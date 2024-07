Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

„Traummelodien der Operette“ spielt das Ensemble des Nationaltheaters Brünn am 4.8.2024 in Magdeburg.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 4.8.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

„Traummelodien der Operette“ auf der Seebühne des Magdeburger Elbauenparks

Am 4. August 2024 wird die Magdeburger Seebühne zur Kulisse für eine festliche Operettengala, die das Publikum mit beschwingter Musik und Wiener Schmäh verzaubert. Ab 15.30 Uhr präsentiert das Ensemble des Nationaltheaters Brünn gemeinsam mit Tänzerinnen und Tänzern vom Fernsehballett Prag die „Traummelodien der Operette“. Das Ensemble, das seit 2002 in Europa unterwegs ist, hat bereits über eine Million Gäste begeistert und zählt zu den erfolgreichsten Operetten-Ensembles der Gegenwart.

Für einen Nachmittag liegt der Magdeburger Elbauenpark „An der schönen blauen Donau“, während die Seebühne im Walzertakt schwingt. Namhafte Vokalisten interpretieren populäre Operettenstücke wie „Wer uns getraut“, „Komm in die Gondel“, „Lippen schweigen“, „Brüderlein und Schwesterlein“ und viele weitere. Das Programm umfasst Werke von Jacques Offenbach, Karl Millöcker, Carl Zeller, Franz von Suppé, Emmerich Kálmán, Franz Lehar sowie Vater und Sohn Strauß, die das Herz jedes Operettenfreundes höher schlagen lassen. Humorvolle Stücke wie die „Pizzicato Polka", der „Kaiserwalzer“, das „Wolga Lied“, der „Can Can“, die Tritsch-Tratsch-Polka und der „Radetzky-Marsch“ runden das Programm ab.

Die Zuschauer sind eingeladen, in die Melodien einzutauchen und die stimmungsvolle Atmosphäre der Couplets und Orchesterklänge zu genießen. Auf der Bühne begegnen sie charmanten Kavalieren, erfahrenen Lebemännern, hinreißenden Prinzessinnen, feurigen Gräfinnen, lustigen Witwen, Fledermäusen und Bettelstudenten. Ein großer, gezeichneter Rundhorizont, der das romantische Panorama von Wien zeigt, schafft dabei eine authentische Atmosphäre der Hauptstadt der Operette.

Orgelkonzert: "Von Nymphen, Göttern und anderen" im Magdeburger Dom

Das 13. Konzert der Reihe Orgelpunkt im Magdeburger Dom trägt den Titel "Von Nymphen, Göttern und anderen" und findet am 4. August 2024 von 16 bis 17 Uhr statt. Die musikalische Darbietung wird von Daniel Gottfried an der Orgel und Stefan Gottfried am Saxophon gestaltet.

Das Programm umfasst Werke von Claude Debussy, darunter das "Prélude à l’après-midi d’un faune" und "Syrinx", sowie zwei Stücke aus "Six épigraphes antiques". Außerdem wird Louis Viernes "Toccata" aus den "Pièces de Fantaisie", Nino Rotas Stücke aus "Il Padrino", Maurice Ravels "Sonatine" und George Gershwins "Summertime" aus "Porgy and Bess" zu hören sein. Viele der Werke wurden von Daniel und Stefan Gottfried eigens für Orgel und Saxophon arrangiert.

Daniel Gottfried ist ein europaweit renommierter Konzertorganist. Er hat an bedeutenden Orten wie der Kathedrale von Chartres, dem Auditorium National de Lyon, der Kirche Saint-Séverin in Paris, der Derby Cathedral und dem Stephansdom in Wien gespielt. Ein zweijähriger Studienaufenthalt in Lyon hat seine Vorliebe für französische Musik des 19. und 20. Jahrhunderts geprägt. Seit 2022 ist er Hauptorganist der Kirche St. Katharina in Zürich. Zuvor war er an der Wiener Jesuitenkirche tätig und trat mit renommierten Orchestern wie dem Orchestre National de Lyon und der Orchester Wiener Akademie auf. Er unterrichtet an der Musik und Kunst Privatuniversität in Wien.

Stefan Gottfried ist als Saxophonist und Bandleader international anerkannt. Er tourte mit seinem Ensemble Gottfried di Franco und dem Crossover-Duo „aLIGA“ durch Europa und trat bei renommierten Festivals wie dem North Sea Jazz Festival auf. Als Absolvent des Königlichen Konservatoriums der Niederlande und Preisträger des Marianne Mendt Jazz Awards ist er auch als Kultur- und Projektmanager in Zürich tätig.

Das Konzert ist kostenfrei zugänglich, jedoch wird um Spenden gebeten.

Rap auf der Insel der Jugend

Am 4. August findet "Just Rap Vol. 2" auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 statt. Von 18 bis 21.30 Uhr können Hip-Hop-Fans ein aufregendes Rap-Event erleben.

Tickets sind zum Preis von 8,70 € erhältlich. Die Veranstaltung bietet eine Plattform für talentierte Rap-Künstler und verspricht ein Abend voller energiegeladener Performances und mitreißender Beats.

Henning Netzold spielt im Magdeburger Café Flair

Henning Netzold gibt am 4. August 2024 von 14 bis 18 Uhr ein Konzert auf der grünen Terrasse des Flairs am Breiten Weg 21. Netzold überzeugt mit einem interessanten Repertoire, das er durch grooviges Spiel, individuelle Arrangements und leidenschaftliche Darbietungen zu einem Erlebnis macht.

Netzold begann seine musikalische Laufbahn autodidaktisch und erhielt später Unterricht bei Jörg Ratai an der Telemann-Musikschule. Von 1996 bis 1997 absolvierte er eine Fachschulausbildung zum Instrumentallehrer im Fach Gitarre.

Nach zahlreichen Duo- und Bandprojekten sowie Musical-Begleitungen an den Landesbühnen in Stendal und Wilhelmshaven tritt Henning Netzold heute als Solist auf und interpretiert bekannte und weniger bekannte Songs auf seine eigene Weise.

Architektur- und Kunstspaziergang über den Magdeburger Westfriedhof

Ein Architektur- und Kunstspaziergang führt am Sonntag, 4.8.2024, ab 10 Uhr, findet über den Westfriedhof Magdeburg. Der Westfriedhof, der 1898 eröffnet wurde, ist mehr als nur ein Friedhof. Mit seiner parkähnlichen Gestaltung, der prächtigen neogotischen Kapelle, historischen Brunnenanlagen, Ornamentbeeten und künstlerisch wertvollen Grabmalen und Skulpturen ist er ein lebendiges Museum und ein wichtiger Teil der Magdeburger Kunstgeschichte sowie ein Ort der Erholung.

Die ursprüngliche Planung des Friedhofs geht auf den städtischen Gartenbaudirektor Johann Gottlieb Schoch zurück. Zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten, darunter der Oberbürgermeister Hermann Beims, sind hier beigesetzt. Der Friedhof ist geprägt von Gedenkstätten, Grablagen und Ehrenfeldern. Der Blumenpavillon und das zweite Freidenkerdenkmal von Carl Krayl, entstanden in den Jahren 1925 und 1930, sind besondere Verweise auf die Magdeburger Moderne.

Während des geführten Spaziergangs werden diese und weitere Kleinode gezeigt und ihre Geschichten erzählt. Die Führung wird von Carmen Niebergall und Heinz-Joachim Henke geleitet. Treffpunkt ist der Seiteneingang des Westfriedhofs an der Seehäuser Straße, gegenüber der Hausnummer 32 in Magdeburg. Die Tour dauert zwei Stunden und kostet 15 Euro pro Person, inklusive eines entspannten Getränks. Eine Anmeldung wird unter der Telefonnummer 0391/73347784 oder per E-Mail an carmen.niebergall@tourenreich.de erbeten.

Märkte in Magdeburg

Bereits traditionell findet am ersten Augustwochenende der „Töpfermarkt Magdeburg auf dem Domplatz“ statt. Hier werden sich Töpfermeister und Kunstkeramiker aus mehreren deutschen Bundesländern und selbstverständlich auch wieder 15 aus Sachsen-Anhalt im Ambiente des Magdeburger Doms und der Fontänen auf dem Domplatz vorstellen und die faszinierende Vielfalt der Keramik präsentieren. Geöffnet ist am Sonnabend von 10.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Am 4. August ab 14 Uhr lädt das Volksbad Buckau zu einem charmanten Hofflohmarkt ein. Der Flohmarkt findet in der Karl-Schmidt-Straße 56 statt. An den Flohmarktständen werden diverse Artikel angeboten, darunter Kleidung, Bücher und allerhand Krimskrams. Der Eintritt ist frei.

Der Magdeburger Sonntags-Flohmarkt, der größte Flohmarkt unter freiem Himmel in Magdeburg, öffnet am 4. August wieder seine Pforten. Von 8 bis 13 Uhr bieten private Händler eine Vielzahl von Trödel und anderen gebrauchten Gegenständen an, jedoch keine Neuware. Veranstaltungsort ist neben-Campus der Otto-von-Guericke-Universität in der Zschokkestraße.

Diesen Sonntag findet im Hafen am Petriförder der Tuchmarkt statt. Von 9 bis 17 Uhr können unter anderem an einer Vielzahl von Ständen in verschiedenen Stoffen und Textilien stöbern. Der Eintritt ist frei.

Fotografie aus der Ukraine im Magdeburger Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 zeigt derzeit Werke des ukrainischen Fotografen Sergiy Bratkov und seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Krieg.

Gezeigt werden Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen Sergiy Bratkov ist ein fragender Analyst geworden. Die Ausstellung ist bis zum 6. Oktober zu sehen.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für das "Café der Irren" am 4. August um 19.30 Uhr in der Zollstraße 19.