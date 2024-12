Oper, Kunst, Zirkus und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 29.12.2024.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 29.12.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Abschied von „Das schlaue Füchslein“ im Magdeburger Opernhaus

Zum letzten Mal steht am Sonntag das Ballett „Das schlaue Füchslein“ auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg. Die Vorstellung wird im Opernhaus gegeben. Die Oper von Leoš Janácek ist für ein Publikum ab 14 Jahren geeignet.

In der Oper verschmelzen Gegensätze von Natur und Zivilisation sowie die Welten von Mensch und Tier zu einer Erzählung mit fantastisch-realistischen Elementen. Die Handlung dreht sich um die Füchsin Schlaukopf, deren Abenteuer im tschechischen Originaltitel bereits angedeutet werden: „Die Abenteuer der Füchsin Schlaukopf“. Die Geschichte beginnt damit, dass die Füchsin als Jungtier in die Gefangenschaft eines Försters gerät, der sie aufzieht. Doch schon bald sehnt sie sich nach Freiheit, entkommt und beginnt ein neues Leben in der Wildnis. Dort gründet sie eine Familie, erlebt jedoch schließlich ein tragisches Ende, als sie von einem Wilderer erschossen wird.

Dieses Schicksal dient als Spiegel für grundlegende Themen wie die menschliche Entfremdung von der ungezähmten Natur und dem oft unbewussten Widerstreit zwischen Freiheit und Kontrolle. Gleichzeitig reflektiert die Handlung auch die menschliche Sehnsucht, insbesondere die der Männer, nach einer freien, unabhängigen und ungebundenen Frau – dargestellt durch die Figur der jungen Terynka. Janáceks Werk verweist damit auf tiefere, archetypische Konflikte und Sehnsüchte, die sowohl die Beziehung zwischen Mensch und Natur als auch zwischenmenschliche Dynamiken betreffen. Clara Weyde, die als Mitglied der Magdeburger Schauspieldirektion für ihre poetisch-tragikomische Herangehensweise an literarische Stoffe bekannt ist, nimmt sich mit Janáceks Oper einer ganz neuen Herausforderung an. Mit Gespür für die Verbindung von Poesie und Dramatik inszeniert sie dieses lyrisch-impressionistische Spätwerk des Komponisten und stellt damit ihre erste Opernregie in Magdeburg vor.

"Das schlaue Füchslein" beginnt diesen Sonntag, 29. Dezember, um 16 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 9. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Auch, um nicht vor dem Terror zu kapitulieren, habe man sich trotz des Anschlags vom Weihnachtsmarkt entschlossen, die Vorstellungen zu geben.

Unter der Regie von Paul Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr.

"Splitter" von Leyla Yenirce im Kunstmuseum Magdeburg

Leyla Yenirce präsentiert in ihrer Video- und Sound-Installation „Splitter“ das Porträt einer jungen Frau, die durch das Leben gezeichnet ist und sich mittels Lichtsteuerung vor fremden Blicken schützt. Die Arbeit thematisiert die Bedrohung von Frauen im kurdischen Freiheitskampf durch moderne Drohnentechnologie, die ihre Verstecke enttarnt. Die großformatige Installation in der Klosterkirche des Kunstmuseums Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 wird von intensiven Klängen begleitet. Gezeigt wird die Installation bis zum 12. Januar.

Geöffnet ist das Kunstmuseum Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Montags ist geschlossen. Die Feiertagsreglung: Am 31.12. ist geschlossen, am 1.1. ab 13 Uhr geöffnet. An allen übrigen Feiertagen ist das Museum 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Yenirce, geboren 1992 in Qubînê, ist eine vielseitige Künstlerin, die in Berlin lebt und interdisziplinär mit Malerei, Skulptur, Video und Performance arbeitet. Ihre Werke thematisieren Feminismus, Krieg und weitere gesellschaftliche Themen. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Ars Viva Preis 2023. Ihre Arbeiten wurden in renommierten Institutionen ausgestellt, und „Splitter“ bildet den Auftakt einer neuen Programmreihe im Kunstmuseum Magdeburg.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" um 11 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64, für "Nicht von schlechten Eltern" um 15 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 und für "Kein Verstand in Sicht" um 17 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Gegebenenfalls gibt es noch Karten an der Tages- beziehungsweise Abendkasse.

Zum Redaktionsschluss waren noch zwei Tickets für "Sex und Kartoffeln" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu haben.