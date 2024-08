Bühne, Wissen, Party und mehr stehen unter anderem am 5.9.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 5. September 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

"Lesebühne am Beckenrand: Die Höflichen Schwimmer:innen" im Magdeburger Carl-Miller-Bad

"Lesebühne am Beckenrand: Die Höflichen Schwimmer:innen" heißt es am 5.9. im Carl-Miller-Bad an der Carl-Miller-Straße. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Auftritt beginnt um 19 Uhr.

Die Magdeburger Lesebühne "Die höflichen ..." wurde 2021 gegründet. Die Akteue sind die Musikerin und Autorin Jessica Denecke, welche die Abende auch musikalisch mitgestaltet; die Puppenspielerin und Theaterpädagogin Sandy Gärtner, welche auch immer mal wieder Elemente des Figurentheaters einfließen lässt; der Poetryslammer und Journalist Leonard Schubert, den eigentlichen Initiator der Lesebühne sowie der Kabarettist und Autor Lars Johansen.

Und wenn sie ins Schwimmen geraten, dann heißt es, dass sie in einem Schwimmbad in das Wasser eintauchen werden, lesen, singen und spielen werden. Manchmal nahe am Wasser gebaut, ab und an nassforsch, aber ganz sicher nicht verwässert. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Lesebühne des Literaturhauses statt.

"Die Menschheit schafft sich ab" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Reinhard Nickel, Magdeburger Lehrer im Ruhestand, greift Harald Leschs Bestseller "Die Menschheit schafft sich ab" und weitere aktuelle Berichte und Darstellungen über die sich drastisch verändernden Umwelt- und Lebensbedingungen auf der Erde auf. Viele Arten sterben aus - und auch der Lebensraum des Menschen ist zunehmend in Gefahr.

Einen Vortrag hält Reinhard Nickel am 5.9. in der Magdeburger Stadtbibliothek. Beginn der Veranstaltung im Breiten Weg 109 ist um 17 Uhr.

"Der Wolf, der aus dem Buch fiel" im Magdeburger Puppentheater

Das Stück "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" basiert auf dem Bilderbuch von Thierry Robberecht und Grégoire Mabire, übersetzt ins Deutsche von Ilse Rothfuss und in einer Bühnenbearbeitung des Ensembles für Kinder ab 4 Jahren inszeniert. Das Puppentheater Magdeburg an der Warschauer Straße 25 zeigt das Stück am Samstag, den 31. August, um 11 Uhr und 15 Uhr sowie vom Montag, den 2. September, bis Freitag, den 6. September, jeweils um 9 Uhr und 10.30 Uhr. Zum zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft waren die Termine am 2. September um 10.30 Uhr sowie am 3. und 5. September um 9 Uhr. Es gibt jedoch möglicherweise noch Restkarten, die kurz vor den Vorstellungen erhältlich sind.

Die Schauspieler Linda Mattern, Anna Wiesemeier, Florian Kräuter, Leonhard Schubert und Kaspar Weith bringen die Geschichte auf die Bühne.

Die Handlung beginnt, als ein Bilderbuch im Kinderzimmer vom Regal fällt und ein überraschter Wolf herauspurzelt. Verzweifelt versucht der Wolf, zurück in die Buchseiten zu klettern, doch er ist entweder zu früh oder zu spät dran. Während er im Kinderzimmer umherirrt, begegnet er einer Katze und flieht durch verschiedene Bücher, von Märchen über Dinosaurier-Geschichten bis hin zu einem Naturkundebuch, wobei er immer wieder neue Welten entdeckt. Die zentrale Frage bleibt, ob der Wolf seinen Platz finden kann.

Die Inszenierung bietet eine wilde Reise durch eine riesige Buchlandschaft und wird mit Puppen, pompösen Kostümen, buntem Schattenspiel und vielen weiteren Elementen erzählt. Die deutschsprachige Erstaufführung fand am 22. Januar 2022 statt.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

"Natürlich" - Kunst im Haus der Heilberufe

„Natürlich“ – mit diesem Titel ist die Ausstellung von Sylvia Kapst überschrieben, die in der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2, bis zum 30. Oktober gezeigt werden.

„Natürlich – so sehe ich mich, unverstellt, ungekünstelt und offen. Authentisch. Mit großer Liebe zur Natur“, beschreibt Sylvia Kapst sich selbst und die Auswahl ihres Ausstellungstitels. Als Kunsterzieherin kann sie ihr Hobby sehr gut mit ihrem Beruf verbinden. In der Schule leitet sie Schüler*innen im Kunstunterricht an, vermittelt künstlerische Fähigkeiten und kunsthistorisches Wissen. Parallel unterstützt Sie Kunstkolleg*innen in diesem Unterrichtsfach auf der Fortbildungsebene.

Partys in Magdeburg

Flowerpower: „Love, Peace and Rock'n'Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Montego Beachclub: Im Montego Beachclub am Heinrich-Heine-Platz 5 ist am Donnerstag "Viva Latino" angesagt.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Lasst uns in Frieden" um 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.