Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 8.9.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Barbara Thalheim im Magdeburger Hundertwasserhaus

Barbara Thalheim ist mit ihrem neuesten Programm „Ich finde keine Ruh“ zurück, das persönliche Einblicke und eine wache, humorvolle Beobachtungsgabe bietet. Zu Gast ist sie am Sonntag im Theater in der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus.

Ihr Auftritt, der ironisch, kokett und voller Lebenslust ist, zeigt sie als eine Musikerin, die trotz aller Melancholie niemals selbstmitleidig wirkt. Die besonderen Reize ihres Programms liegen in den lakonischen Geschichten, die sie zwischen den Liedern erzählt, sowie in den klaren und poetischen Arrangements ihres Gitarristen Christian Stoltz. Thalheims Stimme hat sich weiterentwickelt und klingt nun reifer und unbeschwerter, als ob das Leben sie auf prägnante Weise geformt hätte. Die rauere Stimme und kürzeren Locken stehen im Kontrast zu der immer noch sensiblen und berührenden Seele, die sie in ihren Liedern vermittelt.

Der Auftritt findet am Sonntag, dem 8. September 2024 um 15 Uhr statt, nachdem das Konzert vom 7. April 2024 verschoben wurde. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Theater Magdeburg feiert am Sonntag im Opernhaus die neue Spielzeit

Zwei Tage feiert das Theater Magdeburg die Eröffnung der Spielzeit. Am 7.9. gibt es von 14 bis 1 Uhr Programm im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64, am 8.9. hat von 11 bis 17 Uhr das Opernhaus am Universitätsplatz 9 geöffnet.

"Am Sonntag öffnen wir wieder das Opernhaus für Sie – und zwar in alle Richtungen. Sie können die Bühne begehen, dem Ensemble auf der Probebühne beim Arbeiten zusehen, einen Blick in den Requisitenfundus werfen und auch für junge Zuschauer:innen gibt es wieder zahlreiche künstlerische Spielwiesen zum Austoben", so die Einladung aus der Einrichtung.

Kulturbrücke Festival Magdeburg an der Hubbrücke

Am Sonntag, dem 8. September 2024, beginnt das Kulturbrücke Festival Magdeburg um 14:00 Uhr am Klangufer mit Higashi Daiko, gefolgt von Katya De Berlin um 14:30 Uhr und Simon Becker um 15:30 Uhr. Weiter geht es um 16:45 Uhr mit toi et moi und um 18:00 Uhr tritt Ka auf. Den Abschluss bildet Betty Oh Boy um 19:30 Uhr.

Auf dem Domblick startet das Programm um 14:45 Uhr mit der Lesebühne von Feder Fuchs, gefolgt vom MindDrop Poetry Slam e.V. um 15:15 Uhr. Die Lesebühne LiteraThiem ist um 16:00 Uhr zu erleben, bevor um 16:30 Uhr eine Belly Dance Performance stattfindet.

Im Rahmenprogramm gibt es von 15:00 bis 16:00 Uhr Zouk Brasileiro Tanz auf der hinteren Wiese, gefolgt von sanftem Yoga von 16:00 bis 16:30 Uhr und Yoga in mittlerer Intensität von 16:45 bis 17:15 Uhr. Forró-Tanz wird von 17:00 bis 18:00 Uhr angeboten. Zudem können Besucher von 17:00 bis 18:00 Uhr Makramee in der Jurte lernen. Ganztägig sind auf der großen Wiese eine Fahrrad-Werkstatt sowie Spiele für Kinder, Schminken und weitere Aktivitäten verfügbar.

Die Veranstaltung endet am Sonntag um 21:00 Uhr.

Jörg „Flunder“ Hering spielt im Café Flair

Das Terrassenkonzert im Café Flair im Breiten Weg 21 bietet am 8. September von 14 bis 18 Uhr ein musikalisches Erlebnis mit Jörg „Flunder“ Hering. Viele kennen den bescheidenen Künstler aus seiner Zeit im Duo oder mit einer Band, doch inzwischen hat er als Solo-Künstler seine eigene Stimme im Singer/Songwriter-Genre gefunden. Bei diesem Konzert führt „Flunder“ seine Fans auf eine emotionale Reise, bei der sowohl Herzschmerz als auch die Sonnenseiten des Lebens besungen werden.

Seine Musik, die unverkennbar von Einflüssen wie Bob Dylan, Neil Young und Stoppok geprägt ist, trägt dennoch eine ganz eigene, besondere Note. Mit authentischen Texten und einprägsamen Melodien gelingt es ihm, seine Zuhörer in den Bann zu ziehen.

„Gruß aus München: Bedeutende Münchner Komponisten“ om Magdeburger Dom

Zum "Orgelpunkt 18" ist im Magdeburger Dom am 8. September 2024 um 16 Uhr ein Orgelkonzert unter dem Titel „Gruß aus München: Bedeutende Münchner Komponisten“ geplant. An der Orgel spielt Matthias Roth aus Bad Reichenhall, ein renommierter Kirchenmusikdirektor und Organist, der 1971 in München geboren wurde und sein Studium der Evangelischen Kirchenmusik sowie das Hauptfach Orgel an der Musikhochschule München bei den Professoren Franz Lehrndorfer und Edgar Krapp absolviert hat.

Das Programm umfasst Werke von bedeutenden Münchner Komponisten verschiedener Epochen. Zu hören sind die „Toccata quinta“ von Johann Caspar Kerll, der von 1656 bis 1674 die Hofkapelle und das Opernhaus am Salvatorplatz leitete, sowie die „Aria pastoralis variata“ von Franz Xaver Anton Murschhauser, der von 1691 bis 1738 Organist an der Münchner Frauenkirche war. Joseph Gabriel Rheinberger, ab 1857 Hoforganist an der Theatinerkirche und später Professor an der Kgl. Akademie der Tonkunst, wird mit dem „Allegro moderato“ aus seiner Sonate Nr. 16 gis-moll, op. 175 vertreten.

Weiterhin erklingt die „Choralpassacaglia über ‚Die Sonn hat sich mit ihrem Glanz gewendet‘“ von Karl Höller, der von 1949 bis 1972 Professor und von 1954 bis 1972 Präsident an der Musikhochschule München war. Das Programm schließt mit einem Werk von Franz Lehrndorfer, dem langjährigen Münchner Domorganisten und Professor an der Musikhochschule München: „Einleitung, Variation & Hymnus über ‚Gott mit dir, du Land der Bayern‘“ (Bayerische Hymne).

Matthias Roth, der seit 1999 als Dekanatskantor an der Evangelischen Stadtkirche Bad Reichenhall tätig ist, bringt mit diesem Konzert die klangliche Vielfalt und historische Bedeutung der Münchner Orgelschule in die Nicolaikirche Magdeburg. Roth ist nicht nur als Organist gefragt, sondern auch als Komponist, Pädagoge und Sachverständiger für Glocken der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) tätig. Seit 2021 ist er zudem stellvertretender Landeskirchenmusikdirektor der ELKB.

Führung: „Romanik trifft Gegenwart“ im Kunstmuseum Magdeburg

Am Sonntag, dem 8. September 2024, um 15 Uhr führt Dr. Annegret Laabs unter der Titel „Romanik trifft Gegenwart“ durch das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Es geht um die Architektur des Kunstmuseums Magdeburg.

Das Kunstmuseum ist das älteste erhaltene Bauwerk Magdeburgs und zugleich der wichtigste Ort für Gegenwartskunst und Skulpturen in Sachsen-Anhalt. Die Führung beleuchtet, wie die Architektur und Nutzungsgeschichte des Gebäudes auf einzigartige Weise die bewegte Historie der Stadt widerspiegeln, die von Blüte, Zerstörung und Wiederaufbau geprägt ist.

Tag des offenen Denkmals in Magdeburg

Am 8.9. ist der bundesweite Tag des offenen Denkmals. Die Volksstimme stellt die teilnehmenden Einrichtungen in Magdeburg vor.

Toggo-Tour macht Halt im Magdeburger Elbauenpark

Das Super-RTL-Kinderprogramm Toggo kommt auf seiner Sommertour nach Magdeburg: Bereits zum 25. Mal beschert die Toggo-Tour Kindern und Familien jede Menge Spiel, Spaß und Action – und im Jubiläumsjahr wird sie noch bunter. Am 7. und 8. September kommt die Roadshow nach Magdeburg in den Elbauenpark, wie der Sender RTL ankündigt.

Hier können kleine Fans ihre Idole persönlich treffen und sich auf den zahlreichen Spielstationen aus dem Toggo-Universum austoben. Eine Bühnenshow mit angesagten Acts und Mitmachaktionen rundet das Fest ab. Der Eintritt ist kostenlos. Ein Highlight ist auch in diesem Jahr wieder der Buzzer-Run des cleveren Erfinders Woozle Goozle. Aber auch Alvinnns Skateboard-Wahnsinn sorgt für jede Menge Action.

Das NFL-Flag-Football-Modul bringt den Gästen die Sportart näher, und ein Parcours nimmt sie direkt in die Welt der Seattle Seahawks sowie der New England Patriots mit. Für Einhorn-Fans ist zum ersten Mal die Spielstation von Unicorn Academy mit dabei. Außerdem lädt der beliebte Meeresbewohner Spongebob Schwammkopf dazu ein, das Meer spielerisch von Plastik zu befreien. Kinder und Familien haben zudem auch wieder die Möglichkeit, Radio zum Reingucken mit der Toggo-Radiobox zu entdecken.

In der Toggolino-Spaßwelt ist auch für die ganz Kleinen viel los: Auf der Toggolino-Hüpfburg können sie spielen und toben, die PAW-Patrol-Zentrale erklimmen und mit Rubble und seiner Crew bauen, was das Zeug hält. Das Highlight: Die PAW Patrol, Peppa Pig, Hello Kitty, Spongebob Schwammkopf und Toggolino kommen sogar persönlich vorbei, heißt es in der Ankündigung.

Auf der Bühne der Tour präsentieren die Moderatoren Giulia Mühlhaus, Katulka und Simón Albers vielfältige Acts. In Magdeburg kann sich das Publikum auf Songs von „Frank & seine Freunde“ sowie „Amir The Kid“ freuen. Auch die Popband Honigkuchenpferde sorgt am Sonntag für Stimmung. Die Bühne heizt Jannik Freestyle mit seinen coolen Tricks ein und BMX-Freestyler Chris Böhm will Rekorde präsentieren.

Zum Mitmachen und Tanzen laden außerdem „D!’s Dance Club“, zahlreiche Spiele und die Toggo-Tour-Hauptverlosung ein. Abseits der Bühne soll in diesem Jahr auch die Verpflegung nicht zu kurz kommen. Ein Food-Angebot und der Toggo-„Limo-Garten“ laden zum Verweilen ein.

Weitere Informationen zur Toggo-Tour finden interessierte Eltern online.

Magdeburger Flohmarkt für Baby- und Kindersachen

In der Messe Magdeburg wird am 8.9. der Magdeburger Flohmarkt für Baby- und Kindersachen abgehalten. Von 10 bis 13 Uhr können junge Eltern sowie Großeltern an fast 300 Ständen nach Schnäppchen für die Kleinen suchen. Ob Strampler, Shirts, Spielzeug, Kinderwagen, Laufgitter oder Gartenrutschen – die Auswahl ist vielfältig. Neben den günstigen Angeboten haben Besucher auch die Gelegenheit, beim Feilschen mit anderen Eltern wertvolle Ratschläge und Tipps auszutauschen.

Der Flohmarkt wird von den Jungen Humanisten Magdeburg organisiert. Der Eintritt beträgt 3,00 Euro für Erwachsene, während Kinder freien Eintritt haben. Es wird gebeten, den Eintritt möglichst passend in 1- und 2-Euro-Münzen bereitzuhalten, um bevorzugten Einlass zu erhalten.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Ausverkauft und abgsagt in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für "Henny kulinarische Insel" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 sowie für "Deutschland grillt den Henssler" auf der Seebühne im Elbauenpark.

Ersatzlos abgesagt wurden die beiden Candlelight-Konzerte im Amo.