bei Interesse können sich Zuschauer vor dem Konzert am Büchertisch melden.

Dirigent des Konzerts ist Philipp Pointner, und die Magdeburgische Philharmonie wird die Aufführung begleiten.

KrativLabor Bühne im Magdeburger Puppentheater

Das KreativLabor Bühne des Puppentheaters Magdeburg in der Warschauer Straße 25 bietet eine spannende Gelegenheit für Menschen ab 8 Jahren, die Welt des Theaters näher kennenzulernen. Am 25. Oktober, 29. November und 20. Dezember um 15 Uhr, haben Kinder, Jugendliche und Familien die Möglichkeit, ihre eigenen Kreativ-Projekte zu den Inszenierungen des Spielplans zu entwickeln.

Die Werkstatt dauert insgesamt 180 Minuten und findet von 15 bis 18 Uhr statt. Die Teilnahme kostet für Kinder 5 Euro und für Erwachsene 7 Euro. Eine Anmeldung zu den jeweiligen Terminen ist erbeten.

Der Herbst 1989 aus Kinderperspektive im Literaturhaus

"Geteilte(r) Meinung? 5. Folge: Der Herbst 1989 aus Kinderperspektive" findet am 25. Oktober 2024 statt. Der Einlass beginnt um 9:30 Uhr, die Veranstaltung startet um 10:00 Uhr im Literaturhaus in der Thiemstraße 7. Der Eintritt ist frei. In dieser Lesung diskutieren Nachwendekinder und Grundschulkinder über die Wende.

Die Reihe „Geteilte(r) Meinung?“ widmet sich der DDR- und BRD-Literatur zwischen 1961 und 1989, neu gelesen und live diskutiert von Menschen, die nach dem Mauerfall geboren wurden. Ziel ist es, zu erforschen, wie Nachwendekinder Literatur aus der Zeit der Teilung wahrnehmen und was diese Bücher über eine Zeit erzählen, die sie selbst nicht erlebt haben.

In der fünften Folge sprechen die Moderatoren Aron Boks und Marie Eisenmann über Hanna Schott und Gerda Raidts' Buch „Fritzi war dabei. Eine Wendewundergeschichte“. Der Klappentext beschreibt, wie Fritzi ein Plakat malt mit der Aufschrift: „Ein Land ohne Mauer – da ist keiner sauer!“, während sie bei den Leipziger Montagsdemonstrationen nicht mitkommen darf.

Die Moderatoren, die in den 90er Jahren in Ost- und Westdeutschland geboren wurden, möchten wissen, was die jungen Leser heute über die letzten Wochen der deutsch-deutschen Teilung und den Mauerfall denken und wie diese Zeit in unsere Gegenwart wirkt. Menschen jeden Alters sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Diskussionen sind erwünscht, aber auch das bloße Zuhören ist möglich. Bringen Sie Ihre Perspektiven und Erfahrungen mit, unabhängig davon, ob Sie vor oder nach 1990 geboren wurden.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt statt. Um Voranmeldung unter 0391/4044995 oder per E-Mail an info@literaturhaus-magdeburg.de wird gebeten.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Ab dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für die Lümmelgaudi ab 18 Uhr an der Pferderennbahn, für PA69 ab 19.30 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 sowie für "Auf hoher See" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.

Nur noch Restkarten waren zum Redaktionsschluss für "An Mut sparet nicht noch Mühe" um 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a zu haben.