Am ersten Februarwochenende des Jahres 2025 wird in den Magdeburger Clubs ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 31. Januar bis 2. Februar 2025 ein umfangreiches Programm.

Ellen Noir: "Locker und Flockig" ist geht es beim Rave am 31.1. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof zu. Für die Musik sorgen 5XD vs. Krause, Anubis, Crackpots vs. Hannya, Sebastian Recklebe, DaxxThaer und DJ Delcine. Bis 0 Uhr ist der Eintritt für den Kauf eines Getränkebons frei. Gleiches gilt zum "New Talent Event" am 1.2. ab 22 Uhr. Die Sets stammen von Syntekkz, Untrayed, Jack Attakk, Echse, Acid Z, Oxygen Live und Fancy Tekk.

Buttergasse: Nanta, Kevin K., Wizard und Andy Vogt legen am 31.1. ab 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13 zur "Turntable Night" Vinyl mit Techno auf. Die "Radio Brocken Ü30 Party" mit Toni Winter beginnt am 1.2. um 23 Uhr.

Boys’n’Beats: Die "Havana Club Night" beginnt am 31.1. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89. Für den 1.2. steht ab 19 Uhr ein "Winter-Pride Karaoke" mit Coco von Chanel & Pamela aka die Fette im Kalender. Um 23 Uhr beginnt die Winter-Pride-Abschlussparty mit DJane Miss Ivanka T. sowie mit Danielle De La Croix & Codo o’Furter.

Down Town Club: Die "Ladies Night" mit DJ Serv bricht am 31.1. um 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club an. Am 1.2. meint ab 23 Uhr DJ Etage Zwo: "Wir gehen tanzen".

Geheimclub: "Nest Fetisch" in der Darkmode-Edition ist am 31.1. ab 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 angesagt. Der Dresscode: Lack, Leder und Kinky. Am 1.2. folgt ab 23 Uhr die Party "Never Stop" mit Q-Kaa, DJ Lellek und Tuszaszi sowie mit Cor Dex.

Prinzzclub: "Wyld" wird es mit DJ Sicstyle am 31.1. ab 23 Uhr mit Hip-Hop, Black, Deutschrap und Futurebass im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Für den 2.1. verspricht DJ Hoff ab 23 Uhr "Shake it off - Pophits only".

Festung Mark: Bis 23. Februar ist an der Festung Mark im Hohepfortewall eine Eisbahn aufgebaut. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag - und an den Sonnabenden ist von 18 bis 22 Uhr Eisdisco angesagt. Am 1.2. werden zudem ab 21 Uhr die 80er-Jahre-Party mit DJ Alex Ninow sowie die Schlagerparty mit mit DJ Boris gefeiert.

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 beginnt am 1.2. um 21 Uhr eine Ü30-Party.

Insel der Jugend: Das dritte "Save the Rave" steht auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 am 1.2. ab 23 Uhr auf dem Plan. Es beteiligen sich RO, Phil S., Limoncello B2B Joga, BagPack, CRS, Toby2000, Ron Tom, G.K.One B2B HighNo, CO², Seba Made, Alter Schwede und DerDude.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.