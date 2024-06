Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 30.6.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Hengstmanns und Freunde mit Sommerkabarett im Magdeburger Technikmuseum

Sommerkabarett im Technikmuseum mit Hengstmanns und Freunden ist derzeit im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 angesagt. Vorstellungen sind unter anderem am 15. und 16.6., vom 20. bis 22. Juni und vom 2. bis 5. und 9. bis 11. Juli um 20 Uhr sowie am 16., 23. und 20. Juni um 17 Uhr geplant. Für weitere Vorstellungen sind Restkarten - sofern verfügbar - nur noch an der Einlasskasse erhältlich. Dabei handelt es sich um die Vorstellungen vom 26. bis 29. Juni sowie am 6., 12. und 13. Juli jeweils um 20 Uhr.

„Magdeburg schlägt zurück“ heißt es in der Inszenierung. Mit der Fortsetzung der „Branntwein-Saga“ vom vergangenen Jahr spielt die Bühne nur ansatzweise auf die bekannten Star-Wars-Filme an. George Lucas stand nur beim Titel entfernt Pate. Der Zuschauer erlebt neue Abenteuer vom knurrigen Grantler Franz Branntwein (Tobias Hengstmann), der eigentlich verschollen war und den eigentlich niemand vermisste. Nun taucht er überraschend beim fiktiven Magdeburger Landesfernsehen (MDL) auf. Im Visier hat der renitente Rentner die diversen Formate der TV-Sender. Ob Talk- oder Datingshow, die Quizsendung wie „Rate mal, wie doof du bist“ oder die Musiksendungen, nichts ist ihm recht.

"Auf den Spuren großer Meister" beim Orgelkonzert im Magdeburger Dom

Am 30. Juni 2024, von 16 bis 17 Uhr, findet der "Orgelpunkt 08 – Improvisatorisch ... Auf den Spuren großer Meister" im Magdeburger Dom statt. Jörg Josef Schwab aus Freiburg spielt an der Orgel. Das Programm umfasst die Tuba Tune nach einer Idee von Wolfgang Seifen, das Concerto d-moll im barocken Stil eine Hommage à Olivier Messiaen (1908–1992), Choralvariationen „Lobet den Herren, alle die ihn ehren“, eine Hommage à Franz Lehrndorfer (1928–2013) sowie sdei romantische Skizzen nach Ideen von Wolfgang Seifen.

Jörg Josef Schwab, geboren 1976 in Illertissen, studierte Schul- und Kirchenmusik sowie Orgel und Orgelimprovisation in Freiburg, Mainz, Berlin und Amsterdam. Er war Preisträger bei mehreren Orgelimprovisations-Wettbewerben und war Domorganist in Essen, bevor er 2013 nach Freiburg berufen wurde. Seine Konzertverpflichtungen führen ihn regelmäßig in deutsche Kathedralen und ins europäische Ausland.

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Konzert in der Magdeburger Ambrosiuskirche

In der Ambrosiuskirche wird an diesem Sonntag, 30. Juni, ein Konzert gegeben. Ab 18 Uhr werden unter anderem Werke von Claude Debussy, Maurice Ravel, Astor Piazzolla gespielt.

Annamaria Schwichtenberg (Harfe), Lorenz Swangedouw (Violine) und Leonor Swyngedouw (Violoncello) werden diesen musikalischen Nachmittag gestalten. Der Eintritt ist frei.

Führung durch Rebellisch-Ausstellung im Kunstmuseum Magdeburg

Eine Sonntagsführung mit Magdalena Burkhardt durch die Ausstellung „unverschämt rebellisch. Sanja Iveković. Ulrike Rosenbach. Gabriele Stötzer “ findet im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraß 4 bis 6 statt. Beginn ist um 15 Uhr.

Radikale künstlerische Positionen beziehen Sanja Iveković (geb. 1949 in Zagreb), Ulrike Rosenbach (geb. 1943 in Bad Salzdetfurth) und Gabriele Stötzer (geb. 1953 in Emleben) seit den 1970er Jahren. Unabhängig voneinander entwickelten sie in den sehr verschiedenen politischen Kontexten ihrer Herkunftsstaaten eine Bildsprache, die gängige Geschlechterrollen und die damit verbundenen kulturellen Normen kritisiert.

Die Ausstellung präsentiert sowohl Fotografien, Videoarbeiten, Performances sowie Installationen der drei Künstlerinnen.

Oldtimerpicknick im Magdeburger Elbauenpark

Der Elbauenpark hat eine Reihe unter dem Titel Oldtimerpicknick. Dafür sind noch drei Veranstaltungen geplant. Am 30. Juni, am 1. September und am 3. Oktober können Oldtimerbesitzer jeweils 12 bis 16 Uhr völlig ungezwungen auf der Wiese am Angersee ihre mitgebrachten Picknickkörbe leeren. Die Einfahrt erfolgt über das Tor Nord in der Herrenkrugstraße und das Grünticket berechtigt zur Teilnahme an der Veranstaltung.

Organisiert wird das Oldtimerpicknick von den Oldtimerfreunden Teresa Maria Rodenwald und Uwe Wilk. Die beiden Veranstalter weisen darauf hin, dass um das Flair der Veranstaltung passend zu den Oldtimern zu gestalten, entsprechende Kleidung zu den jeweiligen Fahrzeugen wünschenswert sei.

Fotografie aus der Ukraine im Magdeburger Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 zeigt derzeit Werke des ukrainischen Fotografen Sergiy Bratkov und seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Krieg.

Gezeigt werden Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen Sergiy Bratkov ist ein fragender Analyst geworden. Die Ausstellung ist bis zum 6. Oktober zu sehen.

Einblick in die Pflanzenwelt Afrikas in den Magdeburger Gewächshäusern

Die Gruson-Gewächshäuser veranstalten am Sonntag, 16. Juni, um 15 Uhr einen thematischen Rundgang. Im Mittelpunkt steht diesmal die Pflanzenwelt Afrikas. Der Biologe und Leiter der Gruson-Gewächshäuser, Ludwig Martins, informiert über viele verschiedene Vegetationsformationen und nimmt die Gäste mit auf eine gedankliche Reise von der Mittelmeerflora Nordafrikas über die Savannen und Regenwälder Zentralafrikas bis zu der besonders vielfältigen Flora Südafrikas.

Der Rundgang kostet einschließlich Eintritt 4,50 Euro. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, kann unter der Rufnummer 0381/4042910 eine Reservierung vorgenommen werden.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft waren in Magdeburg zum Redaktionsschluss die Vorstellungen vom "Tanzclub Vilando" um 11 und 16 Uhr im Opernhaus, das "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" um 20.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie "Love never dies" des Theaters Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch zurückgegebene Karten erhältlich.