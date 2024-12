Theater, Wissen, Musik, Kunst, Kabarett und mehr stehen am 5.12.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Volksstimme hat die Ideen zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

"Gretchen 89 ff" wird in einer Inszenierung der Kammerspiele in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg gezeigt.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 5. Dezember 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

„Gretchen 89 ff“ mit den Kammerspielen in der Sudenburger Feuerwache

Die Kammerspiele haben morgen mit einem neuen Stück Premiere in der Sudenburger Feuerwache. Es handelt sich um eine Inszenierung von Lutz Hübners Stück „Gretchen 89 ff“. In der Geschichte geht es darum, was passiert, wenn ein Regisseur mit großen Visionen auf eine Schauspielerin mit eigenen Vorstellungen trifft, um die berühmte Kästchenszene aus Goethes „Faust“ zu proben? Ganz klar: Theater!

Für Andreas „Ente“ Mann ist die große Bühne der Traum schlechthin – weg aus dem beschaulichen Olvenstedt und hinauf auf die Bretter, die die Welt bedeuten, mit der richtigen Partnerin an seiner Seite. Doch Victoria „Vicky“ ??? ist weit entfernt von der hilflosen Jungfrau, die er sich vielleicht vorgestellt hat. In der komödiantischen Auseinandersetzung liefern sich Michael Magel und Samanta Hinz ein humorvolles Duell ihrer Talente. Sie scheitern am jeweils anderen, wachsen aber gleichzeitig über sich hinaus. Dabei bleibt offen, ob Gretchen ihre Stricknadeln tatsächlich benötigt oder der Regisseur lieber mit einer Kettensäge arbeiten würde. Regieanweisungen aus dem Jenseits, Machtkämpfe, private Sorgen und technische Missgeschicke – vom Method Acting bis zum improvisierten Spiel ist alles möglich. Lutz Hübners Stück beleuchtet humorvoll die absurde Welt des Theaters, die von Regisseur Jochen Gehle auf der Bühne der Kammerspiele Magdeburg inszeniert wird.

"Gretchen 89 ff" am 4., 5., 11. und 12. Dezember ab 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Für die Vorstellung am 13. Dezember sind im Vorverkauf keine Karten mehr erhältlich.

"A Musical Christmas" im Alten Theater am Jerichower Platz

Im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 erwartet die Besucher am Donnerstag, den 5. Dezember 2024, ab 19.30 Uhr eine festliche Gala, die die Vorweihnachtszeit bereichert. "A Musical Christmas" verbindet bekannte Musical-Songs mit den schönsten Weihnachtsliedern der Welt.

Gesang, Tanz und Schauspiel lassen Musicals lebendig werden lassen. Die Künstler präsentieren authentisch und wandelbar die Geschichten und Musikstücke großer Bühnenproduktionen, darunter Hits aus "Evita", "The Rocky Horror Picture Show", "König der Löwen", "Elisabeth", "Cats", "Phantom der Oper" und vielen mehr. Anschließend erklingen beliebte Weihnachtslieder wie "Feliz Navidad", "Stille Nacht", "O du Fröhliche", "Jingle Bells", "Oh Tannenbaum" und "White Christmas".

Die Bühnenausstattung ist bewusst schlicht gehalten. Eine große LED-Leinwand, ausgewählte Requisiten und authentische Kostüme schaffen eine Kulisse, die sowohl Musicals als auch Weihnachten widerspiegelt. Das speziell für die Tournee zusammengestellte Ensemble besteht aus erfahrenen Starsolisten und Solistinnen, die live singen und ihre jahrelange Erfahrung auf internationalen Bühnen (u.a. New York, London, Wien) einbringen.

Satirischer Monatsrückblick im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37

Am Donnerstag, den 5. Dezember 2024, um 19.30 Uhr, präsentieren die Hengstmanns ihren satirischen Monatsrückblick unter dem Titel „...nach Hengstmanns“. Die Veranstaltung findet im Kabarett Breiter Weg 37 statt.

Der vergangene Monat hatte einiges zu bieten – von Frechheiten über Unverschämtheiten bis hin zu ungekonnte Unmöglichkeiten. Seien Sie dabei, wenn die Hengstmanns, möglicherweise ergänzt durch einen Gast, die medialen, politischen, gesellschaftlichen und anderen Ereignisse auf ihre humorvolle Art aufgreifen. Mit einem Lächeln und einer gehörigen Portion Kopfschütteln lassen sie das Geschehen passieren – natürlich immer mit einem Augenzwinkern und einer gehörigen Portion Satire.

„Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten“ im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Die neue Sonderausstellung „Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten“ wird am Donnerstag, den 5. Dezember 2024, um 19 Uhr mit einer Vernissage im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straß 68 bis 73 eröffnet. Der Eintritt zur Eröffnung ist frei.

Die Ausstellung, die vom 6. Dezember 2024 bis zum 18. Mai 2025 zu sehen ist, zeigt eine Auswahl von rund 100 Objekten aus der Graphischen Sammlung des Museums. Diese Werke bieten einen facettenreichen Blick auf Magdeburg und dokumentieren die Veränderungen im Stadtbild über die letzten 500 Jahre. Neben Papierarbeiten und Gemälden sind auch Porzellanansichten zu sehen.

Themen der Ausstellung sind unter anderem der Klosterbergegarten, der Domplatz, der Alte Markt, Industrie- und Parkanlagen sowie das gesamte Stadtpanorama. Die Werke stammen von renommierten Künstlern wie Jan van de Velde, Gabriel Bodenehr, Heinrich Mittag, Friedrich Wilhelm Behrendsen, Johann Friedrich Klusemann, Carl Hasenpflug, Maryan Zureck und Marianne Rusche. Zu den Highlights gehören Drucke aus der Schedelschen Weltchronik und der Merian-Werkstatt. Einige der Objekte werden erstmals nach aufwendiger Restaurierung präsentiert.

Die Ausstellung ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

"Lieblingsgeschichten des Jahres" mit den Erzählerinnen des Vereins Siebenmeilenworte auf dem Magdeburger Moritzhof

Die Erzählerinnen des Vereins Siebenmeilenworte präsentieren am 5. Dezember auf dem Moritzhof am Moritzplatz humorvolle, wärmende und märchenhafte Geschichten. Beginn ist um 19 Uhr.

In dem kleinen, gemütlichen Ambiente werden die Geschichten stets frei erzählt, manche davon auch ausgedacht. Es sollen die liebsten Erzählungen des Jahres zum Leben erweckt werden. Der Eintritt wird am Ende der Veranstaltung nach eigenem Ermessen entrichtet.

Konzert der Holzbläser im Magdeburger Konservatorium

Am Donnerstag, den 5. Dezember 2024, um 18 Uhr, präsentiert sich der Fachbereich der Holzbläser im Magdeburger Konservatorium "Georg Philipp Telemann". Veranstaltungsort ist der Konzertsaal der Einrichtung im Breiten Weg 110.

Geleitet wird das Konzert von Roland Kähne. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

"Der kleine gelbe Hund“ im Magdeburger Puppentheater

"Der kleine gelbe Hund“ von Karin Eppler richtet sich an ein junges Publikum ab vier Jahren und erzählt eine charmante Geschichte über Freundschaft, Verantwortung und die Annäherung zweier unterschiedlicher Charaktere. Auf dem Spielplan steht es derzeit im Magdeburger Puppentheater. Es spielt Sabine Schramm.

Im Mittelpunkt steht Mona, eine Malerin, die in ihrem kleinen Häuschen lebt und ihre Ruhe liebt. Ihre Lieblingsfarbe ist Grau – von Blaugrau bis Steingrau. Eines regnerischen Morgens steht plötzlich ein kleiner gelber Hund namens Huhu vor Monas Tür, der mit herzzerreißendem Winseln um Einlass bittet. Mona, die das Wetter für ungemütlich hält, nimmt den durchnässten Hund mit ins Haus. Doch schon bald stellt sich heraus, dass Huhu kein Interesse an Ruhe hat. Stattdessen sorgt der lebhafte Hund für jede Menge Aufregung: Er spielt, freundet sich mit einer Gummiente an und bringt Farbe in Monas graue Welt.

Doch die turbulente Energie des Hundes fordert ihren Tribut. Mona fühlt sich von Huhu überfordert, besonders als der Hund überall seine Nase hineinsteckt – in Kochtöpfe, Farbtuben und sogar auf den staubigen Dachboden, wo er ein lange gehütetes Geheimnis von Mona entdeckt.

Das Stück behandelt auf spielerische Weise Themen wie Vertrauen und das Aufeinandertreffen zweier Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Lebensvorstellungen. Es zeigt, wie der kleine Hund und die Künstlerin lernen, aufeinander zuzugehen und Verantwortung zu übernehmen.

Die Vorstellungen finden im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 am 4., und 6.12. um 9 und 10.30 Uhr sowie am 5.12. um 9 Uhr statt. Die Vorstellungen am 7.12. um 15 und 16.30 Uhr sind ausverkauft.

Fest für Ehrenamtler im Volksbad Buckau

Am Donnerstag, den 5. Dezember 2024, von 16 bis 19 Uhr, lädt die Freiwilligenagentur alle ehrenamtlich Engagierten aus Magdeburger Vereinen, Organisationen und Einrichtungen zu einem bunten Dankeschön-Gute-Laune-Engagement-Event ein. Die Veranstaltung findet im Volksbad Buckau (c/o Frauenzentrum Courage, Karl-Schmidt-Straße 56) statt.

Anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamtes wird die Vielfalt und der Wert des freiwilligen Engagements gefeiert. Es erwarten die Teilnehmer*innen verschiedene Mitmach-Aktionen, Musik, ein Buffet mit kleinen Leckereien sowie einige Überraschungen. In einer angenehmen Atmosphäre bietet sich zudem die Gelegenheit für interessante Gespräche und Begegnungen. Die Veranstaltung ist ein Dankeschön an alle, die sich regelmäßig im Verein, als Trainerin, Lesepate, im Hospizdienst oder bei anderen freiwilligen Tätigkeiten engagieren. Anmeldungen zum Fest sind online möglich.

Ein Vortrag „Gastlichkeit in Magdeburg – Teil II bis 1990“ steht für Donnerstag, den 5. Dezember 2024, um 15.30 Uhr im Kalender der Landeshauptstadt. Veranstaltungsort ist die Urania im Nicolaiplatz 7.

Der Vortrag beleuchtet die Gastronomiegeschichte Magdeburgs im Zeitraum von 1945 bis 1990 und geht der Frage nach, unter welchen Bedingungen Gastronomie in der DDR betrieben wurde. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema „Platzierung“ und viele andere interessante Aspekte dieser Zeit. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Anmeldungen sind telefonisch unter der Nummer 0391/255060 möglich.

„Die Künstlerinnen Loewenthal“ im Forum Gestaltung

Derzeit wird im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 die Ausstellung „Die Künstlerinnen Loewenthal“ gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 28. Februar 2025 zu sehen. Geöffnet ist von Mittwoch bis Sonntag von jeweils 14 bis 18 Uhr. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Ausstellungen nach vorheriger Vereinbarung zu besuchen.

Die Ausstellung widmet sich den Schwestern Käthe Loewenthal, Susanne Ritscher und Agnes Schaefer, die in den 1910er bis 1940er Jahren als Künstlerinnen tätig waren. In einer Zeit, in der Frauen noch nicht Kunst studieren durften, prägten sie auf ihre Weise die künstlerische Szene. Ihre Lebensgeschichten sind dabei genauso eindrucksvoll wie ihre Werke: Der Suizid von Agnes Schaefer, der Tod von Käthe Loewenthal im KZ und das Überleben von Susanne Ritscher im Versteck während des Zweiten Weltkriegs sind traurige Zeugen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die 1878 in Berlin geborene Käthe Loewenthal, die eine bedeutende künstlerische Ausbildung genoss und mit ihren Pastellen und Aquarellen, vor allem in den 1920er Jahren in Stuttgart, große Erfolge feierte. Ihre Werke, die sich vor allem mit Berglandschaften und Meeresbildern auseinandersetzen, sind Ausdruck einer intensiven Auseinandersetzung mit den modernen Kunstströmungen der Zeit. Aufgrund der Verfolgung durch die Nationalsozialisten wurde sie 1934 mit einem Malverbot belegt und starb 1942 im Konzentrationslager Izbica. Der Großteil ihres Werkes ging im Zweiten Weltkrieg verloren.

Neben den Werken von Käthe Loewenthal werden auch Fotografien von Agnes Schaefer sowie eine Auswahl von Arbeiten der jüngeren Schwester Susanne Ritscher gezeigt. Agnes Schaefer, die sich als Fotografin ausbilden ließ und 1933 vermutlich aufgrund der politischen Situation in Griechenland Suizid beging, hinterließ ein beeindruckendes fotografisches Werk. Susanne Ritscher, die als Malerin erfolgreich war, überlebte den Zweiten Weltkrieg nach einem untergetauchten Leben und begann später wieder zu malen.

„Mystische Welten der Natur“ mit Fotografien von Susann Bürkner im Volksbad Buckau

Vom 21. November bis 23. Dezember 2024 zeigt das Volksbad Buckau die Ausstellung „Mystische Welten der Natur“ mit Fotografien der Künstlerin Susann Bürkner. In ihren Arbeiten fängt Bürkner die tiefgehende Verbundenheit zur Natur und die Faszination für das Geheimnisvolle alter Bäume ein. Besonders die Harmonie von Mandalas und die geheimnisvolle Anmutung ihrer Naturaufnahmen stehen im Fokus ihrer Fotografien.

Die Künstlerin spielt mit Spiegelachsen, wodurch sie alltägliche Naturaufnahmen in neue Dimensionen führt. Diese besonderen Bildkompositionen entführen die Betrachter in eine Welt voller Überraschungen – seltsame Wesen, geheimnisvolle Tore und Fenster scheinen aus den Bildern hervorzugehen und fordern einen aufmerksamen Blick. Bürkner selbst sieht die Natur als ihren wichtigsten Begleiter auf ihrer künstlerischen Reise, der ihr sowohl Entspannung als auch Inspiration bietet. Der kreative Prozess findet jedoch nicht nur bei der Aufnahme der Bilder statt: In der Nachbearbeitung entfalten sich für sie oft ungeplante, faszinierende Welten, die immer wieder neue Perspektiven eröffnen.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Volksbades bei freiem Eintritt zu besichtigen. Die Öffnungszeiten sind: Montag von 10 bis 16 Uhr, Dienstag von 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und Donnerstag von 10 bis 19 Uhr.

Ausstellung „Farbton“ in der Sudenburger Feuerwache

In der Sudenburger Feuerwache wird derzeit die Ausstellung „Farbton“ gezeigt. Die Einrichtung befindet sich in der in der Halberstädter Straße 140 in Magdeburg. Die Ausstellung ist geöffnet bis zum 12.12. am Dienstag und am Donnerstag zwischen 11 und 17 Uhr

Gezeigt werden Malerei von Hannah Zajontz sowie Keramiken aus dem Kurs des Kulturzentrums Feuerwache. Die Eröffnung wird von Nadja Gröschner mit einführenden Worten begleitet, und die musikalische Untermalung übernimmt Petra Böckmann-Barthel. Die Ausstellung bietet einen Einblick in die kreative Vielfalt der Künstlerin und der Teilnehmer des Keramikkurses.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für "Scrooge" um 10.30 und 18 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25, für das Magdeburger Super-Hit-Singen um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a, für "Lasst uns in Frieden" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a, für das Konzert mit "Kanonenfieber" um 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 sowie für "Effibody’s Darling" und für "Wolf" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Gegebenenfalls gibt es Restkarten an der Tages- bzw. Abendkasse.