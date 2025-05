In Magdeburg bietet der Programmkalender am 31.5.2025 unter anderem Konzerte, Humor und Tanz.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 31. Mai 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Tanzabend „Neue Wege“ – Letzte Vorstellung am 31. Mai im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Am Samstag, dem 31. Mai 2025, um 19.30 Uhr, ist im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 die letzte Gelegenheit, den außergewöhnlichen Tanzabend „Neue Wege“ in dieser Spielzeit zu erleben. Die Produktion steht ganz im Zeichen junger choreografischer Stimmen aus der Ballettcompagnie unter der Leitung von Ballettdirektor Jörg Mannes.

Mit „Neue Wege“ erhalten sechs Tänzerinnen und Tänzer die Möglichkeit, selbst zu Choreograf:innen zu werden: Chiara Amato, Federico Zeno Bassanese, Gennaro Chianese, Chloe Jones, Marco Marangio und Stefano Sacco bringen eigene Stücke zur Uraufführung. Sie knüpfen damit an ihr vorheriges Projekt „Grand Tour“ an, bei dem sie sich im Kunstmuseum Magdeburg mit Architektur und bildender Kunst auseinandergesetzt haben. Nun betreten sie die große Bühne – mit Ideen, die nicht nur künstlerisch, sondern auch biografisch geprägt sind.

Jedes der Stücke bringt einen ganz eigenen Stil mit: Federico Zeno Bassanese und Gennaro Chianese befassen sich mit dem Walzer – einem der bekanntesten Tänze der Welt –, während Chloe Jones und Chiara Amato Beziehungsmuster in abstrakter Form untersuchen. Stefano Sacco nimmt sich literarischer Vorlage an und interpretiert Walter Scotts „Lucia di Lammermoor“, bekannt auch als Oper von Donizetti. Marco Marangio beschließt den Abend mit einer groß angelegten Choreografie für die gesamte Compagnie zu Gustave Flauberts Roman „Madame Bovary“.

„Neue Wege“ ist ein facettenreicher Abend, der tänzerische Vielfalt, kreative Ausdruckskraft und den Mut zum Experiment auf eindrucksvolle Weise vereint. Empfohlen wird der Besuch für Zuschauer ab zwölf Jahren.

Welle: Erdball – „Das Experiment“ Tour 2025 am 31. Mai in Magdeburg

Das Konzert von "Welle: Erdball", ursprünglich für den 15. März geplant, wurde wegen Krankheit auf den 31. Mai 2025 verschoben. Die Show findet jetzt in der Factory Magdeburg statt, Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Elektronik-Künstler präsentieren ihr neues Konzept-Album „Das Experiment“ live – eine Mischung aus analoger Elektronik und kraftvoller Bühnenshow. Die Band verwandelt die Bühne in einen „Ringkerntransformator“ und kombiniert Instrumente mit elektronischen Sounds, unterstützt vom legendären Commodore 64.

Als Special Guest ist die Band Versus mit dabei. Tickets sind online erhältlich. Fans dürfen sich auf ein energiegeladenes und außergewöhnliches Konzert freuen.

Chorvesper im Dom Magdeburg am 31. Mai

Am Samstag, dem 31. Mai, laden die Magdeburger Domsingschule und der Junge Ökumenische Chor von 18 bis 19 Uhr zu einer Chor-Vesper im Hohen Chor des Doms St. Mauritius und St. Katharina ein.

Unter der Leitung von Sabine Lattorf und Christian Otto erklingen dort Musik und Texte, die den Wochenabschluss auf besonders schöne Weise gestalten. Der Eintritt ist frei. Eine Kollekte ist erbeten.

Letzte Vorstellung von „Ödipus in der Giftfabrik“ im Theater Magdeburg

Am Samstag, dem 31. Mai 2025, um 19.30 Uhr findet im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg die letzte Aufführung des Bühnenessays „Ödipus in der Giftfabrik – Eine kleine Geschichte des Artensterbens“ von les dramaturx statt. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es ein Nachgespräch.

Das Stück richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren und thematisiert die Folgen der modernen Landwirtschaft seit der sogenannten Grünen Revolution. Mit dem Slogan „Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein“ versprach die Landwirtschaft in der DDR sowie weltweit hohe Erträge durch neue Anbaumethoden und chemische Mittel. Zwar führten diese Entwicklungen zu einer deutlichen Verbesserung der Ernährungssituation und einem Rückgang der Kindersterblichkeit. Doch der Preis ist hoch: Die moderne Landwirtschaft trägt erheblich zur Klimakrise und zum dramatischen Verlust von Tier- und Pflanzenarten bei. Gleichzeitig macht sie sich immer abhängiger von chemischen Produkten, da sie zunehmend empfindlicher gegenüber natürlichen Umweltbedingungen wird.

Das Stück regt zum Nachdenken über ökologische Zusammenhänge und die Verantwortung des Menschen an – ein wichtiger Beitrag zur aktuellen Debatte um Umwelt und Nachhaltigkeit. Die Aufführung findet in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt.

Polit-Satire "Wir sind gegen dafür" im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle

In der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a wird das aktuelle Kabarettprogramm "Wir sind gegen dafür" aufgeführt. Es handelt sich um eine Produktion mit Marion Bach und Heike Ronniger sowie alternierend Christoph Deckbar oder Oliver Vogt. Die Regie übernahm Matthias Brenner, das Buch stammt von Frank Voigtmann und Robert Schmiedel. Die Vorstellungen finden am 31. Mai sowie am 6., 11., 12., 20., 25. und 26. Juni jeweils um 20 Uhr statt.

Im Zentrum der satirischen Inszenierung stehen die Widersprüche gesellschaftlicher Debatten, politische Absurditäten und die Fragwürdigkeit öffentlicher Positionierungen. Das Programm greift Entwicklungen in Politik, Medien und Alltag auf und stellt Fragen zur aktuellen Lage, ohne dabei einfache Antworten zu liefern. Thematisiert werden unter anderem wirtschaftliche Gegensätze, parteipolitische Rollenkonflikte sowie gesellschaftliche Umbrüche.

Die Darbietung lebt von pointierten Dialogen, ironischen Spitzen und einem durchgehend doppelbödigen Umgang mit Sprache und Logik. Dabei wird ein Panorama alltäglicher Paradoxien gezeichnet, das die Verunsicherung in Zeiten politischer Orientierungslosigkeit widerspiegelt. "Wir sind gegen dafür" ist ein satirischer Beitrag zur Gegenwart – unterhaltsam, zugespitzt und zugleich ein Spiegel gesellschaftlicher Selbstwidersprüche.

"Welttag der Papageien" im Magdeburger Zoo

Am 31. Mai 2025 feiert der Zoo Magdeburg den "Welttag der Papageien" mit einem bunten Aktionstag für die ganze Familie. Von 10 bis 16 Uhr dreht sich am Tapirhaus alles um die farbenfrohen und intelligenten Vögel.

Weltweit gibt es rund 350 Papageienarten – viele davon gelten als gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Auch bekannte Heimtiere wie das Rußköpfchen oder verschiedene Kakadus sind betroffen. Am Mitmachstand der Zoopädagogik erfahren Besucherinnen und Besucher Spannendes über Lebensweise, Haltung und Schutz der Papageien.

Für Kinder und Jugendliche gibt es kreative Bastel-, Mal- und Rätselaktionen, abgestimmt auf unterschiedliche Altersgruppen.

Musikalisch begleitet wird der Tag vom Akustikduo Sandy & Zigge. Die beiden Musiker aus der Altmark sorgen mit handgemachtem Pop für Stimmung im gesamten Zoogelände – mit Songs von Amy Winehouse, Bruno Mars, Pe Werner, Lea und weiteren bekannten Künstlerinnen und Künstlern.

Führung in Magdeburger Gruson-Gewächshäusern am 31. Mai

Am Samstag, dem 31. Mai 2025, begleitet ein Mitarbeiter der Gruson-Gewächshäuser um 15 Uhr Besucher der Einrichtung auf einer spannenden Führung. Bei einem Rundgang durch alle Schaugewächshäuser lernen die Teilnehmenden exotische Pflanzen und Tiere kennen und erhalten interessante Einblicke in die Geschichte der Gewächshäuser sowie aktuelle Besonderheiten.

Die Teilnahme kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird um vorherige Reservierung unter der Telefonnummer 0391/4042910 gebeten.

"Hassel-Check" mit Herbert Beesten in Magdeburg

Der nächste Rundgang „Hassel-Check“ ist für Sonnabend, 31.5. geplant. „Immer wieder sind Überraschungen bei der Führung möglich, auch für mich, keine Runde gleicht der anderen,“ so Herbert Karl von Beesten. So staunten die Hassel-Checker in den weißen Westen beim letzten Mal nicht schlecht über die musikalischen Live-Einlagen.

An diesem Sonnabend soll es unter anderem um die eine oder andere Anekdote in original „Machdeburjer Slang“ gehen. Gelegenheit, den Hassel gesundzubeten, wird voraussichtlich auch geboten, so Beesten. Was genau passiert, will er noch nicht verraten. Start für den Rundgang ist diesen Sonnabend am Hassel/Ecke Liebigstraße um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich.

„Überunterwegs“ – Poetry, Songs und Stories am 31. Mai auf dem Westfriedhof

Am Samstag, dem 31. Mai 2025, um 19 Uhr laden Ansgar Hörsting und Herbert Karl von Beesten zu einer besonderen Lesung im restaurierten Blumen-Pavillon am Eingang des Westfriedhofs in Magdeburg ein.

Das Duo verbindet unterschiedliche Perspektiven: Herbert Karl von Beesten, Performance-Künstler, und Ansgar Hörsting, Pastor, Autor und Musiker, erzählen, singen und lesen über ihr Unterwegssein – berufliche Reisen, das Leben unterwegs und das Ankommen. Ihre Wege kreuzten sich bei der soziokulturellen Führung „Check den Hassel“.

Die Veranstaltung bietet auch die Gelegenheit, das neue Bühnen-Duo und den historischen Pavillon im Taut-Göderitz-Krayl-Ambiente kennenzulernen. Zwischen den Geschichten führen die beiden Autoren auf Reisen durch verschiedene Kulturen und innere Welten.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungsort ist der restaurierte Pavillon an der Großen Diesdorfer Straße am Westfriedhof.

Marc Roca live im Allards' Stadtfeld am 31. Mai

Singer-Songwriter Marc Roca tritt am 31.5. ab 20 Uhr im Allards' in der Friesenstraße 58 in Magdeburg auf. Der Wahlmagdeburger begeistert mit seiner unverkennbaren Stimme, mitreißenden Songs und gefühlvollen Balladen. In seinen Texten behandelt er große Lebensthemen wie Liebe, Sehnsucht und Einsamkeit, aber auch Selbstreflexion.

Bekannte Titel wie „Day by Day“ und „Nightfall“ aus seinem Debütalbum „Odyssey“ (2018) liefen bereits mehrfach im Radio. Fans und neue Zuhörer dürfen sich auf einen intensiven musikalischen Abend freuen.

Döll live auf der Insel der Jugend am 31. Mai

Am Samstag, dem 31. Mai 2025, tritt der Rapper Döll live auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf. Einlass ist ab 19 Uhr, der Konzertbeginn um 20 Uhr.

Mit seinem neuen Album „weg vom Weg“ meldet sich Döll nach vier Jahren zurück. Das zweite Solo-Album, das er selbst als seine beste Platte bezeichnet, präsentiert er zusammen mit seinem Hausproduzenten dermighty auf Tour in ausgewählten Locations.

Fabian Döll, geboren in Eppertshausen bei Darmstadt, ist seit 2017 auch als Teil des Duos Mädness und Döll bekannt. Bereits während seines Studiums in Madrid veröffentlichte er 2014 seine erste EP „Weit entfernt“. Fans dürfen sich auf einen mitreißenden Abend mit frischen Sounds und persönlicher Rapkunst freuen.

Ausstellung „Gatzky: Collagen 1995–2025“ im Forum Gestaltung

Derzeit wird in der Ausstellungshalle im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 die Ausstellung „Gatzky: Collagen 1995–2025“ gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 13. Juli 2025 zu sehen.

Gezeigt wird eine umfangreiche Werkgruppe von Thomas Gatzky, der in über vier Jahrzehnten kontinuierlich Collagen geschaffen hat – überwiegend mit Papier, aber auch mit anderen Materialien. Die Ausstellung bietet eine eindrucksvolle Gesamtschau seines Schaffens, das sich durch experimentelle Formensprache, materialreiche Montagen und abstrakte Kompositionen auszeichnet. Sie eröffnet poetische und assoziative Bildräume und reflektiert Gatzkys ganz eigene Art, sich die Welt gestalterisch anzueignen.

Thomas Gatzky stammt aus Treuenbrietzen und ist Industriedesigner, Künstler und Hochschullehrer. Er war unter anderem an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg tätig und ist seit vielen Jahren mit freien künstlerischen Arbeiten, darunter Skulptur, Objektkunst und Collage, präsent.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Der Elbauenpark Magdeburg zeigt in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Geöffnet ist bis 5. Juni von Mittwoch bis Sonnabend jeweils von 18 bis 22 Uhr.

Kunstmuseum Magdeburg mit "Opération Béton"

Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg läuft die Ausstellung "Opération Béton" mit einer Vernissage eröffnet. Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4-6 in Magdeburg.

Die Ausstellung thematisiert den Baustoff Beton, der nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Kunst eine lange Tradition hat. Beton, ein Material, das aus Zement, Gestein und Wasser besteht, bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten und hat Kunstschaffende immer wieder inspiriert. Dabei spiegelt sich in seinem Gebrauch sowohl das kreative Potential als auch das gesamte Spektrum zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und Umweltkatastrophe wider.

Die Ausstellung zeigt Werke von Karl-Heinz Adler, Erasmus Schröter, Carsten Nicolai und Marta Dyachenko. Diese Künstler setzen sich auf unterschiedliche Weise mit der Vielgestaltigkeit des Materials auseinander und hinterfragen seine Bedeutung im Kontext der aktuellen Klimakrise. In einer Zeit, in der Beton sowohl als Symbol für Fortschritt als auch für ökologische Katastrophen steht, werden die unterschiedlichen Perspektiven der Künstler sichtbar.

Karl-Heinz Adler zeigt mit seinen Formsteinsystemen eine Neuinterpretation des Werkstoffes Beton. Diese Werke symbolisieren den Wiederaufbau und die Möglichkeit, aus den Trümmern Neues zu schaffen. Carsten Nicolai thematisiert in seinem Video „Betonschiff ohne Namen“ die Widersprüchlichkeit von Vergehen und Bewahren. Die visuelle und musikalische Intervention verdeutlicht die Ambivalenz dieses Materials im Kontext der menschlichen Zerstörung und der Hoffnung auf Bewahrung.

Erasmus Schröter hat für seine Fotografien die Bunker des „Atlantikwalls“, der 1942 von der deutschen Besatzung in Auftrag gegeben wurde, inszeniert. Durch die Verwendung von farbigem Licht schafft er eine Atmosphäre, die zwischen der Bedrohung der Vergangenheit und der Lächerlichkeit der Größe schwankt.

Marta Dyachenko fokussiert sich auf die Möglichkeiten, aus Beton Neues zu erschaffen. Ihre Skulpturen aus gegossenem Beton thematisieren den Wandel von Zerstörung zu Bewahrung und zeigen die kreativen Potentiale des Materials.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Ausverkauft in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss keine Karten gab es mehr für die "Eurocheer-Masters" ab 9.15 Uhr auf der Seebühne des Magdeburger Elbauenparks und der Auftritt von Tom Astor um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Alle Vorstellungen von "Kloster.Berge.Garten" der Kammerspiele vom 30. bis 5.6. um 20 Uhr im Klosterbergegarten sind ebenfalls ausverkauft, es gibt Wartelisten.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich. Für einige Veranstaltungen gibt es Wartelisten.