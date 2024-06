Ausgehen in Magdeburg - Freizeit, Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 6. Juli 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Das Duo Mimikry serviert "Tasty Biscuits" im Magdeburger Moritzhof

Das Duo Mimikry präsentiert am 6.7. im Magdeburger Moritzhof seine Show "Tasty Biscuits", eine Sammlung von visuellen Comedy-Kurzgeschichten. Elias Elastisch aus Deutschland und Nicolas Rocher aus Frankreich sind führende Vertreter der visuellen Comedy und bieten in ihrer Show eine Mischung aus Satire, Witz, Rhythmus, Innovation, schwarzem Humor und Gesellschaftskritik. Die Show umfasst verschiedene Szenen, wie die Emanzipation einer Zaubererassistentin, Superman beim Zahnarzt, ein postmodernes Puppenspiel und Einblicke in die Unterhaltungsbranche. Jede Nummer ist einzigartig und hinterlässt einen bleibenden Eindruck, versprechen die Veranstalter. Es handelt sich um eine Veranstaltung im Rahmen der Franko-Folie!, der französischen Kulturtage in Sachsen-Anhalt.

"Tasty Biscuits" mit dem Duo Mimikry beginnt am Samstag, 6. Juli 2024, um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzpatz 1.

"Kayserliche Sommerspiele" am Stadion Neue Welt

Am 6.7.2024 finden auf dem Gelände des Stadions Neue Welt wieder die "Kayserlichen Sommerspiele" statt. Es gibt hier Ritterspiele und Gaukelei für die Augen, Spielmannskunst auf die Ohren, ein großes Ritterlager zum Bestaunen, Saufen und Fressen für Leib und Seele sowie Spiel, Spaß und Sport für Klein und Groß. Der Eintritt ist wie immer frei. "Somit könnt ihr eure Taler nutzen, um die Händler und Kaufleute zu beglücken, welche vor Ort sein werden", so die Einladung.

Beginn ist um 12 Uhr, das Fest endet am Abend gegen 22 Uhr mit einer Feuershow. Das Gelände des Polizeisportvereins am Stadion Neue Welt befindet sich in der Berliner Chaussee 219.

Robin Zöffzig führt durch Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise“ in Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Am 6. Juli um 15:00 Uhr findet eine Führung durch die Kunstausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise. Vor Allem kommt immer noch das Fressen!“ in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b statt. Sie wird vom Ausstellungskurator Robin Zöffzig geleitet.

Die Ausstellung befasst sich kritisch mit dem menschlichen Handeln in der Klimakrise und möglichen Zukunftsperspektiven. Diese zeitgenössische, interdisziplinäre Gruppenausstellung umfasst die Bereiche Architektur, Bildende Kunst, Kunstpädagogik, Psychologie und Stadtplanung.

Führung über die Bühne des Musicals auf dem Magdeburger Domplatz

Zwar sind die Vorstellungen des Musicals "Love Never Dies" des Theaters Magdeburg auf dem Domplatz ausverkauft. Doch am 6.7. ist das Gelände von 17 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt für Interessierte geöffnet. Auch die Gastronomie unterbreitet Angebote,

Außerdem beginnt um 17.30 Uhr eine Bühnenführung. Die Tickts dafür kosten inklusive Getränk 12 Euro.

Hengstmanns und Freunde mit Sommerkabarett im Magdeburger Technikmuseum

Sommerkabarett im Technikmuseum mit Hengstmanns und Freunden ist derzeit im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 angesagt. Vorstellungen sind unter anderem am 15. und 16.6., vom 20. bis 22. Juni und vom 2. bis 5. und 9. bis 11. Juli um 20 Uhr sowie am 16., 23. und 20. Juni um 17 Uhr geplant. Für weitere Vorstellungen sind Restkarten - sofern verfügbar - nur noch an der Einlasskasse erhältlich. Dabei handelt es sich um die Vorstellungen vom 26. bis 29. Juni sowie am 6., 12. und 13. Juli jeweils um 20 Uhr.

„Magdeburg schlägt zurück“ heißt es in der Inszenierung. Mit der Fortsetzung der „Branntwein-Saga“ vom vergangenen Jahr spielt die Bühne nur ansatzweise auf die bekannten Star-Wars-Filme an. George Lucas stand nur beim Titel entfernt Pate. Der Zuschauer erlebt neue Abenteuer vom knurrigen Grantler Franz Branntwein (Tobias Hengstmann), der eigentlich verschollen war und den eigentlich niemand vermisste. Nun taucht er überraschend beim fiktiven Magdeburger Landesfernsehen (MDL) auf. Im Visier hat der renitente Rentner die diversen Formate der TV-Sender. Ob Talk- oder Datingshow, die Quizsendung wie „Rate mal, wie doof du bist“ oder die Musiksendungen, nichts ist ihm recht.

Abendsingen in der Magdeburger Kreuzkirche

Am 6. Juli findet um 18:00 Uhr im Stadtteil Nordwest ein Abendliedersingen im Garten statt. Veranstaltungsort ist die Kreuzkirche in der Flachsbreite 17.

Mit dem Abendgeläut wird für 45 Minuten zum gemeinsamen Singen von Abend- und geistlichen Heimatliedern eingeladen. Diese Veranstaltung bietet die Gelegenheit, in stimmungsvoller Atmosphäre zusammenzukommen und traditionelle Lieder zu singen.

Spieletag in der Magdeburger Stadtbibliothek

Sonnabend ist Spieletag in der Magdeburger Stadtbibliothek. Am 6. Juli 2024 stehen im Breiten Weg 109 daher mehrere Angebot breit.

Von 10 bis 13 Uhr können Teilnehmer beim „QuizScape“ in einem 60-minütigen Rätselspiel durch die Zeit mit Sherlock Holmes, Kleopatra und Leonardo da Vinci reisen. Familien können beim „Krimipuzzle“ die Rätsel „Exit - Der verschollene Tempel“ (ab 10 Jahren) und „Die drei ??? Kids - Chaos im Zoo“ (ab 7 Jahren) lösen. Zudem bietet die Veranstaltung „Tatort Bibliothek“ die Möglichkeit für ein bis fünf Personen ab 14 Jahren, knifflige Kriminalfälle in bis zu zwei Stunden zu lösen.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Ausstellung wird bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Mediziner und Malerei im MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg

Die Ausstellung „Mediziner & Malerei“ zeigt bis 25. Juli im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg Kunstwerke von 33 Medizinerinnen und Medizinern aus ganz Deutschland. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr kostenfrei zugänglich.

Hintergrund: Seit 1988 organisiert die Gemeinschaft „Mediziner & Malerei“ alle zwei Jahre eine Zusammenkunft von medizinischen Freizeitkünstlern, die ihre vielfältigen Werke in facettenreichen Ausstellungen präsentieren. Diese Initiative wurde von Drs. med. Peter und Brigitte Erdmenger in Köthen gegründet und wird nun von Dipl. Stomat. Marianne Rademacher aus Flechtingen koordiniert. Die Ausstellung ermöglicht es den teilnehmenden Medizinern, ihre künstlerischen Talente einem breiteren Publikum vorzustellen, abseits ihres beruflichen Alltags. Die regelmäßigen Ausstellungen und die begleitenden Kataloge dokumentieren die Entwicklung dieser einzigartigen Gemeinschaft über die letzten 35 Jahre.

Ferienspaß im Magdeburger Elbauenpark

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Wobau-Ferienspaß für Kinder auf dem Kleinen Cracauer Anger im Elbauenpark geben. Das Angebot läuft von Sonnabend, 15. Juni, bis zum 21. Juli – jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Mehr als 30 Attraktionen sollen aufgebaut werden – darunter verschiedene Hüpfburgen und ein großer Hindernisparcours, Kletterberg, Soccer Court, Bungee-Trampolin und Go-Karts. Der Eintritt kostet regulär 5 Euro.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf für das "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19.30 Uhr, "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25 um 20.30 Uhr sowie für "Love Never Dies" auf dem Domplatz um 21 Uhr. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten zu haben.