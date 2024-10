Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

„Der Vampir am Klavier“ mit Thomas Borchert in Magdeburg.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 6.10.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

„Der Vampir am Klavier“ mit Thomas Borchert im Magdeburger Hundertwasserhaus

Am 6. Oktober präsentiert Thomas Borchert sein neues Solo-Programm „Der Vampir am Klavier“ im Theater Grüne Zitadelle im Breiten Weg 8a. Von 19 bis 21.30 Uhr führt Deutschlands vielseitiger Musicalstar das Publikum durch über 30 Jahre Karriere auf den europäischen Musicalbühnen.

Borchert, der sich selbst am Klavier begleitet, erinnert an seine erste Rolle als „Rum Tum Tugger“ in „Cats“ und lässt die Stationen seines beeindruckenden Werdegangs Revue passieren. Zu den musikalischen Höhepunkten gehören Lieder aus bekannten Produktionen wie „Tanz der Vampire“ (mit seiner Paraderolle als „Graf von Krolock“), „Dracula“, „Die Rocky Horror Show“, „Jesus Christ Superstar“, „Elisabeth“, „Evita“, „Les Misérables“, „Das Phantom der Oper“ und vielen weiteren.

Der Abend wird charmant von Borchert in der Rolle des Grafen von Krolock moderiert, der mit über 400 Jahren Bühnenerfahrung als unterhaltsamer Gastgeber durch das Programm führt.

„Das schlaue Füchslein“ im Magdeburger Opernhaus

Derzeit steht im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 die Oper „Das schlaue Füchslein“ von Leoš Janácek auf dem Spielplan. Diese Oper in drei Akten, die in tschechischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt wird, richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren.

Die Handlung folgt dem Leben einer Füchsin, die nach ihrer Gefangenschaft beim Förster entkommt, eine Familie gründet und schließlich von einem Wilderer getötet wird. Die Regie übernimmt Clara Weyde, die damit ihre erste Operninszenierung in Magdeburg vorstellt. Musikalisch geleitet wird die Produktion von Generalmusikdirektorin Anna Skryleva und Paweł Popławski, während das Bühnenbild von Bettina Pommer und die Kostüme von Clemens Leander gestaltet wurden.

Vorstellungen beginnen am 6. und 27. Oktober sowie am 29. Dezember um 16 Uhr, außerdem am 12. Oktober und 16. November um 19.30 Uhr.

„Meine beste Krafft“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Diesen Sonntag findet im Schinkelsaal des Gesellschaftshauses Magdeburg ein Konzert der Reihe „Sonntagsmusik“ statt. Unter dem Titel „Meine beste Krafft“ erklingen Trios, Quartette und Galanterien von Georg Philipp Telemann.

as Ensemble Compagnia Transalpina, bestehend aus Musikern aus der Schweiz und Österreich, wird diese Werke aufführen. Die musikalische Leitung übernimmt der Blockflötist Andreas Böhlen. Mit ihm auf der Bühne stehen Andreas Helm an der Oboe, Susanne Scholz an der Violine, Daniel Rosin am Violoncello, Tomasz Wesołowski am Fagott und Michael Hell am Cembalo. Im Zentrum des Programms stehen Trios für Blockflöte, Oboe und Generalbass, die als besondere Höhepunkte in Telemanns Schaffen gelten. Telemann selbst äußerte, dass er für diese Werke seine „beste Kraft“ aufgewendet habe. Die Compagnia Transalpina bringt diese Kompositionen in einer klangvollen und harmonischen Besetzung zur Aufführung. Bei dem Konzert handelt es sich um die 598. Folge der Sonntagsmusiken im Gesellschaftshaus.

"Meine beste Krafft" beginnt diesen Sonntag, 6. Oktober, um 11 Uhr im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

"Effibody's Darling" im Magdeburger Schauspielhaus

Das Theaterstück "Effibody's Darling" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 von Annette Müller ist eine moderne One-Woman-Show mit Isabel Will, die auf Theodor Fontanes Klassiker "Effi Briest" basiert. Diese Adaption beleuchtet zentrale Themen wie die Unterdrückung und den inneren Konflikt der Protagonistin Effi Briest, die mit 17 Jahren den viel älteren Baron von Innstetten heiratet und in eine bedrückende Welt gesellschaftlicher Pflichten und Ängste gerät. Innstettens Haus wird als Spukhaus beschrieben, in dem alte Geister umhergehen und Effis Lebensfreude rauben – ein Symbol für die unausgesprochenen Lasten der Vergangenheit.

Annette Müllers Inszenierung hinterfragt die Rollenbilder, die durch eine patriarchale Gesellschaft geformt werden, und wie sie bis heute auf Frauen und Männer wirken. Durch die Interpretation als Ein-Frau-Stück bekommt die Erzählung einen fokussierten, intimen Blickwinkel auf Effis inneres Leben und die geistige Unterdrückung, die sie durch ihre Umgebung und die Erwartungen ihrer Zeit erfährt.

Vorstellungen sind nach der bereits ausverkauften Premiere am 3. Oktober geplant für den 6. Oktober um 18 Uhr sowie für den 29. Oktober, 5., 6. und 27. Dezember jeweils um 19.30 Uhr.

Premierenfieber zu "Carmen" im Magdeburger Opernhaus

Die Oper Carmen von Georges Bizet steht im Opernhaus des Theaters Magdeburg auf dem Spielplan. Premiere ist am 19. Oktober.

Bereits am 6. Oktober um 11 Uhr gibt es dazu im Wagner-Foyer des Opernhauses eine Veranstaltung unter dem Titel "Premierenfieber". Interessierte erhalten dabei einen ersten exklusiven Einblick in die Produktion. Der Eintritt ist frei. Die Zahl der Plätze ist aber begrenzt. Karten gibt es an der Theaterkasse.

Festgottesdienst und Festkonzert zu 200 Jahre Nicolaikirche in der Magdeburger Nicolaikirche

Die St. Nicolaigemeinde feiert in diesem Jahr das 200-jährige Bestehen ihrer St. Nicolai-Kirche im Zentrum der Neuen Neustadt am Nicolaiplatz. Die Festwoche findet vom 6. bis 13. Oktober statt und beginnt am 6. Oktober um 14 Uhr in der Kirche mit einem musikalischen Festgottesdienst.

Unter dem Motto „Singet dem Herrn ein neues Lied“ wird der Gottesdienst von Chor und Orchester gestaltet, unter der Leitung von KMD M. Scholl. Die Predigt hält Superintendent St. Hoenen. Im Anschluss sind alle Gäste zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken eingeladen.

Um 17 Uhr beginnt dann eine Festmusik. Aufgeführt werden das „Dettinger Te Deum“ von G. F. Händel sowie die „Vesperae solennes de confessore“ von W. A. Mozart. Mitwirkende sind das Ensemble „Märkisch Barock“, Solisten und die Biederitzer Kantorei unter der Leitung von KMD M. Scholl. Eintrittskarten zur Festmusik kosten 20 Euro und ermäßigt 18 Euro sowie 17 Euro und ermäßigt 15 Euro.

Anlässlich des 200-jährigen Bestehens der St. Nicolai-Kirche lädt die St. Nicolaigemeinde auch zu einer besonderen Ausstellung ein. Unter dem Titel „Die Neue Neustadt in ihrer Geschichte“ werden zahlreiche historische Bilder und Fotografien präsentiert, die die Entwicklung des Stadtteils und der Kirche zeigen. Begleitet wird die Ausstellung durch Kirchenführungen, die den Besuchern zusätzliche Einblicke bieten.

Barry Jordan und der "Abendhimmel" beim Orgelkonzert in der St.-Sebastian-Kathedrale

Am Sonntag, den 6. Oktober 2024, um 16 Uhr, findet in der Kathedrale St. Sebastian in Magdeburg das Konzert "Winter-Orgelpunkt 2024" statt. Unter dem Titel „Abendhimmel“ wird Barry Jordan, der Domkantor und -organist von Magdeburg, an der Orgel auftreten. Das Konzertprogramm umfasst Werke von renommierten Komponisten: Gustav Merkels „Variationen über ein Thema von Beethoven op. 45“, Alexandre Guilmants „Lamentation“, sowie Sigfrid Karg-Elerts Impressionen „Clair de Lune“ und „La Nuit“ aus „Trois Impressions“. Weitere Werke werden von Robert Schumann mit „Nicht zu schnell“ aus seinen „Studien für den Pedalflügel op. 56“ und Camille Saint-Saëns’ „Fantaisie en Mi-bémol“ zu hören sein.

Barry Jordan, geboren 1957 in Port Elizabeth, Südafrika, ist ein international anerkannter Organist und Komponist. Nach dem Abschluss seines Master of Music in Kapstadt setzte er sein Studium in Wien und Lübeck fort und schloss 1989 sein Konzertexamen in Orgel ab. Seit 1994 ist er Domkantor und -organist in Magdeburg und wurde 2004 mit dem Titel „Kirchenmusikdirektor“ geehrt. Als konzertierender Organist ist er weltweit gefragt und hat an renommierten Universitäten in den USA Meisterklassen abgehalten. Jordan initiierte auch die beiden Orgelneubauten im Magdeburger Dom. Ende 2023 trat er in den Ruhestand und widmet sich nun vermehrt der Komposition. Aktuell arbeitet er an einem Werk für eine italienische Barockorgel sowie an neuen Stücken für verschiedene Ensembles.

„Kein Verstand in Sicht“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ bringt Marion Bach und Heike Ronniger zusammen mit ihrer Bordkapelle, bestehend aus Oliver Vogt und Christoph Deckbar, auf die Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Nach ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ stehen sie nun wieder fest auf dem Boden der Tatsachen – oder zumindest versuchen sie es.

Unter der Regie von Frank Voigtmann und basierend auf einem Buch von Voigtmann und Robert Schmiedel, thematisiert das Programm auf humorvolle Weise die politischen und gesellschaftlichen Missstände in Deutschland. Während Deutschland einst als Vorbild galt, kann es heute nur noch belächelt werden. Die Ampelregierung, die Schuldenbremse und die „Doppel-Wumms“-Politik werden dabei ebenso durch den Kakao gezogen wie der Zustand des Bildungssystems und der Fachkräftemangel in zahlreichen Bereichen.

Ob es nun um das Verfassungsgericht, künstliche Intelligenz oder Klimakleber geht – in „Kein Verstand in Sicht“ werden aktuelle Themen scharfzüngig und mit einer ordentlichen Portion Satire auf die Bühne gebracht.

Nachmittagsvorstellungen gibt es am 6.10. um 17 Uhr und am 23. und 30.10. um 15 Uhr. Abendtermine sind für den 2., 17., 18., 24. und 31.10. geplant. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

„Alle seine Entlein“ im Puppentheater Magdeburg

Das Theaterstück „Alle seine Entlein“ im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 basiert auf dem Kinderbuch von Christian Duda und ist für Menschen ab 6 Jahren geeignet. Unter der Regie von Hans-Jochen Menzel erzählt das Stück die herzerwärmende Geschichte von Konrad, einem hungrigen Fuchs, der eigentlich auf der Suche nach einem Entenessen ist. Doch als er einer Ente begegnet, die ihm entwischt und ein Ei zurücklässt, schlüpft daraus ein kleiner Enterich, der Konrad sofort als seine „Mutti“ betrachtet. Konrad korrigiert ihn und wird schließlich zu Lorenz' „Papa“.

Die beiden entwickeln eine enge Beziehung, und Konrad bringt Lorenz wichtige Dinge bei, wie das Tauchen und das Gründeln nach Seegras. Obwohl die beiden ein tolles Team sind, bleibt Konrads Verlangen nach Entenessen bestehen, doch er verschiebt es immer wieder.

Das Stück ist eine humorvolle und liebevolle Erzählung über Impulskontrolle, aufgeschobene Pläne und die verschiedenen Formen von Zuneigung. Die Inszenierung wird von Linda Kowsky (Bühne), Mechtild Nienaber (Puppen), Florian Kräuter (Musik) und Miriam Locker (Dramaturgie) unterstützt, während Luisa Grüning und Freda Winter auf der Bühne spielen.

Vorstellungen beginnen am 6. Oktober um 15 und 16.30 Uhr, am 7. und 11. Oktober um 10.30 Uhr sowie am 9. und 10. Oktober um 10 und 15 Uhr. Vorstellungen am 7. und 8. Oktober um 9 Uhr sind bereits ausverkauft, Restkarten sind gegebenenfalls an der Tageskasse erhältlich.

Magdeburg feiert das Kaiser-Otto-Fest

Vom 3. bis 6. Oktober 2024 verwandelt sich das Magdeburger Domviertel einmal mehr in eine prächtige mittelalterliche Metropole. Das Kaiser-Otto-Fest hat auch für seine 14. Auflage zahlreiche Highlights im Gepäck.

Lesen Sie auch: Mittelalter in Magdeburg: Ritter, Rhythmen und Raufereien machen Stadtgeschichte erlebbar

Vom Kloster Unser Lieben Frauen über den Domplatz bis hin zur Bastion Cleve tauchen die Besucher in Magdeburgs Vergangenheit ein. Sie begegnen Feuerspucker, Wahrsager, Artisten und Spielleuten. Von den Bühnen sowie inmitten des Markttreibens wird mittelalterliche Musik erklingen. Dazwischen arbeiten Töpfer sowie Schmiede und es drehen sich historische Karussells. Wenn die Dämmerung hereinbricht, wird sich auch der schaurige Pestzug wieder den Weg über das gesamte Festgelände suchen und in teils dramatischen Inszenierungen am Dom, in der Möllenvogtei und am Kloster diese dunkle Seite des Mittelalters erlebbar machen.

Breakdance-WM in Magdeburger Messehallen

Vom 4. bis 6. Oktober 2024 finden in der Landeshauptstadt Magdeburg die offiziellen World-Championships im Breakdance sowie der World-Cup in Hip-Hop, Popping und Inklusion statt. Teilnehmende aus über 30 Nationen, darunter bis zu 1500 Tänzerinnen und Tänzer sowie mehr als 8.000 Zuschauer werden zu den vier offiziellen erwartet. Veranstaltungsort sind die Messehallen an der Tessenowstraße.

Bereits im Vorfeld der Weltmeisterschaft wurde in der gesamten Stadt ein kostenloses kulturelles Rahmenprogramm unter dem Titel „Urban Dance Festival“ stattfinden. Ein einzigartiges Kunst-, Tanz-, Musik und Kulturfestival, an welchem sich zahlreiche Kultureinrichtungen beteiligen werden.

Sonntagsmärkte in Magdeburg

Am 6. Oktober 2024 findet der Magdeburger Sonntags-Flohmarkt von 6:00 bis 11:00 Uhr statt. Die Veranstaltung bietet Frühaufstehern die Möglichkeit, auf dem Gelände der Otto-von-Guericke-Universität (Gebäude 40, Zschokkestraße 32) nach Trödel, Raritäten und gebrauchten Schätzen zu stöbern. Besucher können dort in entspannter Atmosphäre nach interessanten Funden suchen und in das bunte Treiben des Flohmarkts eintauchen.

Parallel dazu lädt der Tuchmarkt am Petriförder von 9:00 bis 17:00 Uhr ein. Der Tuchmarkt ist nicht nur für Liebhaber schöner Stoffe, sondern auch für all jene interessant.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft ist die Führung um 11 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 sowie „Spielplatz Musik“ um 16 Uhr im Opernhaus Magdeburg am Universitätsplatz 9 sowie Sebastian Klussmann ab 17 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Für "Nipple-Jesus" um 19.30 Uhr im Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6 gab es zum Redaktionsschluss noch eine Karte.