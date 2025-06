Festivals, Humor, Musik und Literatur und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 6. Juni 2025, bereichert.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Veranstaltungen und Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 6.6.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

„Die Sieben Todsünden“ im Magdeburger Insel Theater auf dem Werder

Vom 6. bis 8. Juni lockt das "Pauken & Poeten Theater Magdeburg" jeweils um 22 Uhr ins Insel Theater in der Zollstraße 19. Auf dem Programm steht „Die Sieben Todsünden“ – eine musikalische Lesung jenseits von Moral und Tageslicht. Die Dauer beträgt etwa 1 Stunde und 15 Minuten, ohne Pause.

In der stimmungsvoll beleuchteten Orangerie erwartet Nachtschwärmer und Neugierige ein Abend voller literarischer Höhenflüge und dunkler Versuchungen. Zwischen knisterndem Feuerlicht und geheimnisvoller Atmosphäre entfaltet sich eine Reise durch die Schatten der menschlichen Seele. Ein wenig Neid, ein Hauch Wollust, dazu eine Prise Hochmut – kunstvoll verpackt in Worte und Klänge.

Schauspieler Marcus Kaloff führt durch diesen literarisch-musikalischen Streifzug und liest aus Werken von Franz Kafka, Bertolt Brecht, William Shakespeare und weiteren Autor*innen, die die Abgründe des Menschlichen kunstvoll in Sprache gefasst haben. Unterstützt wird er dabei von Gregor Schienemann, der mit seiner Gitarre den Geschichten eine klangliche Tiefe verleiht und dem Abend eine intensive emotionale Wirkung schenkt.

„Die Sieben Todsünden“ ist kein moralisches Lehrstück, sondern ein sinnlich-poetisches Erlebnis, das die Nacht nutzt, um Sehnsüchte, Triebe und Gedanken ans Licht zu holen – nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einem Augenzwinkern und feinem Gespür für die Schönheit des Unvollkommenen.

Rami Hattab und „Der mit der Box tanzt“ im Magdeburger Theater in der Grünen Zitadelle

Rami Hattab ist zurück – und mit ihm ein Live-Erlebnis, das unter die Haut geht. Am Freitag, den 6. Juni 2025, um 20:00 Uhr steht der charismatische Künstler im Rahmen seiner neuen Tour „Der mit der Box tanzt“ erneut auf der Bühne im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a und beweist, warum er zu den aufregendsten Stimmen der deutschen Musikszene zählt.

Mit seinem Durchbruchshit „Goldener Handschuh“, der auf Spotify fast 4 Millionen Streams und auf YouTube 2,5 Millionen Aufrufe verzeichnete, machte sich Rami Hattab einen Namen – doch erst live entfaltet er seine ganze Magie. Ob gefühlvolle Balladen oder energiegeladene Tracks: Seine Stimme, seine Texte und seine Bühnenpräsenz ziehen das Publikum in den Bann und schaffen eine Atmosphäre, die gleichzeitig intim und mitreißend ist.

Bereits seine erste Tour im Frühjahr 2024, mit 22 Terminen und acht ausverkauften Shows, sorgte für Begeisterung. Die gleichnamige Single „Wenn ich tanz“ wurde millionenfach gestreamt und berührte Menschen im ganzen Land. Auf die große Resonanz folgte im Herbst eine Zusatz-Tour mit weiteren 15 Konzerten – und erneut wurde jeder Abend zu einem einzigartigen Erlebnis. Fans beschrieben die Shows als „authentisch“, „emotional“ und „unvergesslich“. Für viele fühlten sie sich an wie Wohnzimmerabende auf Weltniveau – nah, ehrlich und voller Leidenschaft.

Im Dezember 2024 erscheint nun das neue Album „Der mit der Box tanzt“ – ein Werk voller tiefer Emotionen und eindringlicher Melodien. Die gleichnamige Tour startet im April 2025 mit bisher 19 bestätigten Terminen. Rami Hattab nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch seine Welt – voller Höhen, Tiefen, ehrlicher Geschichten und kraftvoller Musik.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Wer ihn live erlebt, spürt: Hier steht kein gewöhnlicher Sänger auf der Bühne, sondern ein Künstler, der eine Brücke schlägt zwischen sich und seinem Publikum – mit jeder Zeile, jedem Akkord. Niemand bleibt stehen, niemand bleibt unberührt.

Antonia Hausmann Quartett im Magdeburger Insel Theater

Auf ihrem Debütalbum Teleidoscope ermutigt Antonia Hausmann die Perspektive zu wechseln und die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen. Ein Konzert gibt sie diesen Freitag, 6.6., um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

„Als Kind hatte ich so ein optisches Spielzeug. Und ich habe mich genau an dieses Teleidoskop erinnert, als das Projekt langsam an Kontur gewann. Wenn wir meine Musik spielen und sie zum Leben erwecken, gleicht das dem Blick durch ein Teleidoskop. Stimmungen und Formen sind nie fest und ausschließlich."

Im Vordergrund steht dabei für sie die Lust mit verschiedenen Besetzungen und variationsreichen Instrumentierungen zu experimentieren. Inspiration für ihre musikalischen Geschichten sind Begegnungen, Momente und Eindrücke, die die Leipzigerin zwischen der Oberlausitz und Peking erfahren und gesammelt hat. In diesen Kompositionen gibt es keinen Platz für Eitelkeiten, stattdessen eine breite Palette an Ideen, die nie angestrengt oder ausgedacht wirken. Die Quelle dafür ist Hausmanns unverstellter Zugang zu einer emotionalen Erzählweise – Kammerjazz mit Pop-Appeal.

Lutz Großmann mit "Kasper tot. Schluss mit lustig?" im Puppentheater Magdeburg

Im Saal des Puppentheaters in der Warschauer Straße 25 in Magdeburg wird am Freitag, dem 6. Juni, um 20 Uhr das Handpuppenspiel "Kasper tot. Schluss mit lustig?" gezeigt. Die Produktion richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren und dauert etwa 60 Minuten.

In dem Solo von Lutz Großmann stehen klassische Figuren des Kaspertheaters im Mittelpunkt, die durch aktuelle Konstellationen geführt werden. Der Titelheld ist angeschlagen, von Zweifeln begleitet und gezwungen, sich ein letztes Mal den Regeln seiner Welt zu stellen. Eine dichte Abfolge von Intrigen fordert ihn heraus, wobei nur der Bruch mit festgelegten Abläufen eine Wendung verspricht. Im Zentrum steht die Frage, ob eine Figur, die sich immer wieder der Welt widersetzt, letztlich verschwinden kann.

Die Regie übernahm Hans-Jochen Menzel, beteiligt war auch das Theater Waidspeicher aus Erfurt. Die Darbietung bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Komik und Abgrund, mit schwarzem Humor, doppeltem Boden und pointierter Sprache. Der Text bleibt eng an den dramaturgischen Mustern traditioneller Handpuppenstücke, während das Geschehen in seiner Themenwahl eindeutig in der Gegenwart verortet ist.

Nach über zwei Jahrzehnten wird das Stück im Rahmen einer Abschiedstournee gezeigt. Für Magdeburg wurde der Auftritt als letzte Vorstellung angekündigt. Die Vorstellung verzichtet nicht auf Tempo oder Tiefe, auch wenn sie sich dem Abschied widmet. Die Bühnenfigur widersetzt sich dem endgültigen Ende – eine Haltung, die dem Stück einen besonderen Nachdruck verleiht.

"Schwarz" mit Matthias Romir vor Getränkefeinkost in Magdeburg-Buckau

Vor dem Getränkefeinkost in der Warschauer Straße 20 in Magdeburg wird das Stück "Schwarz" mit Matthias Romir gezeigt. Die Vorstellungen beginnen am Freitag, dem 6. Juni, um 15 und um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

In dem etwa 20-minütigen Solo ohne Worte tritt ein clownesker Antiheld auf, der auf Rollschuhen durch eine Welt voller widerspenstiger Objekte und festgefahrener Routinen taumelt. Trotz des vorgezeichneten Ablaufs bleibt Raum für kurze Momente menschlicher Tiefe. Das Spiel orientiert sich an Elementen des klassischen Kaspertheaters, wobei überzeichnete Figuren auf eine klare Rollenverteilung treffen. Das zentrale Motiv ist das Scheitern – nicht als Makel, sondern als Ausdruck künstlerischer Qualität.

Die Darbietung richtet sich an Erwachsene und Kinder ab acht Jahren. Ohne gesprochene Sprache entfaltet sich eine Erzählung, in der expressive Jonglage mit melancholischer Clownerie kombiniert wird. Ein wiederkehrendes Thema ist die unerwiderte Liebe zu einer bereits vergebenen Frau. Dabei entstehen Szenen von tragikomischer Intensität, in denen sich naives Maskenspiel mit schwarzhumorigen Momenten verbindet.

Das Geschehen auf der Straße wird dabei zur Bühne für eine moderne Interpretation des Scheiterns, das in seiner Konsequenz ebenso konsequent wie unterhaltsam erscheint. "Schwarz" steht in der Tradition des Puppen- und Figurentheaters, öffnet sich aber zugleich einem breiteren theatralen Ausdrucksspektrum.

Maribor Puppet Theatre mit „Der Prozess oder Die traurige Geschichte des Josef K.“ in Magdeburg

Im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 in Magdeburg wird das Stück „The Trial or The Woeful Story of Joseph K. / Der Prozess oder Die traurige Geschichte des Josef K.“ gezeigt. Eine Vorstellung ist ausverkauft- Die zweite Vorstellung beginnt am Freitag, dem 6. Juni, um 21 Uhr. Die Aufführung ist für ein Publikum ab 15 Jahren geeignet und dauert etwa 60 Minuten.

Die Produktion des Maribor Puppet Theatre kombiniert Puppen-, Objekt- und Musiktheater in einer vielschichtigen Bühnenkomposition. Zwei Darsteller führen durch eine Szenenfolge, in der sich kraftvolle Puppenspiele mit musikalischen Ausbrüchen und kabarettistischen Elementen abwechseln. Sprache und Bewegung verschmelzen mit Rhythmus und Improvisation zu einer Theatermaschine, die das Publikum nicht nur beobachtet, sondern unweigerlich miteinbezogen wird.

Die Handlung orientiert sich an Franz Kafkas Roman „Der Prozess“. Im Mittelpunkt steht eine Figur, die sich in einem unverständlichen und zugleich unaufhaltsamen System wiederfindet. Die Inszenierung arbeitet mit deutschsprachigen, englischen und slowenischen Textfragmenten, wobei der Fokus auf visueller Ausdruckskraft und szenischer Dynamik liegt. Durch das gezielte Spiel mit Dunkelheit, Licht und akustischen Impulsen entsteht ein dichter, kafkaesker Eindruck.

Erstmals 2012 aufgeführt, entwickelte sich das Stück schnell zu einem international beachteten Beitrag des Figurentheaters. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Puppentheaters Maribor wurde es erneut auf die Bühne gebracht. Die aktuelle Fassung bleibt nahe am Originalkonzept, bringt aber neue interpretatorische Nuancen ein, die auf der langjährigen Bühnenerfahrung des Ensembles beruhen.

Anna Skryleva verabschiedet sich mit Mahlers 5. im Magdeburger Opernhaus

Im Opernhaus erklingt im 10. Sinfoniekonzert der Spielzeit diesen Donnerstag und Freitag Gustav Mahlers 5. Sinfonie unter der Leitung von Generalmusikdirektorin Anna Skryleva. Der Beginn ist um 19.30 Uhr angesetzt. Mit diesem Werk verabschiedet sich die Dirigentin, die zugleich auch Operndirektorin ist, von ihrem Magdeburger Publikum.

Die 5. Sinfonie war für sie ein langgehegter Wunsch und stellt mit ihrer Dauer von rund 70 Minuten, fünf Sätzen und der groß besetzten Orchesterformation, darunter sechs Hörner, ein besonderes Vorhaben dar. Die Komposition entstand zwischen 1901 und 1903 und gilt als erste reine Orchestersinfonie des Komponisten nach drei vorangegangenen Werken, in denen auch die menschliche Stimme eine Rolle spielte.

Bereits zu Mahlers Lebzeiten war das Werk Anlass für Kritik. Ihm wurde unterstellt, mit orchestraler Größe die inhaltliche Leere zu verbergen. Der Begriff „Kapellmeistermusik“ tauchte in diesem Zusammenhang mehrfach auf. Trotz solcher Einschätzungen hat sich die 5. Sinfonie einen festen Platz im sinfonischen Repertoire gesichert. Einen besonderen Beitrag dazu leistet der vierte Satz, das Adagietto. Dieses wurde international bekannt, nachdem Luchino Visconti es in seinem Film „Tod in Venedig“ als musikalische Spiegelung der Schlussszene verwendete. Die damit assoziierte Melancholie prägt das Werk jedoch nur in Teilen. Insgesamt zeigt die Sinfonie eine bemerkenswerte stilistische Vielfalt und führt an kompositorische Grenzen, die für ihre Zeit außergewöhnlich waren.

Die Aufführung steht im Zeichen des Abschieds von Anna Skryleva und unterstreicht zugleich ihre Verbundenheit mit dem sinfonischen Werk Gustav Mahlers. Anna Skryleva hatte ihren Vertrag als Generalmusikdirektorin am Theater Magdeburg nicht verlängert. Die Konzerte beginnen diesen Donnerstag und diesen Freitag, 5. und 6. Juni, um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9. Jeweils ab 18.45 Uhr bietet der „Einblick“ im Café Rossini des Opernhauses interessante Informationen.

Stadtfest in der Magdeburger Innenstadt

Vom 6. bis 9. Juni 2025 lockt die Landeshauptstadt Magdeburg erneut zum großen Stadtfest ein und verwandelt die Innenstadt über die Pfingstfeiertage in eine bunte, lebendige Festmeile. Unter dem Motto „Magdeburg lebt!“ feiern Bürger und Gäste gemeinsam die Vielfalt, Lebensfreude und den Zusammenhalt der Stadt.

An zahlreichen Orten wie dem Alten Markt, der Ernst-Reuter-Allee, dem Ratsgarten, der Hartstraße oder rund um das Café Flair wird vier Tage lang geschlemmt, gestaunt und getanzt. Das Fest bietet regionale und internationale Spezialitäten, Kunsthandwerk, Händler und Schausteller, familienfreundliche Fahrgeschäfte sowie gemütliche Biergärten. Frisch gezapftes Magdeburger Bier vom Sudenburger Brauhaus gehört selbstverständlich ebenfalls dazu.

Am Samstag, den 6. Juni startet das Bühnenprogramm auf der Hauptbühne um 15.40 Uhr mit der Magdeburger Band Unbeschwert, die Hits der 70er-, 80er- und 90er-Jahre präsentiert. Um 18 und 19 Uhr übernimmt Midnight to Six mit energiegeladener Rockmusik – entstanden aus dem Entschluss, musikalische Integrität über Mainstream-Kompatibilität zu stellen. Ab 20.30 Uhr sorgt die Party-Coverband Atemlos aus Sachsen-Anhalt für ausgelassene Stimmung, bevor sie gegen 22 Uhr ein weiteres Mal die Bühne betritt.

Auch der Ratsgarten bietet musikalische Höhepunkte: Um 15 Uhr tritt Chris Carlton mit englischem, amerikanischem und irischem Folk, Rock und Pop auf – solo oder mit Band, zum ersten Mal in Magdeburg. Um 20 Uhr bringen Die Greenhorns Urlaubsfeeling auf die Bühne und nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise Richtung britische Inseln.

Das gesamte Fest wird von einem abwechslungsreichen Musikprogramm begleitet, das täglich von 11 Uhr bis Mitternacht auf verschiedenen Bühnen in der Stadt zu erleben ist. Magdeburg lebt – und zeigt mit diesem Fest einmal mehr seine Offenheit, seine Herzlichkeit und seine Lust am gemeinsamen Feiern.

22. Spectaculum Magdeburgense im Ravelin 2 und im Magdeburger Glacis-Park

Das 22. Spectaculum Magdeburgense findet vom 5. bis 9. Juni 2025 in der Festungsanlage Ravelin 2 an der Maybachstraße 8 und im Magdeburger Glacis-Park statt und entführt große und kleine Besucher in eine Welt aus Ritterlagern, Drachenfesten, Feuertänzen, historischen Handwerkskünsten, Gauklerkunst und mittelalterlicher Musik.

Ein besonderes Highlight ist die Drachenshow mit dem Publikumsliebling Drache Fangdorn. Hinzu kommen Auftritte verschiedener Spielleute, authentische Ritterkämpfe, eindrucksvolle Feuershows in den Abendstunden sowie ein vielfältiges Markttreiben mit Handwerkern, Händlern, Bäckern, Brätern und Tavernen. Ritter, Söldner und Wikinger präsentieren ihr Lagerleben zum Anfassen, während die Festungstage zusätzlich in die Zeit des Barock und der Kaiserzeit entführen.

Am Freitag, dem 6. Juni 2025, beginnt das Tagesprogramm mit einem Kindertag für Grundschulen, der in der Zeit von 9 bis 14 Uhr ausschließlich nach vorheriger Anmeldung angeboten wird.

Auf dem Festplatz startet um 17 Uhr startet der offizielle Einlass zum Marktgelände. Das Bühnenprogramm eröffnet um 17.40 Uhr Flo der Spielmann, gefolgt von Irdorath ab 18.15 Uhr. Um 18.45 Uhr tritt Fabrice aus Paris auf, bevor um 19.15 Uhr erneut Flo der Spielmann auf der Bühne steht. Cradem Aventure ist ab 19.50 Uhr zu hören, ehe Irdorath um 20.50 Uhr für eine längere Spielzeit übernimmt. Um 22.20 Uhr folgt eine Feuershow auf der Ritterwiese, bevor Cradem Aventure den Abschluss auf der Hauptbühne um 22.45 Uhr gestaltet.

Parallel zum Hauptplatz beginnt auf der Ritter- und Drachenwiese um 17.30 Uhr die Vorstellung „Fangdorn & der Schatz der Elfen“. Um 18.20 Uhr zeigt Chant Lun'air eine Luftakrobatik-Darbietung. Ab 19 Uhr folgt ein Ritterkampf mit der Gruppe Widukinds Wächter, bevor um 19.30 Uhr erneut Fangdorn mit seinem Abenteuer auftritt. Um 22.20 Uhr findet die Feuershow des Trios Stellaris statt.

Auf der Bühne am Hang beginnt das Programm um 17.30 Uhr mit einem Auftritt von Fabrice aus Paris. Danach zeigt das Theater Oberon ab 18.45 Uhr ein Theaterspiel. Zeter & Mordio schließen diesen Bühnenabschnitt ab 19.30 Uhr ab.

Auf der Frühmittelalterwiese „Elbgard“ spielt die Musikgruppe Mabynogyon drei Konzerte: um 18 Uhr, um 19.30 Uhr sowie um 21 Uhr.

In der Krämergasse treten ab 17 Uhr ebenfalls verschiedene Gruppen auf. Den Anfang macht das Theater Oberon. Um 18.15 Uhr folgt Zeter & Mordio, danach das Duo Stellaris ab 19 Uhr. Den Tagesabschluss in diesem Bereich bildet ein weiterer Auftritt des Theater Oberon um 20.30 Uhr.

„Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“ mit Hengstmanns und Freunden im Magdeburger Technikmuseum

Das Hengstmann-Kabarett ist mit seinem Sommertheater im Technikmuseum Magdeburg in der Dodendorfer Straße 65 zu Gast. Auf dem Spielplan steht das Stück „Zwölf vor 5 – Die Rückkehr des Branntwein“. Für die Vorstellungen vom 5. bis 7., am 11., 13., 14., am 20. und 21. und vom 25. bis 28. Juni, sowie am 2., 4., vom 8. bis 11. und vom 15. bis 18. Juli jeweils um 20 Uhr waren zum Redaktionsschluss noch Eintrittskarten zu haben. Auch für die Nachmittagsvorstellungen, die jeweils um 17 Uhr am 22. und 29. Juni und am 6. Juli beginnen, waren noch freie Plätze verfügbar.

Nach den ersten beiden Teilen „Die BranntweinSaga – Eine alte Hoffnung“ (2023) und „Magdeburg schlägt zurück – der Saga zwoter Teil“ (2024) folgt nun der finale Akt. Obwohl sich das Autorenteam um Heiko Herfurth sowie Sebastian und Tobias Hengstmann gegen eine Fortsetzung gewehrt hat, ist der Abschluss unausweichlich. Franz Branntwein muss zurückkehren – und diesmal in eine düstere Zukunft, die vielleicht gar nicht so weit entfernt ist. Denn die wirklichen Probleme liegen nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart, die droht, sich in eine noch trostlosere Realität zu verwandeln.

Der grantige Held der Reihe, Franz Branntwein, bewegt sich in diesem Stück durch verschiedene Dimensionen der politischen und gesellschaftlichen Wirklichkeit. Seine Lösungen sind selten praktikabel, oft unverständlich, aber stets unterhaltsam. Mit dabei sind auch in diesem Jahr zahlreiche Charaktere, die das Publikum bereits in den Vorgängerstücken liebgewonnen hat – allen voran Branntwein selbst, der rüpelnde Gaffer, der seine ganz eigene Sicht auf das Weltgeschehen hat.

Polit-Satire "Wir sind gegen dafür" im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle

In der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a wird das aktuelle Kabarettprogramm "Wir sind gegen dafür" aufgeführt. Es handelt sich um eine Produktion mit Marion Bach und Heike Ronniger sowie alternierend Christoph Deckbar oder Oliver Vogt. Die Regie übernahm Matthias Brenner, das Buch stammt von Frank Voigtmann und Robert Schmiedel. Die Vorstellungen finden am 6., 11., 12., 20., 25. und 26. Juni jeweils um 20 Uhr statt.

Im Zentrum der satirischen Inszenierung stehen die Widersprüche gesellschaftlicher Debatten, politische Absurditäten und die Fragwürdigkeit öffentlicher Positionierungen. Das Programm greift Entwicklungen in Politik, Medien und Alltag auf und stellt Fragen zur aktuellen Lage, ohne dabei einfache Antworten zu liefern. Thematisiert werden unter anderem wirtschaftliche Gegensätze, parteipolitische Rollenkonflikte sowie gesellschaftliche Umbrüche.

Die Darbietung lebt von pointierten Dialogen, ironischen Spitzen und einem durchgehend doppelbödigen Umgang mit Sprache und Logik. Dabei wird ein Panorama alltäglicher Paradoxien gezeichnet, das die Verunsicherung in Zeiten politischer Orientierungslosigkeit widerspiegelt. "Wir sind gegen dafür" ist ein satirischer Beitrag zur Gegenwart – unterhaltsam, zugespitzt und zugleich ein Spiegel gesellschaftlicher Selbstwidersprüche.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Ausstellung „Durchlässigkeit im Fühlen“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

Die Ausstellung „Durchlässigkeit im Fühlen“ wird im Hundertwasserhaus im Breiten Weg 10a gezeigt. Unter dem Titel sind Bilder von Rieke Schmieder aus Jerichow zu sehen.

Sie arbeitet seit 2002 als freischaffende bildende Künstlerin und betreibt seit 2006 eine eigene Galerie in Tangermünde. Die ausgestellten Werke zeigen ihre „Liebe zur Natur und den sanften, schönen Berührungen mit Natur, Mensch und Tier“, heißt es zur Ankündigung.

Die Ausstellung kann bis 11. Juni zu den Öffnungszeiten der Buchhandlung besichtigt werden.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Die großen Museen in Magdeburg haben auch am Karfreitag geöffnet. So auch das Technikmuseum.

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Im Vorverkauf keine Tickets mehr gab es für die "Elbe ohne Fracht – das Ende der Binnenschifffahrt" des Theaters Magdeburg mit Treff um 19 Uhr an der Haltestelle Zollbrücke. Ebenfalls ausverkauft sind für Freitag die Vorstellungen der "Klubkultur" im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Keine Eintrittskarten waqren mehr für "Heinrich der Fünfte" um 15 und 18 Uhr im Puppentheater zu haben. Alle Vorstellungen von "Kloster.Berge.Garten" der Kammerspiele im Klosterbergegarten sind ebenfalls ausverkauft, es gibt Wartelisten. Nicht mehr zu haben waren zudem Tickets für "Grill den Henssler" im Magdeburger Elbauenpark.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.