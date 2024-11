Musik, Kabarett, Literatur, Theater, und Wissen gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 8. November 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 8. November 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Alexander Eder spielt in der Magdeburger Getec-Arena

Eigentlich wollte Alexander Eder Schauspieler werden, im Zuge einer Schul-Musical-Aufführung entdeckte er aber sein Talent als Sänger. Alexander, der bereits Trompete, Schlagzeug und Gitarre spielte, studierte danach am Prayner-Konservatorium in Wien Pop- und Jazzgesang. Und spätestens, als er im Zuge der 8. Staffel von The "Voice Of Germany" für Furore sorgte, ging sein Stern rasant und unaufhaltsam auf. Bald folgten erste Singles, 2020 sein erstes Album „Schlagzeilen“, dem „Ganz Normal“ nachfolgte. Seine Hits wie "7 Stunden", "Für diesen Moment", "Ganz normal gestört", "Bis zu den Sternen" und andere wurden millionenfach gestreamt.

Zudem eroberte Alexander Eder auch die Fernseh- und Showbühnen. Seine Live-Auftritte suchen aufgrund der unglaublichen Energie und Spielfreude ihresgleichen, wenig verwunderlich war seine erste Tournee „Die nicht ‚Ganz Normal‘-Tournee“ bislang ausverkauft, weshalb sie in diesem Jahr eine Fortsetzung erfährt. Bei dieser ist ein Konzert auch in Magdeburg geplant - und zwar am Freitag, 8. November, ab 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Domenico Müllensiefen und „Aus unseren Feuern“ im Literaturhaus Magdeburg

Am Freitag, den 8. November, liest der Autor Domenico Müllensiefen aus seinem Roman „Aus unseren Feuern“ im Literaturhaus Magdeburg. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, die Lesung startet um 19 Uhr.

In seinem Debütroman erzählt Müllensiefen die Geschichte von Marcel, einem jungen Mann aus Jeetzenbeck, einem verschlafenen Ort in der Altmark, der einst als erste Station auf dem Weg in die weite Welt galt – nach Amerika. Doch heute ist die Verbindung zur großen weiten Welt fast abgerissen, die Zugverbindung soll eingestellt werden, und die Einfamilienhäuser am Ortsrand verfallen. Marcel, der als Drehspießverkäufer am Bahnhof arbeitet, träumt weiterhin von einer besseren Zukunft, von seiner großen Liebe Steffi und einer heilen Familie. Doch statt der großen Träume hat er einen besten Freund, der säuft, einen Vater, der nie in Amerika war, und eine Schwester, die gegen eine Friedhofsmauer gerast ist.

Der Roman ist eine Hymne auf den „abgeschriebenen“ Teil unseres Landes und ein Weckruf an die Gesellschaft. Er behandelt Themen wie Freundschaft, Liebe, Leben und Tod und zeigt, wie die kleinen und großen Tode in einem Leben ineinander übergehen. Müllensiefen beschreibt eine Welt, in der das Leben oftmals in festgefahrenen Bahnen verläuft, in der der einzige Ausweg das Sitzenbleiben zu sein scheint. Und doch bleibt das Bedürfnis nach Veränderung und ein unerschütterlicher Traum von einem besseren Leben.

„Endlich geht es mal um was. Nämlich die Scheißjahre. Drehspieß und Barbie, FCM und Dosenbier. Wenn Sitzenbleiben der einzige Ausweg ist. Mit dem Auto an die Mauer oder weiterleben, fast egal. Immer einsteigen, aber nie losfahren. Und am Ende tanzen. Endlich“, schreibt Grit Lemke über das Buch.

Domenico Müllensiefen wurde 1987 in Magdeburg geboren und verbrachte seine Kindheit und Jugend auf einem Bauernhof in der Altmark. Nach einer Lehre bei der Deutschen Telekom und einer Anstellung als Techniker in Leipzig studierte er ab 2011 am Deutschen Literaturinstitut. Nebenbei arbeitete er als Bestatter. „Aus unseren Feuern“ ist sein erster Roman.

Konzert "Jüdisches Leben in Deutschland: Kristallnacht“ in Magdeburger Stadtbibliohek

Am 8. November 2024 lädt der Verein Weltunion der Magdeburger Juden zu einem besonderen Konzert im Rahmen des Programms zur Stärkung des jüdischen Lebens in Sachsen-Anhalt ein. Die Veranstaltung findet von 17.30 bis 19 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 statt.

Unter dem Titel „Jüdisches Leben in Deutschland: Kristallnacht“ präsentieren die Musikerinnen Vera Kagan (Violine) und Svetlana Ozerskaia (Klavier Werke jüdischer Künstler. Das Konzert erinnert an die tragischen Ereignisse der Kristallnacht und stellt jüdische Kultur und Kunst in den Mittelpunkt.

Red Hot Chilli Pipers zusammen mit den Red Hot Chilli Dancers im Alten Theater

Am Freitag, den 8. November, treten die Red Hot Chilli Pipers zusammen mit den Red Hot Chilli Dancers im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 in Magdeburg auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

2022 feierte die Band ihr 20-jähriges Jubiläum und brachte ein neues Album mit dem Titel 20 Years – Live On The Road heraus, das eine Sammlung ihrer beliebtesten Songs aus den letzten zwei Jahrzehnten enthält. Die Veröffentlichung dieses Albums wird von einer Europa-Tournee begleitet, und nach einer langen Corona-bedingten Pause freuen sich die Red Hot Chilli Pipers darauf, wieder live zu spielen.

Die Band ist bekannt für ihren charakteristischen "Bagrock"-Sound, der traditionelle Dudelsackmusik mit Rock-Elementen kombiniert. Ihre kreativen Cover-Versionen von Songs wie "We Will Rock You" (Queen) und "Fix You" (Coldplay) haben den Red Hot Chilli Pipers weltweit zu einem Phänomen gemacht. Neben modernen Rockhits spielen sie auch traditionelle Stücke wie "Highland Cathedral". Die Red Hot Chilli Pipers haben die letzten 20 Jahre damit verbracht, ihre beeindruckende Liveshow zu perfektionieren und weltweit vor ausverkauften Häusern zu spielen.

Ihre Tourneen durch Europa und die USA haben ihren Ruf als einen der angesagtesten Live-Acts gefestigt. Bei den MTV Europe Awards in Glasgow sorgten sie für Aufsehen und traten sogar gemeinsam mit Ed Sheeran und David Hasselhoff auf. Die einzigartige Mischung aus schottischem Bagpipe-Sound und Rockmusik, gepaart mit einer originellen und zugänglichen Bühnenshow, macht ihre Konzerte zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Watertower Blues Band spielt im Stübchen der Magdeburger Festung Mark

Am Freitag, den 8. November , lädt das Stübchen der Magdeburger Festung Mark zu einem weiteren Kneipenkonzert ein. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr. Für Stimmung sorgt an diesem Abend die Watertower Blues Band, die mit ihrem authentischen Blues-Sound die Bühne rockt.

Die Band besteht aus erfahrenen Bluesmusikern der lokalen Szene, die mit ihrem Spiel sowohl die Atmosphäre der „Windy City“ Chicago als auch den schmutzigen Delta-Blues aufgreifen. Ihre Musik ist von großen Namen wie Little Walter, Buddy Guy, Muddy Waters und Koko Taylor inspiriert. Mit viel Energie und Originalität bringt die Watertower Blues Band den Old Fashioned Blues ins 21. Jahrhundert und sorgt für eine unvergessliche musikalische Reise.

Duo Fracanapa bringt den Tango in die Sudenburger Feuerwache

Für Freitag, den 8. November 2024, steht das Duo Fracanapa mit einem Konzert in die Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 auf dem Plan. Ab 19: Uhr wird das Duo mit Susanne Hofmann (Violine) und Matías González (Bandoneón) die Magie des argentinischen Tangos in melancholischen und temperamentvollen Stimmungen auf die Bühne bringen.

Das Programm führt die Zuhörer auf eine Zeitreise, die Ende des 19. Jahrhunderts beginnt, mit Tangos von Eduardo Ponzio und berühmten Werken von Juan Carlos Cobian und Carlos Gardel. Ein besonderes Highlight wird der Tango Nuevo von Astor Piazzolla sein, der den Tango nach 1955 von den Straßen und Bordellen auf die Konzertbühne brachte.

Matías González, der auch für das Duo komponiert, verbindet mit seinen eigenen Werken argentinischen Tango und europäische Traditionen zu einem modernen „Tango von morgen“. Die langjährige Zusammenarbeit von Hofmann und González, sowohl als Duo als auch in verschiedenen Orchestern wie der Magdeburgischen Philharmonie und der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie, garantiert ein unvergessliches Konzerterlebnis. Das Duo Fracanapa hat bereits bei renommierten Festivals wie den Magdeburger Domfestspielen, dem Bandoneonfestival Krefeld und dem Oberpfälzer Tangofestival seine musikalische Expertise unter Beweis gestellt.

„TRU$T“ von Stefan Polter im mach|werk

Eine szenische Lesung aus dem Finanzthriller „TRU$T“ von Stefan Polter steht für Freitag auf dem Plan für das mach|werk. In der Veranstaltung präsentieren vier Schauspieler, ein Musiker und eine Sängerin ausgewählte Passagen aus dem Buch. Die Protagonisten des Romans, darunter ein Professor, eine Journalistin, ein Investmentbanker und ein Hausmeister, sind von den Ereignissen der Finanzkrise 2008 betroffen und zeigen, dass die Krise noch nicht überwunden ist.

Stefan Polter, ein Insider mit über 25 Jahren Erfahrung im Commerzbank-Konzern, führt die Zuhörer fiktiv bis in die Gegenwart und bietet Einblicke in die Abgründe eines globalisierten Finanzsystems. Dabei gibt er dem Konzept des Vertrauens in Währungen auch eine Chance. Der Autor wird während der Lesung anwesend sein und steht im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung verspricht einen hintergründigen Abend, der unterhaltsamer sein soll als ein herkömmliches Bankgespräch, so ein Versprechen der Veranstalter. Polter, der aktuell als Regionaldirektor der Münchener Hypothekenbank tätig ist, argumentiert, dass das Bank- und Finanzsystem ein wichtiger Eckpfeiler unserer Gesellschaft ist. Er appelliert jedoch, die Rolle großer internationaler Banken zu hinterfragen und stattdessen kleinere, regionale Banken zu stärken.

Die Voraufführung zur bundesweiten Lesereise bringt die Schauspieler Marie Rönnebeck, Mathias Max Herrmann und Sascha Oliver Bauer auf die Bühne. Inszeniert wird die szenisch-musikalische Lesung vom Magdeburger Regisseur Jörg Richter. TRU$T beginnt diesen Freitag, 8. November, um 20 Uhr, im mach|werk, Breiter Weg 114a.

Metal in der Magdeburger Factory

Am 8. November findet in der Magdeburger Factory das "Extreme Ättäck V". Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Auf der Bühne stehen harte Metal-Bands.

Die Headliner des Abends sind Primordial, eine irische Band, die für ihren einzigartigen Mix aus epischem Metal und Black Metal bekannt ist. Sie werden begleitet von Deserted Fear, einer deutschen Death-Metal-Band, die mit ihrem düsteren und aggressiven Sound das Publikum begeistern wird. Torturized, eine weitere deutsche Band, bringt ihren intensiven Death-Metal-Sound mit und wird die Stimmung ordentlich anheizen. Den Abschluss bildet Rise of Kronos, die für ihre kraftvolle Mischung aus Thrash und Death Metal bekannt sind.

„Sex und Kartoffeln“ im Magdeburger Schauspielhaus

„Sex und Kartoffeln“ ist eine Performance von Cy Linke und Ensemble, die mit humorvollen und tiefgründigen Ansätzen die Themen Sex und Sexualität sowie ihre gesellschaftliche Wahrnehmung behandelt. Die Uraufführung fand am 31. März statt, und die Wiederaufnahme ist für Freitag, den 8. November 2024, im Schauspielhaus Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 angesetzt. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr. Die Aufführung ist für Zuschauer ab 16 Jahren geeignet. Weitere Vorstellungen stehen am 28.12. um 19.30 Uhr und am 29.12. um 18 Uhr auf dem Spielplan.

Im Mittelpunkt der Performance stehen Geschichten, die von über 100 Menschen beigesteuert wurden. Auf die Frage, was sie beim Gedanken an Sex und Kartoffeln empfinden, entstanden Erzählungen, die von den unterschiedlichsten Perspektiven und Erfahrungen geprägt sind. Die Performance setzt sich mit den Spannungen auseinander, die entstehen, wenn das Thema Sex für manche ein Experimentierfeld ist, während es für andere mit Scham verbunden sein kann. Diese unterschiedlichen Sichtweisen werden in einer Mischung aus Theater, Bewegung und kollektiver Auseinandersetzung miteinander verbunden.

Das „Sex-und-Kartoffeln“-Team begibt sich auf die Suche nach Verbindungen zwischen diesen scheinbar unvereinbaren Themen und ihrer kulturellen Bedeutung. Die Kartoffel, einst in Europa ebenso verteufelt wie Sexualität, wird dabei zu einem Symbol für das, was nach außen hin als „Beilage“ erscheint, aber tiefere, verborgene Bedeutungen trägt. Das Ensemble, zu dem Luise Hart, Lorenz Krieger, Oktay Önder und Isabel Will gehören, stellt sich dieser Herausforderung, indem es sich in verschiedene Rollen und Perspektiven begibt, um die Fragen nach dem, was Sexualität für uns heute bedeutet, zu erforschen.

Artenschutz ist Thema für Vortrag im Zoo

Am Freitag, den 8. November 2024, lädt der Zoo Magdeburg zu einem spannenden Vortrag der Stiftung Artenschutz ein. Der Geschäftsführer der Stiftung, Tobias Kohl, wird um 17 Uhr im Trauzimmer des Elefantenhauses über die Arbeit der Stiftung sprechen.

Die Stiftung Artenschutz ist eine Gemeinschaftsinitiative von Zoologischen Gärten und Naturschutzorganisationen, die sich dem Erhalt gefährdeter Tierarten und dem Schutz ihrer natürlichen Lebensräume verschrieben hat. Gemeinsam mit dem Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) und weiteren Partnern führt die Stiftung sowohl nationale als auch internationale Projekte durch. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem One-Plan-Approach der IUCN, der den In-Situ-Artenschutz im ursprünglichen Lebensraum mit dem Ex-Situ-Artenschutz der Zoologischen Gärten kombiniert. Dr. Kohl wird aktuelle Projekte vorstellen und einen Einblick in die Herausforderungen und Erfolge des Artenschutzes geben. Der Vortrag beginnt um 17 Uhr, Treffpunkt ist um 16.40 Uhr am Haupteingang des Zoos. Ein Nacheinlass ist nicht möglich.

Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erbeten unter fuehrung@zoo-magdeburg.de.

„Kein Verstand in Sicht“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ bringt Marion Bach und Heike Ronniger zusammen mit ihrer Bordkapelle, bestehend aus Oliver Vogt und Christoph Deckbar, auf die Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Nach ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ stehen sie nun wieder fest auf dem Boden der Tatsachen – oder zumindest versuchen sie es. Unter der Regie von Frank Voigtmann und basierend auf einem Buch von Voigtmann und Robert Schmiedel, thematisiert das Programm auf humorvolle Weise die politischen und gesellschaftlichen Missstände in Deutschland.

Während Deutschland einst als Vorbild galt, kann es heute nur noch belächelt werden. Die Ampelregierung, die Schuldenbremse und die „Doppel-Wumms“-Politik werden dabei ebenso durch den Kakao gezogen wie der Zustand des Bildungssystems und der Fachkräftemangel in zahlreichen Bereichen. Ob es nun um das Verfassungsgericht, künstliche Intelligenz oder Klimakleber geht – in „Kein Verstand in Sicht“ werden aktuelle Themen scharfzüngig und mit einer ordentlichen Portion Satire auf die Bühne gebracht.

Für 20 Uhr sind am 1., 7., 8., 13., 22., 27. und 28. November Vorstellungen geplant, zudem am 3. November um 17 Uhr und am 20. November um 15 Uhr.

Kabarett: "Ausgezählt!" bei den Hengstmanns in Magdeburg

„Ausgezählt!“ hat heute im Kabarett „...nach Hengstmanns“ Premiere. Die Veranstalter versprechen einen Abend voller scharfsinniger Satire und humorvoller Reflexionen über die politische Landschaft. In ihrem zweiten gemeinsamen Programm nehmen Franziska Hengstmann, Heiko Herfurth und Tobias Hengstmann das Thema der Wahlen und der politischen Zustände auf die Schippe.

In einer Mischung aus Spielszenen, Konferenz-Elementen und Musik hinterfragen die drei Kabarettisten die Mechanismen von Demokratie und Gesellschaft. Sie stellen die Frage, ob das Ergebnis von Wahlen nicht nur das Ende eines Prozesses darstellt, sondern auch den Beginn einer neuen Ära – oft verbunden mit der Erfahrung von Resignation oder einem Gefühl des „Am Boden Liegens“. Doch was bedeutet es, „am Boden zu liegen“? Ist es ein Zustand der Handlungsunfähigkeit oder eine Art von Fluchtverhalten vor dem, was man gemeinsam gewählt hat?

Das Stück bietet nicht zuletzt Raum für Improvisation und interaktive Elemente, bei denen das Publikum einbezogen wird – eine Facette, die das Programm durch die unbedingte Spielfreude der Akteure besonders lebendig macht. Die Texte wurden von den Autoren Frank, Sebastian und Tobias Hengstmann sowie Heiko Herfurth verfasst und bieten eine klare, jedoch oft humorvolle Auseinandersetzung mit komplexen politischen Themen.

"Ausgezählt!" hat am Donnerstag, 7. November, um 19.30 Uhr Premiere im „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Weitere Vorstellungen sind für den 8., 9., 13., 14. und 28. November und am 7., 10., 13., 19. und 21. Dezember um 19.30 Uhr sowie am 10. November um 15 Uhr geplant.

"Josef Schaf will auch einen Menschen" im Magdeburger Puppentheater

Drzeit präsentiert das Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25 die Aufführung "Josef Schaf will auch einen Menschen" von Kirsten Boie in einer Fassung von Miriam Locker. Die Inszenierung, die sich an Kinder ab 6 Jahren richtet, steht unter der Regie von Hans Jochen Menzel, mit Ausstattung von Udo Schneeweiß und Puppen von Peter Lutz und Udo Schneeweiß. Die Dramaturgie liegt in den Händen von Miriam Locker, während Linda Mattern und Lennart Morgenstern die Spielrollen übernehmen.

In der Geschichte geht es um Josef Schaf, der unzufrieden ist, weil er keinen eigenen kleinen Hausmenschen hat, während alle anderen in seiner Klasse einen besitzen. Eines Tages findet er im Geburtstagspaket Bubi, einen höflichen kleinen Menschen in einem schicken Anzug und Hut. Von nun an muss Josef Verantwortung übernehmen und sich um Bubi kümmern, was zu unerwarteten Wendungen führt. Die Geschichte bietet einen humorvollen und hintergründigen Blick auf das Leben der Tiere und Menschen.

Die Aufführungen finden an folgenden Terminen statt: Am 7. November um 10.30 Uhr sowie am 8. November um 9 Uhr und 10.30 Uhr. Bereits ausverkauft waren im Vorverkauf zum Redaktionsschluss die Vorstellungen am 7. November um 9 Uhr und am 6. November um 10.30 Uhr. Gegebenenfalls gibt es für diese noch Restkarten an der Tageskasse.

Improtheater "Imaginär" im "Guck mal!" in Magdeburg

Am Freitag, den 8. November 2024, gestaltet das Improvisationstheater Imaginär einen unterhaltsamen Abend. Veranstaltungsort ist das Kulturzentrum "Guck mal!" in der Babelsberger Straße 9, Magdeburg.

Ab 19:30 Uhr wird das Ensemble des Theaters mit viel Humor und Spontaneität auf der Bühne stehen und aus den Vorgaben des Publikums spannende, komische und lustige Geschichten entwickeln. Da die Darsteller ohne Textbuch oder festgelegtes Bühnenbild arbeiten, bleibt der Ausgang jeder Geschichte ein großes Abenteuer – niemand weiß, wie die Erzählung endet, nicht einmal die Darsteller selbst. So wird jeder Auftritt zu einer einzigartigen Premiere. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, und das Publikum kann sich auf einen Abend voller Überraschungen und Lachen freuen.

Gesundheitsmesse in der Magdeburger Festung Mark

Am 8. November 2024 öffnet die 2. Gesundheitsmesse Magdeburg ihre Türen in der Festung Mark ab 14 Uhr. Die Veranstaltung bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, sich mit einer breiten Palette an Gesundheitsdienstleistern und -experten aus der Region zu vernetzen. Vor Ort werden rund 30 Stände vertreten sein, die sich mit Themen wie Bewegung, Ernährung, Entspannung, Prävention und Alternativmedizin befassen. Die Messe wird mit einem Grußwort von Dr. Ingo Gottschalk, dem Beigeordneten für Soziales, Jugend und Gesundheit, eröffnet.

Das Ziel der Messe ist es, bestehende gesundheitsförderliche Angebote und Strukturen transparenter zu gestalten und den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen zu erleichtern. Besucher können sich über lokale Gesundheitsangebote informieren, sich beraten lassen und mehr über Präventionsmöglichkeiten erfahren. Dies stärkt nicht nur die Gesundheitskompetenz der Teilnehmer, sondern fördert auch einen präventiven Umgang mit Gesundheit.

Neben den Ständen bieten die Aussteller auch Mit-Mach-Aktionen an, die für jedes Alter spannend sind, sowie inspirierende Vorträge zu aktuellen Gesundheitsthemen. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist eine interaktive Podiumsdiskussion zum Thema „Cannabis-Legalisierung“, moderiert von Maik Scholkowsky, in der Experten aus Sport, Wirtschaft und Politik zu Wort kommen. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel für die Besucher.

Die Gesundheitsmesse bietet auch eine hervorragende Möglichkeit, direkt mit regionalen Akteuren der Gesundheitsbranche in Magdeburg in Kontakt zu treten, um mehr über lokale Angebote zu erfahren, sei es in der Medizin, Physiotherapie, bei Krankenkassen oder in Sportvereinen. Darüber hinaus werden Beratungsgespräche zu Alternativen der klassischen Medizin und zu ganzheitlichen Ansätzen angeboten. Für das leibliche Wohl sorgt eine Food-Meile mit frischen und regionalen Snacks.

„Der Fall Otto Nagel - Kunstraub in der DDR“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Die Ausstellung „Der Fall Otto Nagel - Kunstraub in der DDR“ wird bis 29. November 2024 in der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, gezeigt. Otto Nagel (1894-1967) war Mitglied der Novembergruppe während der Weimarer Republik. Nach dem Überstehen der NS-Diktatur geriet er als Vertreter der Moderne in Konflikt mit der DDR-Kulturpolitik. Obwohl der sozialistische Staat ihn als Antifaschisten heroisiert, widerfährt auch seinen Nachfahren Unrecht. Die Ausstellung beleuchtet verschiedene Aspekte des Kulturgutentzugs in der DDR und gewährt Einblicke in den Umgang mit dem künstlerischen Nachlass sowie dessen schwerwiegende Folgen. Die Veranstaltung ist Teil des Projekts „Gedenken an Otto Nagel (1894-1967) zum 130. Geburtstag“.

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Ab dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für "Liebestoll - Staffel 8" ab 19.30 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz, für "Frankenstein KI" um 20 Uhr im Kulturhistorischen Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 und für "Zickenzirkus" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.

Ausverkauft ist auch die Nachtsafari ab 18 Uhr im Zoo.