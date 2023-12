Weihnachtscircus, Weihnachtsmarkt und Theater gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 29. Dezember 2023, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt in Magdeburg öffnet am 29.12.2023 zum letzten Mal.

Magdeburg - Schauspiel, Konzert, Kabarett, Weihnachtsmarkt und Zirkus - auch Freitag, der 29. Dezember 2023, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Großer Magdeburger Weihnachtsmarkt findet seinen Abschluss

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt, auf dem Breiten Weg zwischen Ernst-Reuter-Allee und Julius-Bremer-Straße sowie auf den Plätzen neben dem Alten Rathaus findet nur noch diesen Freitag statt.

Neben Kunsthandwerk, dem historischen Weihnachtsmarkt, Lebensmitteln und Gastronomie gibt es ein Riesenrad und weitere Fahrgeschäft. Geboten wird auch ein Programm unter anderem mit Märchenlesungen. Geöffnet ist von 11 bis bis 23 Uhr.

Phädra auf der Bühne des Schauspielhauses Magdeburg

„Phädra“ steht für diesen Freitag ab 19.30 Uhr auf dem Spielplan im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. König Theseus kehrt darin zurück nach Troizene, zu seiner Frau Phädra und seinem Sohn Hippolytos, die seine Rückkehr sehnsüchtig erwarten sollten, es nun aber nicht tun: Alles flieht, alles entzieht sich seinen Armen. Etwas ist vorgefallen, etwas, dass Gewalt war – oder nicht. Den Zweifel kann Theseus nicht ertragen: Er will, er muss das Verbrechen und den Schuldigen erfahren. Doch was, wenn Wort gegen Wort stehen bleibt?

Lesen Sie auch die Volksstimme-Rezession: Theater Magdeburg macht Sex hinter dem Rücken des Königs zum Thema

Weiter Vorstellungen sind am 19. Januar und am 10. Februar um 19.30 Uhr geplant. Zum Februartermin wird ein Nachgespräch angeboten.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus gibt dieser Tage Vorstellungen auf dem Messeplatz. Die bunte Zeltstadt lockt mit ihren glitzernden Lichtern die Familien in die weihnachtliche Wunderwelt Zirkus locken. "Wir feiern mit einem ganz besonderen Feuerwerk der Zirkuskunst", so das Versprechen der Zirkustruppe.

Vorstellungen sind am 22., 23., vom 27. bis 30. Dezember und vom 3. bis 5. Januar jeweils um 16 und 19.30 Uhr, um 14 Uhr am 24. Dezember sowie jeweils um 15 Uhr am 25., 26. und 31. Dezember und am 1., 6. und 7. Januar geplant.

Martin Rühmann und Band in der Sudenburger Feuerwache

Diesen Fritag um 20 Uhr präsentiert die Martin Rühmann Band in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 ein Konzert mit dem Titel „Lieder zwischen den Jahren“ in der Feuerwache. Das alljährliche Event, das sich als Tradition zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester etabliert hat, verspricht eine musikalische Reise durch verschiedene Landschaften.

Im vergangenen Jahr zwang die Corona-Pandemie die Band dazu, auf Warnfried Altmann und Lars Düseler zu verzichten, doch dieses Mal kehrt die vollständige Besetzung zurück. Die Zuschauer dürfen sich auf neue und vertraute Lieder freuen, darunter „Keine Haie“, „Die tanzenden Möwen Fecamps“, „Der Leuchtturmwärter“, „Das Mädchen am Fluss“ und „Unser Farbenlied“. Die Songauswahl spiegelt Sehnsüchte nach Frieden und guten Momenten im kommenden Jahr wider. Die Band präsentiert einen vielseitigen Mix aus Folk, Jazz und Chanson, der mal sanft, leidenschaftlich und kraftvoll, aber immer von Poesie durchzogen ist.

Die musikalische Besetzung umfasst Martin Rühmann, Sylvia Oswald, Carsten Apel, Warnfried Altmann, Gören Eggert und Lars Düseler.

"Mit Volldampf in Aus" in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es derzeit im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Die die Vorstellung sind diesen Freitag um 20 Uhr waren zum Redaktionsschluss nur noch Restkarten erhältlich. Zur gleichen Zeit sind Termine am 5., 6., 12., 18., 20. und 24. Januar sowie am 2., 9., 10., 15., 16., 22., 23. und 24. Februar geplant.

