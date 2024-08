Musik, Esoterik und Kunst gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 30. August 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Swingfest und weitere Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen am Freitag

Saltatio Mortis spielen am 30.8.2024 in Magdeburg.

Magdeburg - Auch Freitag, der 30. August 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Saltatio Mortis in der Festung Mark

Saltatio Mortis kommt auf ihrer „Finsterwacht“-Burgentour auf die Bühne der Festung Mark im Hohepfortewall. Termin ist Am Freitag, den 30. August 2024, um 20 Uhr.

Die Rockband Saltatio Mortis, bestehend aus Alea, Falk, Elsi, Frank, Till, Jean und Luzi, präsentiert eine exklusive Tour durch die historischsten Burgen des Landes. Mit gewaltigem Trommeldonner, packenden Gitarren und majestätischen Dudelsackklängen lassen sie die alten Mauern wieder lebendig werden und nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Geschichten der ehrwürdigen Bauwerke. Begleitet von beeindruckenden Showeffekten verspricht die Band eine unnachahmliche Atmosphäre und epische Shows mit vielen lang ersehnten Klassikern.

Derzeit tourt die Band noch mit ihrer bisher größten Produktion, der „Taugenichts“-Tour, durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Diese Tour bildet den krönenden Abschluss eines ereignisreichen Sommers, der unter anderem Straßenauftritte, eine Show auf der Hauptbühne beim legendären Wacken Open Air und ein Kabel1-Kneipenkonzert umfasste.

"Singen ins Wochenende" im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Freitag, den 30. August 2024, beginnt um 17 Uhr auf der Terrasse des Gesellschaftshauses das "Singen ins Wochenende" im Rahmen des 4. Magdeburger Liedersalons statt. Unter der musikalischen Leitung von Marlene Holzwarth sind alle eingeladen, in entspannter Atmosphäre mit einem kühlen Getränk und Blick auf den Klosterbergegarten gemeinsam zu singen.

Ob fröhliche, besinnliche, langsame oder fetzige Lieder – die Teilnehmer können ihre Stimmen kraftvoll oder zart, leise oder klangvoll erklingen lassen. Marlene Holzwarth, Chorleiterin und Sängerin, führt durch den Nachmittag und sorgt für ein gemeinsames und freudvolles musikalisches Erlebnis.

Liedersalon in Magdeburg-Cracau

Dieses Wochenende läuft das Festival Liedersalon in Magdeburg, bei dem auch Privatleute für Gäste ihre Häuser öffnen. Für die Wohnzimmerkonzerte sind Eintrittskarten per Anmeldung bei Isabel Tönniges unter Telefon 0391/ 540 67 78, unter www.liedkunst.org oder per -Mail an isabel.toenniges@gh.magdeburg.de erhältlich. In der Regel gibt es bei den Wohnzimmerkonzerten eine Hutkasse.

Einen Termin dieser Art gibt es am 30. August auch in Magdeburg: Es handelt sich um einen Liederabend mit Grit Wagner und Thorsten Fabrizi in Cracau um 19.30 Uhr.

„Beziehungsweise“ mit Werken von Franz Schubert, Richard Wagner und Benjamin Britten im Magdeburger Gesellschaftshaus

Auch im Rahmen des 4. Magdeburger Liedersalons präsentiert am Freitag, den 30. August 2024 um 19:30 Uhr im Blauen Salon ein Konzert mit dem Titel „Beziehungsweise“. Im Rahmen des Festival werden Werke von Franz Schubert, Richard Wagner und Benjamin Britten aufgeführt.

Monika Abel am Gesang und Kathrin Isabelle Klein am Klavier nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die enge persönliche Beziehung zwischen Komponisten und Dichtern. Franz Schubert und Johann Mayrhofer, die eine enge Freundschaft pflegten und zwei Jahre lang zusammenlebten, sind durch 47 von Schubert vertonte Gedichte von Mayrhofer verbunden. „Auflösung“, das letzte dieser Lieder, markiert das Ende ihrer Freundschaft.

Richard Wagner, der 1852 von dem Ehepaar Wesendonck aufgenommen wurde, entwickelte eine platonische, aber von unerfüllter Sehnsucht geprägte Beziehung zu Mathilde Wesendonck. Die fünf Gedichte, die Wagner 1857/58 für sie vertonte, sind als Wesendonck-Lieder bekannt und spiegeln diese Beziehung wider. Ein von Wagners erster Ehefrau abgefangener Brief führte zu einem Eklat und beendete die Beziehung.

Benjamin Britten und Wystan Hugh Auden, die sich 1935 kennenlernten, arbeiteten über zwanzig Jahre zusammen. Ihr Liederzyklus „On this island“ ist ein Beispiel für ihre gemeinsame Arbeit und ihre Liebe zu England, die in ihren Texten und ihrer Musik zum Ausdruck kommt.

MusiSHEans Guitar Tour 2024 vereint Gitarristinnen im Volksbad Buckau

Die MusiSHEans Guitar Tour 2024 macht am Freitag, den 30. August um 20:00 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 Halt. Die Initiative MusiSHEans vereint professionelle Gitarristinnen aus aller Welt und organisiert jährlich eine Europa-Tournee, um Musikschaffenden unabhängig von ihrem Geschlecht Aufmerksamkeit zu verschaffen, da Musik kein Geschlecht hat. Durch die Sichtbarkeit professioneller Gitarristinnen sollen junge Mädchen ermutigt werden, selbst ein Instrument zu ergreifen und sich musikalisch auszuprobieren.

In diesem Jahr umfasst die Tour ein abwechslungsreiches Programm mit den MusiSHEans-Gründerinnen Judith Beckedorf aus Deutschland und Karlijn Langendijk aus Holland, sowie Avin Ahmadi aus dem Iran und Annika Teubner aus Deutschland. Die Künstlerinnen präsentieren sowohl Solo-Darbietungen als auch verschiedene Kombinationen und spielen auf Oud sowie verschiedenen Gitarren. Das Repertoire reicht von modernem und klassischem Fingerstyle über Tapping bis hin zu Singer/Songwriter-Stilen.

Unterstützt wird die Tour von international renommierten Künstler*innen wie Badi Assad aus Brasilien, Tommy Emmanuel aus Australien, Jon Gomm aus England und John Knowles aus den USA.

Karpatt aus Paris spielen im Magdeburger Moritzhof

Karpatt aus Paris sind bekannt für ihr melodramatisch-tanzbares mediterranes Chanson und treten am Freitag, den 30. August 2024, um 20:00 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1 auf. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 haben Fred, der singende Poet, Hervé, der fliegende Kontrabassist, und Gaétan, der virtuose Banjo- und Sologitarrist, zahlreiche erfolgreiche Alben veröffentlicht. Ihr Live-Auftritt hat jedoch Kultstatus erreicht und eine internationale Fangemeinde aufgebaut, wobei die Nachwirkungen eines Karpatt-Konzerts mindestens zwei Wochen Euphorie und anhaltenden inneren Swing hinterlassen.

Die Band kommuniziert mit ihrem Publikum auf vielfältige Weise: Neben Französisch kommen auch Englisch, Deutsch-lautmalerisch und global-nonverbale Ausdrucksformen zum Einsatz. Karpatt, Vertreter des nouvelle chanson française, hat sich seit ihren Anfängen kontinuierlich weiterentwickelt und ist von den kleinen Bars und Cafés in Paris bis hin zur legendären Bühne des Pariser „L’Olympia“ und international gefeierten Festivals aufgestiegen. Ihre Musik umfasst Valse musette, Rumba, virtuosen Gypsy-Jazz und lateinamerikanische Rhythmen, die sie von ihren letzten Tourneen durch Mittelamerika mitgebracht haben.

Aktuell wird die Band von Multi-Percussionist Jessy begleitet, dessen Rhythmen direkt mit den motorischen Nervenbahnen des Publikums kommunizieren. Die melancholisch-berührenden Karpatt-Chansons zum Mitsingen, die oft zum Ausklang der Konzerte gespielt werden, bieten eine poetische Schatzgrube für Sprachkundige und nehmen auch das nicht-francophone Publikum mit auf eine musikalische Reise.

Jugendkunstschule zeigt im Werk4 erwachsene Arbeiten

Die Jugendkunstschule Magdeburg ist nicht nur für junge Menschen ein Ort des kreativen Schaffens. Auch Erwachsene, mit oder ohne künstlerische Erfahrung, finden hier kreative Angebote. In den „Kunstsemestern für Erwachsene“ offenbaren renommierte Künstler*innen ihre kreativen Arbeitsweisen und begleiten die Teilnehmenden individuell im künstlerischen Schaffen.

Das Kunstsemester „Gestaltungstechniken“ ist eines dieser thematisch ausgerichteten Angebote für Erwachsene. Der Künstler und diplomierte Restaurator Dietmar Sauer lädt in den wöchentlich stattfindenden Kursstunden zur Entdeckung unterschiedlicher Techniken des bildnerischen Schaffens ein. Dabei ist „der Weg bereits das Ziel“. In der Gruppe wurden die verschiedensten Themen und Gestaltungstechniken bearbeitet: Malerei, Grafik, Plastik, Naturstudium, freies Arbeiten sowie viele andere Techniken wurden dynamisch diskutiert und umgesetzt.

Nun werden ausgewählte Werke der Teilnehmenden, die über einen Zeitraum der letzten zwei Jahre gesammelt wurden, im Q.Hof des Werk4 im Stadtteil Buckau ausgestellt. Die Ausstellung findet im Q.Hof im Werk4, Brauereistraße 4, statt. Die Ausstellung „Gestaltungstechniken“ dauert vom 16. August bis zum 6. September 2024 und kann kostenfrei zu den Öffnungszeiten besucht werden: Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 17:00 bis 21:00 Uhr.

Esoterik- und Naturheiltage im Magdeburger Amo

Um das körperliche und seelische Wohlbefinden dreht sich alles bei den diesjährigen Esoterik- und Naturheiltagen vom 30. August bis 1. September im Amo-Kulturhaus. „Wir laden ein, die verschiedenen Richtungen der Esoterik zu entdecken und in Fachvorträgen mehr über ganzheitliche Gesundheit und Spiritualität zu erfahren. Die Gäste können bei uns vieles ausprobieren und mit Gleichgesinnten fachsimpeln“, sagt Veranstalter Werner Büge. Geöffnet ist am Freitag von 13 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr, erklärt er weiter.

Themen wie energetische Reinigung, Schmerzbefreiung, Heilung durch Handauflegen oder mit den Kräften der Natur, Astrologie, Engel sowie mediale Lebensberatung stünden im Mittelpunkt der Messe. Es gebe ein umfangreiches Angebot an ätherischen Ölen, Kräutern und Gewürzen sowie Edelsteinschmuck. Außerdem bekommen die Besucher einen Einblick in Themen wie alternative Heilweisen, Traumdeutung, Energie- und Lichtarbeit, Kartenlegen, Handlesen und vieles mehr.

Der Musiktherapeut, Klangkünstler und Klangschamane Thomas Eberle werde mit seiner riesigen Klangschale und Gesängen die Besucher ins Reich der Klänge entführen. Zum ersten Mal im Amo dabei sei Aussteller „Leis Feng Shui“, der Fragen rund um diese jahrtausendealte chinesische Lehre beantwortet und Tipps gibt, wie man sich auch heute im Alltag dieses Wissen zu Nutze machen kann. Weiterer Premierengast ist Ayurveda-Expertin Geeta Sidhu. Sie gibt etwa ayurvedische Ernährungstipps. Der Eintritt kostet an allen Tagen jeweils 5 Euro.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft und abgesagt in Magdeburg

"Deutschland grillt den Henssler" ab 18 Uhr im Elbauenpark war zum Redaktionsschluss ausverkauft.

Entfallen muss der Auftritt von Fritz Speck im Magdeburger Moritzhof.