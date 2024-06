Wissen und Party - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 26.6.2024, in Magdeburg.

Experimentelle Archäologie ist Thema in der Feuerwache.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 26. Juni 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Experimentelle Archäologie in der Sudenburger Feuerwache

Im Rahmen der französischen Kulturwochen lädt die Deutsch-Französisch Gesellschaft diesen Mittwoch, 26.6., ab 18 Uhr in die Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Thema ist Guédelon. Bei diesem handelt es sich um ein faszinierendes Projekt der Experimental-Archäologie. Mit der Technik des 13. Jahrhunderts entsteht in einem Wald im Burgund eine Burg.

Iris Hildebrandt berichtet nun in Magdeburg von einer Reise, die sie dorthin unternommen hat. Zwar sollte die Burg schon 2023 fertig sein, mittlerweile ist aber 2030 angepeilt. So lassen sich auch in den nächsten Jahren die Arbeiten der Handwerker noch hautnah miterleben.

KI in der Evangelischen Studierendengemeinde

Am 26.6. steht wieder ein Themenabend in der Evangelischen Studierendengemeinde in der Neustädter Straße 6 an. Dieses mal geht es um Chancen und Risiken der KI mit Prof. Dr. Frieder Stolzenburg von der Hochschule Harz.

Um 19 Uhr startet der Abend mit einem gemeinsamen Essen und Plauderei, gegen 19.40 Uhr folgt die Andacht und gegen 20 Uhr der das Gespräch zum Thema.

Kleines Konzert in der Ambrosiuskirche

Es ist inzwischen zur schönen Traditionen. In den warmen Monaten des Jahres steht die St.-Ambrosius-Kirche immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr für Besucher offen. Das im Jahr 1877 geweihte Gotteshaus im neugotischen Stil lädt dann zum Besichtigen, zum Verweilen oder zum Gebet ein. Und – das ist das besondere – auch zum Hören von Musik.

Immer von 17 bis 17.30 Uhr gibt es ein kleines Konzert. Am 26.6. steht Kammermusik mit dem Ensemble „Saitenwind“ auf dem Programm.

Der Eintritt zu den Mittwochsmusiken ist grundsätzlich frei. Am Ausgang kann eine Spende hinterlegt werden. Diese soll für Erhalt und Restaurierung von Kirche oder Orgel eingesetzt werden.

"Wildes Afrika - Tiere und Landschaften" im Magdeburger Moritzhof

Die Bilder von Gisela Tegtmeier vermitteln einen kleinen Eindruck auf die Vielfalt der Natur Afrikas. Dabei stehen nicht nur die “big five” im Vordergrund, sondern auch die Schönheit der Landschaft. Die Ausstellung "Wildes Afrika - Tiere und Landschaften" wird bis zum 30. Juni im Moritzhof am Moritzplatz 1 gezeigt.

Auf einem Bauernhof groß geworden, war sie schon als Kind mit der Natur verbunden. Mit ihrem ersten Fotoapparat war Gisela Tegtmeier dann regelmäßig auf der “Pirsch”. Ihre Vorliebe war und sind die Vögel. Der Traum “Afrika” war früh “geboren”, aber erst viel später konnte sie sich diesen verwirklichen. Die heutige Ausstellung zeigt Fotografien von bisher sechs Reisen nach Tansania, Kenia, Namibia, Botswana und Südafrika.

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Beatamines, Charlz Beth und O’Prime sowie Stif Mayer legen am Mittwoch auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf. Die Party "Home sweet Home" beginnt um 18 Uhr.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Nachdenker: DJ Bugs veranstaltet diesen Mittwoch ein "Wünsch dir was" im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43. Beginn ist um 20 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für das Sommertheater des Hengstmann-Kabaretts im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65, für "Das hässlich Entlein" um 10.30 Uhr und für "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" um 20 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie für "Love Never Dies" des Theaters Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz.

Restkarten sind jeweils eventuell an der Abendkasse oder kurz vor der Morgenvorstellung erhältlich.