Musik, Theater, Konzert, Wissen und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 7. Februar 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen, Events und Tipps zu Terminen am Freitag

"The Best of Hans Zimmer in Concert" gastiert in Magdeburg auf.

Magdeburg - Auch Freitag, der 7. Februar 2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

„The Best of Hans Zimmer in Concert“ in Magdeburger Getec-Arena

„The Best of Hans Zimmer in Concert“ wird am Freitag, den 7.2.2025, um 20 Uhr in der Getec-Arena Magdeburg in der Berliner Chaussee 32 aufgeführt. Die Veranstaltung bietet eine beeindruckende musikalische Reise durch die Werke des zweifachen Oscar-Gewinners Hans Zimmer, dessen Melodien als mächtig, schön und atemberaubend beschrieben werden.

Hans Zimmer, bekannt als „Hollywood Rebel“ (laut BBC), hat die Musik zu vielen weltbekannten Kino-Blockbustern geschaffen, darunter „Dune“, „James Bond – Keine Zeit zu sterben“, „Der König der Löwen“, „Gladiator“, „Fluch der Karibik“, „The Dark Knight“, „Last Samurai“ und „Top Gun: Maverick“. Im Jahr 2024 wird die erfolgreiche Show „The Best of Hans Zimmer“ mit einem neuen musikalischen Programm präsentiert, das unter dem Titel „The Symphonic Dimension“ eine brandaktuelle Auswahl seiner Werke bietet.

Unter der Leitung von Stephen Ellery, dem künstlerischen Leiter, wird das Publikum von renommierten Solisten, Chor und Orchester der Cinema Festival Symphonics durch die Klangwelt von Hans Zimmer geführt. Die Show soll die Kultur des Orchesters bewahren und dem Publikum die einzigartigen Facetten der Orchestermusik näherbringen, wie Hans Zimmer selbst betont.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

"Turandot“ im Magdeburger Opernhaus

"Turandot“, eine Oper in drei Akten von Giacomo Puccini, mit einem Libretto von Giuseppe Adami und Renato Simoni und vervollständigt von Franco Alfano, wird in Magdeburg in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt. Die Veranstaltung richtet sich an Zuschauer ab 12 Jahren. Die Aufführungen finden am 7. Februar und 1. März 2025 jeweils um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 statt.

Die Handlung spielt im alten China, zur Zeit der Legenden. Prinzessin Turandot hat ihrem Vater das Versprechen abgerungen, nur den Mann zu heiraten, der drei ihrer Rätsel löst. Prinz Calaf nimmt die Herausforderung an und tritt gegen Turandots Rätsel an.

Die Magdeburger Aufführung von „Turandot“ wird als ein musikalischer Hochgenuss beschrieben, der die Zuschauer mit seiner szenischen Überwältigung fesselt und dabei die Werke des „Komponisten der kleinen Dinge“ in den Hintergrund stellt. Sie ist anregend und anspruchsvoll.

„Pink Horizons – A Tribute to Pink Floyd“ im Magdeburger Amo

„Pink Horizons – A Tribute to Pink Floyd“ bringt das legendäre Erbe von Pink Floyd am Freitag, den 7. März 2025, um 19 Uhr auf die Bühne des Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Die 10-köpfige Formation bietet eine epische Reise durch die Welt der ikonischen Band, mit authentischen Interpretationen und einer beeindruckenden Bühnenshow, die das Publikum in die legendäre Musik und Atmosphäre von Pink Floyd eintauchen lässt.

Jedes Bandmitglied bringt jahrelange Erfahrung und Leidenschaft für die Musik von Pink Floyd mit. Die Darbietung umfasst die charakteristischen Gitarrensoli, markante Keyboard-Sounds und ausdrucksstarke Gesangsparts, was den Auftritt zu einem unvergleichlichen Erlebnis für Fans und Liebhaber progressiver Rockmusik macht.

Mit einem umfangreichen Repertoire von ca. 3 Stunden Spielzeit, das Klassiker wie „Echoes“, „Money“, „Comfortably Numb“ und „The Great Gig in The Sky“ umfasst, wird „Pink Horizons“ für unvergessliche Gänsehautmomente sorgen.

Die himmlische Nacht der Tenöre in der Magdeburger Pauluskirche

"Die himmlische Nacht der Tenöre" präsentiert Meisterwerke aus der Oper und der europäischen geistlichen Musiktradition. Termin ist am Freitag, den 7.2.2025, um 19 Uhr in der Pauluskirche zu Magdeburg in der Goethestraße 28.

International bekannte Star-Tenöre bringen die schönsten und spannendsten Werke von Komponisten wie Verdi, Puccini, Schubert, Leoncavallo und de Curtis auf die Bühne. Das Ensemble besteht aus drei hervorragenden Künstlern, deren Stimmen und musikalische Fähigkeiten sich perfekt ergänzen. Ivaylo Iovchev begeistert mit seiner weichen, hellen und klaren Stimme. Georgios Filadelfefs beeindruckt nicht nur als Opernsänger, sondern auch als Konzertpianist. Georgi Dinev, bekannt für seine Buffo-Partien in weltberühmten Opern, bringt ebenfalls sein breites Repertoire ein.

Das Trio überzeugt mit Charme, ausdrucksstarker Gestaltungskraft und dramatischen Interpretationen. Sie nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch die Welt der Oper und geistlichen Lieder und vermitteln die tiefen Botschaften und Emotionen der Musik.

"Magic Dinner" mit Pat Trickster beim Mückenwirt

Das "Magic Dinner" mit Pat Trickster bietet eine Mischung aus kulinarischen Genüssen und faszinierender Zauberei. Die Veranstaltung findet am Freitag, den 7.02.2025 um 18.30 Uhr im Mückenwirt in der Straße An der Elbe 14 statt.

Neben einem mehrgängigen Menü erwartet die Gäste eine Zaubershow, die durch ihre Magie und überraschenden Momente für Staunen sorgt. Die magischen Vorführungen entführen die Zuschauer in eine Welt voller Rätsel und unerklärlicher Phänomene. Der Abend ist für alle geeignet, die ein Interesse an Zauberei haben oder die vielleicht sogar selbst zaubern möchten.

Gary O'Connor and friends spielen in der Magdeburger Festung Mark

Gary O'Connor, ein gebürtiger Dubliner, der aufgrund der Rezession nach Deutschland zog, hat eine bewegte musikalische Vergangenheit in seiner Heimat. In Magdeburg fand er schnell Anschluss und spielte zusammen mit Ronny Zysko (Gesang, Mandoline) und Ralf Funke (Kontrabass) Irish Folk Klassiker. Das Trio bringt diese nun auf die Bühne und kombiniert sie mit Geschichten und Anekdoten, die bekannte Lieder in neuem Licht erscheinen lassen.

Ein Konzert geben sie am Freitag, den 7.2.2025, um 20 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall. Es handelt sich um ein Kneipenkonzert im Stübchen der Einrichtung.

"Die Hamletmaschine" im Magdeburger Schauspielhaus

„Die Hamletmaschine“ von Heiner Müller, für Zuschauer ab 16 Jahren, wird im Februar und März 2025 im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg aufgeführt. Das Stück ist Müllers persönlicher Versuch, sich mit der eigenen Stellung in einem Gesellschaftssystem im Kontext historischer Entwicklungen auseinanderzusetzen. Es basiert auf einer Auseinandersetzung mit Shakespeares „Hamlet“ und thematisiert die unausweichliche Logik von Gewalt, Unterdrückung und dem Wunsch nach Veränderung.

Die Aufführungen finden am 7., 16. und 28. Februar sowie am 15. und 30. März 2025 jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt. Am 7. Februar und 15. März wird jeweils ab 19.10 Uhr ein Einblick in das Stück gegeben.

"Nicht von schlechten Eltern" im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Sebastian und Tobias Hengstmann präsentieren ihr 19. Kabarettprogramm mit dem Titel „Nicht von schlechten Eltern“. Es reflektiert die Ereignisse der vergangenen 20 Jahre, die sowohl politisch, wirtschaftlich als auch privat geprägt waren. Die Brüder standen am 8. November 2003 erstmals gemeinsam mit einem eigenen Kabarettprogramm auf der Bühne und haben seitdem regelmäßig Folgetermine absolviert. Das Jubiläumsprogramm ist keine Lesung oder ein reines „Best Of“, sondern eine Mischung aus beidem mit humorvollen, spontanen und musikalischen Elementen.

Die Veranstaltungen finden im Kabarett „...nach Hengstmanns“, Breiter Weg 37, statt. Die nächsten Vorstellungen sind für den 5., 7., 12. und 13. Februar um 19.30 Uhr geplant. Am 9. und 16. Februar beginnen um 15 Uhr Nachmittagsvorstellungen. Gegebenenfalls gibt es an der Abendkasse noch Restkarten. Auch in den Wochen danach gibt es noch Termine.

„An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0“ in der Magdeburger Zwickmühle

„An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0“ ist ein aktualisiertes politisch-satirisches Programm in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Es wird derzeit mit Olaf Kirmis und Thomas Müller sowie alternierend mit Rolf Schinzel und Oliver Vogt aufgeführt. Die Regie übernehmen Michael Rümmler und Hans-Günther Pölitz, das Buch stammt von Hans-Günther Pölitz, mit Beiträgen von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer.

Die Musik des Programms umfasst Werke von Udo Lindenberg, Carl Loewe, Giuseppe Verdi, Ralph Erwin, Ralf Arnie, Theo Mackeben und Hanns Eisler.

Das Programm beschäftigt sich humorvoll mit dem Thema Mut, beginnend bei der klassischen Definition über historische Beispiele bis hin zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen. Es stellt die Frage, was Mut heute eigentlich bedeutet und beleuchtet die verschiedensten Aspekte des Mutes, der als treibende Kraft sowohl in der Geschichte als auch im persönlichen Leben eine Rolle spielt.

Das Kabarettprogramm steht an mehreren Terminen im Veranstaltungskalender der Zwickmühle: jeweils um 20 Uhr am 7., 8., 20. und 28. Februar 2025, sowie um 17 Uhr am 9. Februar und um 15 Uhr am 19. und 26. Februar.

Folk mit „We Mavericks" im Volksbad Buckau

„We Mavericks" geben ein Folk-Konzert mit Musik aus Down Under am Freitag, den 7. Februar 2025, um 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straß 56. Das Duo, bestehend aus Lindsay Martin (Australien) und Victoria Vigenser (Neuseeland), verbindet meisterhaft Instrumente und Gesang in ihrer Musik. Ihre Klänge umfassen eine Mischung aus zeitgenössischem Folk, Alt-Country und Akustik-Pop, wobei die Harmoniegesänge und der kraftvolle Gesang von Victoria Vigenser sowie Lindsay Martins sanfte Folk-Tenorstimme zu einem einzigartigen Musikerlebnis verschmelzen.

We Mavericks, die in Australien und Neuseeland bereits auf zahlreichen Festivalbühnen aufgetreten sind, üben auf ihr Publikum eine besondere Anziehungskraft aus. Sie wurden als „Best Folk Artist“ aus Neuseeland sowie als „Artist of the Year“ bei den Australian Folk Music Awards nominiert und als Showcase-Künstler bei der Folk Alliance International ausgezeichnet. Während ihrer 2024/2025-Tour durch Australien, Neuseeland, das Vereinigte Königreich und Europa stellen sie ihre mit Spannung erwartete zweite Veröffentlichung „Heart of Silver“ vor.

„Der Wolf in Sachsen-Anhalt“ ist Thema im Magdeburger Zoo

Ein Vortrag „Der Wolf in Sachsen-Anhalt“ wird am Freitag, den 7. Februar 2025, von Antje Weber, der Referentin des Wolfskompetenzzentrums Iden, gehalten. Seit der Rückkehr des Wolfes im Jahr 2008 wächst die Zahl der Tiere in Sachsen-Anhalt kontinuierlich. Der Vortrag beleuchtet die zwiegespaltene öffentliche Meinung zu diesem „Meister Isegrim“ und geht auf Themen wie die Biologie und Lebensweise des Wolfes ein. Zudem informiert Antje Weber über die Aufgaben des Wolfskompetenzzentrums, einschließlich Wolfsmonitoring, Herdenschutz und Nutztierrissbegutachtung.

Der Treffpunkt ist um 16.40 Uhr am Haupteingang des Zoos, da kein Nacheinlass möglich ist. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Die Veranstaltung findet im Trauzimmer des Elefantenhauses statt. Eine Anmeldung unter fuehrung@zoo-magdeburg.de ist erforderlich und kostenfrei.

„Music Night: Beyoncé“ im Magdeburger Oli

Die „Music Night: Beyoncé“ bricht am 7. Februar 2025 um 20 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25a an und präsentiert den Film „Beyoncé – Renaissance: A Film by Beyoncé“ (USA, 2023, 168 Min.). Der Film erzählt die Geschichte der „Renaissance World Tour“, beginnend mit den kreativen Anfängen der Tour und dem ersten Konzert in Stockholm, Schweden, bis hin zum letzten Termin in Kansas City, Missouri. Neben den Konzerten gibt der Film auch Einblicke in Beyoncés Perspektive, ihre harte Arbeit, Opfer, ihre Beteiligung an allen Produktionsaspekten und ihren kreativen Geist, der darauf ausgerichtet ist, ein bleibendes Vermächtnis zu hinterlassen.

Im Anschluss an den Film wird bis Mitternacht getanzt.

Schöne Aussicht in der Magdeburger Galerie Himmelreich

Die Magdeburger Galerie Himmelreich zeigt noch bis zum 14. Februar die Ausstellung „Schöne Aussicht“, in der Werke aus Malerei, Grafik, Zeichnung, Fotografie, Glasgestaltung und Objektdesign gezeigt werden. Mit dabei sind Künstler wie Ingrid Müller-Kuberski, Michael Emig, Peter Adler, Cathleen Meier und viele weitere, die ihre Perspektiven und kreativen Ansätze vorstellen.

Die Ausstellung lädt dazu ein, Kunst als Möglichkeit zu erleben, neue Horizonte zu entdecken und eigene Gedankenwelten zu formen. Die gezeigten Werke regen Fantasie und Emotionen an, sei es durch kräftige Farben, filigrane Linien oder ausdrucksstarke Formen. Der Ausstellungsraum wird so zu einem Ort, an dem Betrachter Kunst auf individuelle Weise erfahren und interpretieren können.

Die Galerie Himmelreich befindet sich im Breiten Weg 213b in Magdeburg. Geöffnet ist sie dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

„Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg gezeigt

Die Ausstellung „Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 gezeigt. Die Schau ist eine Kooperation mit dem Verein der Bibliophilen und Graphikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt „Willibald Pirckheimer“.

Die Ausstellung präsentiert Drucke und Originale aus Mahlers gezeichneter Kafka-Biografie, die im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Mit minimalistischen Strichzeichnungen hat der österreichische Comiczeichner zentrale Figuren aus Kafkas Welt – darunter den Käfer Gregor aus Die Verwandlung, die Maus Josephine und den Hungerkünstler – ebenso wie Kafka selbst und sein Umfeld humorvoll interpretiert.

Franz Kafka selbst hatte ambivalente Gefühle gegenüber Illustrationen seiner Werke, zeigte sich aber auch humorvoll. Nicolas Mahler greift diese Gegensätze auf und verbindet sie mit seinem charakteristischen Zeichenstil.

Mahler, geboren 1969 in Wien, ist bekannt für seine Adaptionen klassischer Literatur sowie seine Comics und Cartoons, die in renommierten Zeitungen und Magazinen wie Die Zeit, NZZ am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Titanic erscheinen.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft, gestrichen und verschoben in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Hase und Igel" um 9 und um 10.30 Uhr sowie für "Thunder Road" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.

Gestrichen wurde die Vorstellung von "Wolf" um 11 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Vom 07.02.2025 auf den 15.02.2025 verschoben wurde "Simple Music Ensemble - Spirited Away" im Amo.