30. OKTOber Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 30. Oktober 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Kabarett „Kein Verstand in Sicht“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Kein Verstand in Sicht“ ist ein politisch-satirisches Kabarettprogramm mit Marion Bach und Heike Ronniger, das unter der Regie von Frank Voigtmann inszeniert wird. Das Programm basiert auf einem Buch von Frank Voigtmann und Robert Schmiedel. Die beiden Kabarettistinnen sind mit ihrer Bordkapelle, bestehend aus Oliver Vogt und Christoph Deckbar, von ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ zurückgekehrt und stehen nun auf festem Boden, konfrontiert mit der Realität, die sie als problematisch empfinden.

In ihrem Programm beleuchten sie die gegenwärtigen Missstände in Deutschland und thematisieren unter anderem die Herausforderungen des Bildungssystems, den Fachkräftemangel sowie die Absurditäten der politischen Landschaft. Mit scharfer Zunge und Witz stellen sie fest, dass das Land aus den Fugen geraten ist und dass ein „Verstand in Sicht“ nicht vorhanden ist.

Die Premiere findet am 25. März 2024 statt. Weitere Vorstellungen sind am 30. Oktober, 20. November und 11. Dezember um 15 Uhr sowie am 31. Oktober, 1., 7., 8., 13., 22., 27. und 28. November, 7., 12., 13., 18., 19., 26. und 27. Dezember um 20 Uhr. Zudem gibt es Vorstellungen am 3. November, 8. und 29. Dezember um 17 Uhr. Die Vorstellungen am 31. Dezember sind bereits ausverkauft.

Magdeburg lacht im Oli

Die Reihe "Magdeburg Lacht!" bringt Comedians und Humor aus ganz Deutschland auf die regionale Bühne. Im Fokus stehen vor allem jüngere Comedians, die unter anderem aus dem Fernsehen, NightWash oder sozialen Medien bekannt sind. "Hier erwarten euch vier verschiedene Comedians die nur eines wollen, euch zum Lachen bringen", so die Veranstalter.

Veranstaltungsort ist das Oli in der Olvenstedter Straße 25a. Termine sind am 30.10., 16.11., 30.11., 11.1. und 25.1. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Am 11.12. beginnt eine Veranstaltung um 19.30 Uhr.

Stainless Steel bei der Onkelz Nacht im Alten Theater am Jerichower Platz

Die Onkelz Nacht mit Stainless Steel ist am 30.10. in Magdeburg angesagt. Support gibt es von The Ape Escape. Veranstaltungsort ist das Alte Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

Seit über 20 Jahren tourt die Band „Stainless Steel“ mit ihrem Böhse Onkelz-Tribute-Programm durch den deutschsprachigen Raum, gesanglich und instrumental stets nah dran am Original. Bereits 2004 beim vorläufigen „Vaya Con Tioz“-Abschiedskonzert der „Böhsen Onkelz“ am Lausitzring durfte die Truppe einer breiten Öffentlichkeit zeigen, was sie drauf hat.

"Auf hoher See" im Theater an der Angel

Am Mittwoch, den 30. Oktober 2024, um 20 Uhr, wird im Theater an der Angel die heitere Farce "Auf hoher See" von Sławomir Mrożek aufgeführt. In diesem Stück verhandeln drei Schiffbrüchige in Frack und Smoking miteinander, während sie auf hoher See feststecken. Durch pointierte Dialoge werden die Lügen und Phrasen der Charaktere offenbar, während ihre unerträgliche Hungersnot die Frage aufwirft: „Was essen wir denn heute?“

Zunächst appellieren sie an Kameradschaftsgeist, gute Erziehung und demokratisches Verständnis, doch die Situation bleibt angespannt. Mrożeks Werk kann als Parabel auf unsere heutigen Wahlen betrachtet werden, auf der Suche nach einer „Lösung“. Das doppelbödige Ende des Stücks ist sowohl komisch als auch perfide.

Freuen Sie sich auf eine Vorstellung mit drei Generationen von Schauspielern: Anne Struve, Ines Lacroix und Peter Wittig nähern sich virtuos dem Text, unter der Regie von Marcus Kaloff. Die Aufführung findet in der Zollstraße 19 statt.

"Rebellen und Rosen" und die Askanier in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Vortragsreihe "Rebellen und Rosen" mit der Zeitwanderin Greta Neumann steht am 30. Oktober 2024 ab 17 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, auf dem Programm. In dieser Reihe werden namhafte Familien vorgestellt, die die mitteldeutsche Geschichte maßgeblich geprägt haben.

Dieses Mal steht das Thema "Die Askanier" im Mittelpunkt. Weitere Termine und Themen der Reihe sind der 27. November mit "Die Walbecker" sowie der 18. Dezember mit "Die Haldensleber und Süpplinburger". Der Eintritt zu den Vorträgen beträgt 3 Euro.

ChurchNight für Jugendliche in Magdeburg

Am 30. Oktober 2024 findet um 18 Uhr im Gemeindesaal von St. Michael, Helmholtzstraße 4, die ChurchNight statt. An diesem Abend, der dem Vorabend des Reformationstags gewidmet ist, versammeln sich Jugendliche aus der gesamten Stadt. In diesem Jahr wird die ChurchNight das Thema "500 Jahre Reformation in Magdeburg" aufgreifen.

Der Abend umfasst einen Gottesdienst, der von und für Jugendliche gestaltet wird, sowie Zeit für Gespräche und Bewegung. Musikalische Beiträge zum Hören und Mitmachen ergänzen das Programm. Zudem steht eine Bar bereit, die Speisen und Getränke anbietet.

"Splitter" von Leyla Yenirce im Kunstmuseum Magdeburg

Leyla Yenirce präsentiert in ihrer Video- und Sound-Installation „Splitter“ das Porträt einer jungen Frau, die durch das Leben gezeichnet ist und sich mittels Lichtsteuerung vor fremden Blicken schützt. Die Arbeit thematisiert die Bedrohung von Frauen im kurdischen Freiheitskampf durch moderne Drohnentechnologie, die ihre Verstecke enttarnt. Die großformatige Installation in der Klosterkirche des Kunstmuseums Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 wird von intensiven Klängen begleitet.

Gezeigt wird die Installation bis zum 12. Januar. Geöffnet ist das Kunstmuseum Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Montags ist geschlossen. Die Feiertagsreglung: Am 24.12., 25.12. und 31.12. ist geschlossen, am 1.1. ab 13 Uhr geöffnet. An allen übrigen Feiertagen ist das Museum 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Yenirce, geboren 1992 in Qubînê, ist eine vielseitige Künstlerin, die in Berlin lebt und interdisziplinär mit Malerei, Skulptur, Video und Performance arbeitet. Ihre Werke thematisieren Feminismus, Krieg und weitere gesellschaftliche Themen. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Ars Viva Preis 2023. Ihre Arbeiten wurden in renommierten Institutionen ausgestellt, und „Splitter“ bildet den Auftakt einer neuen Programmreihe im Kunstmuseum Magdeburg.

„Bei Licht besehen…“ mit Bildern von Dagmar Bornemann

In ihrer neuen Ausstellung „Bei Licht besehen…“ präsentiert die Magdeburger Künstlerin Dagmar Bornemann in der Medizinischen Zentralbibliothek auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 seit 2021 entstandene Werke, die eine spannende Kombination aus „Schwarzmalerei“, farbintensiven Porträts und künstlerischen Collagen darstellen. Die Ausstellung kann bis zum 21. Dezember während der Öffnungszeiten der Bibliothek besucht werden. Diese sind Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr.

Ein zentrales Element der Ausstellung ist Bornemanns Serie „Schwarzmalerei“. Hier experimentiert sie mit der besonderen Technik, Bilder zunächst im Dunkeln zu erschaffen, um sie später bei Licht zu betrachten und die entstandenen Formen zu einem Motiv zu verdichten. Trotz der Einschränkung auf die Farbe Schwarz entsteht dabei eine spannende, teils ungewohnte Bildwelt, die die Fantasie der Betrachter herausfordert.

In der Porträtserie „Alles ein Spiel“ nutzt die Künstlerin hingegen kräftige Farben und das quadratische Format, um ihre Motive lebendig und ausdrucksstark auf die Leinwand zu bringen. Einige großformatigere Arbeiten der Ausstellung sind durch Collagen und besondere Details ergänzt, beispielsweise durch bemaltes Papier, das Kleidung simuliert, oder skulpturale Elemente, die Gesichter verzieren.

Dagmar Bornemann, 1946 in Magdeburg geboren, war nach ihrem Studium viele Jahre als Lehrerin und Bibliothekarin tätig. Ihre Leidenschaft für die Kunst begleitet sie jedoch schon seit langem. In den letzten Jahren erweiterte sie ihre künstlerischen Fähigkeiten durch verschiedene Techniken, darunter Stein- und Holzbearbeitung sowie Arbeiten mit Ton und Papiermaché. Von 2009 bis 2019 war sie Mitglied der Malgruppe in der Feuerwache Magdeburg unter der Leitung von P. M. Heise, seit 2021 arbeitet sie in der Malgruppe im Thiem 20 in Magdeburg unter J. P. Heite. Bornemann beteiligte sich von 1996 bis 2022 an zahlreichen Gemeinschaftsausstellungen und realisierte mehrere Einzelausstellungen in Magdeburg.

Zu ihren Einzelausstellungen zählen unter anderem „Blind Date“ (2001) und „Date Two“ (2002) sowie „Im Augenblick“ (2011) und „Wo ist das Paradies?“ (2014).

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Puppenschreiber*innen 60+ im Magdeburger Puppentheater

Die Puppenschreiber*innen 60+ ist ein Kurs für kreatives und szenisches Schreiben, der sich an Menschen ab 60 Jahren richtet. In diesem Kurs wird die Figurensammlung und die Sonderausstellungen der villa p. des Magdeburger Puppentheaters an der Warschauer Straße 25 als Inspirationsquelle genutzt. Die über 1.200 Puppen, Objekte und Gestalten bieten nicht nur visuelle Anreize, sondern regen auch dazu an, eigene Geschichten, Gedichte, Dialoge und andere kreative Texte zu entwickeln.

Der Kurs findet im café p. statt und kann sowohl einmalig als auch fortlaufend besucht werden. Jeder Termin hat eine Dauer von 90 Minuten und die Teilnahme kostet 7 Euro.

Die nächsten Termine sind am Mittwoch, dem 30. Oktober, sowie am 27. November und 18. Dezember, jeweils um 15:30 Uhr.

Führung durch die Magdeburger Hegelstraße

Am Mittwoch, den 30. Oktober 2024, um 16 Uhr, findet eine Führung durch die Hegelstraße in Magdeburg statt. Diese Straße wurde um 1880 als Augustastraße angelegt und galt damals als eine der attraktivsten Straßen der Stadt. Ihr Erscheinungsbild wird durch zahlreiche Wohnhäuser sowie zwei Schulen, das ehemalige Gebäude des Landeshauptarchivs und das Palais am Fürstenwall geprägt. Die beiden Führerinnen, Nadja Gröschner und Dörte Neßler, werden während der Veranstaltung auf die Geschichte der Straße und ausgewählte Gebäude sowie deren Bewohner eingehen und dabei auch einen Blick in einige Treppenhäuser werfen, die heute wieder in altem Glanz erstrahlen.

Die Führung endet an der Leibnizstraße 23, wo Informationen zum Gebäude der Volkshochschule bereitgestellt werden. Die Veranstaltung sind nicht für Personen unter 12 Jahren geeignet. Diese Veranstaltung findet in Kooperation der Sudenburger Feuerwache mit der Volkshochschule statt. Der Unkostenbeitrag beträgt 9 Euro und wird vor Ort bezahlt. Tickets können im Vorverkauf erworben werden, entweder über ein Bestellformular oder telefonisch unter 0391-602809.

Kröm eröffnet Magdeburger "Flagship Store"

Am 30.10. wird ab 16 Uhr in Magdeburg die Eröffnung eines neuen Gastro-Angebots gefeiert. Kröm eröffnet sein "Flagship Store".

Um 16 und 17 Uhr beginnen Latte-Art-Workshops. Für 18 Uhr ist eine Coffee Competition angesetzt. Musik wird von Klaus Wav aufgelegt.

Partys in Magdeburg

Baracke: Wegen des bevorstehenden Feiertags hat der Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz außer der Reihe am Mittwoch geöffnet. Die Party beginnt um 23 Uhr.

Flowerpower: Ganz im Zeichen von Halloween steht die Party im Flowerpower im Breiten Weg 252.

Nachdenker: Im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 steht am 30.10. ein Musikbingo mit DJ Bugs auf dem Plan. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Festung Mark: Zwei Partys werden am 30.10. in der Festung Mark im Hohepfortewall gefeiert. "Metamorphosis" heißt es ab 21 Uhr im Stübchen. Zur gleichen Zeit beginnt im Saal und in den Kanonengängen die "Halloween Party - Nacht der Schönen und Schrecklichen".

Factory: "Magdeburgs größte Halloween-Party" ist für die Factory angekündigt. Beginn in dem Club in der Sandbreite 2 ist um 22 Uhr.

MAW: "Wir sind die Nacht" heißt es am 30.10. ab 22 Uhr im MAW in Haus 142a auf dem Gelände in der Liebknechtstraße 65 bis 91. Auf einem Floor legen O.B.I., Raxa, Red Sunday, Patrick Dre, CRS BSB KS6 und RTN, auf dem anderen DJ Ritalino auf.

Down-Town-Club: Der Down-Town-Club im Breiten Weg 227 öffnet am 30.10. zu Halloween-Party. Für die Musik sorgt DJ Timson.

Insel der Jugend: Der "Atlas der unheimlichen Orte" öffnet sich am 30.10. um 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Beginn ist um 23 Uhr.

Geheimclub: Die "Halloween Klubnacht" bricht im Geheimclub in der Münchenhofstraße 23 am 31.10. um 23 Uhr an. Für die passende Musik sorgen Radio Blackout, DJ T.A.G. und DXTN. Bis 0 Uhr ist der Eintritt frei.

Prinzzclub: DJ Abuze legt bei "Black Halloween" im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a Black, HipHop, House und Partytrash auf. Beginn ist um 23 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Die Führung "Knattergebirge bei Nacht" um 19 Uhr ist ausverkauft.