Am letzten Märzwochenende des Jahres 2025 wird in den Magdeburger Clubs ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Partys in Magdeburg am letzten Märzwochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 28. bis 29. März 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Diesen Sonnabend gibt es zunächst ein Konzert ab 20.30 Uhr mit Tomas Tulpe. Gegen 22 Uhr folgt die Trash-Party "I'm a f**king Barbie Girl".

Boys’n’Beats: Die "Havana Club Night" beginnt am 28.3. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89. Am 29.3. ab 23 Uhr legt DJ Nicki auf. Bis 0 Uhr ist der Eintritt an beiden Tagen frei.

Buttergasse: "Leave The Planet" heißt es am 28.3. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13. Musikalische Reisebegleiter sind Leave DJ Beatamines, Mützang und Special Guest Mirco Niemeier. Am 29.3. wird die Buttergasse um 23 Uhr zum "Saturday Night Club" mit DJ Henne.

Down Town Club: Die "Ladies Night" mit DJ Serv bricht am 28.3. ab 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club an. DJ Ex und DJ Vendetta legen dann am 29.3. ab 23 Uhr in der "Resident DJ Night" auf.

Insel der Jugend: "Hip Hop Hooray" ist das Motto für die Party am 28.3. ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Das Konzert mit MC Bomber zuvor ist ausverkauft. "Nachdruck" am 29.3. ab 21 Uhr bietet auf drei Floors Dun, DnB und Trance.

Prinzzclub: "Wyld" geht es am 28.3. um 23 Uhr mit DJ Big A im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a zu. Gespielt werden Hip-Hop, Black, Deutschrap und Futurebass. David Puentez verspricht für den 29.3. ab 23 Uhr "We burn the club".

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 beginnt am 29.3. um 21 Uhr eine Ü-30-Party.

Ellen Noir: "20 Jahre Psychodevils" werden am 29.3. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Bahnhof Buckau in der Porsestraße 16 gefeiert. Mit dabei sind Marco Remus, Psychodevils, Human Like Maschine, DJ Decline vs. Sebastian Recklebe und Thorax auf dem einen und Martin W, Maroe, Killer, Beat Stroganow, CJ Key, Exxtended und Sandro Bader auf dem anderen Floor.

Factory: "Magdeburgs größte 90er bis 2010er Party" ist für den 29.3. in der Factory in der Sandbreite 2 angekündigt. Beginn ist um 22 Uhr.

Festung Mark: Bei der "Bad Taste Party" am 29.3. ab 22 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall sind modischen Sünden gefragt. Gespielt werden die schlechtesten Evergreens.

Kunstkantine: In der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43 steht die Party "From Eighties with Love" am 29.3. ab 22 Uhr auf dem Plan. Die passende Musik bringen Beat Börjer und Klaus Lörrach mit.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 öffnet der Geheimclub diesen Sonnabend, 29.3., um 23 Uhr seine Türen zur Party „Never Stop“. Für die Musik sorgen Carlaidoskop, Molly Lollen und Pernox auf dem einen und Toffee und Morkl auf dem anderen Floor.