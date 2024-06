Humor, Musik und Party - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 3.7.2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 3. Juli 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

"De Jannen" lassen das Glockenspiel im Magdeburger Rathaus erklingen

Das nächste Konzert des Magdeburger Glockenspiels ist für Mittwoch geplant. Da das Instrument in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, ist ein besonders umfangreiches Konzert geplant. Es spielen die Carillonneure Jan Verheyen und Jan Peeters aus Belgien, die gemeinsam als „De Jannen“ auftreten.

Das Konzertprogramm beginnt mit einem Solo von Jan Verheyen, in dem er Allegros aus „Le quattro Stagioni“ von Antonio Vivaldi (arr. A. Abbenes) präsentiert. Diese beinhalten „Der Frühling“, „Der Sommer“, „Der Herbst“ und „Der Winter“. Es folgt moderne belgische Carillonmusik, darunter „Labyrinth“ von Geert D’hollander sowie mehrere Werke von Jan Verheyen: „Waar is de lente? (Variaties op ,Daar is de lente’)“, „Inner Thoughts“ und ein belgisches Pop-Rockmedley. Im zweiten Teil des Konzerts treten „De Jannen“ mit Stücken aus „Ludus Modalis II“ von Geert D“hollander auf. Diese Stücke umfassen „Playful Syncopes“, „Broken Colors“, „Reflecting on Thoughts“, „Invention“ und „Rippling Water“. Der dritte Teil des Konzerts vereint „De Jannen“ in einer Kombination von Klavier und Carillon. Zu hören sind „Sicilienne (Opus 78)“ von Gabriel Fauré (arr. J. Palfalvi), „Prelude“ von César Franck, „Air Classique“ von Gérard Meunier, „Air Pastoral“ von Eugène Bozza und „Der Schwan“ von Camille Saint-Saëns.

Jan Verheyen ist Carillonneur von Hasselt und Neerpelt in Belgien. Er ist die treibende Kraft hinter Bells Lab, einem Labor zum Experimentieren mit Glockenmusik. Außerdem entwickelte er 2021 zusammen mit der italienischen Glockengießerei Allanconi ein Tourcarillon, ein mobiles Carillon. Jan Peeters ist Dirigent und Pianist – und Glockenspielschüler von Jan Verheyen.

Das Glockenspielkonzert beginnt am Mittwoch, 3. Juli, um 18 Uhr im Alten Rathaus in Magdeburg. Das Konzert ist am besten vom Innenhof des Rathauses zu hören. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

„Südafrika Roadtrip“ im Magdeburger Pointfoto

Am 3. Juli 2024 beginnt um 19 Uhr bei Point-Foto Leipziger Straße 45a in Magdeburg, gegenüber der Uniklinik, der Bildervortrag „Südafrika Roadtrip“. Gegen Vorkasse kosten die Tickts bis 30.6. 7,50 Euro, danach zehn Euro.

Der Roadtrip beginnt in Johannesburg und führt zur Panoramaroute des Blyde River Canyons. Es folgt eine mehrtägige Safari im Kruger Nationalpark, auf der zahlreiche Großtiere beobachtet werden können. Nach vielen Fahrkilometern bieten die Drakensberge beeindruckende Landschaften. An der Wild Coast zeigt sich Südafrika von seiner ursprünglichsten Seite. Weiter geht es entlang der Küste in den Addo Elephant Park für eine erneute Safari. Der Tsitsikamma Nationalpark mit seinen zahlreichen Attraktionen und der südlichste Punkt Afrikas, wo indischer und atlantischer Ozean aufeinandertreffen, sind weitere Höhepunkte der Reise. Der Roadtrip endet in Kapstadt mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten.

"Check den Hassel" mit Herbert Beesten am Magdeburger Hasselbachplatz

Herbert Karl von Beesten bringt den Besuchern seines soziokulturellen Rundgangs "Check den Hassel" den gegenwärtigen Hassel näher und stellt die Menschen und Einrichtungen in ihrer Vielfalt dort in den Mittelpunkt seiner Führungen. Manch neuralgische Stellen am Hassel lenken den Blick zurück in die 1980er Jahre. Die Führung basiert auf Recherchen von Herbert Karl von Beesten und in Zusammenarbeit mit dem Hasselbach-Manage­ment, Marianne Tritz.

Termine sind am 3. und 17. Juli jeweils um 19 Uhr. Treff ist an der Einmündung der Liebigstraße auf den Hassel.

Kleines Konzert in der Ambrosiuskirche

Es ist inzwischen zur schönen Traditionen. In den warmen Monaten des Jahres steht die St.-Ambrosius-Kirche immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr für Besucher offen. Das im Jahr 1877 geweihte Gotteshaus im neugotischen Stil lädt dann zum Besichtigen, zum Verweilen oder zum Gebet ein. Und – das ist das besondere – auch zum Hören von Musik.

Immer von 17 bis 17.30 Uhr gibt es ein kleines Konzert. Am 3.7. erklingen Violoncello und Orgel, gespielt von Heidemarie Beckert und Dorlies Bunge.

Der Eintritt zu den Mittwochsmusiken ist grundsätzlich frei. Am Ausgang kann eine Spende hinterlegt werden. Diese soll für Erhalt und Restaurierung von Kirche oder Orgel eingesetzt werden.

Hengstmanns und Freunde mit Sommerkabarett im Magdeburger Technikmuseum

Sommerkabarett im Technikmuseum mit Hengstmanns und Freunden ist derzeit im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 angesagt. Vorstellungen sind unter anderem vom 2. bis 5. und 9. bis 11. Juli um 20 Uhr geplant. Für weitere Vorstellungen sind Restkarten - sofern verfügbar - nur noch an der Einlasskasse erhältlich. Dabei handelt es sich um die Vorstellungen am 11., 12. und 13. Juli jeweils um 20 Uhr.

„Magdeburg schlägt zurück“ heißt es in der Inszenierung. Mit der Fortsetzung der „Branntwein-Saga“ vom vergangenen Jahr spielt die Bühne nur ansatzweise auf die bekannten Star-Wars-Filme an. George Lucas stand nur beim Titel entfernt Pate. Der Zuschauer erlebt neue Abenteuer vom knurrigen Grantler Franz Branntwein (Tobias Hengstmann), der eigentlich verschollen war und den eigentlich niemand vermisste. Nun taucht er überraschend beim fiktiven Magdeburger Landesfernsehen (MDL) auf. Im Visier hat der renitente Rentner die diversen Formate der TV-Sender. Ob Talk- oder Datingshow, die Quizsendung wie „Rate mal, wie doof du bist“ oder die Musiksendungen, nichts ist ihm recht.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 3. Juli. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Lydia M, Je Saré und Forrest Funk legen am Mittwoch auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf. Die Party "Home sweet Home" beginnt um 18 Uhr.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" um 20.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie für "Love Never Dies" des Theaters Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz.

Restkarten sind jeweils eventuell an der Abendkasse oder kurz vor der Morgenvorstellung erhältlich.