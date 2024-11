Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 30. November 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.



"Vincent" erinnert als Ballett im Magdeburger Opernhaus an van Gogh

"Vincent" ist ein Ballett von Jörg Mannes, das derzeit im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 gezeigt wird. Vorstellungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr am 22. und 30.11., am 21.12. und 17.1., um 16 Uhr am 24.11. sowie um 18 Uhr am 5.1. Eine halbe Stunde vor den Vorstellungen wird im Café Rossini im Opernhaus ein Einblick geboten.

In diesem Werk begibt sich Mannes auf ein Experimentierfeld zwischen Kunst, Klang, Künstlicher Intelligenz und Choreografie. Inspiriert von Vincent van Gogh, geht es in Vincent jedoch nicht um das Leben des berühmten Malers, sondern um seine Kunst. Der Fokus liegt auf der Wechselwirkung von Farbe, Raum und Bewegung sowie der Interaktion der Tänzer der Compagnie. Die Musik, die die Choreografie untermalt, ist ebenso vielfältig wie die gestalterischen Elemente des Stücks und umfasst Werke von Komponisten wie Arvo Pärt (Silouan’s Song), Charles Ives (Unanswered Question), Camille Saint-Saëns (Danse macabre) und Sergei Rachmaninow (Toteninsel).

Mannes hat zusammen mit Bühnenbildner Florian Parbs, Kostümbildnerin Louise Flanagan und Videokünstler Philipp Contag-Lada bereits in der Vergangenheit erfolgreich an Ballettproduktionen wie Schneewittchen zusammengearbeitet. Auch in Vincent wird ein multisensorisches Erlebnis geschaffen, das die Zuschauer in die Welt des Malers eintauchen lässt, indem es die Beziehung zwischen Tanz, Musik und visueller Kunst in den Mittelpunkt stellt.

"Hans und Hans" mit Rock, Blues und Irish Folk im Magdeburger Leo's

Im Leo's im Breiten Weg 30a wird am 30.11. von 15 bis 20 Uhr gefeiert. Das Café begeht sein 23-jähriges Bestehen.

Für musikalische Unterhaltung sorgt das Duo "Hans und Hans", das Rock, Blues und Irish Folk unplugged präsentiert. Der Eintritt ist frei.

"1000 Lights – Voci e Violini - Der große Abend der Tenöre" im Magdeburger Dom

Am Samstag, den 30. November 2024, um 20 Uhr präsentiert "1000 Lights Concerts" im Magdeburger Dom das Konzert "1000 Lights – Voci e Violini - Der große Abend der Tenöre". Die fünf Tenöre von Voci e Violini, begleitet von vier exzellenten Streicherinnen, entführen das Publikum in die Welt der Oper und der großen Pop-Hymnen. Mit ihrer außergewöhnlichen Gesangskunst und individuellen, kraftvollen sowie gefühlvollen Stimmen bieten sie ein akustisches Erlebnis der Extraklasse.

Das Ensemble wird mit Opernklassikern von Rossini, Verdi, Puccini und vielen anderen sowie großen Pop-Hymnen von Shirley Bassey, Celine Dion und Freddie Mercury & Montserrat Caballé das Publikum begeistern. Ihre Darbietungen sorgen immer wieder für minutenlange Ovationen. Die Darbietung wird durch das stimmungsvolle Ambiente ergänzt, das den Raum mit einem Meer aus Laternen und Lichtern erleuchtet und so für einen feierlichen optischen Rahmen sorgt

"Reineke Fuchs" im Theater an der Angel

Zu Ehren des 275. Geburtstages von Johann Wolfgang von Goethe wird am Samstag, den 30. November 2024, um 15 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 die Inszenierung von Goethes Epos "Reineke Fuchs" aufgeführt. Weitere Termine - unter anderem die am gleichen Abend um 20 Uhr - waren zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft.

Die Aufführung, die von Matthi Engel und den vier Musikern Jonathan Strauch, Mohi Buschendorf, Gören Eggert und Markus Hensel gestaltet wird, verspricht ein nicht ganz unpolitischer und gleichzeitig vergnüglicher Abend mit Musik.

"Reineke Fuchs" basiert auf einer mittelalterlichen Erzählung und wurde vor 230 Jahren von Goethe verfasst. In dem Werk kommen ausschließlich Tiere zu Wort, was es schwer macht, direkte Parallelen zu den politischen Verhältnissen der damaligen Zeit oder zu heutigen Wahlkämpfen zu ziehen. Dennoch bleibt die Frage nach der Macht, die auch heute noch von Bedeutung ist. Wer erreicht die Macht, und wer sind die Drahtzieher im Hintergrund? Sind Füchse wirklich so schlau, wie es ihnen nachgesagt wird?

Mit Goethes wunderbaren Versen und einer neuen Komposition von Marius Moritz gehen Matthias Engel und die vier Musiker diesen Fragen in einer eigenen, heiteren und theatralischen Interpretation nach, die durch Wortgewaltigkeit und musikalische Elemente bereichert wird.

Weihnachtskonzerte des Polizeichors Magdeburg in der Johanniskirche

Seit seiner Gründung im Jahr 1952 begeistert der Polizeichor Magdeburg mit seinen stimmungsvollen Liedern und hat sich über die Jahrzehnten hinweg einen Namen in der Region gemacht. Zu Beginn schlossen sich Polizisten aus der Stadt zusammen, um gemeinsam zu singen, und bald erlangte das Ensemble große Popularität. 1962 wurde der Chor durch sowjetische Soldaten zu einem größeren Klangkörper erweitert, was ihm zu einer noch größeren Bekanntheit verhalf. Schnell entwickelte sich der Polizeichor Magdeburg zu einem der beliebtesten und gefragtesten Chöre der DDR.

Nach der Wiedervereinigung begann für den Chor ein neues Kapitel. Innerhalb kürzester Zeit konnte er an alte Erfolge anknüpfen. Chorleiter Leonid Schemetow kehrte nach Magdeburg zurück und führt den Chor bis heute gemeinsam mit seiner Ehefrau Tatjana Schemetowa. Das Repertoire des Chores ist mittlerweile breit gefächert und umfasst eine Vielzahl von Genres, darunter russische und ukrainische Lieder in Originalsprache sowie Klassiker wie Leonard Cohens „Hallelujah“.

Restkarten waren zum Redaktionsschluss für das Weihnachtskonzert mit dem Polizeichor um 15 Uhr in der Johanniskirche zu haben. Mehr Karten gab es noch für den Termin um 18.30 Uhr.

Björn Paulsen gibt in Sudenburger Feuerwache ein Konzert

Björn Paulsen macht auf seiner "Polaroid Tour" am Samstag, den 30. November 2024, um 20 Uhr in der Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 in Magdeburg Station. Björn Paulsen, bekannt als die „nördlichste Stimme Deutschlands“, begeistert seit über 14 Jahren mit seinem einzigartigen Nordic-Pop-Sound.

Der rotbärtige Musiker aus Niebüll, der inzwischen mehr als eine Million Streams auf Spotify erreicht hat, zieht sein Publikum nicht nur durch seine Studioalben, sondern vor allem durch seine mitreißenden Live-Auftritte in seinen Bann. Kritiker loben besonders seine Energie und Spielfreude auf der Bühne, was ihm einen festen Platz in der deutschen Musikszene sichert.

Mit drei veröffentlichten Alben und einem vierten, das kurz vor der Veröffentlichung steht, hat sich Björn Paulsen als eigenständiger und beliebter Künstler etabliert. Seine Konzerte sind mehr als nur Musik – sie sind eine Gelegenheit, gemeinsam zu feiern und sich fallen zu lassen. Paulsen, der bereits als Support für große Acts wie Santiano, Johannes Oerding und Axel Prahl auftrat, fasziniert seine Fans mit einem handgemachten, ehrlichen Sound und textlich tiefgehenden, persönlichen Geschichten. Auf seiner Tour 2024/25 wird er mit neuen Songs aus dem kommenden Album „Polaroid“ die Bühnen des Landes erobern.

Magic Gregorian Voices erklingen in der Evangelischen Pauluskirche Magdeburg

Am Samstag, den 30. November 2024, sind die Magic Gregorian Voices mit ihrem Programm Klang der Mönche zu Gast in der Evangelischen Pauluskirche in Magdeburg, Goethestraße 25. Beginn ist um 20 Uhr.

Das Ensemble, bestehend aus sieben bulgarischen Sängern, entführt das Publikum in die mystische Atmosphäre der christlich-mittelalterlichen Liturgiegesänge. Unter der Leitung des renommierten Opernsängers Georgi Pandurov verkörpern die Sänger in traditionellen Mönchskutten die tiefgreifende meditative Kraft der Gregorianik. Die Musik der Magic Gregorian Voices begeistert durch ihre Intensität.

Das Repertoire des Ensembles spannt einen Bogen von der orthodoxen Kirchenmusik und der Gregorianik des Mittelalters bis hin zu geistlichen Liedern der Renaissance und des Barocks. Auch bekannte Klassiker der Popmusik wie Leonard Cohens „Hallelujah“, „The Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel und „Amazing Grace“ von Andrew Lloyd Webber gehören zum Programm. Die ergreifenden Choralsätze und wunderschönen Melodien werden in perfekter a cappella Vokalkunst dargeboten und versprechen ein unvergessliches Erlebnis.

„Heimkehr der Vorfahren“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Die inklusive Bürgerühnen-Produktion „Heimkehr der Vorfahren“ des Theaters Magdeburg im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 beschäftigt sich mit der Frage, wer wir sind, wenn wir nach einem 300 Jahre langen Aufenthalt im Weltraum zur Erde zurückkehren. In dieser musikalisch-performativen Stückentwicklung wird der utopische Roman „Heimkehr der Vorfahren“ von Eberhardt del’Antonio thematisiert. Die Produktion untersucht, wie sich die Welt und ihre Bewohner verändert haben und wer die neuen Geschöpfe sind, die nun den Planeten bevölkern.

Aufführungen sind für 19.30 Uhr am 30. November und 1. Dezember 2024 geplant.

"Nicht von schlechten Eltern" im "...nach Hengstmanns"

Die Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann präsentieren am 30. November 2024, um 15 und 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 ihr Jubiläumsprogramm "Nicht von schlechten Eltern". Weitere Termine sind jeweils um 19.30 Uhr am 30.11. und am 3.,11., 17., 20. und 28.12. sowie jeweils auch um 15 Uhr am 22., 28. und 29.12.

Die beiden Brüder, die 2003 erstmals gemeinsam auf der Bühne standen, reflektieren humorvoll und musikalisch, was in dieser Zeit alles passiert ist – politisch, wirtschaftlich und privat. Es ist eine Mischung aus Erlebnissen, die sie sowohl beruflich als auch privat geprägt haben, und die sie auf ihre ganz eigene Weise aufbereiten. Statt eines traditionellen Best-Of-Programms haben sie sich für eine kreative Mischung aus Kabarett, Lesung und eigenen Geschichten entschieden. Die HengstmannBrüder bieten dabei nicht nur einen Rückblick, sondern auch eine Portion Spontaneität und Witz, die die letzten 20 Jahre geprägt haben. Das Jubiläumsprogramm verspricht ein unterhaltsames und musikalisches Erlebnis, das mit einem humorvollen Blick auf die Vergangenheit und Gegenwart begeistert.

"Italienisches Liederbuch" im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Samstag, den 30. November 2024, um 19:30 Uhr wird im Gartensaal des Gesellschaftshauses in der Schönebecker Straße 129 ein Konzert mit der Klaviermusik "Italienisches Liederbuch" von Hugo Wolf präsentiert. Die Berliner Liedpianistin, Kammermusikerin und Pädagogin Klara Hornig wird dabei von der Sopranistin Magdalena Hinterdobler, die als Ensemblemitglied der Oper Frankfurt tätig ist, und dem Bariton Bernhard Hansky, bekannt als Initiator des Podcasts "Parlando", begleitet.

Das "Italienische Liederbuch" von Hugo Wolf enthält Lieder, die von Liebesleid, Zank und Sehnsucht erzählen. Die Texte stammen von Paul Heyse, einem bedeutenden bayerischen Literaturautor des 19. Jahrhunderts, der in den 1890er Jahren über 100 kleine Gedichte verfasste, die das „italienische Liebesgefühl“ in lebendigen Monologen thematisieren. Von diesen Gedichten setzte Hugo Wolf 46 in Musik um, die in zwei Bänden, 1891 und 1896, veröffentlicht wurde. In diesem Konzert kommen die emotionalen und ausdrucksstarken Lieder, die sowohl von der Leidenschaft als auch von den Zwischentönen der Liebe handeln, zur Aufführung.

Indie-Folk-Pop-Band mit "Roods & Reeds" im Volksbad Buckau

Am Samstag, den 30. November 2024, um 20 Uhr findet im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 ein Konzert der Indie-Folk-Pop-Band "Roods & Reeds" statt. Das aus Hamburg stammende Projekt wird von der Sängerin und Gitarristin Dagmar Lauschke geleitet und präsentiert eine Musik, die Folk mit modernen Elementen verbindet. Der Stil der Band ist von der anglo-irischen Folktradition geprägt, zeigt jedoch auch Einflüsse aus Jazz, Blues und anderen musikalischen Feinheiten. Die Musiker verarbeiten ihre Ideen mit einer Vielfalt an Instrumenten wie Gitarre, Bass, Bratsche, Akkordeon, Keyboard, Cello und Schlagzeug.

Die Musik von Roods & Reeds ist sowohl leicht als auch berührend. Lauschke komponiert eigene englische Lieder und interpretiert traditionelle Folksongs auf einzigartige Weise. In ihrem Repertoire finden sich auch Coverversionen von Pophits, die in einem neuen akustischen Folk-Stil neu interpretiert werden. Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Konzert freuen, das sowohl groovige Upbeat-Songs als auch stimmungsvolle, folkige Balladen umfasst.

Begleitet wird Dagmar Lauschke von Karsten Deutschmann, der Akkordeon, Bass, Keyboard und Bratsche spielt, sowie Anne Maren Falk am Cello. Am 11. Oktober veröffentlichte die Band ihr neues Album. Kritiker loben das Album für seine lakonische Finesse und den unpathetischen Stil, der sowohl persönliche Eigenkompositionen als auch traditionelle irische Folksongs umfasst. Besonders hervorgehoben wird die besondere Atmosphäre, die durch die Instrumentierung mit Cello, Akkordeon und Streichern entsteht.

"Magdeburg Lacht!" im Magdeburger Oli

Im Oli in der Olvenstedter Straße 25a ist für den 30.11. die nächste Stand-up-Comedy-Show "Magdeburg Lacht!" geplant. Der humorvolle Abend beginnt um 20 Uhr.

Die Veranstaltung bringt Comedians und Humor aus ganz Deutschland auf die regionale Bühne. Besonders im Fokus stehen junge Comedians, die aus dem Fernsehen, von NightWash oder aus sozialen Medien bekannt sind.

Zu den auftretenden Künstlern zählen dieses Mal unter anderem Passun, ein Berliner Original, dessen unerschrockene und persönliche Comedy mit scharfem Humor oft an die Grenzen geht. Seit fast 15 Jahren begeistert er das Publikum auf nationalen und internationalen Bühnen mit seiner brachialen Wucht und der Fähigkeit, skurrile Momente des Lebens humorvoll zu präsentieren.

Auch wird Gian, ein Saarländer mit italienischen Wurzeln, auftreten. Er studierte Comedy auf unkonventionelle Weise und bringt in seinen Programmen humorvolle Anekdoten aus seinem Leben, etwa über seine italienischen Opas, die mit Schrottflinten auf Katzen schießen, sowie über den Büroalltag als Ingenieur und die Zukunft des Saarlands.

MDR-Klaviertrio spielt im Magdeburger Konservatorium

Am Samstag, den 30. November 2024, findet im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums des Konservatoriums ein Kammermusikabend mit dem MDR-Klaviertrio im Konservatorium Georg Philipp Telemann im Breiten Weg 110 statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Zu hören sind Werke von Fritz Kauffmann, einem Magdeburger Komponisten, und Antonín Dvořák. Das Programm umfasst das Trio Es-Dur, Op. 20 für Klavier, Violine und Cello von Kauffmann sowie das Klaviertrio Op. 90 „Dumky“ von Dvořák. Es musizieren Andreas Hartmann (Violine, 1. Konzertmeister des MDR-Sinfonieorchesters), Susanne Raßbach (Violoncello, MDR-Sinfonieorchester) und Kristin Henneberg (Klavier, Konservatorium Georg Philipp Telemann).

"Timon von Athen" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

"Timon von Athen" ist ein Schauspiel von William Shakespeare, das sich mit den Themen Reichtum, Großzügigkeit und Verrat auseinandersetzt. Derzeit wird eine Inszenierung im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Vorstellungen sind jeweils für 19.30 Uhr am 23.11., am 14. und 26.12. sowie am 11. und 18.1. geplant.

Die Figur des Timon ist ein wohlhabender und angesehener Bürger Athens, bekannt für seine opulenten Feste und seine großzügige Unterstützung von Künstlern, Dichtern und einfachen Bürgern. Er ist ein Freund und Mäzen für viele, und sein Reichtum scheint grenzenlos, ebenso wie seine Großzügigkeit. Trotz der wiederholten Warnungen seines Verwalters lässt sich Timon nicht von seiner Freigebigkeit abbringen. Doch als sein Geld schließlich erschöpft ist, bittet er jene, denen er einst aus der Not geholfen hat, um Unterstützung. Zu seiner großen Enttäuschung sind jedoch alle diese Personen nicht bereit, ihm zu helfen. In seiner Verzweiflung lädt er zu einem letzten Fest, bei dem er mit seinen Gästen abrechnet. Von nun an zieht er sich in die Wälder vor Athen zurück, lebt von Wurzeln und Tieren und entdeckt zufällig einen riesigen Goldschatz. Von Hass und Rachsucht getrieben, bietet er seinen neu gewonnenen Reichtum denen an, die Athen ins Verderben stürzen wollen.

Mit dieser Inszenierung von Timon von Athen kehrt Andreas Kriegenburg, einer der renommiertesten Regisseure der Gegenwart, nach vielen Jahren ans Theater seiner Geburtsstadt Magdeburg zurück.

30. Nov.24 Einläuten des Advents 16:30 Markuskirche Stadtfeld Magdeburg Andacht, Gebet, Gemeinde, Gottesdienst

Einläuten des Advents in der Magdeburger Markuskirche

Am Samstag, den 30. November 2024, beginnt um 16:30 Uhr in der Markuskirche in Magdeburg das „Einläuten des Advents“, das traditionell am Vorabend des 1. Advents gefeiert wird. Die Kirche, festlich mit vielen Kerzen geschmückt, lädt Jung und Alt zu einem stimmungsvollen Beginn der Adventszeit ein. Neben dem Singen von Adventsliedern und dem Erzählen von Adventsgeschichten werden auch Basteleien angeboten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Punsch und Plätzchen stehen bereit, und Besucher sind herzlich eingeladen, auch Selbstgebackenes mitzubringen.

Um 18 Uhr folgt eine Andacht am Glockenturm. Die Veranstaltung findet in der Markuskirche Stadtfeld, Heinrich-Zille-Straße 4, statt.

"Back to the Ostzone" in der Magdeburger Sternbar

"Kommt allem, es wird lustig!", heißt es in der Sternbar in der Sternstraße am 30.11. Ab 20 Uhr ist hier die Lesung "Back to the Ostzone" angesagt.

Dabei handelt es sich nach eigenen Angaben um die erste gesamtdeutsche, mobile Literaturbühne "direkt aus dem literarischen Untergrund". Autoren aus Ost-Berlin, Graz, Wolfsburg, Braunschweig, Schöningen und Leipzig tragen spannende und emotionale Texte vor. Mit dabei sind Jonas Kolb, Tom Grote, Alex Schlagowski, Marc Domin, Hauke von Grimm und HC Roth.

Landesschau der Rassegeflügelzüchter in der Messe Magdeburg

Die diesjährige Landesschau der Rassegeflügelzüchter von Sachsen-Anhalt findet wieder in der Messe Magdeburg an der Tessenowstraße statt. Am 30.11. und 1.12.2024 wird die Landesschau/MIRAMA durchgeführt. Geöffnet ist am Samstag von 8 bis 18 Uhr und am Sonntag von 8 bis 13 Uhr.

Die MIRAMA Magdeburg ist die Landesrassegeflügelschau von Sachsen-Anhalt. Zahlreiche Züchter präsentieren sich auf der MIRAMA Messe Magdeburg und zeigen in der Seniorenabteilung Volieren, Puten, Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner, Japanische Legewachteln und Tauben. In der Jugendabteilung der Geflügelschau werden zudem Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben gezeigt. Insgesamt sind auf der Geflügelzuchtschau mehr als 3.000 Tiere zu sehen. Der Landesrassegeflügelschau MIRAMA in Magdeburg sind die Landesjugendschau, die Landeszuchtbuchschau und die Sondervereine mit Sonder- und Werbeschauen angeschlossen. Die Sachsen-Anhalt-Meisterschaften der Senioren und der Jugend werden darüber hinaus ebenso durchgeführt, wie die Vereinsmeisterschaft und Zuchtbuchmeisterschaft.

Es besteht auch wieder die Möglichkeit des Tierkaufs.

Ausstellung von Nevin Aladag im Kunstmuseum Magdeburg

Nevin Aladag ist bekannt für ihre Werke, in denen sie auf spielerische und poetische Weise Klang, Installation, Video, Performance, Muster und Ornamente sowie Humor miteinander verbindet. Sie poetisiert den urbanen Raum, indem sie dessen Stoffe und Bewegungen nachfolgt oder seinen Klängen lauscht. Dadurch ermöglicht sie einen neuen Blick auf alltägliche Dinge und soziale Prozesse.

Die Ausstellung im Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6 lädt dazu ein, Verbindungen zwischen Musik und Urbanität, Kunst und Gesellschaft zu erleben.

Malerei von Hans-Hendrik Grimmling im Kunstmuseum Magdeburg

Ineinander verknotet, verschlungen, umklammert - so stellt Hans-Hendrik Grimmling sein Thema, das menschliche Drama der Existenz, den Kampf, die Tragödie immer wieder dar. Es sind die Menschen, die miteinander ringen, die leiden, die verzweifeln und die Hoffnung schöpfen, die ihn interessieren. Für Grimmling ist Kunst kein Beiwerk, sondern etwas Universelles, etwas dringend Notwendiges. „Es sei die Rettung vom Leben“, so sagt er.

Ein Ausstellung mit Werken von 1978 bis 2024 läuft bis 12.1. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis.

Die Schau fragt nach den Grundlagen seiner Malerei, dem Ursprung der malerischen Prozesse, die aus Farben Formen entstehen lassen, sowie nach der Kraft, die sich in seinen Bildern ausdrückt. Mit nur wenigen Farben, vor allem Schwarz, Rot, Gelb und Weiß, bewegt sich Grimmlings Werk zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion. Die kräftige Rhythmik der Formen fügt sich immer von neuem zu typischen Motiven wie Kopf, Hand, Vogel und Knoten und veranschaulicht die zerbrechliche Seite des Menschen. Zugleich sind seine Bilder Refugien, Momente der Fixierung.

Coversongs mit "Stereo Affairs"

Am Samstag, den 30. November 2024, um 20 Uhr treten "Stereo Affairs" im mach|werk in der Breiter Weg 114a in Magdeburg auf.

Das Berliner Duo präsentiert in seinem Repertoire eine abwechslungsreiche Mischung aus den bekanntesten Rock-, Pop- und Soul-Duetten der Musikgeschichte, aktuellen Chart-Hits sowie Rock-Songs der 70er bis 90er Jahre und deutschen Pop- und Rocksongs. Im Mittelpunkt des Konzerts stehen die außergewöhnlichen Stimmen von Carie und Fred, die den bekannten Songs mit ihrer beeindruckenden Bühnenpräsenz und stimmlichen Intensität neues Leben einhauchen.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es im Vorverkauf keine Eintrittskarten mehr für "Nikolaus und der dumme Nuck" um 15 Uhr und für "Scrooge" um 18 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25, für Hans-Werner Olm um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a, für "Tiere streicheln Menschen" um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz, für "Reineke Fuchs" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, für die Modavision um 20 Uhr in der Hyparschale und für "Lasst uns in Frieden" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Gegebenenfalls sind vor den Vorstellungen an der Kasse noch Restkarten erhältlich.