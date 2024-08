Musik, Theater und Party - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 7.8.2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 7. August 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Hafenkonzert mit den Rühmann-Brüdern und Band

Die Rühmann Brüder, Thomas und Martin, werden gemeinsam mit ihrer Band am 7.8. im Yachthafen Magdeburg ein Konzert geben.

In letzter Zeit ist vieles passiert, neue Musik ist entstanden und wartet auf ihr Publikum. Die älteren Lieder wurden allerdings nicht vergessen – von „Leuchtturmwärter“ bis zu den „Tanzenden Möwen Fécamps“. Zudem werden Texte von Wenzel bis Gundermann vertont: poetisch, leidenschaftlich und fernab vom Mainstream. Freuen Sie sich auf gesungene Sehnsüchte nach Weltoffenheit, Klarheit und Frieden, begleitet von einer fantastischen Band. Die Besetzung des Abends umfasst Thomas Rühmann (Gitarre, Gesang), Martin Rühmann (Gitarre, Gesang), Warnfried Altmann (Saxophon), Lars Düseler (Bass), Gören Eggert (Percussion), Carsten Apel (Akkordeon) und Pedro Querido (Banjo, Gitarre).

Thomas Rühmann ist Musiker und Schauspieler. Er erzählt die kleinen und großen Geschichten des Lebens – fröhlich, bitter, zart, kräftig, leise, lautstark, immer absichtsvoll und immer spielerisch. Er tritt als Sänger und Gitarrist in verschiedenen Musikprojekten wie „Richtige Lieder“, „Sugar Man“ und „Jung & Young“ auf und ist ein vielseitiger Schauspieler im Theater am Rand im Oderbruch. Vielen ist er auch als Dr. Heilmann in der beliebten Fernsehserie „In aller Freundschaft“ bekannt.

Martin Rühmann ist seit Jahrzehnten als Musiker tätig und vor allem als echtes Magdeburger Kind aus der lokalen Musikwelt nicht wegzudenken. Der Liedermacher komponiert, textet, spielt Gitarre und Klavier und singt.

Das Konzert findet am 7. August 2024 um 19 Uhr im Yachthafen Magdeburg, Am Winterhafen 1, statt.

"Raub der Sabinerinnen" im Möllenvogteigarten

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert zeigt das Theater Poetenpack seine Schauspielinszenierungen in Potsdam, Magdeburg und auf zahlreichen Gastspielreisen quer durch Deutschland und in den angrenzenden deutschsprachigen Ländern. Das Jubiläum gibt Anlass, die berühmte Komödie "Raub der Sabinerinnen" über die Truppe des reisenden Theaterdirektors Emanuel Striese ins Programm aufzunehmen. Dieser kann ebenfalls auf 25 ereignisreiche Jahre zurückblicken. Gerade hat er sich für ein Gastspiel im Schützenhaus einer kleinen Stadt irgendwo in der Provinz eingemietet, da lernt er auf einer Promotionstour durch die Stadt den Gymnasialprofessor Gollwitz kennen. Verschämt bekennt dieser sich zu einer „Jugendsünde“. Er habe als Student ein Römerdrama um den Heerführer Titus Tatius mit dem Titel „Der Raub der Sabinerinnen“ geschrieben, ein Stück, das aber bis auf das Dienstmädchen niemand kennengelernt habe.

Emanuel Striese wittert einen großen künstlerischen und natürlich auch geschäftlichen Erfolg. Das Drama soll umgehend auf der Bühne des Schützenhauses uraufgeführt werden. Nur unter der Bedingung, dass er als Autor anonym bleibt, willigt der Professor ein. Doch dann kommt, wie soll es in einer guten Komödie auch anders sein, alles anders als geplant.

Mit amüsanten Missverständnissen und allerhand Verwechslungen gilt "Der Raub der Sabinerinnen" bis heute als bedingungslose Liebeserklärung an das Theater. Vorstellungen im Magdeburger Möllenvogteigarten sind vom 7. bis 10. und vom 21. bis 23. August jeweils für 19 Uhr geplant. Am 11. und 25. August beginnen Vorstellungen um 17.30 Uhr.

Carillon-Konzert auf dem Magdeburger Glockenspiel

Das Magdeburger Rathausglockenspiel ist am 7.8. wieder bei einem Konzert zu erleben. Beginn ist um 18 Uhr. Am besten ist das Instrument vom Innenhof des Alten Rathauses am Alten Markt zu hören. Der Hof ist an dem Abend eigens geöffnet.

Carillonneur Frank Müller spielt Bearbeitungen klassischer Werke und bekannte Volkslieder im Rathausturm. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Mittwoch-A-Band im Magdeburger Café Treibgut

Das nächste Hutkonzert ist für den 7.8. im Café Treibgut angekündigt. Beginn ist um 19 Uhr in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen.

Auf der Bühne steht an diesem Abend die Mittwoch-A-Band. Es spielen David Perner (Gesang, Gitarre), Sebastian Hammer (Bass, Piano, Gitarre), Marco Ladewig (Akkordeon, Ukulele) und Sebastian Klammt (Cajon). Zum Repertoire gehören eigene deutschsprachige Lieder im Stil der verschiedenen SingerSongwriter-Traditionen.

Reisebilder aus Tokio

Am 7. August um 19 Uhr findet im Pointfoto, Leipziger Str. 45a in Magdeburg, gegenüber der Uniklinik, der Reisebilder-Vortrag "Tokyo Rain" statt. Die Präsentation, erstellt von Michael Schumacher, wird nur einmal in diesem Jahr gezeigt.

Die Zuschauer erwartet eine faszinierende Reise durch Tokio, die größte Metropolregion der Welt. Die Stadt, die niemals stillsteht, wird in einem acht Tage umfassenden Erlebnis präsentiert. Tradition, Religion, Business, Essen und Menschen - all dies verschmilzt zu einem lebendigen Potpourri aus Japans Hauptstadt während der Taifunzeit im September.

"Telling the City" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung "Telling the City" hat am 7. August erstmals in der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, geöffnet. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr.

In der Ausstellung vereinen sich Werke von Illustratorinnen und Illustratoren aus Litauen, Lettland, Estland und Polen. Die Künstlerinnen und Künstler stellen die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stadt dar, insbesondere aus der Perspektive von Kindern. Die Themen der Werke umfassen die Stadt als lebendigen, dynamischen Raum, den Alltag, Feste sowie Mythen und Utopien. Die Ausstellung wird in Kooperation mit Vaikų Žemė aus Vilnius, Litauen, präsentiert.

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Magdeburg sind von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Die Ausstellung läuft bis zum 31. August.

Kleines Konzert in der Ambrosiuskirche

Es ist inzwischen zur schönen Traditionen. In den warmen Monaten des Jahres steht die St.-Ambrosius-Kirche immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr für Besucher offen. Das im Jahr 1877 geweihte Gotteshaus im neugotischen Stil lädt dann zum Besichtigen, zum Verweilen oder zum Gebet ein.

Und – das ist das besondere – auch zum Hören von Musik. Immer von 17 bis 17.30 Uhr gibt es ein kleines Konzert. Am 7.8. erklingt Kammermusik mit Stefanie Gregull (Blockflöte), Gerda Petzold (Violine) Antje Neumann (Violoncello) und Dorlies Bunge (Orgel).

Der Eintritt zu den Mittwochsmusiken ist grundsätzlich frei. Am Ausgang kann eine Spende hinterlegt werden. Diese soll für Erhalt und Restaurierung von Kirche oder Orgel eingesetzt werden.

Kunstpause im Magdeburger Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen

Unter dem Titel „Kunstpause“ finden mittwochs Führungen in einer der Ausstellungen des Kunstmuseums Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 statt. Erläutert werden jeweils ausgewählte Werke.

Die halbstündigen Führungen beginnen um 12.30 Uhr. Das Gebäudeensemble des Museums zählt zu den bedeutendsten romanischen Anlagen in Deutschland.

Textile Kunst von Heidi Groth in der Medizinischen Zentralbibliothek

Die Magdeburger Textilgestalterin Heidi Groth stellt ausgewählte Arbeiten in der Medizinischen Zentralbibliothek der Uni Magdeburg auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 aus. Der Eintritt ist frei.

Heidi Groth wurde 1940 in Thüringen geboren. Nach Abschluss der Schule absolvierte sie eine Tischlerlehre, bevor sie von 1959 – 1963 Innenarchitektur an der Fachschule für Angewandte Kunst in Magdeburg studierte.

In den 1970iger Jahren begann sie autodidaktisch kleinere Stickereien zu fertigen. Ihr künstlerisches Schaffen umfasst Applikationen, Patchwork-Wandbehänge, Collagen, Stickereien und Assemblagen. Sie präsentierte ihre Arbeiten schon in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. Heidi Groth ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler.

Für die aktuelle Ausstellung hat die Künstlerin eine Auswahl ihres Schaffens zusammengestellt.

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Dapayk und Padberg Vars Bensen legen am Mittwoch, 7.8., auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf. Die Party "Home sweet Home" beginnt um 18 Uhr.

Nachdenker: "Wünsch dir was" heißt es am 7.8. im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43. DJ Bugs ist ab 20 Uhr Wunscherfüller.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.