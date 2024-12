Konzerte, Ballett, Schauspiel, Zirkus und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 5.1.202.

Sonntagsmusik mit "Senza Continuo" im Magdeburger Gesellschaftshaus

Die 601. Ausgabe der „Sonntagsmusik“ beginnt am 5.1 um 11 Uhr im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 unter dem Titel "Senza Continuo". Das Kammerkonzert widmet sich Werken von Georg Philipp Telemann, die für Violinen ohne Generalbass geschrieben wurden.

Im Zentrum stehen die Concerti für vier Violinen, die mit ihrem außergewöhnlichen Klangbild beeindrucken und sich deutlich von der typischen Musik des 18. Jahrhunderts abheben. Ergänzt wird das Programm durch eine Auswahl aus Telemanns Solo-Fantasien für Violine und die „Gulliver-Suite“ für zwei Violinen. Das Ensemble, eigens für dieses Projekt zusammengestellt, besteht aus den polnischen Violinistinnen Małgorzata Malke, Izabela Kozak, Alicja Sierpińska und Kamila Guz.

Kinder-Benefizkonzert in den Gruson-Gewächshäusern

Am 5. Januar 2025 um 11 Uhr findet in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b in Magdeburg das Benefiz-Kinderkonzert „Geheimer Garten“ statt, das Musik, Natur und Großzügigkeit in der Winterzeit miteinander verbindet. Junge Talente der Stadt präsentieren Klavierbearbeitungen von Weihnachtsliedern und festlicher Musik ukrainischer Komponisten wie Mykola Lysenko, Viktor Kosenko und Myroslaw Skoryk.

Die Veranstaltung ist nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern dient auch einem guten Zweck. Ein Teil der Einnahmen sowie freiwillige Spenden gehen an Projekte zur heilpädagogischen Unterstützung benachteiligter Kinder in Magdeburgs Partnerstadt Saporischschja.

Tickets sind für 8 Euro erhältlich, Reservierungen können unter der Telefonnummer 0391/4042910 täglich außer montags von 10 bis 17.30 Uhr vorgenommen werden.

"Onkel Werner" auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Die Uraufführung von "Onkel Werner" - inspiriert von Anton Tschechows "Onkel Wanja" - wird derzeit im Magdeburger Schauspielhaus gezeigt. Das Stück von Jan Friedrich spielt in einer ostdeutschen Provinzpension, in der die Gäste ausbleiben und der Besitzer Werner mit Wut und Frustration über sein verpfuschtes Leben ringt. Zu allem Übel ist seine Ex-Schwägerin bei ihm eingezogen, eine gescheiterte Politikerin, die nun im familiären Umfeld tyrannisiert.

Neben Werner kämpfen auch Michael, ein überlasteter Notfallsanitäter, und andere Figuren mit ihren Lebensenttäuschungen. Jan Friedrich greift die Motive von Tschechows Onkel Wanja auf, verlegt sie in die Gegenwart und untersucht, was uns antreibt oder lähmt. Dabei beleuchtet er auch die Ursachen gesellschaftlicher Spaltungen und des wachsenden Rechtsrucks. Empfohlen ab 15 Jahren.

"Onkel Werner" wird am 5. und 19.1. und am 9. und 23.2. um 18 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Am 5.1. und zu den Februar-Terminen werden Nachgespräche angeboten.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 9. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Auch, um nicht vor dem Terror zu kapitulieren, habe man sich trotz des Anschlags vom Weihnachtsmarkt entschlossen, die Vorstellungen zu geben.

Unter der Regie von Paul Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr.

"Vincent" als Ballett im Magdeburger Opernhaus

Am 5. Januar um 18 Uhr dann noch einmal am 17. Januar um 19.30 Uhr wird das Ballett "Vincent" von Jörg Mannes im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 gezeigt. Jeweils eine halbe Stunde vor Beginn wird eine Einführung im Café Rossini im Opernhaus angeboten.

Der Abend widmet sich nicht dem Leben des Malers Vincent van Gogh, sondern seiner Kunst und der Frage, wie Farbe, Raum und Bewegung miteinander interagieren. Tanz, Musik und Künstliche Intelligenz verschmelzen zu einer vielschichtigen Inszenierung, die das Zusammenspiel der Tänzer:innen sowie deren Reaktionen aufeinander in den Mittelpunkt stellt.

Musikalisch begleitet wird der Abend von einer vielfältigen Auswahl an Werken, darunter Arvo Pärts Silouan’s Song, Charles Ives’ The Unanswered Question und Saint-Saëns’ Danse macabre. Mit Bühnenbildner Florian Parbs, Kostümbildnerin Louise Flanagan und Videokünstler Philipp Contag-Lada hat Mannes ein erfahrenes Team versammelt, das bereits bei Schneewittchen mit ihm arbeitete. Das Stück ist ab 10 Jahren empfohlen und bietet ein intensives Erlebnis für alle Sinne.

"Splitter" von Leyla Yenirce im Kunstmuseum Magdeburg

Leyla Yenirce präsentiert in ihrer Video- und Sound-Installation „Splitter“ das Porträt einer jungen Frau, die durch das Leben gezeichnet ist und sich mittels Lichtsteuerung vor fremden Blicken schützt. Die Arbeit thematisiert die Bedrohung von Frauen im kurdischen Freiheitskampf durch moderne Drohnentechnologie, die ihre Verstecke enttarnt. Die großformatige Installation in der Klosterkirche des Kunstmuseums Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 wird von intensiven Klängen begleitet. Gezeigt wird die Installation bis zum 12. Januar.

Geöffnet ist das Kunstmuseum Dienstag bis Freitag 10 bis 17 Uhr und Sonnabend und Sonntag 10 bis 18 Uhr. Montags ist geschlossen. Die Feiertagsreglung: Am 31.12. ist geschlossen, am 1.1. ab 13 Uhr geöffnet. An allen übrigen Feiertagen ist das Museum 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Yenirce, geboren 1992 in Qubînê, ist eine vielseitige Künstlerin, die in Berlin lebt und interdisziplinär mit Malerei, Skulptur, Video und Performance arbeitet. Ihre Werke thematisieren Feminismus, Krieg und weitere gesellschaftliche Themen. Sie erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Ars Viva Preis 2023. Ihre Arbeiten wurden in renommierten Institutionen ausgestellt, und „Splitter“ bildet den Auftakt einer neuen Programmreihe im Kunstmuseum Magdeburg.

„Tourisma & Caravaning“ in der Messe Magdeburg

Die Messe „Tourisma & Caravaning“ öffnet vom 4. bis 6. Januar in der Messe Magdeburg und auf dem Freigelände in der Tessenowstraße 9 zum 32. Mal ihre Tore. Die Messe richtet sich an alle Menschen aus Magdeburg und Umgebung, die sich für Reisen, Camping und Outdoor-Aktivitäten begeistern, und präsentiert eine breite Palette an Trends und Neuheiten aus den Bereichen Touristik, Camping & Caravaning sowie Fahrrad. Besucher können aktuelle Angebote und Inspirationen für die nächste Reise entdecken, die neuesten Entwicklungen bei Caravans und Campingausrüstung kennenlernen oder sich über E-Bikes und Outdoor-Sportprodukte informieren.

Ein Höhepunkt der Messe ist das umfangreiche Vortragsprogramm. Hier geben Reiseveranstalter und Experten Einblicke in Themen wie Kreuzfahrten, Rundreisen und Aktivurlaub. So stehen unter anderem Präsentationen zu Flusskreuzfahrten auf Europas beliebtesten Flüssen, Radreisen durch Dänemark und kulinarischen Reisen durch Südostasien auf dem Programm. Auch der Solepark Schönebeck/Bad Salzelmen stellt seine touristischen Angebote vor. Für Spannung sorgt die tägliche Tombola, bei der Reise- und Sachpreise verlost werden. Neben Vorträgen zu Flugreisen innerhalb Europas, Busreisen und kleinen Kreuzfahrtschiffen gibt es weitere Einblicke in außergewöhnliche Reiseziele und Angebote.

An allen drei Tagen präsentiert Andreas Eller seine spannende Fahrradtour von Flensburg nach Kopenhagen, die er mit einem Lastenrad und Fahrradcamper unternommen hat. Anuschka Dinter-Mathei präsentiert an mehreren Tagen ihre Erfahrungen mit Dachzeltreisen und gibt wertvolle Tipps für Einsteiger. Außerdem berichtet sie über die faszinierenden Landschaften Islands, die malerische Region Cornwall und die Lavendelfelder Frankreichs. SKE-Reisen lädt täglich zu einem Vortrag über Kenia ein, der die aufregende Welt von Safari und afrikanischer Natur zum Leben erweckt. Fulong Tours stellt mehrfach Japan und Vietnam vor.

Die Messe „Tourisma & Caravaning“ ist vom Sonnabend bis Montag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Hunde können auf das Messegelände mitgebracht werden.

