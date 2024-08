Musik, Kafka, Theater und Kunst gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 9. August 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Queen-Show, Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen am Freitag

"The Queen Night - Die Musik-Show" gastiert am 9.9.2024 in Magdeburg.

Magdeburg - Auch Freitag, der 9. August 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

"The Queen Night" auf der Seebühne des Magdeburger Elbauenparks

Die Musik-Show "The Queen Night" zu Ehren von Freddie Mercury präsentiert am 9. August um 20.30 Uhr auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg Queen-Hits live. Die Show erzählt die musikalische Erfolgsstory der Gruppe von den Anfängen bis zum Tod von Freddie Mercury.

Ein herausragender Frontmann, der Freddie Mercury verblüffend ähnelt, sowie professionelle Darsteller der anderen Queen-Mitglieder bringen die phantastische Atmosphäre der legendären Queen-Konzert-Shows zurück. Die Show umfasst Hits wie "Radio Gaga", "Show Must Go On", "We Are The Champions", "I Want It All", "We Will Rock You", "It’s A Kind Of Magic", "Friends Will Be Friends", "Don’t Stop Me Now", "Bohemian Rhapsody", "Who Want’s To Live Forever", "The Great Pretender" und einige mehr.

"Olvenstedt probiert's: Romulus der Große" der Freien Kammerspiele im Forum Gestaltung Magdeburg

Die 36. Ausgabe von "Olvenstedt probiert's" wird im Magdeburger Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 gezeigt. Die Vorstellungen der Kammerspiele Magdeburg beginnen vom 8. bis 10. und 13. bis 16. August jeweils um 20 Uhr.

Lesen Sie auch: Nach Tod von Susanne Bard: So steht's um das beliebte Sommertheater „Olvenstedt probiert’s“

Auch in diesem Sommer unternimmt darin die kultige und unverdrossene Theatergruppe Braune-Sommer-Wiese einen weiteren, ihren nunmehr 36. Versuch, „für die Menschen hier“ Theater zu spielen, das den Erdkreis und insbesondere „diese gebeutelte Region“ ein wenig friedlicher, toleranter und lebenswerter macht.

In Abwesenheit von Beate und Achim, die in diesen Tagen andere Ziele verfolgen, wird das verbliebene Ensemble um Ente, Vicky, Pinsel, Appel und Kessel nach neuen Mitstreiterinnen und Mitstreitern suchen und sich abermals dem so anspruchsvollen wie unbarmherzigen Regie-Diktat von Jens „Jente“ Kühle unterwerfen. Die Gruppe stellt diesmal in „Romulus der Große“ den Untergang des Weströmischen Reiches nach und liefert mit der Illustration des Niedergangs eines Imperiums (ja eines ganzen Zeitalters) sowohl einen Kommentar zur derzeitigen Weltlage, als auch zu den nicht minder beängstigenden Wirren, in die sie selbst geraten ist.

Auf der Bühne stehen Michael Magel, Jochen Gehle, Alexandra Sagurna, Thomas Wiesenberg, Samanta Hinz, Kevin Schulz, Falko Graf und Holger Magel. In bewährter Weise wurde das Stück von Dirk Heidicke geschrieben.

"Raub der Sabinerinnen" im Möllenvogteigarten

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert zeigt das Theater Poetenpack seine Schauspielinszenierungen in Potsdam, Magdeburg und auf zahlreichen Gastspielreisen quer durch Deutschland und in den angrenzenden deutschsprachigen Ländern. Das Jubiläum gibt Anlass, die berühmte Komödie "Raub der Sabinerinnen" über die Truppe des reisenden Theaterdirektors Emanuel Striese ins Programm aufzunehmen. Dieser kann ebenfalls auf 25 ereignisreiche Jahre zurückblicken. Gerade hat er sich für ein Gastspiel im Schützenhaus einer kleinen Stadt irgendwo in der Provinz eingemietet, da lernt er auf einer Promotionstour durch die Stadt den Gymnasialprofessor Gollwitz kennen. Verschämt bekennt dieser sich zu einer „Jugendsünde“. Er habe als Student ein Römerdrama um den Heerführer Titus Tatius mit dem Titel „Der Raub der Sabinerinnen“ geschrieben, ein Stück, das aber bis auf das Dienstmädchen niemand kennengelernt habe.

Emanuel Striese wittert einen großen künstlerischen und natürlich auch geschäftlichen Erfolg. Das Drama soll umgehend auf der Bühne des Schützenhauses uraufgeführt werden. Nur unter der Bedingung, dass er als Autor anonym bleibt, willigt der Professor ein. Doch dann kommt, wie soll es in einer guten Komödie auch anders sein, alles anders als geplant.

Mit amüsanten Missverständnissen und allerhand Verwechslungen gilt "Der Raub der Sabinerinnen" bis heute als bedingungslose Liebeserklärung an das Theater. Vorstellungen im Magdeburger Möllenvogteigarten sind vom 7. bis 10. und vom 21. bis 23. August jeweils für 19 Uhr geplant. Am 11. und 25. August beginnen Vorstellungen um 17.30 Uhr.

Improvisationstheater "Imaginär" im "Guck mal!"

Das Improvisationstheater Imaginär tritt am Freitag, den 9. August 2024, von 19:30 bis 22:00 Uhr im Kulturzentrum "Guck mal!" auf. Der Einlass beginnt um 19:00 Uhr. Eine Bar mit Getränken und Snacks ist vorhanden. Das Kulturzentrum ist für gehbeeinträchtigte Personen zugänglich, jedoch sind die sanitären Einrichtungen noch eingeschränkt. Der Veranstaltungsort befindet sich in der Babelsberger Straße 9.

Die Darsteller entwickeln spontan aus den Vorgaben des Publikums spannende und komische Geschichten. Jede Aufführung ist daher eine Premiere, da der Verlauf und das Ende der Geschichten unvorhersehbar sind.

Karibische Nächte im Sudenburger Biergarten

Das legendäre "Sudenburger Sommer Spektakel" geht in die dritte Runde mit "Karibischen Nächten" am 9. und 10. August 2024. Am Freitag sorgen die "Los Cuban Boys" und am Samstag "Latino Total" für heiße Rhythmen. Der Einlass beginnt jeweils um 18 Uhr, die Veranstaltung startet um 20 Uhr.

Tickets kosten 15,00 Euro pro Person und Tag. Aufgrund hoher Nachfrage wird eine schnelle Buchung empfohlen. Reservierungen sind telefonisch unter 0160-3340856 oder per E-Mail an gaudievents@gmail.com möglich.

Der Sudenburger Biergarten am Sudenburger Brauhaus ist von einer rustikalen Backstein-Mauer umrahmt und durch einen schönen Baumbestand ergänzt. Der Zugang erfolgt über die Braunlager Straße / Walmbergsweg. Bei Biergartenwetter hat der Sudenburger Biergarten donnerstags und freitags ab 16 Uhr, samstags ab 14 Uhr und sonntags ab 11 Uhr geöffnet.

"Kafkaesk fabuliert am Fabularium vor dem Magdeburger Hundrtwasserhaus

Am 9. August 2024 um 19 Uhr findet vor der Buchhandlung Fabularium im Hundertwasserhaus im Breiten Weg 10a eine Veranstaltung unter dem Titel "Kafkaesk fabuliert" statt. Charlotte Buchholz und Herbert Karl von Beesten, beide vom Förderverein der Schriftsteller, präsentieren literarische Werke im Zusammenhang mit der Ausstellung „KAFKAs HUT“ des preisgekrönten Malers und Grafikers Rainer Ehrt.

Die Veranstaltung umfasst Lesungen und Gespräche, bei denen über das heutige, oft kafkaeske Leben reflektiert wird. Der Eintritt ist frei.

Start in die Magdeburger CSD-Aktionswochen

Bunt und vielfältig sollen die Aktionswochen vom 9. bis 25. August mit dem Christopher Street Day (CSD) am 24. August werden.

Am 9.8. ist zunächst das Flaggenhissen vor dem Alten Rathaus angesagt. Beginn dieses Empfangs ist um 16 Uhr.

Die Ausstellung „Queer Magdeburg - Eine Stadt im Wandel der Zeit“ begibt sich zum Auftakt der Christopher Street Aktionswochen dann am 9.8. ab 17 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 auf die Spuren der Queerculture in Magdeburg. Sie beleuchtet deren Entwicklung und zeigt auf, was die Szene heute ausmacht. Die Ausstellung läuft bis 31. August.

Führung zu Kunst und Kultur in Buckau

Buckau ist ein Stadtteil im Wandel. Seit der Jahrtausendwende hat das Viertel eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Ehemals bekannt als Industrie-Stadtteil mit großen Fabriken, heute bunt und vielfältig mit Kunst & Kultur und einer spannenden Mischung aus neuen Wohnanlagen am Elbufer, aufwändig restaurierten Altbauten und kreativ umgenutzten Industriebauwerken in einem Stadtteil mit vielen jungen und engagierten Einwohnern und einem reichen Kulturleben.

Unter dem Titel "Buckau - Kunst und Kultur" finden am 9.8. und 27.9. von 18.30 bis 20.30 Uhr Führungen statt. Das Ticket kostet 17 Euro pro Person, es gibt keine Ermäßigungen. Treffpunkt ist am Thiemplatz, und das Ende der Führung ist am Buckauer Engpass. Buchungen sind bei Magdeburg-Tourist möglich.

„Die glückliche Insel bei Nacht“ mit Nadja Gröschner und Frank Kornfeld

Nadja Gröschner und Frank Kornfeld laden am Freitag, den 9. August 2024, um 19 Uhr zu einer besonderen Werderführung unter dem Titel „Die glückliche Insel bei Nacht“ ein. Die Führung, die nicht für Personen unter 12 Jahren geeignet ist, beginnt an der Haltestelle Zollbrücke.

Die Teilnehmer erwartet eine Reise durch die über 280-jährige Geschichte der Insel, untermalt mit kleinen Köstlichkeiten. Eintrittskarten kosten 15 Euro im Vorverkauf und können telefonisch unter 0391-602809 oder über ein Bestellformular der Feuerwache erworben werden.

"Hans im Glück" auf der Freilichtbühne des Poetenpacks

Da hat der fleißige Hans in sieben langen Jahren mehr verdient als er braucht und macht sich nun auf den Heimweg. Die Sonne brennt vom Himmel und schlimmer als die Arbeit plagt ihn jetzt der Goldklumpen auf dem Buckel. Den hatte er als Lohn bekommen und der Weg nach Hause ist noch lang. Ein Reiter kommt daher. Die glänzende Last auf der Schulter des Wanderers blendet ihn: „Wollen wir tauschen? Mein Pferd gegen den schweren Klumpen?“



Die meisten kennen die Geschichte und wie sie weitergeht. Doch weil bei jedem Tauschgeschäft ein kleiner, stets auf seinen Vorteil bedachter Kobold ein Wörtchen mitzureden hat, muss nun in der neuen Fassung von Felix Isenbügel für Zuschauer ab vier Jahren gemeinsam überlegt werden, ob Hans auf den Handel eingehen soll. So stellt sich immer wieder die Frage nach den Wünschen und nach dem Glück.

Die Vorstellungen finden auf der Freilichtbühne des Poetenpacks im Möllenvogteigarten statt. Beginn ist am 9.8. um 9.30 und 15 Uhr, am 10.8. um 15 Uhr, am 11.8. um 14.30 Uhr, vom 14. bis 16.8. um 9.30 Uhr sowie zusätzlich am 16. und 17.8. um 15 Uhr. Achtung: Die Morgenvorstellungen richten sich an Kindertagesstätten.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

"Im Papier - Himmelreich" mit Objekten und Bildern von Anita Schubert

Noch bis zum 9. August 2024 findet in der Galerie Himmelreich in Magdeburg die Ausstellung "Im Papier - Himmelreich" mit Objekten und Bildern von Anita Schubert statt. Die Galerie befindet sich am Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Anita Schubert, geboren 1937 in Breslau, verwendet in ihren Arbeiten überwiegend Papier, das bereits für andere Aufgaben genutzt wurde, wie aufgebrühte Teebeutel, Verpackungen, bedruckte Plakate und handgeschriebene Briefe. Schubert glaubt, dass sie dieses verbrauchte Material in eine neue Zustandsform transformieren kann, in einen "Papierhimmel", in dem es mit neuer Bedeutung und Botschaft weiterlebt.

Schubert besuchte die Grund- und Oberschule in Magdeburg und absolvierte eine Lehre zur Damenmaßschneiderin bei Heinz Bormann in Magdeburg. Von 1961 bis 1964 studierte sie Grafikdesign an den Fachschulen für Angewandte Kunst in Magdeburg und Berlin. 1971 wurde sie Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR und 1990 im Künstlerbund Mecklenburg/Vorpommern im BBK. Heute lebt und arbeitet sie in Neddemin bei Neubrandenburg. Ihre Hauptarbeitsgebiete umfassen Papier und Textil, Collagen, Pulppainting, handgeschöpfte Papiere, Gewänder und Objekte. Schubert hatte zahlreiche Personalausstellungen und Beteiligungen im In- und Ausland.

Beach-Vollyball auf dem Domplatz

Breitensport trifft Leistungssport im Herzen der Stadt Magdeburg: Zum vierten Mal bringt der Volleyballverband das Sommer- und Strandfeeling in die Innenstadt. "2024 werden wir wieder auf dem Domplatz in Magdeburg spielen", heißt es in einer Ankündigung. Termin ist vom 8. bis 18. August.

Das Laufpublikum setzt sich aus Einwohnernn der Stadt Magdeburg und Umland auf ihrem Weg zum Einkauf und Touristen aus ganz Deutschland zusammen. "Unser Multisportkonzept umfasst ein Sportangebot für KiTas, Schüler:innen, Studenten:innen, Firmen- sowie Breiten- und Freizeitsportler:innen jeden Alters", so die Organisatoren weiter.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für das "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse Restkarten erhältlich.