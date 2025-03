Humor, Ballett, Literatur, Konzert und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 28. März 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Veranstaltungen und Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 28.3.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Dad Harmony - Tour 2025 mit Station im Magdeburger Amo

Fünf Väter, die aus Spaß an der Sache gemeinsam Songs covern, nur mit ihren Stimmen. Ein riesiger Social Media Erfolg – und nun auch live eine Nachfrage, die von 0 auf 100 schoss. Den drei ausverkauften Auftritten in Berlin, Köln und Hamburg im Oktober 2024 folgt nun eine ganze Tour durch Deutschland.

Das Ganze begann bei einem Junggesellenabschied, bei dem sich die fünf Mitglieder von Dad Harmony singend im Whirlpool filmten. Der Clip wurde bei TikTok hochgeladen und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die jungen Väter aus Skellefteå, Nordschweden, wurden über Nacht bekannt, ihr erstes Video wurde mittlerweile über 20 Millionen Mal gesehen. Sie covern bekannte Songs und machen mit ihrem Talent und ihrer Leidenschaft für Musik einzigartige und gefühlvolle Versionen daraus. Oftmals mit ihren Kindern auf dem Schoß, die sichtlich die schönen Melodien ihrer Väter genießen, gehen die harmonischen Videos viral.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Peter Vidmark, Tomas Vidmark, Sebastian Åkesson, Adam Stenlund und Michael Åberg, zusammen Dad Harmony sind begeistert und überwältigt von der Resonanz ihrer Fans in Europa. Deshalb kommen die Musiker mit einer Frühjahrstour zurück. 13 Konzerte nicht nur in Deutschland, sondern zum ersten Mal auch in der Schweiz, in Österreich und in Tschechien. Die Väter versprechen, ihre Fans zu einem Abend erfüllt von schönen Harmonien, Mitsingsongs und Freude einzuladen.

Ballett "Carmen/Morgenröte eines Stiers" im Magdeburger Opernhaus

Das Theater Magdeburg zeigt in dieser Spielzeit zwei choreografische Perspektiven auf die Figur der Carmen. Die Aufführungen finden im Opernhaus Magdeburg in der Universitätsplatz 9 statt.

Jörg Mannes und Jeroen Verbruggen setzen sich in ihren Balletten mit unterschiedlichen Aspekten der bekannten Opernfigur auseinander. Grundlage ist die Ballettmusik von Rodion Schtschedrin, die sich musikalisch auf die Vorlage von Georges Bizet bezieht. Die Aufführungen sind als Uraufführungen konzipiert und richten sich an ein Publikum ab 12 Jahren.

Jörg Mannes interpretiert die Musik in einer modernen Ballettfassung, während Jeroen Verbruggen sich mit den Bedingungen von Erfolg und Scheitern auseinandersetzt. Im Mittelpunkt steht das Schicksal von Georges Bizet, der wenige Wochen nach der Uraufführung seiner Oper verstarb und deren späteren Erfolg nicht mehr miterlebte. Die beiden Ballettinszenierungen werden an mehreren Terminen auf der Bühne des Opernhauses Magdeburg gezeigt.

An den Freitagen vom 28. März und 16. Mai beginnen die Vorstellungen um 19.30 Uhr. Einblicke in die Inszenierung werden ab 19 Uhr angeboten. Am Montag, dem 9. Juni, folgt um 16 Uhr der letzte Termin in dieser Spielzeit mit Einführung ab 15.30 Uhr.

Guido Fischer mit "Zu jung für die Kiste" im Theater in der Grünen Zitadelle Magdeburg

Im Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg präsentiert Guido Fischer sein neues Soloprogramm "Zu jung für die Kiste". Die Veranstaltung beginnt am Freitag, dem 28. März 2025, um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8A.

Guido Fischer setzt sich humorvoll mit den Herausforderungen des Älterwerdens auseinander. Dabei stellt er sich Fragen zur eigenen Wahrnehmung, dem digitalen Wandel und gesellschaftlichen Klischees. Themen wie die Nutzung sozialer Medien, der Umgang mit neuen Trends und die eigene Rolle als Familienvater werden in seinem Programm aufgegriffen. Mit spritzigen Pointen beleuchtet er den Spagat zwischen traditionellen Gewohnheiten und modernen Entwicklungen.

Nach 13 Jahren als Darsteller des "Caveman" wagt sich Guido Fischer mit diesem Soloabend in neue Gefilde. Der Comedyabend bietet einen unterhaltsamen Blick auf die Stolpersteine des Älterwerdens und eine humorvolle Einladung, jung zu bleiben.

Goosebumps in der Magdeburger Festung Mark

In der Festung Mark im Hohepfortewall in Magdeburg beginnt am Freitag, dem 28. März 2025, um 20 Uhr ein Kneipenkonzert mit der Band Goosebumps. Die Goosebumps spielen bekannte Hits sowie eigene Kompositionen, die das Publikum mit ihrer Intensität berühren sollen.

Das Duo besteht aus Diana Hildebrandt (Gesang und Gitarre) und Frank Kroll (Gitarre und Gesang). Diana Hildebrandt entdeckte ihre Leidenschaft für die Musik spät und sammelte erste Erfahrungen mit einem Gitarristen aus Halberstadt sowie in verschiedenen Bandprojekten. Seit 2006 arbeitet sie mit Frank Kroll zusammen und beschreibt das Zusammenspiel als harmonisch und inspirierend.

Frank Kroll fand seinen Weg zur Musik über die Begeisterung für den Rhythmus und absolvierte Musikunterricht sowie Workshops, um seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Er beschreibt seine musikalische Laufbahn als eine Reise mit Höhen und Tiefen, die ihn bis heute begleitet.

Lesung mit Ullrich Wittstock auf dem Magdeburger Westfriedhof

Am 28. März 2025 um 19 Uhr findet in der Kapelle am Westfriedhof in der Großen Diesdorfer Straße 160 eine Lesung mit Ullrich Wittstock statt. Die Veranstaltung ist Teil der Landesliteraturtage 2025.

Der Autor setzt sich mit dem Konzept der "Eastern Gothik" auseinander und greift dabei auf Elemente des Unheimlichen und Fantastischen zurück. Während die Southern Gothik in den USA tief in regionalen Mythen verwurzelt ist, thematisiert Wittstock in seinen Erzählungen speziell ostdeutsche Eigenheiten. Braunkohlekraftwerke, die ein Eigenleben entwickeln, Untote auf dem Friedhof der Sozialisten oder schwarze Spinnen, die ostdeutsche Saisonkräfte in der Schweiz attackieren, sind nur einige der Motive, die in seinen Geschichten eine Rolle spielen.

"Grenzen überwinden - zwischen Abschied und Ankunft" im Magdeburger Florapark

Die Stadtteilbibliothek Flora Park in Magdeburg ist Austragungsort einer Lesung im Rahmen der Landesliteraturtage 2025. Am 28. März um 16 Uhr präsentieren Diana und Sascha Kokot ihre literarischen Werke unter dem Titel "Grenzen überwinden - zwischen Abschied und Ankunft".

Diana Kokot widmet sich in ihrer Prosa Menschen, die einen ungewöhnlichen Lebensweg gegangen sind und sich nun dem Lebensende nähern. Ihre Texte beleuchten persönliche Geschichten und Abschiede. Sascha Kokot setzt sich hingegen mit dem Thema Neubeginn auseinander. Er beschreibt in seinen Gedichten eindrucksvoll die Momente des Wachsens eines Kindes, inspiriert von Schwangerschaft und Geburt.

Die Lesung gibt Einblick in unterschiedliche Lebensphasen und zeigt die verbindende Kraft der Literatur. Beim Lesen können sich Grenzen zwischen Autoren und Publikum auflösen, neue Perspektiven entstehen und das Gefühl von Raum und Zeit verändert sich. Die Veranstaltung lädt dazu ein, über Abschied und Ankunft nachzudenken und literarische Werke in diesem Kontext zu erleben.

Ditty mit "For Our Children" im Moritzhof Magdeburg

Im Moritzhof am Moritzplatz 1 in Magdeburg findet am Freitag, dem 28. März 2025, um 20 Uhr das Konzert der indischen Künstlerin Ditty statt. Die in Neu-Delhi geborene Musikerin und Klimaschutzaktivistin verbindet in ihrem Schaffen Musik und Natur. Mit ihrer ruhigen, klaren Stimme trägt sie poetische Protestsongs vor, die auf Achtsamkeit und Verbundenheit mit der Umwelt aufmerksam machen. Ihre Arrangements sind minimalistisch und eindringlich, oft begleitet von Naturgeräuschen wie Vogelgesang oder Meeresrauschen.

Seit 2022 lebt Ditty in Berlin und hat mit Drummer Andi Haberl und Johannes Weber eine neue musikalische Besetzung gefunden. Ihre aktuelle EP "Skin" nahm sie an verschiedenen Orten in Indien auf. Geprägt von den kulturellen Kontrasten ihres Heimatlandes, behandelt sie in ihrer Musik Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Internationale Bekanntheit erlangte sie durch ihren Song "Deathcab", der in der Netflix-Serie "Little Things" zu hören war.

Als Vorprogramm wird die Dokumentation "Make Forests Not War" des Regisseurs Akur gezeigt. Der Film beleuchtet Dittys CO2-neutrale Tour durch Indien im Jahr 2023, bei der sie mit dem Zug reiste und in Parks sowie Gärten auftrat. Die Dokumentation hat eine Länge von 22 Minuten und behandelt Themen wie Klimawandel, Ökologie und nachhaltige Transformation.

Auf Telemanns Spuren durch Magdeburg

Im Rahmen des 13. Internationalen Telemann-Wettbewerbs wird an zwei Wochenenden eine Sonderführung zur Stadtgeschichte und zu Georg Philipp Telemann angeboten. Die Rundgänge finden vom 21. bis 23. sowie vom 28. bis 30. März 2025 statt und beginnen jeweils um 11 Uhr. Treffpunkt ist die Tourist-Information, Breiter Weg 22.

Die Führung verbindet allgemeine historische Hintergründe mit Einblicken in das Leben des Komponisten. Besucht werden unter anderem Orte, die mit Telemanns Schulzeit, seiner Familie und seinem musikalischen Erbe in Verbindung stehen. So befand sich am heutigen Standort des Kaufhauses Papenbreer das Altstädtische Gymnasium, das Telemann zeitweise besuchte. Die Rathaustür trägt eine Erinnerung an ihn, und eine der Glocken des Glockenspiels am Alten Rathaus spielt ein Motiv aus seiner Musik.

Gegenüber der Wallonerkirche besaß seine Mutter ein Haus, und in der Kirche selbst kann eine Glocke aus der Heiliggeistkirche besichtigt werden, in der Telemann getauft wurde und sein Vater als Diakon wirkte. Der Rundgang führt weiter über die Elbuferpromenade zum Modell der Heiliggeistkirche, zur Konzerthalle mit Telemann-Denkmal und endet am Magdeburger Dom.

Neben historischen Fakten enthält die Führung auch Anekdoten, etwa zu Telemanns Leidenschaft für Blumen. Die Dauer beträgt etwa zwei Stunden. Der Preis pro Person beträgt 13 Euro, ermäßigt 8 Euro.

"Quotime" im mach|werk in Magdeburg

Am Freitag, dem 28. März 2025, um 20 Uhr tritt die Band "Quotime" im mach|werk im Breiten Weg 114a in Magdeburg auf. Die Tribute-Show um den Gitarristen Kai-Uwe Scheffler tourt seit Jahren durch Europa und bringt die Musik von "Status Quo" authentisch auf die Bühne. Gemeinsam mit Stefan Furtner an der Gitarre, Thomas Gropp am Bass und Michael Schreiner am Schlagzeug präsentieren sie Klassiker wie "Rockin’ All Over the World", "Whatever You Want" und "Down Down".

Die Band wurde 2009 gegründet und hat seitdem mehrere hundert Konzerte gespielt. Neben den größten Hits der Originalband werden auch frühere Werke wie "Matchstick Men" live interpretiert. Die energiegeladene Bühnenshow und die leidenschaftliche Performance machen "Quotime" zur meistgebuchten "Status Quo" Tribute Show.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

