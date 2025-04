Humor, Wissen, Kino und eine Exkursion - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 9.4.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 9. April 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

"Leidenschaftliche Damenhandtaschen" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Ein Abend mit Literatur und Musik wird in der Stadtbibliothek Magdeburg geboten. Am Mittwoch, den 9. April 2025, beginnt um 19.30 Uhr der nächste Abend der Lesebühne im Rahmen der Reihe "Die höflichen..." im Breiten Weg 109. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Das Thema des Abends lautet "Leidenschaftliche Damenhandtaschen", inspiriert durch die Diskussionen bei der letzten Veranstaltung. Als Gäste sind der Autor Robert Gryczke und das musikalische Duo ISUMA eingeladen.

Mit geladenen Kulis und spitzen Zungen ist die Magdeburger Lesebühne „Die höflichen…“ immer wieder bereit, dem Publikum selbstgeschriebene Texte in die Gehörgänge zu gießen, zum Lachen und Nachdenken anzuregen, oder in die poetischen Weiten der (Zweck-)Reime zu entführen.

Die Mitglieder sind Veteranen aus den verschiedensten Bereichen der Magdeburger Kulturszene. Ob kabarettistisches Urgestein, Poetryslammer, Impro-Theater-Ass, Literaturhausaufmischer, Musiker oder Vorlesekönig: Alle eint die Lust an Sprache und die Freude daran, zusammen mit ihrem Publikum die Welt der Worte mit Leben zu füllen und gemeinsam Literatur zu erfahren. Sandy Gärtner, Jessica Denecke, Lars Johansen und Leonard Schubert geben in diesem Sinne alles fürs Publikum.

Comedy im AMO Magdeburg: Mirja Regensburg mit "Happy"

Im Amo Magdeburg in der Erich-Weinert-Straße 27 findet am 9. April 2025 um 20 Uhr die Comedy-Show "Happy." mit Mirja Regensburg statt. Die Veranstaltung wurde vom 27. März auf diesen Termin verlegt.

Das Programm beschäftigt sich humorvoll mit dem Streben nach Glück und den Herausforderungen des Alltags. Mirja Regensburg beleuchtet auf unterhaltsame Weise, was Menschen glücklich macht und wer das Glücklichsein oft erschwert. Dabei nimmt sie Alltagssituationen aufs Korn, in denen sich das Publikum wiedererkennen kann.

Die Show kombiniert Stand-Up-Comedy, Gesang und Improvisation. Interaktive Elemente sorgen für spontane Momente und einen abwechslungsreichen Abend. Mirja Regensburg ist für ihren direkten und humorvollen Stil bekannt und bezieht ihr Publikum aktiv mit ein. Die Veranstaltung verspricht Unterhaltung mit einer Mischung aus Lebensfreude und Selbstironie.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Besuch mit der Magdeburger Urania im Druckzentrum der Volksstimme in Barleben

Einblicke in den Druckprozess einer Tageszeitung werden im Druckzentrum der Volksstimme in Barleben ermöglicht. Der Besuch beginnt am Mittwoch, den 9. April, um 8 Uhr.

Der Treffpunkt ist am ZOB. Die Teilnahme kostet 10,00 Euro, eine Fahrkarte ist nicht inbegriffen. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann unter der Telefonnummer 0391/255060 bei der Magdeburger Urania erfolgen.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

Alle zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 9.4. um 20 Uhr.

„Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Der Nachdenker ist Magdeburgs erste genossenschaftlich geführte Schankwirtschaft. Im Jahr 2012 wurde diese in den ehemaligen Räumlichkeiten der Löwenschenke in der Olvenstedter Straße 43 gegründet und ist heute ein Treffpunkt im Stadtfelder Kiez.

"Between the Lines" zeigt im Magdeburger Oli die Szene der Trainwriter

Ein besonderer Filmabend widmet sich der Graffiti-Kultur. Am Mittwoch, den 9. April, beginnt um 20 Uhr im OLi-Kino in der Olvenstedter Straße 25a die Vorführung von "Between the Lines".

Der Film dokumentiert eine dreiwöchige Reise durch das Schienensystem von Nordrhein-Westfalen, bei der ein Berliner die dortige Trainwriterszene erkundet. Ohne vorherigen Kontakt zur Szene aufgenommen, zeigt die Dokumentation eine authentische Annäherung an das Thema.

Die Mischung aus digitalem und analogem Filmmaterial verleiht dem Film einen eigenen Stil. Der selbst produzierte Soundtrack und die ergänzenden Voice-Overs mit englischen Untertiteln bieten weitere Einblicke in das Reiseerlebnis.

Installation von Andrius Arutiunian im Kunstmuseum Magdeburg

Im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen wird die Installation "Under the Cold Sun" von Andrius Arutiunian präsentiert. Der armenisch-litauische Künstler und Komponist zeigt eine neue Version seiner groß angelegten Installation aus den Jahren 2024/25. Das Werk interagiert mit der Architektur der historischen Klosterkirche und setzt auf die beiden zentralen Elemente Licht und Klang, um eine hypnotische Atmosphäre zu erzeugen.

"Under the Cold Sun" thematisiert die Zusammenstöße zwischen historischen Erzählungen und zeitgenössischen Imaginationen. Drei zentrale Elemente – ein Spiegel, eine Leuchte und eine synthetische Orgel – durchdringen als geisterhafte Präsenzen den Raum des ehemaligen Klosters. Durch den Einsatz von Psychoakustik und Lichtreflexionen setzt die Installation die Erforschung von volkstümlichem Wissen, alternativen Weltordnungen sowie musikalischen und politischen Konzepten fort.

Andrius Arutiunian (*1991) vertrat 2022 Armenien mit der Soloausstellung "Gharīb" auf der 59. Biennale von Venedig. Seine Werke wurden in bedeutenden Biennalen und Museen gezeigt, darunter das Palais de Tokyo und das Centre Pompidou in Paris, das M HKA in Antwerpen, der Sapieha Palace in Vilnius, FACT in Liverpool und das Contemporary Art Centre in Vilnius. 2024 wurde er für die Shortlist des Future Generation Art Prize nominiert, 2023 war er DAAD Artist-in-Residence Fellow. In seinen Arbeiten verbindet er hypnotische Klangstrukturen, synthetische Klänge und kulturelle Klangsprachen, die eine ästhetisch anspruchsvolle und emotional greifbare Erfahrung schaffen.

Die Ausstellung ist bis zum 18. Mai geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen bis 18 Uhr.

Tier- und Landschaftsfotografie von Karsten Schrader in der Flurgalerie Eisenbart

In der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe in Magdeburg wird eine Ausstellung mit Tier- und Landschaftsfotografien von Karsten Schrader präsentiert. Die Ausstellung mit dem Titel "Mit offenen Augen durch die Natur" läuft bis zum 20. Mai. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Adresse lautet Doctor-Eisenbart-Ring 2 in Magdeburg.

Karsten Schrader entdeckte seine Leidenschaft für die Fotografie im Jahr 1999 im Vorfeld der Bundesgartenschau in Magdeburg. Nachdem er zunächst analog fotografierte, begann er sich intensiver mit der Naturfotografie zu beschäftigen, als er 2004 auf eine Digitalkamera umstieg. Seit 2012 unternimmt er regelmäßig Exkursionen in die Natur, begleitet von seiner Frau, die mit dem Fernglas beobachtet, während er fotografiert. Gemeinsam werten sie im Anschluss die besten Aufnahmen aus.

Seine Fotografien zeigt Karsten Schrader in unterschiedlichen Formaten, darunter Kalender, Postkarten und Broschüren. Er organisiert Multimediashows sowie Ausstellungen in seinem ehemaligen Blumenladen und präsentiert wechselnde Motive in der Reha-Klinik Barby.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 bietet jeden Mittwoch von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk aus der Sammlung oder einer aktuellen Ausstellung vorgestellt und intensiv besprochen.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Wir sind gegen dafür" um 15 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a und für "Wir müssen immer lachen" um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Resttickets zu haben.