Ballett, Literatur, Konzerte, Wissen und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 4. April 2025, bereichert.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Veranstaltungen und Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 4.4.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Magdeburger IrishFolkFestival 2025 in der FestungMark

Das 17. Magdeburger IrishFolkFestival findet am 4. und 5. April 2025 in der FestungMark im Hohepfortewall statt. Über zwei Tage hinweg wird in den Gewölben und auf dem Innenhof irische Kultur mit traditioneller Live-Musik, Tanz und landestypischen Spezialitäten gefeiert. Insgesamt elf internationale und deutsche Bands treten auf drei Festivalbühnen auf. Ergänzend zur Musik gibt es eine Dart-Lounge sowie Whiskey-Tastings mit verschiedenen Sorten.

Am Freitag, den 4. April, öffnet die FestungMark um 17.30 Uhr ihre Tore. Ab 18 Uhr treten The Cloverhearts aus Australien, Adam Keating & Freddie McCorkey sowie Steve Reeves aus Irland und The Greenhorns aus Deutschland auf.

Am Samstag, den 5. April, beginnt der Einlass um 14.30 Uhr, das Programm startet um 15 Uhr. An diesem Tag stehen Selfish Murphy aus Rumänien und Ungarn, The Sally Gardens aus der Schweiz und Deutschland, Clover, Murphys Law und Black Eye aus Deutschland sowie Cara Na Mara aus Irland und Deutschland auf der Bühne. Auch Steve Reeves ist erneut dabei.

Für das kulinarische Angebot sorgen verschiedene irische Getränke sowie internationale Speisen vom Grill und aus dem Ofen. Das Festival eröffnet traditionell bereits im Frühjahr die Festivalsaison und bietet eine Mischung aus Musik, Unterhaltung und irischer Lebensart.

Borgia-Ballett von Jörg Mannes im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 wird das Ballett "Borgia" von Jörg Mannes gezeigt. Die Inszenierung basiert auf Musik von Henryk Górecki, Dmitri Schostakowitsch und Philip Glass und ist für Zuschauer ab 12 Jahren empfohlen.

Im Mittelpunkt steht Rodrigo Borgia, der als Papst Alexander VI. die Macht seiner Familie sicherte. Sein Sohn Cesare sollte eine stabile Herrschaft erhalten, während seine Tochter Lucrezia durch vorteilhafte Ehen Einfluss gewann. Eine bedeutende Rolle spielte zudem Giulia Farnese, die nicht nur eine Mätresse des Papstes war, sondern auch ihren Bruder in der kirchlichen Hierarchie förderte. Die Handlung setzt sich mit den Mechanismen von Macht, Einfluss und moralischer Korruption auseinander.

Vorstellungen sind am 4., 12. und 19. April sowie am 2. und 25. Mai jeweils um 19.30 Uhr zu sehen. Ab 19 Uhr werden im Café Rossini des Opernhauses Hintergrundinformationen zur Inszenierung angeboten.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

„Holiday On Ice“ in der Magdeburger Getec-Arena

Die neue Produktion „Horizons“ von „Holiday On Ice“ wird in Magdeburg gezeigt. Vorstellungen finden von Donnerstag bis Sonntag in der Getec-Arena statt. Die Show entführt das Publikum in eine urbane Welt voller Energie, Bewegung und Klang. Die Inszenierung zeigt das Leben in einer Großstadt durch Eiskunstlauf, Akrobatik und multimediale Elemente.

Unter dem Motto „Feel the City Beat!“ thematisiert die Show die Vielfalt und Dynamik des urbanen Lebens. Unterschiedlichste Schauplätze einer pulsierenden Metropole werden auf dem Eis zum Leben erweckt. Stunts, Choreografien und Parcours-Einlagen verschmelzen mit moderner Licht- und Videotechnik zu einem einzigartigen Live-Erlebnis. Das Ensemble, bestehend aus 40 internationalen Eiskunstläufern, erzählt durch Musik und Bewegung die Geschichten der Stadtbewohner und ihrer Lebenswelten.

Die kreative Leitung liegt in den Händen von Robin Cousins als Creative Director und Mark Naylor als Star-Choreograf. Das wandelbare Bühnenbild sorgt für immer neue visuelle Eindrücke und lässt die Zuschauer tief in die Atmosphäre der Großstadt eintauchen. Von belebten Straßenszenen bis hin zu glitzernden Wolkenkratzern entsteht eine dynamische Kulisse, die das Stadtleben widerspiegelt. „Holiday On Ice“ blickt auf eine über 80-jährige Erfolgsgeschichte zurück und hat weltweit mehr als 330 Millionen Zuschauer erreicht.

"Holiday On Ice2 beginnt am 3. April um 19 Uhr, am 4. April um 16 und 19.30 Uhr, am 5. April um 13, 16.30 und 20 Uhr und am 6. April um 14 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Timon von Athen im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird das Schauspiel "Timon von Athen" von William Shakespeare zum letzten Mal am 4.4. um 19.30 Uhr gezeigt. Die Inszenierung im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 ist für Zuschauer ab 14 Jahren empfohlen. Die Inszenierung stammt von Andreas Kriegenburg, der nach vielen Jahren an das Theater seiner Geburtsstadt Magdeburg zurückkehrt.

Timon, ein wohlhabender Bürger Athens, ist für seine Großzügigkeit und seine Feste bekannt. Künstler und Bürger schätzen ihn als Mäzen. Trotz der Warnungen seines Verwalters gibt er sein Vermögen freigiebig aus. Als sein Reichtum erschöpft ist, bittet er jene um Unterstützung, denen er zuvor geholfen hat – doch niemand ist bereit, ihm beizustehen. Aus Enttäuschung zieht er sich in die Wälder zurück, wo er einen Goldschatz findet. Von Hass und Rachegedanken getrieben, bietet er seinen neu gewonnenen Reichtum an, um Athen zu zerstören.

„Solo Sunny & Me“ im Puppentheater Magdeburg

Die Inszenierung „Solo Sunny & Me“ wird im Puppentheater Magdeburg am Freitag und Sonnabend aufgeführt. Grundlage des Stücks ist der Film „Solo Sunny“ von Konrad Wolf und Wolfgang Kohlhaase aus dem Jahr 1980. Die Aufführung beschäftigt sich mit der Geschichte der Schlagersängerin Ingrid Sommer, genannt Sunny, die in einem Hinterhof im Prenzlauer Berg lebt, mit einer Musikkapelle auftritt und durch kleinere Orte reist.

Der Erzählrahmen dient als Ausgangspunkt für eine Reflexion über das eigene Leben, über Träume und Enttäuschungen. Die Darstellung der Figuren erfolgt symbolisch durch unterschiedliche Musikinstrumente, die jeweils eine eigene Sehnsucht repräsentieren. Die Inszenierung stellt eine Verbindung zwischen Theater und Konzert dar. Eine Schauspielerin präsentiert sich selbst in einem musikalischen Bühnenauftritt.

"Solo Sunny & Me" beginnt diesen Freitag und Sonnabend, 4. und 5. April, um 20 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25. Die Vorstellung von "Schonzeit" entfällt.

Nacht der Bibliotheken in der Magdeburger Stadtbibliothek

In der ersten bundesweiten Nacht der Bibliotheken präsentiert die Magdeburg Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 von 15.25 bis 22 Uhr ein buntes Potpourri ihrer Angebote. Die Veranstaltung ist der Abschluss der Landesliteraturtage Sachsen-Anhalt.

Spiel(t) mit uns: Die Besucher können sich an Großspielen ausprobieren. Der Puzzle-Tisch steht bereit. Ab 16 Uhr veranstaltet der Offene Games-Club ein Mario-Kart-Turnier. Auch die Trickfilmwerkstatt lädt ein. Mitmachen und Ausprobieren: Der Offene Strick- und Häkeltreff zeigt ab 16 Uhr Handarbeitskunst. Im Open-Mint-Space wir eine Taschenlampe gebastelt und damit eine Geschichte im Zelt gelesen.

Lesen für Kinder und Familien: Um 15.25 Uhr heißt es „Grüffelo 5.0“ mit Ehrenamtlichen der Freiwilligenagentur, die die Geschichte in fünf verschiedenen Sprachen erzählen. „Die kleine Schildkröte. Zu Hause im Meer“ ist ab 16 Uhr das Bilderbuchkino mit anschließender Kreativaktion mit der Magdeburger Kinderbuch-Illustratorin Christine Faust überschrieben. Für 16.30 Uhr ist eine arabisch-deutsche Vorlesestunde angesetzt, und um 17.30 Uhr steht mit „Kai, der kleine Elbehai“ ein Magdeburg-Kinderbuch von H. von Treffenfels, gelesen von Sigrun Pfeifer, auf dem Programm. „Die kleinste Prinzessin der Welt“ gibt sich um 18 Uhr ein Stelldichein mit dem Theater aus dem Koffer aus der Theatergärtnerei. Ab 18.30 Uhr stehen Märchen für Groß und Klein mit dem Verein Siebenmeilenworte auf dem Programm.

Non-Stop-Lesen: Für 16.30 Uhr ist Best of VHS-Leseclub mit Hits aus 266 Büchern angesagt. Um 17.30 Uhr steht das Beste aus dem Intel-Blog von Herbert Karl von Beesten unter dem Titel „Intel – da war doch was…, aber die Transformation geht weiter…“ auf dem Plan. Früher oder später geht es auf dem Magdeburger Eulenberg mit einem großen oder mehreren kleinen Leuchtturmprojekten weiter. Bis dahin wird sich der TranformationRoundTable, wie der Stammtisch auch genannt wird, mit den Mühen der Ebene der Transformation beschäftigen. Was haben die Protagonisten dieser Runde vor? Wer kann noch mitmachen? Diese Fragen sollen beantwortet werden.

Ab 18.30 und 20.30 Uhr lesen Leser für Leser.

Um 19.30 Uhr präsentieren Jugendliche vom Domgymnasium Ergebnisse eines Workshops unter dem Titel „Über Veränderungen – Poetry ohne Slam und Gelaber, mit Lyrik und Prosa“. Unter der Anleitung der Autoren und Performer Herbert Karl von Beesten und Dr. Karsten Steinmetz wurden Gedichte und kurze Texte entwickelt, die sich mit den Themen befassen, die gerade junge Menschen beschäftigen: KI, Zukunft und Umwelt stehen im Mittelpunkt. Auch das „Poetry-Performen“ wurde am Mikro geübt. „Ich arbeite gerne mit jungen Menschen zusammen und erfahre welche Worte sie für ihr Lebensgefühl finden und sich damit ausdrücken“, so Steinmetz. Beesten weiter: „Mir waren die praktischen Performanceübungen mit den Schülern und Schülerinnen wichtig, denn letztlich kommt es vor Publikum auf die Performance an!“ Die Siebenmeilenworte sind noch einmal um 20 Uhr zu erleben.

Musik: Ab 17 Uhr trommeln Akaishi Daiko. Um 21.30 Uhr rocken „Richtung Exil“.

T&T Wollner im "..nach Hengstmanns" in Magdeburg

Im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 findet ein Abend mit T&T Wollner unter dem Titel "Warten auf..." statt. Die Vorstellung beginnt am Freitag, den 4. April 2025, um 19.30 Uhr.

Im Mittelpunkt steht das Thema Warten – ein Zustand, der Glück oder Verlust bedeuten kann. Die Gestaltung dieser Zeit liegt nicht immer in eigener Hand, doch wenn doch, füllt man sie mit persönlichen Aktivitäten wie Gesprächen, Musik oder kreativen Tätigkeiten.

T&T Wollner nutzen diesen Abend, um während ihres Wartens ihre Lieblingslieder zu präsentieren. Sie interpretieren Werke von Künstlern wie Sting, Billy Joel, ABBA und Supertramp mit eigenen deutschen Texten. Dabei bleiben einige Fassungen nahe am Original, während andere völlig neu gestaltet wurden. Die musikalische Begleitung erfolgt ausschließlich durch ihre Stimmen und das Klavier.

Da ihre Hitliste umfangreich ist, wurde eine Auswahl getroffen. Das Publikum kann bekannte Melodien wiedererkennen, Neues entdecken und Erinnerungen an eigene Zeiten des Wartens aufleben lassen.

Svavar Knútur im Moritzhof Magdeburg

Im Moritzhof Magdeburg am Moritzplatz 1 findet am Freitag, den 4. April 2025, um 20 Uhr ein Konzert des isländischen Singer-Songwriters Svavar Knútur statt. Seine Musik bewegt sich zwischen ruhigem Folk und tiefgehenden, emotionalen Geschichten, die vom Leben in den rauen Westfjorden Islands erzählen. Dabei kombiniert er schlichte Melodien mit ungefilterten Emotionen und einer markanten Stimme. Seine Lieder werden von Ukulele oder Gitarre begleitet und vermitteln Eindrücke vom langen isländischen Winter sowie den hellen Sommernächten.

Neben seiner Musik ist Knútur für seinen trockenen isländischen Humor und seine Erzählkunst bekannt. Seine Konzerte zeichnen sich durch eine Mischung aus berührenden Momenten und humorvollen Anekdoten aus. Publikum und Kritiker heben seine Fähigkeit hervor, eine intime Atmosphäre zu schaffen, in der das Publikum Teil der Darbietung wird.

Sein aktuelles Programm "Ahoy! Side B" präsentiert neue Songs sowie bekannte Stücke aus seinem Repertoire. Die Kombination aus Musik und Erzählkunst macht diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis.

"Wir sind gegen dafür" in der Magdeburger Zwickmühle

Die Magdeburger Zwickmühle präsentiert das neue Programm "Wir sind gegen dafür" mit Marion Bach und Heike Ronniger. Christoph Deckbar und Oliver Vogt treten alternierend auf. Die Regie übernimmt Matthias Brenner, das Buch stammt von Frank Voigtmann und Robert Schmiedel.

Die Vorstellungen finden am 2. April als Vorpremiere sowie am 3., 4. und 5. April jeweils um 20 Uhr statt. Für die Termine sind nur noch Restkarten verfügbar. Die Spielstätte befindet sich in der Leibnizstraße 2a.

Das Programm thematisiert politische und gesellschaftliche Widersprüche. Es setzt sich mit Fragen zu Demokratie, Kapitalismus und sozialen Entwicklungen auseinander. Die Inszenierung beleuchtet aktuelle Herausforderungen und greift Beispiele aus Wirtschaft und Politik auf. Dabei werden Gegensätze herausgestellt, etwa zwischen steigenden Börsenkursen und wirtschaftlichem Abschwung, zwischen politischen Parteien und ihren Positionen sowie zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und realen Entwicklungen.

Das neue Programm bietet eine satirische Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und wirft Fragen zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen auf. Es werden keine einfachen Antworten gegeben, sondern Denkanstöße vermittelt. Die Magdeburger Zwickmühle verfolgt mit dieser Inszenierung das Ziel, Widersprüche der Gegenwart zu reflektieren und politische sowie gesellschaftliche Entwicklungen humorvoll zu hinterfragen.

Musikclub Grün Rot Nr. 5 mit Michael Homann in der Sudenburger Feuerwache Magdeburg

In der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 findet die fünfte Ausgabe der Kult-Reihe der Magdeburger Musikszene statt. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, den 4. April 2025, um 20 Uhr. Im Mittelpunkt steht das Jahr 1975. Ein kürzlich erschienener Film thematisiert das Köln Concert von Keith Jarrett, kommt dabei jedoch ohne dessen Musik aus. Das Jazzy Trio interpretiert stattdessen Stücke aus diesem legendären Solokonzert in einer Triofassung ohne Klavier.

Als Musik- und Talkgast nimmt Michael Homann teil. Er gibt Einblicke in sein musikalisches Schaffen und berichtet über seine Erfahrungen zwischen Gatalula, Scheselong und Coda.

Zum musikalischen Ensemble gehören Rüdiger Krause an Gitarre und Gesang, Sascha Mock an Schlagzeug, Electronics und Gesang sowie Tino Scholz an der Bassgitarre. Die Moderation übernimmt Jan Kubon, der zudem mit Gesang und Mundharmonika zum musikalischen Geschehen beiträgt.

Ein weiteres Gesprächsthema der Veranstaltung ist die Bedeutung des Jahres 1975 im kulturellen und gesellschaftlichen Kontext, insbesondere die Frage, warum in diesem Jahr der Name Hassel weltweit bekannt war.

Vortrag über bedrohte Insekten im Zoo Magdeburg

Am Freitag, den 4. April 2025, findet im Zoo Magdeburg ein Vortrag über bedrohte Insekten in Sachsen-Anhalt statt. Der Insektenkundler Dr. Daniel Rolke vom Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt gibt dabei Einblicke in die Vielfalt der Wildbienen und anderer blütenbesuchender Insekten. Er erläutert die Ursachen des Insektensterbens und zeigt auf, welche Maßnahmen zum Schutz dieser Tiere beitragen können.

Der Treffpunkt ist um 16.40 Uhr am Haupteingang des Zoos, ein Nacheinlass ist nicht möglich. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr im Trauzimmer des Elefantenhauses und dauert etwa eine Stunde. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist per E-Mail an fuehrung@zoo-magdeburg.de erforderlich.

Rotpeter: Ein Affe im Gespräch mit Axel Römer in Magdeburg

Am Freitag, den 4. April 2025, präsentiert Matthias Engel im machwerk am Breiten Weg 114a eine verkürzte Fassung seines Rotpeter-Solos. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Die Figur Rotpeter basiert auf Franz Kafkas Erzählung "Ein Bericht für eine Akademie". Sie schildert die Geschichte eines Affen, der durch Anpassung dem Käfig entkommt und unfreiwillig zum Menschen wird. Mit feinem Menschenspott und erzwungener Demut reflektiert er über diesen Prozess. Im Anschluss an die Aufführung folgt ein Gespräch, in dem die Frage "Wer ist Axel Römer?" thematisiert wird.

Goitzsche Front in Magdeburg: Jugend von gestern Tour 2025

Am Freitag, den 4. April 2025, tritt die Band Goitzsche Front im Rahmen ihrer "Jugend von gestern Tour 2025" in der Factory Magdeburg an der Sandbreite 2 auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Die Band bringt ihr aktuelles Album auf die Bühne und setzt ihre energiegeladene Live-Tradition fort. Fans haben die Möglichkeit, Tickets online über die offizielle Website der Band zu erwerben.

Siebtes Treffen des Choose-Your-Book-Club in Magdeburg

Am Freitag, den 4. April 2025, findet das siebte Treffen des "Choose-Your-Book-Club" in der Stadtteilbibliothek Flora-Park am Olvenstedter Graseweg 37 statt. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr und dauert eine Stunde.

Zum gemeinsamen Austausch steht dieses Mal das Buch "How to Kill a Guy in Ten Ways" von Eve Kellman im Mittelpunkt. Organisiert wird das Treffen vom Buchhändler Thalia im Flora-Park. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch sind die Plätze begrenzt. Interessierte können sich vorab eine Eintrittskarte sichern.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft und abgesagt in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Bahnhof Nirgendwo" um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19 sowie für "Der Physiopath" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.

Wegen der Erkrankung eines Ensemblemitglieds abgesagt wurde "Schonzeit" im Puppentheater Magdeburg.