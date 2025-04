Bühne, Konzerte, Humor, Wissen und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 4.5.2025.

Jan van Weyde gastiert am 4.5.2025 in Magdeburg.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 4.5.2025.

Jan van Weyde und "Weyder geht's" im Theater in der Grünen Zitadelle Magdeburg

Jan van Weyde tritt am 4.5.2025 mit seinem aktuellen Programm "Weyder geht's" im Theater in der Grünen Zitadelle in der Breiter Weg 8A in Magdeburg auf. Beginn der Veranstaltung im Hundertwasserhaus ist um 19 Uhr.

In seinem neuen Bühnenprogramm schildert Jan van Weyde den Alltag eines berufstätigen Ehemanns und Vaters zweier kleiner Töchter. Die Erlebnisse drehen sich um morgendliche Routinen, den Spagat zwischen familiären Verpflichtungen und Beruf sowie die Herausforderungen des elterlichen Alltags. Themen wie die sogenannte "Wackelzahnpubertät", Homeschooling-Erfahrungen während des Lockdowns und humorvolle Anekdoten über die alternde Familienhündin werden aufgegriffen.

Neben den kleinen und großen Katastrophen im Familienleben erzählt Jan van Weyde auch vom Mangel an Privatsphäre, der Suche nach Momenten der Ruhe und der unfreiwilligen Nutzung von Einzelbetten in Hotels auf seinen Tourneen. Die Erlebnisse bei Elternabenden und die klugen Fragen seiner Kinder bilden weitere Bestandteile seines Programms.

Polish Art Philharmonic und Maestro M. Maciaszczyk in der Johanniskirche Magdeburg

Die Polish Art Philharmonic unter der Leitung von Maestro Michael Waldemar Maciaszczyk präsentiert im Jahr 2025 Antonio Vivaldis Werk "Die vier Jahreszeiten" in mehreren Städten, darunter Magdeburg. Die Aufführung in Magdeburg findet am 5.5.2025 in der Johanniskirche, Johannisbergstraße 1, statt und beginnt um 19 Uhr.

Das Programm umfasst im ersten Teil ausgewählte Arien von Antonio Vivaldi, vorgetragen von der Mezzosopranistin Aleksandra Opala. Dazu gehören "Nel profondo circo mondo", "Nell‘intimo del petto", "Gelido in ogni vena", "Barbaro traditor" aus "Tamerlano", sowie "Lo Seguitai Felice". Ergänzt wird das Programm durch die Ouvertüren aus "Il Farnace RV 711" und "Baiazet", gespielt vom Orchester.

Nach einer Pause wird "Le quattro stagioni" ("Die vier Jahreszeiten") aufgeführt, ein Schlüsselwerk der barocken Musikliteratur. Das Orchester Polish Art Philharmonic und Maestro Maciaszczyk verbinden virtuoses Geigenspiel mit lebendiger historischer Aufführungspraxis.

Opernhaus Magdeburg: Gerald Barrys Oper "Salome"

Am 4.5.2025 um 18 Uhr und am 10.5.2025 um 19.30 Uhr wird die Oper "Salome" von Gerald Barry im Opernhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 aufgeführt. Interessierte erhalten jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn im Café Rossini Einblicke in die Produktion.

Gerald Barry hat das Libretto auf Basis von Oscar Wildes Schauspiel selbst verfasst. Die Oper wird in englischer, französischer und deutscher Sprache mit deutschen Übertiteln präsentiert. Der Besuch wird für Personen ab 14 Jahren empfohlen.

Oscar Wildes Drama "Salome" aus dem Jahr 1891 wurde mehrfach adaptiert, unter anderem von Richard Strauss und Antoine Mariotte. Auch Komponisten wie Alexander Glasunow und Künstler wie Aubrey Beardsley ließen sich von Wildes Darstellung der biblischen Geschichte inspirieren. Gerald Barrys Fassung erweitert diese Tradition um eine eigene, ungewöhnliche Interpretation.

Die Oper zeigt eine moderne Sichtweise auf die bekannte Geschichte, in der Salome den Propheten Johannes den Täufer hinrichten lässt. In Barrys Version sprechen die Figuren in verschiedenen Sprachen, greifen zu überraschenden Mitteln wie einer Schreibmaschine und bewegen sich fernab traditioneller Erwartungshaltungen. Elemente wie eine geplante Frankenstein-Operation und Anspielungen auf klassische Musik wie "An der schönen blauen Donau" kennzeichnen die Inszenierung.

Gerald Barry war in der Spielzeit 2022/2023 bereits am Theater Magdeburg vertreten. Bereits seine Oper "Alice im Wunderland" sorgte damals für große Aufmerksamkeit.

Steve Coleman And Five Elements bei den Magdeburger Jazztagen im Gesellschaftshaus

Steve Coleman und Ensemble Five Elements geben am 4.5.2025 tritt im Rahmen der Magdeburger Jazztage im Gesellschaftshaus Magdeburg, Schönebecker Straße 129, ein Konzert. Beginn ist um 20 Uhr.

Das Forum Gestaltung organisiert in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Magdeburg die internationalen Magdeburger Jazztage unter dem Motto "JETZT", die in diesem Jahr vom 1. bis 4. Mai stattfinden. Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe sind besondere Besetzungen, die den Facettenreichtum des zeitgenössischen Jazz verdeutlichen.

Steve Coleman, Altsaxophonist und MacArthur-Stipendiat, verfolgt einen musikalischen Ansatz, der Leben und Musik als Einheit betrachtet. Seine Vision verbindet Schwingungen, Energie und menschliche Realität zu einem umfassenden Konzept, das insbesondere in Live-Situationen seine Wirkung entfaltet. Coleman begann im Alter von 14 Jahren mit dem Saxophonspiel und arbeitete im Verlauf seiner Karriere mit Künstlern wie Dave Holland, Thad Jones, Mel Lewis, Sam Rivers, Cecil Taylor, David Murray und Doug Hammond zusammen. Mehr als 35 veröffentlichte Alben dokumentieren sein Schaffen.

Bei seinem Auftritt in Magdeburg wird Steve Coleman von Jonathan Finlayson an der Trompete, Rich Brown am E-Bass und Sean Rickman am Schlagzeug begleitet. Das Quartett präsentiert zeitgenössischen Jazz, der durch komplexe Strukturen, dynamische Rhythmen und improvisatorische Tiefe geprägt ist.

"Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

"Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" ist ein Schauspiel mit Puppen von Claboberta Schnackvogel, das am 3. Mai 2025 um 11 Uhr, am 4. Mai um 15 Uhr und am 1. Juni um 16 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 aufgeführt wird. Die Uraufführung richtet sich an Kinder ab 3 Jahren.

In der Geschichte befindet sich Käpt’n Karton auf hoher See, wo er in Ruhe mit seinem Boot über den Ozean schippert. Doch seine Ruhe wird gestört, als eine kleine Möwe vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann.

„Der Abschiedsbrief“ im Magdeburger Insel Theater

„Der Abschiedsbrief“ hat in Magdeburg Premiere. Gezeigt wird das Stück ab dieser Woche im Insel Theater, dem früheren Theater an der Angel auf dem Werder. Die Inszenierung von Marcus Kaloff basiert auf dem Schauspiel von Autorin Audrey Schebat. Es spielen Marion Elskis und Stephan Wapenhans.

Gezeigt wird eine Liebeskomödie, die deutlich macht, wie schwer es ist, Beziehungen zu pflegen und zu erhalten. Doch wenn es im Kleinen schon so kompliziert ist, wie soll es dann im Großen funktionieren? Die Geschichte: Die preisgekrönte Pianistin Maud und ihr Mann Julien, ein erfahrener Psychoanalytiker, sind seit 30 Jahren ein Paar. Für Julien unter anderem Grund genug sich eines Abends den Strick zu nehmen. Doch Maud folgt ihrem Gefühl und kehrt umgeplant, aber genau zum richtigen Zeitpunkt, von ihrer Reise zurück und findet ihren Mann bei seinem Selbstmordversuch vor. Was sie aber eben nicht findet, ist ein Abschiedsbrief. Es folgt eine Nacht in der das Paar unterhaltsam und wortreich Bilanz über das gemeinsame Leben und seine Liebe zieht. Leidenschaftlich, wütend, geistreich und mit einer gehörigen Portion Komik ringen sie umeinander und um die großen Fragen des Lebens.

"Der Abschiedsbrief" wird im Insel Theater in der Zollstraße 19 gezeigt. Vorstellungen beginnen vom 8. bis 10. Mai um 20 Uhr sowie um 18 Uhr am 4. Mai.

Fabulartistika und die Märchenzeit im Volksbad Buckau Magdeburg

Im Volksbad Buckau, Karl-Schmidt-Straße 56, beginnt am 4.5.2025 um 16 Uhr die Märchenzeit unter dem Titel "Fabulartistika – Ein neues Kapitel".

Drei Erzählkünstlerinnen gestalten einen Nachmittag mit Geschichten und Märchen aus aller Welt. Im Mittelpunkt stehen Erzählungen über Wandel, Aufbruch, Hoffnung sowie über schmerzliche und lehrreiche Erfahrungen. Der thematische Schwerpunkt setzt bewusst auf die Darstellung von Veränderung in ihren vielen Facetten.

Die Veranstaltung "Fabulartistika – Ein neues Kapitel" verbindet traditionelle Märchenelemente mit neuen Erzähltechniken und eröffnet neue Perspektiven auf die Kunst des Geschichtenerzählens. Das Zusammenspiel von klassischen Motiven und modernen Ausdrucksformen prägt den Charakter des Programms.

Der Eintritt kostet 10 Euro. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Besuch kostenfrei.

DDR-Führung durch die Magdeburger Innenstadt

Entlang des Breiten Wegs in Magdeburg beginnt am 4.5.2025 um 13 Uhr eine DDR-Führung mit besonderem Fokus auf Stadtplanung und Architektur der Nachkriegszeit.

Die Tour vermittelt Eindrücke vom Wiederaufbau im sogenannten "Zuckerbäckerstil" bis zu den funktionalen Neubauten der späteren Jahre. Bestandteil der Führung ist der Besuch der MWG-Museumswohnung der MWG-Wohnungsgenossenschaft eG. In den original erhaltenen Räumlichkeiten geben Möbel, technische Geräte, Spielzeug und Alltagsgegenstände einen authentischen Einblick in das Leben in der DDR.

Die Teilnahme kostet 8 Euro. Sechs Plätze standen zum Redaktionsschluss noch zur Verfügung. Buchungen sind unter www.magdeburg-tourist.de möglich.

Die Stubenrocker beim Terrassenkonzert im Flair Magdeburg

Am 4.5.2025 treten Die Stubenrocker beim Terrassenkonzert im Flair, Breiter Weg 21, in Magdeburg auf. Beginn ist um 14 Uhr.

Die Stubenrocker bezeichnen sich selbst als die kleinste größte Band der Welt. Ihr musikalisches Repertoire reicht von Rock und Pop über Blues bis hin zu gelegentlichen Ausflügen in das Genre des Schlagers. Die Hauptmusiker sind Michael "Isi" Isensee, bekannt von der Band Crossfire, und Hardy Schmitz.

Das Live-Programm bietet eine vielseitige Auswahl bekannter Titel unterschiedlicher Stilrichtungen, interpretiert in einer kompakten Besetzung.

Paradiesische Nächte mit Lichtskulpturen von Jörn Hanitzsch im Magdeburger Elbauenpark

Der Elbauenpark Magdeburg zeigt in den Paradiesischen Gärten am Schmetterlingshaus eine temporäre Lichtinstallation des Künstlers Jörn Hanitzsch. Bis zum 5. Juni verwandelt sich dieser Abschnitt des Parks bei Einbruch der Dämmerung in eine künstlerisch illuminierte Landschaft. Der Lichtkünstler, der bereits an verschiedenen historischen Orten in Sachsen-Anhalt gewirkt hat, setzt auch in Magdeburg auf ein zurückhaltendes, gestalterisch durchdachtes Konzept mit gezielten Lichtelementen. 220 Lichtskulpturen und -strukturen entfalten dabei ihre Wirkung sowohl am Tag als auch bei Dunkelheit.

Der gestalterische Ansatz beruht auf der Verbindung von Licht, Natur und Atmosphäre. Statt großflächiger Ausleuchtung kommen minimalistische Akzente und Elemente des italienischen Lichtdesigns zum Einsatz. Die verwendeten Objekte fügen sich in die Vegetation ein und verändern ihren Eindruck abhängig von Lichtverhältnissen und jahreszeitlicher Entwicklung des Gartens. Bei Eintritt der Dämmerung entsteht eine stille, visuelle Komposition aus Farben, Formen und Schatten. Die ruhige Klangkulisse eines fortlaufenden Klavierteppichs begleitet den Aufenthalt auf dem Gelände.

Das Lichtprojekt spricht Besucher aller Altersgruppen an. Geöffnet ist bis 5. Juni von Mittwoch bis Sonnabend jeweils von 18 bis 22 Uhr.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

