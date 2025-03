Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 27. März 2025, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Mirja Regensburg und das Glück im Magdeburger Amo

Mirja Regensburg tritt diesen Donnerstag in Magdeburg unter dem Titel „Happy“ auf. Veranstaltungsort ist das Amo. Die Künstlerin greift in ihrem Comedy-Programm das allgegenwärtige Streben nach Glück auf und setzt sich humorvoll mit diesem Thema auseinander. Bekannte Sprüche wie „Don’t worry, be happy!“ oder „Happy wife, happy life!“ zeigen, wie präsent das Thema in unserem Alltag ist. Doch glücklich zu sein, ist nicht immer so einfach. In ihrer Show analysiert Mirja Regensburg, welche Faktoren unser Glück beeinflussen und wer uns das Glücklichsein möglicherweise erschwert. Dabei wird schnell klar: Meistens sind wir selbst die größte Herausforderung.

Mit pointierten Anekdoten aus dem Alltag lädt sie ihr Publikum zum Nachdenken und Lachen ein. Kleine Perspektivwechsel können oft große Auswirkungen haben – beispielsweise bei der Frage, ob herumliegende Socken ein Ärgernis oder ein Zeichen von Verbundenheit sind. Themen wie Familie, Geld, Sport oder Genussmittel stehen ebenfalls im Fokus. Mirja Regensburg verbindet Stand-up-Comedy mit Improvisation und Gesang. Ihr Markenzeichen ist eine spontane und interaktive Bühnenshow. Laut ihren Fans begeistert sie als „Quasselstrippe mit Herz auf der Zunge“. Ihr Ziel ist es, das Publikum zum Lachen zu bringen, ohne dabei auf Kosten anderer zu gehen.

Mirja Regensburg begann ihre Comedy-Karriere mit Improvisation und war Mitglied der „Springmäuse“ in Bonn. Ihre Vielseitigkeit zeigte sie auch im Theater, als sie die Titelrolle im Solo-Stück „Heikes Welt“ im Theaterhaus Stuttgart übernahm. Bekannt wurde sie zudem durch Auftritte in Comedy-Formaten wie Night-Wash, Quatsch Comedy Club und Nuhr im Ersten. Auch als Moderatorin stand sie bereits gemeinsam mit Ingolf Lück und Matthias Machwerk vor der Kamera. Seit 2023 tourt sie mit „Happy“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

"Happy" mit Mirja Regensburg beginnt diesen Donnerstag, 27. März, um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

„Innen 20, Außen ranzig“ im Theater in der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus

Guido Fischer und Björn Jung sind mit ihrer Show „Innen 20, Außen ranzig“ unterwegs. Im Theater in der Grünen Zitadelle machen sie am Donnerstag, 27.3., Station.

Die beiden Comdians setzen sich humorvoll mit den Herausforderungen und Fragen des mittleren Lebensalters auseinander. Sie stellen sich dabei unter anderem die Frage, ob man mit Mitte 40 zu jung für eine Midlife-Crisis, aber zu alt für eine YouTube-Karriere ist. Weitere Themen ihres Programms sind beispielsweise die Entscheidung zwischen einem Zenkloster oder einem Swingerclub sowie die Notwendigkeit einer Übergangsjacke für das Jenseits. „Fischer & Jung“ sind für eine unkonventionelle Mischung aus Theater und Comedy bekannt. Ihre humorvollen Inszenierungen haben sich als Publikumsmagneten erwiesen, und viele ihrer Programme werden mehrfach aufgeführt. Die aktuelle Show verspricht unter Regie von Thorsten Sievert mit pointiertem Witz und humorvolle Gesellschaftsanalyse.

"Außen 20, Innen ranzig" mit beginnt diesen Donnerstag, 27. März, um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Gemütlichkeit mit dem Ensemble Weltkritik im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Das Duo Bettina Prokert und Maxim Hofmann ist als „Ensemble Weltkritik“ mit dem Programm „Gründlich Gemütlich - Ein wilder Heimatabend“ diesen Donnerstag im Kabarett „...nach Hengstmanns“ zu erleben. Die beiden beleuchten mit musikalischem Witz und kabarettistischer Schärfe verschiedene Facetten deutscher Identität. Themen wie Volkslieder, Traditionen und gesellschaftliche Eigenheiten stehen im Mittelpunkt des Programms.

Humorvolle Fragen zur deutschen Seele, von der Integration Bayerns bis zur Servicewüste Deutschland, werden aufgeworfen und satirisch hinterfragt. Dabei wechseln sich kabarettistische Dialoge mit musikalischen Einlagen ab. Musikalisch unterstützt wird der Abend durch Maxim Hofmann, der Akkordeon, Klavier und elektronische Klänge einsetzt. Bettina Prokert interpretiert mit pointierter Gesangskunst unter anderem Alltagsgespräche aus dem Bahnverkehr. Die Lieder des Programms sind eigens getextet, komponiert und arrangiert.

Ein besonderes Highlight ist die humorvolle Neuinterpretation bekannter Volkslieder, die auf kreative Weise mit aktuellen gesellschaftlichen Themen verknüpft werden. Das Ensemble Weltkritik ist seit 18 Jahren deutschlandweit sowie in Österreich und der Schweiz unterwegs und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Darbietung verbindet Satire, Musik und Theaterspiel zu einer humorvollen Auseinandersetzung mit kulturellen und gesellschaftlichen Themen. Die Leipziger Volkszeitung beschreibt die Show als „eine geniale Mischung aus Szenenspiel, Improvisation und Musik, die mit viel Witz und Scharfsinn die deutsche Seele erkundet“.

"Gründlich Gemütlich – Ein wilder Heimatabend" beginnt diesen Donnerstag, 27. März , um 19.30 Uhr im Kabarett „...nach Hengstmanns“ am Breiten Weg 37.

"An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0" in der Magdeburger Zwickmühle

Das Kabarettprogramm „An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0“ wird in der Magdeburger Zwickmühle noch fünf Mal. Die Inszenierung wurde für die Spielzeit aktualisiert. Mit dabei sind Olaf Kirmis und Thomas Müller sowie Rolf Schinzel oder Oliver Vogt in wechselnder Besetzung.

Thematisch setzt sich das Programm satirisch mit Mut und seinen gesellschaftlichen Facetten auseinander. Historische und literarische Zitate werden humorvoll in aktuelle politische Debatten eingebettet. Die Inszenierung nimmt sowohl vergangene als auch gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen kritisch in den Blick. Dabei werden Zusammenhänge zwischen historischem Heldenmut und heutigen Herausforderungen hergestellt. Das Stück hinterfragt Ängste und Unsicherheiten in der Gesellschaft.

Die Aufführungen finden in der Leiterstraße 2a statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr – und zwar am 26. und 27. März sowie am 20., 23., 24. und 30. April.

Lesung mit Biljana S. Crvenkovska im Volksbad Buckau in Magdeburg

Am 27. März 2025 um 19 Uhr findet im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 eine Lesung im Rahmen der Landesliteraturtage Sachsen-Anhalt statt. Vorgestellt wird der Roman "Die neun Monde der Miss Sith" von Biljana S. Crvenkovska. Der Eintritt zur Lesung ist frei.

Das Buch ist der erste Erwachsenenroman der Autorin und erzählt neun miteinander verwobene Frauenschicksale. Die Geschichten bewegen sich an der Schnittstelle von Realität und Fantasie und begleiten die Protagonistinnen an Wendepunkten ihres Lebens. Themen wie häusliche Gewalt, Freiheit, Migration und Feminismus stehen im Mittelpunkt. Die Frauen müssen mutige Entscheidungen treffen, die ihr weiteres Leben bestimmen.

Eine mythische Katze namens Cait Sith fungiert als symbolische Wegweiserin. Sie erscheint in Krisensituationen und ermutigt die Frauen, ihren eigenen Weg zu finden. Der Mondzyklus dient als Strukturierungselement der Erzählungen und spiegelt Wandel und Neubeginn wider.

Der Roman wurde 2019 als Finalist für den Literaturpreis "Roman des Jahres" Nordmazedoniens nominiert. Die poetische und musikalische Sprache lädt dazu ein, die Vielfalt weiblicher Lebensrealitäten zu entdecken.

"Magdeburger Gedichte" mit Wahid Nader und Issa Fayad in der Stadtbibliothek

Am 27. März 2025 um 19.30 Uhr beginnt in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 eine Lesung im Rahmen der Landesliteraturtage 2025. Wahid Nader und Issa Fayad präsentieren "Magdeburger Gedichte" in einem deutsch-arabischen Lesekonzert.

Die Veranstaltung verbindet zwei Kulturen und zwei Länder durch Lyrik. Im Wechselspiel zwischen deutscher und arabischer Sprache entsteht ein literarischer Dialog, der Brücken zwischen Orient und Okzident schlägt.

Durch die Kombination von Sprache und Musik erhalten die Gedichte eine besondere Ausdruckskraft und eröffnen neue Perspektiven auf die Verbindung zwischen den beiden Kulturkreisen.

Erzählcafé Altstadt: Das Magdeburger Recht in der Jugendherberge Magdeburg

Am 27. März 2025 um 15 Uhr findet in der Jugendherberge Magdeburg in der Leiterstraße 10 das Erzählcafé Altstadt mit dem Thema "Das Magdeburger Recht" statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro. Anmeldungen sind unter www.vhs.magdeburg.de möglich.

Die Veranstaltung bietet eine virtuelle Spurensuche nach Überresten des Magdeburger Rechts in der Stadt, in der es entstand. Gästeführerin und Juristin Ursula Hartmann gibt Einblicke in die historische Bedeutung dieser Rechtsordnung und erläutert die Entstehung eines Denkmals, das durch das Engagement des Vereins Denkmal Magdeburger Recht realisiert wurde.

Prompt Battle im Schauspielhaus Magdeburg mit Nico Parisius

Die "Prompt Battle #1 – Die fAIghtnAIght" ist am 27. März 2025 um 21 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 geplant. In einem kreativen Wettbewerb treten Teilnehmer gegeneinander an, um mit Hilfe von KI-Tools die besten Bilder und Texte zu generieren. Interessierte können sich zur Teilnahme an der Veranstaltung per E-Mail an schauspieldirektion@theater-magdeburg.de bewerben. Geleitet wird der Abend von Nico Parisius.

Nico Parisius, der als Puppenspieler und creative coder tätig ist, begleitet die Veranstaltung. Er verbindet seine Erfahrung als Performer mit seinem Interesse an Programmierung, Animation und Echtzeitvideo. Nach seinem Studium an der HfS „Ernst Busch“ Berlin war er bis 2020 Ensemblemitglied am Puppentheater Halle und arbeitete an internationalen Kooperationen, unter anderem mit der Handspring Puppet Company, Robyn Orlin und der Marc Sinan Company. 2021 erhielt er ein Stipendium an der Akademie für Theater und Digitalität in Dortmund. Am Theater Magdeburg ist er an den Produktionen "Woyzeck", "Blutbuch" und "Planet B" beteiligt.

Dubtext im Rayonhaus Magdeburg

Am 27. März 2025 um 19.30 Uhr beginnt im Rayonhaus in der Leipziger Straße 50 in Magdeburg ein Konzert von Dubtext. Die Veranstaltung endet um 21.30 Uhr.

Die Band bewegt sich musikalisch durch ein halbes Jahrhundert Popkultur und bleibt dabei den Wurzeln des Jazz verbunden. Ihre Texte haben eine enge Verbindung zur Lyrik und spiegeln die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen wider. In ihrer Musik verbinden sich Stimmungen, Klänge und Einflüsse zu einer klanglichen Zustandsbeschreibung, die sich stetig verändert – ähnlich dem Pegel der Elbe.

Thorsten Havener in der Thalia-Buchhandlung im Magdeburger Allee-Center

Am 27. März 2025 um 20.15 Uhr stellt Thorsten Havener in der Thalia-Buchhandlung im Allee-Center Magdeburg in der Ernst-Reuter-Allee 11 sein neues Buch "Das Geheimnis deiner inneren Stärke" vor. Die Veranstaltung gibt Einblicke in die zentralen Inhalte des Buches und stellt alltagstaugliche Strategien zur persönlichen Weiterentwicklung vor.

Das Buch vermittelt in zwölf Schritten Methoden zur mentalen Stärkung und zeigt Wege auf, um souverän mit den Herausforderungen des Alltags umzugehen. Durch klare Übungen und anschauliche Geschichten bietet Havener praxisnahe Ansätze zur Überwindung von Selbstzweifeln und zur Förderung eines sicheren Auftretens.

Zwei Ausstellungen anlässlich des Frauentags im Landtag von Sachsen-Anhalt

Anlässlich des Internationalen Frauentages zeigt der Landtag von Sachsen-Anhalt ein Doppelausstellung, die die bedeutende Rolle der Frauenbewegung in Deutschland beleuchtet. Zu sehen sind die Tafeln im Landtagsgebäude bis 4. April 2025.

Die Ausstellung unter dem Titel „Mit Kühnheit und Zuversicht“ präsentiert Reprints historischer Plakate, die den Frauentag und das Frauenwahlrecht thematisieren. Die 27 Tafeln umfassen einen historischen Zeitraum von 1906 bis zur Wendezeit. Sie zeigen, wie sich das Frauenbild im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext ständig verändert hat. Die Ausstellung des in Halle ansässigen Vereins Dornrosa bildet ein optisches Lehrbuch, das die Verwendung von Klischees und Rollenbildern vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute veranschaulicht und die unterschiedlichen Darstellungen in den beiden deutschen Staaten nach 1945 darstellt.

Die Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur widmet sich der Rolle und dem Leben von Frauen in Deutschland seit den 1970er Jahren. Auf 20 Plakaten werden vergleichend verschiedene Lebensrealitäten von Frauen im geteilten Deutschland sowie seit der Wiedervereinigung beleuchtet. Die Ausstellung thematisiert sowohl die Herausforderungen, die Frauen auf beiden Seiten der Mauer bewältigen mussten, als auch die Erfolge, die sie in West- und Ostdeutschland erringen konnten.

Ein zentrales Anliegen ist die Frage, ob Frauen in beiden deutschen Staaten trotz unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen ein gemeinsames Streben nach Selbstbestimmung in einem männlich geprägten System verband.

"misogynist biased AI" von Sophie Lenglachner im Magdeburger Volksbad Buckau

Die Ausstellung "misogynist biased AI" von Sophie Lenglachner wird bis 17. April im Volksbad Buckau gezeigt. Dieses befindet sich in der Karl-Schmidt-Straße 56. Öffnungszeiten sind Montag von 10 bis 16 Uhr, Dienstag von 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und Donnerstag 10 bis 19 Uhr.

Die künstlerischen Werke – Bilder und Wandskulpturen – setzen sich mit der Problematik voreingenommener Künstlicher Intelligenz auseinander. Thematisiert wird die Reproduktion bestehender gesellschaftlicher Diskriminierungen durch algorithmische Systeme. Die Ausstellung widmet sich Fragen der Stereotypisierung, Marginalisierung und den Folgen von voreingenommener Datenverarbeitung in der KI-Entwicklung. Sie regt zur Reflexion und zum Dialog über die Auswirkungen dieser Technologien an.

Ausstellung von Jan Kubon: "The Land, The Sea And The Air"

Eine Ausstellung "The Land, The Sea And The Air" von Jan Kubon wird in Magdeburg gezeigt. Ausstellungsstätte ist die Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140.

Die Ausstellung zeigt Reiseskizzen und Malerei aus den Jahren 2012 bis 2024. Die Eröffnungsrede hält Jörg Stübing aus Dresden. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Burkhard Schmidt am Piano.

"Die Farbe der Freude" in der Medizinischen Zentralbibliothek der Magdeburger Uni

Die Künstlergruppe "malwerk" lädt unter de Titel "Die Farbe der Freude" zu einer Werkschau in die Medizinische Zentralbibliothek Magdeburg ein. Bis zum 28. März 2025 können die Werke während der Öffnungszeiten der Bibliothek im Haus 41 auf dem Campus an der Leipziger Straße 44 von Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr besichtigt und bei Interesse auch erworben werden.

Das "malwerk" besteht aus Menschen mit geistiger Behinderung der Evangelischen Stiftung Neinstedt, Studierenden der Hochschule Harz und weiteren Interessierten, die gemeinsam unter der künstlerischen Leitung von Korvin Reich arbeiten. Wöchentlich erproben sie neue Techniken und Materialien, wobei sich eine besondere Direktheit und Hingabe in den Werken der Menschen mit Behinderung zeigt. Jedes Bild spiegelt ein Stück Persönlichkeit wider, und die Mitglieder tauschen sich über ihre Eindrücke und Gefühle zu den entstandenen Arbeiten aus. Die Künstlerinnen und Künstler sind stolz darauf, ihre Begabungen zu zeigen und ein breiteres Publikum zu erreichen.

„Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten“ im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Die neue Sonderausstellung „Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten“ wird im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straß 68 bis 73 gezeigt. Die Ausstellung, die bis zum 18. Mai 2025 zu sehen ist, zeigt eine Auswahl von rund 100 Objekten aus der Graphischen Sammlung des Museums. Diese Werke bieten einen facettenreichen Blick auf Magdeburg und dokumentieren die Veränderungen im Stadtbild über die letzten 500 Jahre. Neben Papierarbeiten und Gemälden sind auch Porzellanansichten zu sehen.

Themen der Ausstellung sind unter anderem der Klosterbergegarten, der Domplatz, der Alte Markt, Industrie- und Parkanlagen sowie das gesamte Stadtpanorama. Die Werke stammen von renommierten Künstlern wie Jan van de Velde, Gabriel Bodenehr, Heinrich Mittag, Friedrich Wilhelm Behrendsen, Johann Friedrich Klusemann, Carl Hasenpflug, Maryan Zureck und Marianne Rusche. Zu den Highlights gehören Drucke aus der Schedelschen Weltchronik und der Merian-Werkstatt. Einige der Objekte werden erstmals nach aufwendiger Restaurierung präsentiert.

Die Ausstellung ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Das hässliche Entlein" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25, für das Konzert mit Laturb um 18 Uhr in den Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b und für den Rundgang "Knattergebirge bei Nacht" mit Start um 19 Uhr an der Johanniskirche.

Gegebenenfalls gibt es an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten.