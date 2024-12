Kabarett, Zirkus, Konzert und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 27. Dezember 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Magdeburg - Auch Freitag, der 27. Dezember 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Schneewittchen als Ballett auf der Bühne des Magdeburger Opernhauses

Schneewittchen einmal anders: In seiner Inszenierung des Märchens setzt Jörg Mannes als Ballettdirektor des Theaters Magdeburg auf große Bilder und geht auch Fragen nach Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung nach.

Dabei bricht er nicht zuletzt die traditionelle Geschichte auf, indem er beispielsweise die Königin von drei Tänzerinnen nicht allein als Personifizierung des Bösen präsentiert, sondern auch als große Verführerin, die gleich von drei Tänzerinnen dargestellt wird. Und die sonst etwas dröge anmutenden sieben Zwerge präsentieren sich als kecke Bande, die nicht allein die rechtschaffende Arbeit im Sinn hat. „Es entsteht ein Spannungsfeld in ungeheurer Dichte“, schrieb Rolf-Dietmar Schmidt in einer Rezension für die Volksstimme.

Schneewittchen wird am Freitag, 27. Dezember, und am 26. Januar um 18 Uhr, am 11. Januar um 19.30 Uhr und letztmalig am 2. Februar um 16 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 aufgeführt.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 8. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Während viele in schwierigen Zeiten den Rotstift ansetzen, geht der Magdeburger Weihnachtscircus einen anderen Weg: Eine außergewöhnliche Elite internationaler Zirkuskünstler wurde speziell für diese neue Produktion engagiert. Zahlreiche Darbietungen, die in Deutschland noch nie zu sehen waren, garantieren ein Programm voller Staunen, Spannung und Humor.

Unter der Regie von Paul Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom 2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für "Effibody's Darling" und "Nebenan" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64, für "Niemand mag Klugscheißer" im 19.30 Uhr im ",,,nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 sowie für "Kein Verstand in Sicht" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle im Breiten Weg 2a.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Restkarten erhältlich.