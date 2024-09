Musik, Kabarett und Kunst gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 27. September 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Norbert Leisegang ist der Frontmann von Keimzeit. in Konzert findet am 27.9.2024 in Magdeburg statt.

Magdeburg - Auch Freitag, der 27. September 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhe,rsage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Keimzeit im Alten Theater Magdeburg am Jerichower Platz

Am 27. September 2024 ist es endlich so weit: Keimzeit bringt ihre erfolgreiche Tournee „Von Singapur nach Feuerland“ nach Magdeburg ins Alte Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Auch interessant: Eintrittskarten gibt es bei Biberticket

Die Tour, die seit Anfang 2023 läuft, ist eine der längsten in der Bandgeschichte und umfasst über 80 Konzerte. Kein Wunder, denn Keimzeit hat nach mehr als 40 Jahren Bandgeschichte eine Menge zu bieten. Die sechs Musiker um Frontmann Norbert Leisegang präsentieren in ihrem aktuellen Programm nicht nur die Songs des neuen Albums „Kein Fiasko“, sondern auch einen bunten Querschnitt aus vier Jahrzehnten Bandgeschichte. Die Fans dürfen sich auf eine Mischung aus rockigen und balladesken Klängen freuen – ein Spektrum, das Keimzeit einzigartig macht. Ihre Songs spiegeln das Leben wider, mal ironisch, mal spielerisch, immer mit einem Augenzwinkern.

Ob „Kling Klang“ in Richtung Feuerland, auf einem Schiff nach „Singapur“ oder mit dem „Hausmeister“ zur „Berlinale“ – Keimzeit Konzerte entführen das Publikum auf eine musikalische Reise, die man nicht so schnell vergisst.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Ab dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Auch interessant: Eintrittskarten gibt es bei Biberticket

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

Interkulturelle Woche in Magdeburg

Am Freitag, den 27. September 2024, beginnt um 17 Uhr in der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, eine musikalische Lesung zu Ehren der ukrainischen Dichterin und Feministin Lesja Ukrajinka. Die Autorin und Regisseurin Natalija Sharandak nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch das Leben der bedeutenden Dichterin, deren lyrische Werke viele Komponisten inspirierten. Begleitet wird die Veranstaltung von der ukrainischen Sängerin und Liedermacherin Natalia Natalevych, die einige der schönsten Lieder live vorträgt.

Bereits ab 15 Uhr lädt das Netzwerk Freie Kultur zu "Grenzenloser Genuss: Küche für Alle" im Breiten Weg 30 ein. Diese Veranstaltung im Rahmen der Interkulturellen Wochen zielt darauf ab, durch gemeinsames Essen einen Raum für Vielfalt zu schaffen. Alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Sprache, Religion oder Geschlecht, sind eingeladen, ein Gericht mitzubringen und gemeinsam zu genießen. Die Organisatoren freuen sich auf eine gesellige Zusammenkunft, um die Vielfalt der Kulturen zu schmecken und zu feiern.

Ebenfalls am Freitag, den 27. September 2024, findet von 17 Uhr bis 20:00 Uhr im MWG Nachbarschaftstreff Süd, Juri-Gagarin-Straße 16, eine kulinarische Reise nach Afghanistan statt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kulinarisch unterwegs" können die Teilnehmer gemeinsam mit der landeskundigen Reiseleiterin Gul Ghutai Talash traditionelle afghanische Gerichte zubereiten. Talash, die seit 2015 in Magdeburg lebt und den Verein Afghanische Fraueninitiative in Magdeburg (AFiMA) gegründet hat, wird interessante Einblicke in die Kultur und die Heimat vermitteln. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl wird um eine verbindliche Anmeldung gebeten, die online unter www.freiwilligenagentur-magdeburg.de oder über die App "freiwillig in Magdeburg" erfolgen kann.

Im Anschluss findet am selben Tag um 19.30 Uhr in der Evangelischen Hoffnungskirche, Krähenstieg 2, 3 ein Benefizkonzert für ein ausländerfreundliches Magdeburg statt. Die Veranstaltung vereint die Klänge der Magdeburger Reformationsmusik mit orientalischen Einflüssen und wird von der Biederitzer Kantorei, Ch. Lichtenstein an der Orgel und der Leitung von KMD M. Scholl präsentiert. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine Spende für den Verein „Omas gegen rechts Deutschland“ e.V. gebeten.

Kabarett in Magdeburger Zwickmühle

Das Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auch am Mittwoch um 20 Uhr auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht das nächste Mal am 27.9. um 20 Uhr auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Die Vorstellung am 28.9. um 20 Uhr ist ausverkauft. Weitere Termine sind am 10., 11. und 25.10. um 20 Uhr, am 6.11. um 15 Uhr sowie um 20 Uhr am 16. und 29.11. und am 6., 14. und 20.12.

Nicht von schlechten Eltern“ im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Sebastian und Tobias Hengstmann traten am 8. November 2003 erstmals mit ihrem eigenen Kabarettprogramm gemeinsam auf die Bühne. Unter dem Motto „Wir spielen so lange die Verwandten reichen!“ folgten zahlreiche weitere Vorstellungen, die bis heute andauern.

Im Rahmen ihres 19. Programms „Nicht von schlechten Eltern“ geben die Kabarettbrüder Einblicke in die vielen Erlebnisse, die sie gemacht haben – sowohl die schönen als auch die herausfordernden. Aufgrund der Vielzahl an Ereignissen sind sie zu dem Schluss gekommen, dass ein einziges Programm nicht ausreicht, um alles zu erzählen. Daher haben sie beschlossen, zusätzlich ein Buch zu veröffentlichen, das diese Geschichten weiterführt. Mit diesem Jubiläum reihen sich die Hengstmann-Brüder in die Reihe derer ein, die glauben, dass ein Buch das passende Medium ist, um ihre Erlebnisse umfassend festzuhalten.

Das Kabarett „...nach Hengstmanns“ befindet sich am Breiten Weg 37. Vorstellungen finden am 27. September sowie am 3., 5., 16., 23. und 31. Oktober jeweils um 19.30 Uhr und am 20. Oktober um 15 Uhr statt.

Daphne und die Frudies im Magdeburger Festungsstübchen

Das Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall hat nach der Sommerpause wieder geöffnet und lockt mit einem fantastischen Konzert-Programm in der angrenzenden Kulturwerkstatt. Dazu gehört die neue Veranstaltungsreihe der Kneipenkonzerte.

Nach dem gelungenen Auftakt folgen Daphne und die Frudies am 27. September ab 20 Uhr. Sie lassen die legendäre Swing-Musik der fünfziger Jahre aufleben und laden ein zum Mitsingen und Mitschwoofen.

Mit antiken Möbeln, einem Hauch Orient, Elvis Postern an den Wänden und den Festungsgewölben kommt ein besonderes Feeling auf, das zum Entspannen einlädt.

Rummelsnuff und Asbach im Magdeburger Flowerpower

Ein Konzert mit Rummelsnuff und Asbach beginnt am 27.9. um 20 Uhr im Flowerpower im Breiten Weg 252. Im Anschluss legt ein DJ auf.

Käpt’n Rummelsnuff macht Männermusik. Ergreifende Melodien mit deutschen Texten von der weiten See, von Schraubern und Motoren, von Grillwerkzeug und tschechischem Obstbrand, von Boxern und Ringern oder von den Pumpern aus Randberlin ergreifen aber auch die Mädels in steigendem Maße, was durchaus auch mit der körperlichen Erscheinung des Käpt’n und seiner Mannschaft zu tun haben kann.

Die Depression des eisernen Stiers im Moritzhof

Sebastian Patze und Frank Laudan präsentieren ihre Ausstellung „Die Depression des eisernen Stiers“ im Moritzhof am Moritzplatz 1. In dieser Ausstellung werden Einkaufswagen, die einst für den Transport in der Neustadt genutzt wurden, in humorvolle Kunstwerke verwandelt.

Patze und Laudan nutzen diese alltäglichen Gegenstände als künstlerisches Motiv. Bei ihren Streifzügen durch den Kiez fotografieren sie die oft desorientierten Einkaufswagen in ungewöhnlichen Positionen und dokumentieren deren neue Verwendungszwecke. Die entstandenen Bilder sind teils skurril, teils berührend und immer mit einem Augenzwinkern versehen.

Die Ausstellung ist bis zum 22. Oktober in der HofGalerie zu sehen.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Malerei, Mixed Media und Installation von Ulrike Wölke

Ulrike Wölke zeigt in einer Ausstellung ab dem 13.9. ihre Arbeiten. Der Titel lautet ,,eigenwüchsig“. Gezeigt werden Malerei, Mixed Media und Installation.

Die Vernissage beginnt um 18 Uhr. Ausstellungsort ist das Atelier Janet Selent in der Halberstädter Straße 93a am Edeka-Parkplatz. Öffnungszeiten sind Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils 14 bis 18 Uhr und mit Terminvereinbarung. Eine Finissage ist für den 27.9., 18 Uhr, geplant.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für Uwe Steimle um 19.30 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27, für "Zickenzirkus" im Theater in der Grünen Zitadelle und für Max Prosa und Sascha Stiehler ab 20 Uhr im Moritzhof im Moritzplatz 1.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.