"And One" treten am 8.12.2024 in Magdeburg auf.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 8.12.2024.

"And One" mit „The Cover Lover Supershow 2“ in Magdeburger Factory

Am Sonntag, den 8. Dezember, präsentiert die legendäre deutsche Synthpop-Gruppe "And One" ihre Show „The Cover Lover Supershow 2“ in der Factory Sandbreite 2. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr.

"And One", eine der erfolgreichsten Gruppen der Synthpop-Szene, sind seit den 80er Jahren mit ihrer einzigartigen Mischung aus klassischem Synthpop und modernen Elektro-Elementen bekannt. Die Band hat sich als eine der einflussreichsten ihrer Art etabliert und begeistert ihre Fans immer wieder mit energiegeladenen Live-Shows. Ihr charismatischer Frontmann Steve Naghavi sorgt dabei stets für eine mitreißende Atmosphäre und Überraschungen.

Nach dem sensationellen Erfolg ihrer Spezialmischung von 2008 geht es nun weiter mit „The Cover Lover Supershow 2“. Im Rahmen dieser Tournee präsentieret die Band eine Mischung aus 50 % eigenen Songs und Cover-Versionen aus den 80er Jahren, die sie bisher noch nie live gespielt haben.

„Die Goldene Gans“ im Magdeburger Amo

Das Weihnachtsmärchen „Die Goldene Gans“ wird vom 6. bis 8. Dezember 2024 im Amo, Erich-Weinert-Straße 27 in Magdeburg aufgeführt. In diesem humorvollen und musikalischen Märchen treten verschiedene Figuren wie drei Brüder, eine Prinzessin, die nicht lachen wollte, eine Wirtin, zwei Waschweiber, ein Polizist mit seinem Assistenten, zwei Räuber und eine goldene Gans auf. Wie diese Charaktere miteinander verbunden sind, erzählt Till in einer spannenden und lustigen Geschichte.

Die Aufführungen finden am Freitag, den 6. Dezember 2024, um 9 und 11 Uhr für Kindertagesstätten und Grundschulen sowie für Familien am Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, jeweils um 13.30 Uhr und 15.30 Uhr statt. Der Einlass erfolgt jeweils 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung.

"Die Zukünftige" im Magdeburger Schauspielhaus

„Die Zukünftige“ ist ein Schauspiel von Svenja Viola Bungarten, das ab 14 Jahren empfohlen wird. Die Geschichte dreht sich um eine Familie in einer zunehmend heißer werdenden Welt. Zunächst fällt der Vater aufgrund eines „Nervenzusammenbruchs“ aus, dann geht die gemeinsame Praxis für Kieferchirurgie in die Insolvenz, und schließlich zerstört ein Waldbrand das Eigenheim der Familie. Während die Frage nach Funkenflug oder Versicherungsbetrug im Raum steht, zerbricht auch die Ehe der Eltern. Die Zwillingsschwestern teilen sich die Eltern und führen fortan ungleiche Leben. Das Stück wird als eine moderne Doppelte-Lottchen-Tragödie beschrieben, die Themen wie soziale Klasse und Klimakrise miteinander verbindet.

„Die Zukünftige“ wurde 2022 mit dem Else-Lasker-Schüler-Stückepreis ausgezeichnet. Die Jury würdigte das Stück als „komplex, raffiniert, sprachlich dicht und höchst musikalisch“, das persönliche und globale Katastrophenzustände auf elegante Weise miteinander verwebt.

Regie führt Alina Fluck, die 1993 in Hamburg geboren wurde und ihre Karriere als Regieassistentin am Schauspiel Köln begann. Ihr Regiedebüt gab sie 2018 mit „der herzelfresser“ von Ferdinand Schmalz. 2023 schloss sie ihr Studium der Schauspielregie an der Hochschule für Schauspiel „Ernst Busch“ in Berlin ab und inszenierte Marieluise Fleißers „Eine Zierde für den Verein“.

Die Aufführungen von „Die Zukünftige“ finden am 8. Dezember um 19.30 Uhr sowie am 26. Januar um 18 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt.

„Die Fröhlichen Elbharmonikas“ in Magdeburger Markuskirche

Die Musikanten des Akkordeon-Orchesters „Die Fröhlichen Elbharmonikas“ laden an diesem Sonntag zu einem Adventskonzert ein. Bereits seit 28 Jahren musiziert das Orchester unter der musikalischen Leitung von Frank Müller.

In einem Programm klassischer und unterhaltsamer Weihnachtsmusik bringen die Musiker ihr Können auf den Instrumenten ab 16 Uhr in der Markuskirche, Heinrich-Zille-Straße 4, zu Gehör. Neben bekannten und zeitgenössischen Weihnachtsliedern sind klassische Stücke wie der Kanon von Pachelbel, der Winter aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ oder auch die Filmmusik aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zu hören.

„Sind die Lichter angezündet“ mit dem Exaudi Chor in Magdeburger Pauluskirche

„Sind die Lichter angezündet“ – unter diesem Motto lädt der Exaudi Chor unter der künstlerischen Leitung von Leonid Schemetow im Dezember zu drei Adventskonzerten ein. An diesem Sonntag, 8.12., um 16 Uhr erklingen in der Pauluskirche in der Goethestraße festliche und klassische Weihnachtsweisen. Im Programm enthalten sind Lieder wie „Es ist ein Ros entsprungen“, „Still senkt sich die Nacht hernieder“, „Maria durch ein Dornwald ging“ oder auch das „Largo“ aus der Oper Xerxes.

Die weiteren Konzerte finden am 21. Dezember um 15 Uhr in der St.-Gertrauden-Kirche in Buckau sowie am 22. Dezember um 15 Uhr in der Nicolaikirche in Neue Neustadt statt.

Klingt ein wunderbares Singen – Lieder zum Fest“ mit dem Cantamus-Chor in Magdeburger Nicolaikirche

Unter dem Motto „Klingt ein wunderbares Singen – Lieder zum Fest“ gibt der Magdeburger Cantamus-Chor im Dezember zwei Konzerte, die mit festlicher Musik auf die Feiertage einstimmen sollen. An diesem Sonntag, 8.12., kann der Chor ab 16 Uhr in der Nicolaikirche am Nicolaiplatz erlebt werden.

Der zweite Auftritt findet am Freitag, 13. Dezember, ab 19 Uhr in der Neuapostolischen Kirche, Leipziger Straße 52, statt. Es erklingen sowohl beliebte, vertraute Weihnachtslieder, als auch einige neue Weisen.

Programm im Ravelin 2

Am Sonnabend und Sonntag wird im Ravelin 2 Advent gefeiert. Das Festungsbauwerk befindet sich an der Maybachstraße 8.

Am Sonntag setzt sich das Programm mit einem Live-Podcast von „Inside Stadtrat“ fort, gefolgt von einer Lesung der Autorin Lisa Pauline Wagner und einem Konzert von King Josephine (NeoSoul/R'n'B). Weitere musikalische Höhepunkte sind der Auftritt des Shanty-Chors Gerwisch und des Frauen-Kammerchors ChoriFeen auf der Waldbühne sowie ein mitreißender Folk-Rock-Abschluss von Celtic Chaos, bevor erneut die Feuershow des Duo Stellaris und Malabarista die Veranstaltung stimmungsvoll beenden wird. Für die jungen Besucher gibt es an beiden Tagen ein Märchenprogramm mit Janine Freitag und Vorführungen des Marionettentheaters Arcanum. Zudem wird es auch in diesem Jahr in der Kehlkasematte eine große Kunstgalerie geben, unter anderem mit Vergessenes Magdeburg, HazelArts, Frank Meier, Madam FairyTree und vielen weiteren.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es im Vorverkauf keine Eintrittskarten mehr für "Andersens Schneekönigin kommt!" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, für "Lasst uns in Frieden" um 17 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a sowie für "Scrooge" um 18 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 sowie für "Carmen" und den "Spielplatz Musik" jeweils um 16 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9. Keine Karten waren im Vorfeld mehr zu haben für das Märchenmusical "Schneeweißchen & Rosenrot" um 15 und 17 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. für Dagmar Frederic um 15 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 17, für Gaby Albrecht um 16 Uhr in der Johanniskirche sowie für "Weihnachten nach Hengstmanns" um 17 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

Gegebenenfalls gibt es kurz vor Veranstaltungsbeginn an der Tageskasse noch Restkarten.

Zum Redaktionsschluss noch drei Restkarten gab es für das Kammerkonzert um 11 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.