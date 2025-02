Musik, Theater, Humor, Literatur und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 7. März 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Veranstaltungen, Events und Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 7.3.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

"Onkel Werner" auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Die Uraufführung von "Onkel Werner" - inspiriert von Anton Tschechows "Onkel Wanja" - wird derzeit im Magdeburger Schauspielhaus gezeigt.

Das Stück von Jan Friedrich spielt in einer ostdeutschen Provinzpension, in der die Gäste ausbleiben und der Besitzer Werner mit Wut und Frustration über sein verpfuschtes Leben ringt. Zu allem Übel ist seine Ex-Schwägerin bei ihm eingezogen, eine gescheiterte Politikerin, die nun im familiären Umfeld tyrannisiert. Neben Werner kämpfen auch Michael, ein überlasteter Notfallsanitäter, und andere Figuren mit ihren Lebensenttäuschungen.

Jan Friedrich greift die Motive von Tschechows Onkel Wanja auf, verlegt sie in die Gegenwart und untersucht, was uns antreibt oder lähmt. Dabei beleuchtet er auch die Ursachen gesellschaftlicher Spaltungen und des wachsenden Rechtsrucks. Empfohlen ab 15 Jahren.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

"Onkel Werner" wird am 7. und 19.3. um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt.

Kneipenkonzert mit dem Arnulf Wenning Trio in der Festung Mark Magdeburg

In der Festung Mark am Hohepfortewall findet am Freitag, 7. März 2025, ein Kneipenkonzert im Stübchen statt. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, die Veranstaltung startet um 20 Uhr.

Das Arnulf Wenning Trio interpretiert Hits aus einem Zeitraum von 1920 bis 2020 in einem individuellen Stil. Der Klang wird geprägt von Gesang, Querflöte, Akkordeon und Percussion. Die Darbietung erfolgt live und zeichnet sich durch eine Mischung aus Tanzbarkeit und Unterhaltsamkeit aus.

Pink Horizons: Tribute-Konzert zu Pink Floyd im AMO Kulturhaus Magdeburg

Im Amo Kulturhaus findet am 7. März 2025 um 19 Uhr das Tribute-Konzert "Pink Horizons" statt. Die zehnköpfige Formation widmet sich der Musik von Pink Floyd und präsentiert eine authentische Interpretation der legendären Werke der Band.

Das Konzert umfasst ein umfangreiches Repertoire mit bekannten Titeln wie "Echoes", "Money", "Comfortably Numb" und "The Great Gig in The Sky". Dabei stehen charakteristische Gitarrensoli, markante Keyboard-Sounds und ausdrucksstarke Gesangsparts im Mittelpunkt.

Die Darbietung wird durch hochwertige Tontechnik und visuelle Effekte unterstützt, die eine intensive Atmosphäre schaffen.

Satirischer Monatsrückblick mit den Hengstmanns in Magdeburg

Im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 präsentieren die Hengstmanns an mehreren Abenden einen satirischen Rückblick auf die Geschehnisse des vergangenen Monats. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 19.30 Uhr an den Freitagen 7. März, 5. April und 17. Mai 2025.

Im Mittelpunkt stehen politische, gesellschaftliche und mediale Ereignisse, die kritisch betrachtet und humorvoll kommentiert werden. Dabei werden Entwicklungen und Entscheidungen aus verschiedenen Bereichen analysiert und mit satirischem Blickwinkel hinterfragt. Auch spontane und unerwartete Aspekte des vergangenen Monats können in die Darbietung einfließen. Möglicherweise wird zu einzelnen Vorstellungen ein Gast eingeladen, um weitere Perspektiven einzubringen.

Die Darbietung zeichnet sich durch eine Mischung aus Scharfsinn und humorvoller Darstellung aus. Dabei werden aktuelle Themen aufgegriffen und in einen unterhaltsamen Rahmen gesetzt. Das Format bietet einen pointierten Blick auf das Zeitgeschehen und verbindet kritische Reflexion mit humoristischer Leichtigkeit.

Die Veranstaltung im Kabarett "...nach Hengstmanns" bietet eine Gelegenheit, die Entwicklungen der letzten Wochen aus einer satirischen Perspektive zu betrachten und dabei unterhaltsame Einblicke in politische und gesellschaftliche Zusammenhänge zu gewinnen.

Kein Verstand in Sicht: Politisch-satirisches Kabarett in der Magdeburger Zwickmühle

In der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a wird an mehreren Terminen im März 2025 das politisch-satirische Kabarettprogramm "Kein Verstand in Sicht" gezeigt. Die Vorstellungen beginnen am 7., 13., 14., 19., 21. und 29. März jeweils um 20 Uhr.

Das Programm wird von Marion Bach und Heike Ronniger präsentiert, begleitet von Oliver Vogt und Christoph Deckbar. Die Regie führt Frank Voigtmann, der gemeinsam mit Robert Schmiedel auch für das Buch verantwortlich ist.

Die Inszenierung greift gesellschaftliche und politische Themen satirisch auf. In einem humorvollen, pointierten Stil werden aktuelle Entwicklungen hinterfragt. Die Darbietung beleuchtet Widersprüche und Herausforderungen in Politik, Bildung und Wirtschaft und setzt sich kritisch mit gesellschaftlichen Debatten auseinander.

Im Zentrum stehen unter anderem Fragen zu politischen Entscheidungsprozessen, wirtschaftlichen Entwicklungen und gesellschaftlichen Trends. Themen wie Fachkräftemangel, Bildungssystem, Umweltbewegungen und politische Rhetorik werden satirisch verarbeitet und mit musikalischen Elementen untermalt.

Objekt und Objektifizierung: Diskursveranstaltung in der Figurensammlung der villa p. Magdeburg"

In der Figurensammlung der villa p. in der Warschauer Straße 25 findet am 7. März 2025 eine Veranstaltung im Rahmen der Diskursreihe "Am roten Faden" statt. Konzept und Moderation liegen bei Sofie Neu, Konzept und Spiel bei Ludomir Franczak.

Die Veranstaltung setzt sich mit der Darstellung von Menschenbildern in historischen Puppen auseinander. In der Sammlung befinden sich zahlreiche Figuren, die "fremde" Menschen aus anderen Kulturen zeigen und mit dem Reiz des "Exotischen" spielen. Es wird diskutiert, ob und wie solche Puppen ausgestellt werden sollten.

Der polnische Objekttheater- und Multimedia-Künstler Ludomir Franczak verbringt eine Residenzwoche in der Figurensammlung. Im Rahmen dessen zeigt er sowohl seine Performance "Gutta" als auch eine eigens für das Puppentheater Magdeburg konzipierte künstlerische Intervention.

Franczak setzt sich mit sogenannten "Nicht-Objekten" auseinander: Dinge, die in westlichen Museen als Ausstellungsstücke gelten, in ihren Herkunftsländern jedoch rituellen Zwecken dienten oder menschliche Überreste sind. Seine Performance "Gutta" thematisiert die Geschichte der "Dahomey-Amazone Gutta", die 1892 im Rahmen einer Völkerschau in Prag vorgeführt wurde und dort verstarb.

Im Anschluss findet ein Gespräch zur Konstruktion von "Andersheit" in Menschenausstellungen und durch Theaterpuppen statt. Dabei wird reflektiert, welche Auswirkungen das Ausstellen auf die Objekte und auf die Betrachtenden hat.

Magdeburg Lacht! – Stand-up-Comedy in Magdeburg

Am 7. März 2025 findet von 20 bis 22 Uhr die Veranstaltung "Magdeburg Lacht!" in der Olvenstedter Straße 25 statt. Das Comedy-Event bringt Comedians aus ganz Deutschland auf die Bühne und präsentiert vor allem aufstrebende Talente, die bereits aus Fernsehen, NightWash oder sozialen Medien bekannt sind.

Vier verschiedene Comedians sorgen für Humor und gute Laune. Die Veranstaltung bietet eine bunte Mischung aus Stand-up-Comedy und abwechslungsreichen Auftritten.

Büchertauschparty im Literaturhaus Magdeburg zum feministischen Kampftag

Im Literaturhaus in der Thiemstaße 7 findet am Freitag, 7. März 2025, eine Büchertauschparty statt. Der Einlass und der Beginn sind um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen der Veranstaltung können gelesene oder ungelesene Bücher gegen andere eingetauscht werden. Die erste Ausgabe der Büchertauschparty widmet sich anlässlich des feministischen Kampftages ausschließlich Werken von Autorinnen sowie Texten, die feministische Themen und Fragestellungen behandeln. Dazu zählen unter anderem Aspekte wie Sisterhood, Weiblichkeit, Gleichberechtigung und Carearbeit.

Musikalisch wird die Veranstaltung von Elisabeth Franz begleitet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, einige Worte zu den Büchern zu sagen, die sie mitbringen und tauschen.

Vortrag im Zoo Magdeburg: 20 Jahre Tagfalter-Monitoring Deutschland

Für den 7. März 2025 ist im Zoo Magdeburg ein Vortrag zum Thema "Tagfalter-Monitoring Deutschland" geplant. Referentin Elisabeth Kühn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gibt Einblicke in das Citizen Science-Projekt, das seit 20 Jahren Ehrenamtliche dazu ermutigt, Schmetterlinge entlang festgelegter Strecken zu zählen und die Daten zur wissenschaftlichen Auswertung zu übermitteln.

Der Vortrag erläutert den Aufbau des Projekts, die Möglichkeiten zur Teilnahme und die Bestimmung häufiger Schmetterlingsarten. Treffpunkt ist um 16.40 Uhr am Haupteingang des Zoos, ein Nacheinlass ist nicht möglich. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Trauzimmer des Elefantenhauses und dauert etwa eine Stunde. Eine kostenfreie Anmeldung ist per E-Mail an fuehrung@zoo-magdeburg.de erforderlich.

Improvisationstheater Imaginär im Kulturzentrum Guck mal Magdeburg

Am 7. März 2025 tritt das Improvisationstheater Imaginär im Kulturzentrum Guck mal in der Babelsberger Straße 9 auf. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Ohne Skript und ohne vorherige Absprachen entstehen die Szenen live auf der Bühne. Die Darstellenden entwickeln spontan Geschichten aus dem Alltag, inspiriert durch Impulse aus dem Publikum. Jede Aufführung ist einzigartig, da der Verlauf der Szenen offen bleibt. Das Publikum erwartet eine Mischung aus skurrilen Charakteren, unerwarteten Wendungen und humorvollen Momenten.

Magdeboot 2025: Messe für Boote, Wassersport und Zubehör in Magdeburg"

Vom 7. bis 9. März 2025 findet die 24. Ausgabe der Magdeboot statt. Die Veranstaltung bietet einen umfassenden Überblick über Motor- und Segelboote, Yachten, Elektroboote, Aluminiumboote, Hausboote, Charterangebote, Bootszubehör und Wassertourismus.

Ein zentrales Highlight ist die Wasser- und Funsport-Area in Messehalle 3, in der Besucher Stand-up-Paddles und Kanus direkt vor Ort testen können. In Messehalle 2 steht erneut der Tauchtank zur Verfügung, der Interessierten ab zehn Jahren ein kostenloses Schnuppertauchen ermöglicht. Zudem bietet Porsche Probefahrten an.

Das Rahmenprogramm beinhaltet Fachvorträge und Informationsveranstaltungen, unter anderem zu Bootsversicherungen, Regatta- und Segelsport sowie den Aufgaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Auch musikalische Darbietungen und Präsentationen zur professionellen Bootspflege sind Teil des Programms.

Die Messe ist an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

„Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg gezeigt

Die Ausstellung „Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 gezeigt. Die Schau ist eine Kooperation mit dem Verein der Bibliophilen und Graphikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt „Willibald Pirckheimer“.

Die Ausstellung präsentiert Drucke und Originale aus Mahlers gezeichneter Kafka-Biografie, die im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Mit minimalistischen Strichzeichnungen hat der österreichische Comiczeichner zentrale Figuren aus Kafkas Welt – darunter den Käfer Gregor aus Die Verwandlung, die Maus Josephine und den Hungerkünstler – ebenso wie Kafka selbst und sein Umfeld humorvoll interpretiert.

Franz Kafka selbst hatte ambivalente Gefühle gegenüber Illustrationen seiner Werke, zeigte sich aber auch humorvoll. Nicolas Mahler greift diese Gegensätze auf und verbindet sie mit seinem charakteristischen Zeichenstil.

Mahler, geboren 1969 in Wien, ist bekannt für seine Adaptionen klassischer Literatur sowie seine Comics und Cartoons, die in renommierten Zeitungen und Magazinen wie Die Zeit, NZZ am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Titanic erscheinen.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Traumfresserchen" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25, für "Girls! Girls! Girls!" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a, für den Auftritt von Luisa Neubauer um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1, für "Bahnhof Nirgendland" um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.

Nur noch eine Karte war für "Die unbedingten Dinge" um 16 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 zu haben. Noch zwei Karten gab es für die Premiere der Kammeroper "Penelope" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64.