Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 3.11.2024.

Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

„Timon von Athen“ im Magdeburger Schauspielhaus

Am Sonntag, den 3. November 2024, wird um 18 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 das Stück „Timon von Athen“ von William Shakespeare aufgeführt. Das Schauspiel ist ab 14 Jahren geeignet.

Die Handlung dreht sich um Timon, einen reichen und angesehenen Bürger Athens, bekannt für seine rauschenden Feste und seine grenzenlose Gastfreundschaft. Er ist Freund und Mäzen von Musikern, Malern, Dichtern und einfachen Bürger. Trotz der Warnungen seines Verwalters bleibt Timon großzügig, bis seine Mittel erschöpft sind. Als er die Menschen, denen er einst half, um Unterstützung bittet, zeigt sich, dass niemand bereit ist, ihm zu helfen.

Von unendlicher Enttäuschung getrieben, lädt Timon zu einem letzten Fest und rechnet ab. Er zieht sich in die Wälder vor Athen zurück, ernährt sich von Wurzeln und Getier, bis er zufällig einen unermesslichen Goldschatz findet. Von Hass und Rachsucht erfüllt, bietet er seinen Reichtum all jenen an, die bereit sind, Athen zu vernichten.

Die Inszenierung von „Timon von Athen“ wird von Andreas Kriegenburg, einem der bedeutendsten Regisseure unserer Zeit, geleitet und ist eine Rückkehr an das Theater seiner Geburtsstadt Magdeburg. Weitere Aufführungen sind für den 30. November, 14. Dezember und 26. Dezember 2024, jeweils um 19.30 Uhr, geplant.

Florian Paul mit seiner "Kapelle der letzten Hoffnung" im Moritzhof Magdeburg

Am 3. November 2024 tritt Florian Paul mit seiner "Kapelle der letzten Hoffnung" im Moritzhof Magdeburg am Moritzplatz 1 auf. Die Band geht mit ihrem neuen Album "Alles wird besser" auf große Releasetour. Nach dem Erfolg ihres zweiten Albums "Auf Sand gebaut", das ihnen unter anderem einen Auftritt in der NDR Kultsendung "Inas Nacht" und Millionen Streams bei Spotify einbrachte, präsentieren sie nun ein brandneues Programm.

In einer Zeit globaler Krisen vermittelt die Band eine klare Botschaft: Alles wird besser. Getreu ihrem Bandnamen bringen sie eine Fülle an Hoffnung auf die Bühne. Mit neuen Songs und beliebten Hits kreieren sie einen vielseitigen und energetischen Sound, der sowohl wild und tanzbar als auch von nachdenklicher Melancholie geprägt ist. Ihre Konzerte bieten eine Mischung aus Erholung, Befreiung und Anregung zum Nachdenken. Sie vereinen Elemente eines Theater- und Clubbesuchs und sind wild, verträumt, virtuos und wunderschön.

Der Auftritt beginnt um 19:30 Uhr.

Fröhliche Magdeburger Akkordeonband spielt im Oli

Am 3. November 2024 beginnt im Oli in der Olvenstedter Straß 25a um 15 Uhr ein Konzert der Fröhlichen Magdeburger Akkordeonband statt. In dieser Veranstaltung wird die kalte und düstere Jahreszeit mit Film- und Musicalhits eingeläutet.

Die Fröhliche Magdeburger Akkordeonband, gegründet im Jahr 2000 von der Akkordeonlehrerin Kathrin Günnel, besteht aus 35 Musikern im Alter von 13 bis 35 Jahren. Der Verein wandelte sich 2006 in einen gemeinnützigen Verein um und trägt seitdem den Namen „Fröhliche Magdeburger Akkordeonband e.V.“.

Die Band begeistert mit einem vielseitigen Repertoire, das von traditioneller bis hin zu populärer Musik reicht. Die Zuhörer können sich auf ein musikalisches Erlebnis freuen, das Herz und Seele berührt.

Geistliche Chormusik in der Magdeburger Pauluskirche

Am 3. November 2024 findet um 16 Uhr ein Chorkonzert in der Pauluskirche in der Goethestraße 25 in Magdeburg statt. Es erklingt geistliche Chormusik, die von Vreni Fischer (Sopran), Martin Röpke (Liturg), Eva-Maria Röpke (Flöte), Margarete Lux (Violine) und Christward Buchholz (Violoncello) sowie dem Magdeburger Kantatenchor unter der Leitung von KMD T. Börngen präsentiert wird.

Das A-cappella-Konzert folgt dem liturgischen Ablauf einer musikalischen Vesper. Es erklingen Werke aus sechs Jahrhunderten, von Johann Walter bis Benjamin Britten, sowie Kompositionen von Bach und Mendelssohn. Die Aufführung wird auch an die ersten gedruckten Gesangbücher vor 500 Jahren erinnern. Zu hören sind unter anderem Vertonungen des 130. Psalms von Mendelssohn und Kaminski sowie die Motette "Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn" von Johann Sebastian Bach, die erst kürzlich ihm zugeordnet werden konnte.

"Iron Maidens" in der Magdeburger Factory

Auf ihrer "Tour 2024" machen die Iron Maidens in der Factory, Sandbreite 2, am 3. November 2024 Station. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Die 2001 gegründeten Iron Maidens haben sich rasch als eine der beliebtesten Tribute-Bands Südkaliforniens etabliert und genießen zunehmende internationale Anerkennung.

Die Band überzeugt nicht nur durch ihre musikalischen Fähigkeiten, sondern auch durch eine beeindruckende Bühnenpräsenz und eine bemerkenswerte Bühnenshow mit theatralischen Einlagen. Das Talent der Musikerinnen steht im Vordergrund; sie sind hochqualifizierte Profis mit einem breiten musikalischen Hintergrund, der von Orchester und Musiktheater bis zu Blues und Rock reicht.

Die Iron Maidens wurden mit mehreren Auszeichnungen geehrt, darunter die Preise bei den Rock City News Awards, den LA Music Awards und der All Access Magazine Award Show, wo sie unter anderem als beste Tribute-Band ausgezeichnet wurden. Das Line-up umfasst Kirsten "Bruce Chickinson" Rosenberg am Gesang, Linda "Nikki McBURRain" McDonald am Schlagzeug, Shani "Adriana Smith" Kimelman und Nikki "Davina Murray" Stringfield an den Gitarren sowie Wanda "Steph Harris" Ortiz am Bass.

Die Band interpretiert Material von Iron Maiden aus allen Epochen der Karriere, einschließlich großer Hits und beliebter Fan-Favoriten. Die Bühnenshow bietet zudem Auftritte von Maiden-Maskottchen Eddie, dem Sensenmann, dem Teufel und weiteren Figuren.

"Josef Schaf will auch einen Menschen" im Magdeburger Puppentheater

Am Sonntag, den 3. November 2024, präsentiert das Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25 die Aufführung "Josef Schaf will auch einen Menschen" von Kirsten Boie in einer Fassung von Miriam Locker. Die Inszenierung, die sich an Kinder ab 6 Jahren richtet, steht unter der Regie von Hans Jochen Menzel, mit Ausstattung von Udo Schneeweiß und Puppen von Peter Lutz und Udo Schneeweiß. Die Dramaturgie liegt in den Händen von Miriam Locker, während Linda Mattern und Lennart Morgenstern die Spielrollen übernehmen.

In der Geschichte geht es um Josef Schaf, der unzufrieden ist, weil er keinen eigenen kleinen Hausmenschen hat, während alle anderen in seiner Klasse einen besitzen. Eines Tages findet er im Geburtstagspaket Bubi, einen höflichen kleinen Menschen in einem schicken Anzug und Hut. Von nun an muss Josef Verantwortung übernehmen und sich um Bubi kümmern, was zu unerwarteten Wendungen führt. Die Geschichte bietet einen humorvollen und hintergründigen Blick auf das Leben der Tiere und Menschen.

Die Aufführungen finden an folgenden Terminen statt: Am 3. November um 15 Uhr und 16.30 Uhr, am 5. und 7. November um 10.30 Uhr, am 6. November um 9 Uhr sowie am 8. November um 9 Uhr und 10.30 Uhr. Bereits ausverkauft waren im Vorverkauf zum Redaktionsschluss die Vorstellungen am 5. und 7. November um 9 Uhr und am 6. November um 10.30 Uhr.

Vincent als Ballett im Magdeburger Opernhaus

Am 28. September feierte das Ballett „Vincent“ von Jörg Mannes im Opernhaus seine Uraufführung. Weitere Aufführungstermine sind nun der 3. und 24. November um 16 Uhr, der 22. und 30. November, der 21. Dezember und der 17. Januar jeweils um 19.30 Uhr sowie der 5. Januar um 18 Uhr. Vor allen Vorstellungen wird eine halbe Stunde vor Beginn im Café Rossini im Opernhaus ein Einblick geboten.

Das Stück richtet sich an ein Publikum ab 10 Jahren und wird von einer Auswahl bedeutender Musikwerke unterlegt, darunter Kompositionen von Charles Ives, Jean Sibelius, Anton Webern, Gabriel Fauré, Arvo Pärt, Camille Saint-Saëns, Sergei Rachmaninow und Samuel Barber.

Jörg Mannes begibt sich in diesem Ballett auf ein Experimentierfeld zwischen Kunst, Klang, Künstlicher Intelligenz und Choreografie. Inspiriert von dem Meister der Farben, Vincent van Gogh, steht nicht sein Leben, sondern seine Kunst im Mittelpunkt. Das Stück erforscht, wie Farbe, Raum und Bewegung miteinander interagieren und wie die Tänzer aufeinander reagieren. Mannes hat dafür eine Vielzahl von musikalischen Werken ausgewählt, die unterschiedliche Stimmungen und Emotionen transportieren.

Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Svetoslav Borisov, während das Bühnenbild von Florian Parbs und die Kostüme von Louise Flanagan gestaltet werden. Philipp Contag-Lada ist für die Videokunst verantwortlich, und Ulrike Schröder übernimmt die Dramaturgie.

Pariser Flair im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Sonntag, den 3. November 2024, beginnt um 11 Uhr, im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 die „Sonntagsmusik #599". Sie steht unter der Überschrift "Pariser Flair“.

Anlässlich des 350. Geburtstags von Jacques-Martin Hotteterre, einem bedeutenden Komponisten und Virtuosen des Barock, werden Werke von ihm aufgeführt. Die Flötistin Verena Fischer und der Cembalist Léon Berben widmen sich der Musik Hotteterres, die für ihre mitreißende Eleganz bekannt ist. Ergänzend dazu erklingen Werke von Georg Philipp Telemann, die den charakteristischen französischen Stil widerspiegeln. Obwohl Hotteterre und Telemann zur gleichen Zeit in Paris lebten, ist es wahrscheinlich, dass sie sich nie begegneten; dieses musikalische Ereignis möchte dieses ausstehende Treffen in Form einer Aufführung nachholen.

Evan Bogerd spielt die Orgel in Magdeburger Kathedrale St. Sebastian

Im Rahmen der Reihe „Winter-Orgelpunkt 2024“ beginnt am Sonntag, den 3. November 2024, um 16 Uhr in der Kathedrale St. Sebastian in Magdeburg in der Max-Josef-Metzger-Straße das nächste Orgelkonzert. Es trägt den Titel „Eroica / Heroisch“. An der Orgel wird Evan Bogerd aus Amsterdam (Niederlande) zu hören sein. Das Programm umfasst Werke von Nicolaus Bruhns, Georg Böhm, Joseph Jongen und Cor Kint sowie eine Improvisation von Bogerd selbst.

Evan Bogerd ist ein international anerkannter Konzertorganist, der seinen Orgelunterricht bei Herman van Vliet in Amersfoort begann. Er schloss sein Studium am Königlichen Konservatorium in Den Haag bei Jos van der Kooy mit der Note „summa cum laude“ ab. Zudem nahm er an Meisterkursen zur Orgelimprovisation bei Wolfgang Seifen, Sophie Veronique Cauchefer-Choplin und Martin Baker teil. Bogerd engagiert sich leidenschaftlich dafür, die Orgel einem breiten Publikum näherzubringen. Sein Repertoire reicht von Sweelinck bis hin zu zeitgenössischen Komponisten, wobei Bach, Franck und Reger zu seinen persönlichen Favoriten zählen. Seine besondere Sensibilität für deutsche romantische Musik wird von der Kritik hoch gelobt. Seit Januar 2020 ist Evan Bogerd Musikdirektor der Westerkerk in Amsterdam.

Busfahrt zu den Magdeburger Villen

Am Sonntag, den 3. November 2024, startet um 14 Uhr eine historische Busfahrt zu den Magdeburger Villenvierteln unter der Leitung von Nadja Gröschner. Die Tour beginnt am Hasselbachbrunnen, wo die Geschichte der Villengegend rund um den ehemaligen Königin-Luisenpark thematisiert wird. Anschließend führt die Fahrt zur Klausenerstraße, dem Standort des ersten Villenviertels, das 1877 in der damaligen Westendstraße angelegt wurde. Den Abschluss bildet die Besichtigung des Lennéviertels.

Ein Teil der Führung wird zu Fuß zurückgelegt. Die Veranstaltung ist nicht für Personen unter 12 Jahren geeignet, und es gibt keine Ermäßigungen auf den Ticketpreis. Die Eintrittspreise im Vorverkauf betragen 20,00 €. Karten können über ein Bestellformular oder telefonisch unter 0391-602809 erworben werden.

Swing bei „Farewell Party“ in der Petrikirche

Am Sonntag, den 3. November 2024, findet die „Farewell Party“ für alle Lindy Hop-Fans statt. Nach den Sonntagstrainings kommen dabei auch die Besucher des diesjährigen Broadway Swing ein letztes Mal zusammen, um das Wochenende gemeinsam ausklingen zu lassen.

Die Türen öffnen um 18 Uhr im Großen Saal der St. Petri Kirche in der Neustädter Straße 4. Der Eintritt ist für alle kostenlos.

Kabarett „Kein Verstand in Sicht“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Kein Verstand in Sicht“ ist ein politisch-satirisches Kabarettprogramm mit Marion Bach und Heike Ronniger, das unter der Regie von Frank Voigtmann inszeniert wird. Das Programm basiert auf einem Buch von Frank Voigtmann und Robert Schmiedel. Die beiden Kabarettistinnen sind mit ihrer Bordkapelle, abwechselnd vertreten durch Oliver Vogt und Christoph Deckbar, von ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ zurückgekehrt und stehen nun auf festem Boden, konfrontiert mit der Realität, die sie als problematisch empfinden.

In ihrem Programm beleuchten sie die gegenwärtigen Missstände in Deutschland und thematisieren unter anderem die Herausforderungen des Bildungssystems, den Fachkräftemangel sowie die Absurditäten der politischen Landschaft. Mit scharfer Zunge und Witz stellen sie fest, dass das Land aus den Fugen geraten ist und dass ein „Verstand in Sicht“ nicht vorhanden ist.

Die Premiere fand am 25. März 2024 statt. Weitere Vorstellungen sind nun am 30. Oktober, 20. November und 11. Dezember um 15 Uhr sowie am 31. Oktober, 1., 7., 8., 13., 22., 27. und 28. November, 7., 12., 13., 18., 19., 26. und 27. Dezember um 20 Uhr. Zudem gibt es Vorstellungen am 3. November, 8. und 29. Dezember um 17 Uhr. Die Vorstellungen am 31. Dezember sind bereits ausverkauft.

"Kasino Didine" im Magdeburger Tacheles

Einmal pro Quartal präsentiert die Queer-Aktivistin, Moderatorin und Performerin Didine van der Platenvlotbrug eine besondere Programmvorschau, bei der sie Protagonist der kommenden Schauspielproduktionen und lokale Gäste auf ihre Sofas einlädt. Das Publikum erhält nicht nur tiefen Einblick in die bevorstehenden Veranstaltungen, sondern kann auch Sekt en masse genießen.

In dieser Spielzeit ist das "Kasino Didine" an verschiedenen Veranstaltungsorten zu Gast. Am 3.11. von 15 bis 17 Uhr ist das Tacheles in der Sternstraße 30 Gastgeber.

Winterträume in der Messe Magdeburg

Aussteller zeigen vom 31. Oktober bis 3. November 2024 in der Messe "Winterträume" selbst hergestellte Produkte, die das Leben schöner machen. Veranstaltungsort sind die Messehallen in der Tessenowstraße.

Winter- und Weihnachtsbegeisterte können in die wundervolle Welt von Christbaumkugeln, süßen Leckereien und wärmender Mode eintauchen. Neben inspirierenden und ansprechenden Verkaufsständen, werden die Besucher mit einem Rahmenprogramm und Live-Musik unterhalten.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für den Heinz-Erhardt-Nachmittag um 15 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a und für "Auf hoher See" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19.

Restkarten gibt es gegebenenfalls an der Tageskasse vor Veranstaltungsbeginn.