In Magdeburg bietet der Programmkalender am 4.1.2025 unter anderem Schauspiel, Konzert, vier Reise-Multivisionsshows, eine Reisemesse und Circus.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 28. Dezember 2024, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Aber Achtung: Aufgrund des Anschlags sagen einige Clubs ihre Termine ab.

"Blutbuch" im Magdeburger Schauspielhaus

Mit „Blutbuch“ hat Kim de l’Horizon im Jahr 2022 einen zeitgenössischen Erfolgsroman veröffentlicht. In einer Bühnenfassung von Jan Friedrich ist die Arbeit derzeit auf der Bühne des Schauspielhauses zu erleben. Die Geschichte handelt von einer non-binären Erzählfigur, die mit beeindruckender kreativer Energie nach einer eigenen Sprache sucht. Dabei wird die Frage aufgeworfen: Welche Narrative existieren für einen Körper, der sich gängigen Geschlechtervorstellungen entzieht?

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen.

Im Zentrum der Erzählung steht die Beziehung zur Großmutter – „Großmeer“ im Berndeutschen –, die für das Kind Kim einerseits Heimat, andererseits ein Ort des Schreckens war. Schreibend befreit sich die Figur aus diesem „Ozean“ und findet zu sich selbst. Für diese außergewöhnliche literarische Leistung wurde Kim de l’Horizon 2022 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Die Theateradaption erhielt beim Festival „Radikal jung 2024“ am Münchner Volkstheater den Publikumspreis.

"Blutbuch" wird am 4. Januar und am 26. Februar jeweils ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt.

"Purple Rising" interpretiert "Deep Purple" im Alten Theater am Jerichower Platz

"Deep Purple" gilt als ein Wegbereiter des klassischen Hard Rock. Mit Titeln wie "Black Night", "Smoke on the Water", "Child in Time" oder "Burn" schuf die Band Klassiker für die Ewigkeit, die auch nach 50 Jahren nichts von ihrer Frische und Authentizität eingebüßt haben. "Purple Rising" interpretiert die Musik von Deep Purple gekonnt virtuos - auch beim Konzert am 4.1. um 20 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 in Magdeburg.

Furiose Improvisationen und wilde Duelle zwischen Gitarrist Joachim Villwock und Tastenmann Andreas König, der bereits mit Deep-Purple-Legende Jon Lord auf der Bühne stand, lassen dann Songs gerne auch einmal die 20-Minuten-Marke sprengen. Scheinbar spielend meistert dabei der charismatische, stimmgewaltige Frontmann Michael Baum den Spagat zwischen sämtlichen Deep-Purple-Sängern.

Purple Rising weiß jedoch nicht nur musikalisch, sondern auch mit einer energiegeladenen Bühnenshow auf Original-Instrumenten zu begeistern. Marshall-Türme, ein Ludwig-Drumset, eine Hammond C-3 nebst zwei Leslies und die Fender Stratocaster sind für eine authentische Darbietung ebenso obligatorisch wie die extravaganten Showeinlagen des Gitarristen, die Erinnerungen an die Bühnenpräsenz des jungen Ritchie Blackmore wach werden lassen.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 9. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Unter der Regie von Henry Frank Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr.

In einer Erklärung nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt bringt der Circus seine Betroffenheit zum Ausdruck. Man werde jedoch die Veranstaltungen wie geplant anbieten - alles andere wäre eine Kapitulation vor dem Terror.

Vier Länder, vier Multivisionsshows im Magdeburger Amo

Roland Marske, studierter Geograf und Politologe, präsentiert mit seinem Team von „Jules Verne MultiVisionen“ diesen Sonnabend, 4. Januar 2025, im Magdeburger Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 vier Multivisions-Reportagen, die die Zuschauer mit beeindruckenden Bildern in verschiedene Länder entführen. Auf dem Programm stehen Schlesien, Irland, Neuseeland und Marokko. Tickets gibt es für die einzelnen Shows.

"Schlesien - eine Reise von Görlitz nach Breslau, ins Riesengebirge und nach Oberschlesien" eröffnet um 11 Uhr das Programm. In seiner wechselvollen Geschichte gehörte das Land reihum zu Polen, Böhmen, Österreich und Preußen. Heute erstrahlen vielerorts die frisch restaurierten historischen Ensembles von Marktplatz, Rathaus und Bürgerhäusern wieder im alten Glanz. Und Breslau, der alte kulturelle Mittelpunkt Schlesiens, zählt inzwischen gar zu den schönsten Städten Europas.

"Neuseeland God’s Own Country – das schönste Ende der Welt" heißt es ab 14 Uhr. Lange Zeit unentdeckt und vom Rest der Welt völlig isoliert, entwickelte sich auf der anderen Seite der Erdkugel eine Pflanzen- und Tierwelt, die nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Auf der Nordinsel zeigt sich eine Vielfalt vulkanischer Landschaften und geothermaler Naturschauspiele zwischen undurchdringlichen Regenwäldern mit Riesenfarnen. Auf der Südinsel falten sie eine Gebirgslandschaft auf, die mit den Alpen vergleichbar ist, mit einer Fjordküste, die Norwegen nicht nachsteht.

"Sehnsucht nach Irland" beginnt im 17 Uhr. Sanfte Täler und weite Torfmoore, schroffe Kliffs und geheimnisvolle Klosterruinen, vor allem aber die Stille und Einsamkeit schlagen die Besucher in ihren Bann. Voller Melancholie, tiefsinnig und kontrastreich offenbart sich ein Land voller Poesie und Magie.

"Marokko – die Magie des Orients" beginnt um 20 Uhr: Der Orient sei hier noch so lebendig wie in keinem anderen Land auf der Welt, so die Ankündigung. Paläste vor schneebedeckten Bergen, die wilde Küste mit bunten Fischerorten, Traumstrände am Atlantik, der stille Zauber der Wüste, grüne Palmen-Oasen mit ihren mächtigen Lehmburgen, leuchtende Farben der quirligen Märkte, Gaukler, Schlangenbeschwörer und Geschichtenerzähler, der Geruch von frischem Minztee und orientalischen Gewürzen in den verwinkelten Gassen einer Altstadt oder die hinreißende Gastfreundschaft der Menschen machen das Königreich im Nordwesten Afrikas zu einem besonderen Reiseziel.

„Tourisma & Caravaning“ in der Messe Magdeburg

Die Messe „Tourisma & Caravaning“ öffnet vom 4. bis 6. Januar in der Messe Magdeburg und auf dem Freigelände in der Tessenowstraße 9 zum 32. Mal ihre Tore. Die Messe richtet sich an alle Menschen aus Magdeburg und Umgebung, die sich für Reisen, Camping und Outdoor-Aktivitäten begeistern, und präsentiert eine breite Palette an Trends und Neuheiten aus den Bereichen Touristik, Camping & Caravaning sowie Fahrrad. Besucher können aktuelle Angebote und Inspirationen für die nächste Reise entdecken, die neuesten Entwicklungen bei Caravans und Campingausrüstung kennenlernen oder sich über E-Bikes und Outdoor-Sportprodukte informieren.

Ein Höhepunkt der Messe ist das umfangreiche Vortragsprogramm. Hier geben Reiseveranstalter und Experten Einblicke in Themen wie Kreuzfahrten, Rundreisen und Aktivurlaub. So stehen unter anderem Präsentationen zu Flusskreuzfahrten auf Europas beliebtesten Flüssen, Radreisen durch Dänemark und kulinarischen Reisen durch Südostasien auf dem Programm. Auch der Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen stellt seine touristischen Angebote vor. Für Spannung sorgt die tägliche Tombola, bei der Reise- und Sachpreise verlost werden. Neben Vorträgen zu Flugreisen innerhalb Europas, Busreisen und kleinen Kreuzfahrtschiffen gibt es weitere Einblicke in außergewöhnliche Reiseziele und Angebote.

An allen drei Tagen präsentiert Andreas Eller seine spannende Fahrradtour von Flensburg nach Kopenhagen, die er mit einem Lastenrad und Fahrradcamper unternommen hat. Anuschka Dinter-Mathei präsentiert an mehreren Tagen ihre Erfahrungen mit Dachzeltreisen und gibt wertvolle Tipps für Einsteiger. Außerdem berichtet sie über die faszinierenden Landschaften Islands, die malerische Region Cornwall und die Lavendelfelder Frankreichs. SKE-Reisen lädt täglich zu einem Vortrag über Kenia ein, der die aufregende Welt von Safari und afrikanischer Natur zum Leben erweckt. Fulong Tours stellt mehrfach Japan und Vietnam vor.

Die Messe „Tourisma & Caravaning“ ist vom Sonnabend bis Montag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Hunde können auf das Messegelände mitgebracht werden.

Historische Kunst im Magdeburger Kunstmuseum

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag und auch am 6. Januar von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Besuch in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Die Magdeburger Gruson-Gewächshäuser, gelegen in der Schönebecker Straße 129b, sind eine der bedeutendsten botanischen Einrichtungen der Region. Die Anlage wurde 1896 eröffnet und basiert auf der umfangreichen Pflanzensammlung des Magdeburger Industriellen Hermann Gruson, der im 19. Jahrhundert ein leidenschaftlicher Pflanzenliebhaber war. Heute beherbergen die Gewächshäuser über 4.000 Pflanzenarten, die in zehn thematisch gestalteten Schauhäusern präsentiert werden.

Die Gruson-Gewächshäuser sind von Dienstag bis Sonntag sowie feiertags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zusätzlich auch am 6. Januar zur gleichen Zeit.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Carmen" um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 sowie für "Musical Dinner Show - Best of Musicals" um 18.30 Uhr im Dorint Herrenkurg Parkhotel.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich.