Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 28.7.2024.

Klaus und Klaus bei Sommerfete an der MWG-Museumswohnung

Zum 10. Jahrestag der Eröffnung der MWG-Museumswohnung in der Hohepfortestraße 61 in Magdeburg haben sich für den 28. Juli 2024 ganz besondere Gäste angekündigt: Klaus&Klaus von der Nordseeküste. Klaus Baumgart und Klaus Büchner, Sänger der Band Torfrock, gründeten 1980 das Duo Klaus & Klaus. Gleich die erste Single („Da steht ein Pferd auf’m Flur“) war 1983 ein Hitparadenerfolg. Es folgten 1985 „An der Nordseeküste, 1988 „Der Eiermann“. Als 1997 Klaus Büchner aus der Band ausstieg, machte Klaus Baumgart mit Claas Vogt weiter. 2001 gab es mit „Ein Weißbier auf der Hütt’n“ wieder einen Hit, 2002 folgte mit „Ein Rudi Völler – Es gibt nur ein’n Rudi Völler“ ein weiterer. Bekannt sind auch „Die Krankenschwester“, „Aloha heja he“ als Neuaufnahme des Achim-Reichel-Hits und „Seemann (Deine Heimat ist das Meer)“. Seit dem 20. Juni 2015 sind Klaus und Klaus Weltrekordhalter mit der längsten Polonaise der Welt, die auf der Bremen Olé-Party 4.405 Teilnehmer hatte.

Ebenfalls wieder mit dabei: ABV Grünrock als Schallplattenunterhalter und Quizmaster („Das große Ossi-Quiz“). Und auch Steffen Heidrich ist mit von der Party. Er gilt als bestes Double des Schlagerstars Roland Kaiser und ist alle Jahre wieder das Highlight der Aftershow-Party der Dresdner „Kaisermania“.

Bei freiem Eintritt kann man auf der Sommerfete zugleich eine Zeitreise in die 70er und 80er Jahre antreten - auch kulinarisch. So sind neben Schmorwurst aus Lemsdorf mit „Machdeburjer Mostrich“ auch Rondo-Kaffee und Westerhüser Waffeln, Waffeleis, Waldmeister-Limo und ein sehr traditionsreiches Magdeburger Bier am Start An der Clubbar leben alte Cocktailhits wieder auf: „Grüne Wiese“, „Moulin Rouge“ (der Sangria des Ostens) oder „Schnee-Cola“. Gebrutzelt wird stilecht auf dem Trabigrill und eingeschenkt an einer Holzbar aus dem Fetenkeller der 70er.

Besucher können sich in Dedoron-Kittelschürze, Nylon-Arbeitskittel oder Uniform in einem originalen Lebensmittelgeschäft der 70er Jahre oder vor der Kulisse des Zentralen- oder des Bahnhofsvorplatzes der 70er Jahre fotografieren. Die Museumswohnung ist für Besichtigungen geöffnet. Dort ist auch eine Sonderausstellung mit „Puppen der DDR“ zu sehen.

Gefeiert wird in und an der Hohepfortestraße 61 am Sonntag, 28. Juli, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.

A-cappella-Konzert "Summertime" in der Magdeburger Ambrosiuskirche

Das A-cappella-Konzert "Summertime" mit dem Männerchorensemble "Sonus Aeternus" aus Dresden findet am 28. Juli 2024 um 17:00 Uhr in der St. Ambrosius Kirche am Ambrosiusplatz statt. Das Ensemble, bestehend aus ehemaligen Kruzianern, präsentiert ein vielfältiges Programm, das sowohl geistliche Musik aus fünf Jahrhunderten als auch unterhaltsame Stücke umfasst.

Zu den aufgeführten Werken zählen Kompositionen von Schütz, Mendelssohn und Mauersberger sowie moderne Songs von den Wise Guys, Billy Joel und den Comedian Harmonists. Eigene Kompositionen des Ensembles runden das Programm ab. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

„Kirch trifft Synagoge“ beim Orgelpunkt im Dom zu Magdeburg

Das zwölfte Konzert der Reihe Orgelpunkt im Magdeburger Dom, "Kirche trifft Synagoge", findet am 28. Juli 2024 von 16:00 bis 17:00 Uhr statt. An der Orgel spielt Anne Horsch aus München.

Das Programm umfasst Werke von Walter Brenner (1906 – 1969) mit "Processional", Siegfried Würzburger (1877 – 1942) mit "Passacaglia und Fuge über „Kol nidre“ (ca. 1933/34)", Olivier Messiaen (1908 – 1992) mit "Apparition de l’église éternelle", Julius Chajes (1910 -1985) mit "Prayer for Organ", Herman Berlinski (1910 – 2001) mit "The burning bush / Der brennende Dornbusch „Er sah, der Dornbusch brennt im Feuer, doch der Dornbusch bleibt unversehrt“ 2. Mose 3,2", Léon Boëllmann (1862 – 1897) mit "Prière à Notre Dame aus: Suite Gothique, op.25", Ben Steinberg (1930 – 2023) mit "Prélude" und Henri Mulet (1878 – 1976) mit "„Tu es petra et portæ inferi non prævalebunt adversus te“ aus: Esquisses byzantines".

Anne Horsch, in München geboren, studierte im Hauptfach Orgel an der Hochschule für Musik in München bei Prof. Franz Lehrndorfer und in der Meisterklasse von Prof. Harald Feller. Mehrere Stipendien ermöglichten ihr von 1995 bis 1999 die Fortsetzung ihrer Studien in Frankreich: in Paris bei Eric Lebrun, François Espinasse und Naji Hakim. In Lyon studierte sie von 1996 bis 1999 am Conservatoire National Supérieur de Musique in der Klasse von Jean Boyer und schloss ihre Studien dort mit dem Diplôme National d’Études Supérieures Musicales ‚mit Auszeichnung‘ ab. Anne Horsch geht einer umfangreichen Konzerttätigkeit in Europa und den USA nach und trat mit Orchestern wie dem Orchester des Bayerischen Rundfunks, dem Orchestre Philharmonique de Monte Carlo und dem Orchestre Philharmonique de Strasbourg auf. Zahlreiche Rundfunk- und CD-Produktionen dokumentieren ihre künstlerische Tätigkeit.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Tag des Artenschutzes im Magdeburger Zoo

Der Internationale Tag des Naturschutzes am 28. Juli 2024 im Zoo Magdeburg bietet von 10:00 bis 16:00 Uhr ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, um auf den Verlust der Biodiversität aufmerksam zu machen. Schätzungen zufolge sterben jedes Jahr etwa 150 Tier- und Pflanzenarten aus, und dieser Tag soll das Bewusstsein für den Artenschutz stärken.

Der Zoo Magdeburg und seine Kooperationspartner präsentieren eine Vielzahl von Informationsständen und Aktivitäten: Die Zoopädagogik informiert über Artenschutzprojekte, die durch den Artenschutz-Euro unterstützt werden, und die Tierpflege-Azubis stellen ihr Projekt Blühwiese und Wildbienen vor. Der Förderverein „Zoofreunde Magdeburg e.V.“ klärt über den Schutz der Roten Pandas auf, während der BUND-Halle über die Europäische Wildkatze in Sachsen-Anhalt informiert. Zudem ist das Wolfskompetenzzentrum Iden vor Ort, und die Aktionsgemeinschaft Artenschutz informiert über ihre Bemühungen für Arten wie die Strahlenschildkröte, den Wüstenelefanten und die Meeresschildkröten. Zudem gibt es eine Artenschutz-Rallye, eine kommentierte Artenschutzfütterung der Pinguine und einen Blick hinter die Kulissen bei Nashorn und Giraffe.

Die Veranstaltung findet auf der Wiese hinter den Erdmännchen im Zoo Magdeburg statt. Die Straßenbahnhaltestelle Zoo der MVB-Linie 10 und ein Parkplatz in der Straße Am Vogelgesang sorgen für eine gute Erreichbarkeit der Einrichtung.

"deep flow behind" im Magdeburger Turmpark Salbke

Ein neues und spannendes Projekt erwartet die Zuschauer mit "deep flow behind", einem Tanztheater, das von Freitag bis Sonntag im Turmpark Alt-Salbke in Magdeburg aufgeführt wird. Das innovative Stück vereint Tanz, Artistik und Videoinstallationen auf der Bühne und verspricht ein einzigartiges und beeindruckendes Erlebnis zu werden.

Die Vorstellungen finden am 26. Juli 2024 um 20:00 Uhr, am 27. Juli 2024 um 20:00 Uhr und am 28. Juli 2024 um 18:00 Uhr in der Einrichtung in Alt Salbke 110 statt. In "deep flow behind" wird Luftakrobatik am Vertikaltuch und am Cube mit Tanz zu einer theatralen Symbiose verwoben. Videoinstallationen von Denis Herzog und Danny Manthei hinterfragen dabei gewohnte Blickweisen und nähern sich künstlerisch dem Thema: Wie beeinflussen uns Gewohnheiten, uns zu informieren, und was passiert, wenn wir stetig am Wahrheitsgehalt von Informationen zweifeln? In bewegenden Momenten und waghalsigen Interaktionen wird nach den Strömungen im Hintergrund des Informationsflusses gesucht.

Fotografie aus der Ukraine im Magdeburger Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 zeigt derzeit Werke des ukrainischen Fotografen Sergiy Bratkov und seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Krieg.

Gezeigt werden Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen Sergiy Bratkov ist ein fragender Analyst geworden. Die Ausstellung ist bis zum 6. Oktober zu sehen.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

