Musik, Kabarett, Theater und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 9.2.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

"The Ten Tenors" aus Australien gastieren in Magdeburg.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 9.2.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ten Tenors treten im Amo auf

Die Ten Tenors treten am Sonntag, 9. Februar, um 18 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 auf. Die australische Gesangsgruppe feiert mit dieser Tour ihr 30-jähriges Bestehen und kehrt nach zehn Jahren erstmals wieder nach Deutschland zurück.

Das Programm umfasst eine Auswahl der bekanntesten Lieder aus Rock, Pop und Oper, darunter „Bohemian Rhapsody“, „Hallelujah“ und „Nessun Dorma“. Ergänzt wird das Repertoire durch neue Arrangements, darunter „Proud Mary“ und „(I’ve Had) The Time of My Life“.

Die Ten Tenors sind für ihre kraftvollen Harmonien und dynamischen Bühnenauftritte bekannt. Im Rahmen ihrer Jubiläumstour blicken sie auf über 800 Konzerte in Deutschland zurück und präsentieren ein Best-of aus drei Jahrzehnten Bandgeschichte.

Bellini-Oper nach Romeo und Julia im Magdeburger Opernhaus

Die Oper "I Capuleti e i Montecchi" von Vincenzo Bellini kommt auf die Bühne im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9. Das Werk basiert auf der Tragödie von Romeo und Julia, die als Kinder verfeindeter Familien in Verona um ihre Liebe kämpfen.

Die italienische Novelle „Der tragische Tod zweier unglücklicher Liebender“ diente Librettist Felice Romani als Vorlage und konzentriert sich auf die letzten 24 Stunden der Liebenden. Die Inszenierung hinterfragt mit musikalischen und dramaturgischen Mitteln Geschlechterrollen und Machtstrukturen. Aufführungen sind für den 9. Februar um 16 Uhr, den 9. März um 18 Uhr, den 5. April um 19.30 Uhr, den 13. April um 16 Uhr sowie den 23. Mai um 19.30 Uhr geplant. Der 13. April und der 23. Mai bieten eine Audiodeskription. Ein Einblick ist - bei allen Vorstellungen - eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn im Café Rossini des Opernhauses möglich.

Die musikalische Leitung übernehmen Sebastiano Rolli und Davide Rinaldi, die Regie liegt in den Händen von Pınar Karabulut. Das Bühnenbild stammt von Michela Flück, die Kostüme von Teresa Vergho. Die Besetzung umfasst unter anderem Johannes Stermann als Capellio, Rosha Fitzhowle als Giulietta und Weronika Rabek sowie Emilie Renard als Romeo. Es wirken der Opernchor und die Magdeburgische Philharmonie mit.

"Onkel Werner" auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Die Uraufführung von "Onkel Werner" - inspiriert von Anton Tschechows "Onkel Wanja" - wird derzeit im Magdeburger Schauspielhaus gezeigt.

Das Stück von Jan Friedrich spielt in einer ostdeutschen Provinzpension, in der die Gäste ausbleiben und der Besitzer Werner mit Wut und Frustration über sein verpfuschtes Leben ringt. Zu allem Übel ist seine Ex-Schwägerin bei ihm eingezogen, eine gescheiterte Politikerin, die nun im familiären Umfeld tyrannisiert. Neben Werner kämpfen auch Michael, ein überlasteter Notfallsanitäter, und andere Figuren mit ihren Lebensenttäuschungen. Jan Friedrich greift die Motive von Tschechows Onkel Wanja auf, verlegt sie in die Gegenwart und untersucht, was uns antreibt oder lähmt. Dabei beleuchtet er auch die Ursachen gesellschaftlicher Spaltungen und des wachsenden Rechtsrucks. Empfohlen ab 15 Jahren.

"Onkel Werner" wird am 9. und 23.2. um 18 Uhr sowie am 7.3. um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Es werden Nachgespräche angeboten.

Zwischen Heiterkeit und Melancholie beim Kammerkonzert im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 ist am Sonntag, dem 9. Februar 2025, um 11 Uhr Veranstaltungsort für das dritte Kammerkonzert der Spielzeit. Das Duo MusicalLove und das Albis Quartett präsentieren ein Programm mit Werken, die Einflüsse aus den USA aufgreifen und unterschiedliche Stimmungen zwischen Heiterkeit und Melancholie widerspiegeln.

Musical-Hits der letzten 20 Jahre vom New Yorker Broadway stehen neben Antonín Dvořáks "Amerikanischem Quartett" in F-Dur aus dem Jahr 1893. Ergänzt wird das Repertoire durch das Streichquartett h-Moll von Samuel Barber. Dessen Adagio zählt zu den bekanntesten Werken der klassischen Musik und wurde unter anderem bei den Trauerfeiern der US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt und John F. Kennedy sowie von Grace Kelly und Albert Einstein gespielt. 2004 erhielt es vom BBC die Auszeichnung als "traurigstes klassisches Stück".

Auf dem Programm stehen Werke von Janet Hood mit "Celebrate", Samuel Barber mit dem Streichquartett h-Moll op. 11, Jason Howland mit "Some Things Are Meant To Be", Benj Pasek und Justin Paul mit "Anybody Have a Map?", Brenda Russell, Allee Willis und Stephen Bray mit "What About Love?", Antonín Dvořák mit dem Streichquartett op. 96 sowie Craig Carnelia mit "Flight".

Das Duo MusicalLove besteht aus den Sängerinnen Jeanett Neumeister und Ulrike Baumbach. Das Albis Quartett setzt sich zusammen aus Sophie Tangermann und Lorenz Swyngedouw an der Violine, Björn Sperling an der Viola und Fermín Villanueva am Violoncello. Am Klavier begleitet Paweł Popławski.

Ausstellung von Hans-Hendrik Grimmling im Kunstmuseum Magdeburg

Die Ausstellung "Hans-Hendrik Grimmling - Malerei von 1978 bis 2024" widmet sich im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 dem menschlichen Drama der Existenz – den Kämpfen, Tragödien, der Verzweiflung, aber auch der Hoffnung. Grimmlings Malerei bewegt sich zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion, wobei er mit wenigen, kraftvollen Farben wie Schwarz, Rot, Gelb und Weiß arbeitet. Typische Motive wie Köpfe, Hände, Vögel und Knoten prägen seine Werke und verbinden sich zu einer Rhythmik, die die Zerbrechlichkeit des Menschen ebenso wie Momente der Stabilität und Fixierung darstellt.

In vier Kapiteln beleuchtet die Ausstellung Grimmlings Schaffen: von seinen wichtigen Frühwerken aus den 1980er-Jahren über den umfangreichen Werkkomplex der Knoten (1990er) und die Werkgruppe Deutscher Alltag (2007) bis hin zu den abstrakten Vogel- und Maskenbildern der Jahre 2017–2024.

Hans-Hendrik Grimmling gilt als prägende Figur der unangepassten DDR-Kunstszene und war 1984 Mitinitiator des 1. Leipziger Herbstsalons. Aufgrund der politischen Repression reiste er 1986 nach West-Berlin aus, wo er ab 2001 lehrte, zuletzt als Professor bis 2017.

Chormatinee "Viva la Musica" in den Gruson-Gewächshäusern

Das Farnhaus der Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b ist am Sonntag, dem 9. Februar, um 11 Uhr Veranstaltungsort der Chormatinee "Viva la Musica". Der Singkreis Magdeburg unter der Leitung von Stefan Gericke präsentiert Chorsätze, Lieder und Werke verschiedener Epochen. In besonderer Atmosphäre stehen die Liebe und die Musik im Mittelpunkt des Programms.

Eintrittskarten sind für 6 Euro erhältlich. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 0391/4042910 möglich.

Musik von Ed Sheeran und Coldplay im Kerzenschein in der Johanniskirche

Ein Konzert mit Musik von Ed Sheeran und Coldplay wird in der Johanniskirche in Magdeburg veranstaltet. Die Aufführung erfolgt im Kerzenschein und wird vom Alaia Streichquartett gespielt, einem internationalen Ensemble mit Erfahrung in verschiedenen Orchesterformationen und Musikgenres.

Das Programm umfasst unter anderem die Stücke „Clocks“, „Something Just Like This“, „Bad Habits“, „Adventure of a Lifetime“, „Fix You“, „Photograph“, „The Scientist“, „Shivers“, „Perfect“, „Viva la Vida“, „Give Me Love“ und „Sky Full of Stars“.

Die Veranstaltung findet am 9. Februar um 18.30 Uhr sowie am 7. März um 20.45 Uhr statt. Der Einlass beginnt jeweils 30 Minuten vor Konzertbeginn.

Alaia Streichquartett spielt Musik von Abba und Queen

In der Johanniskirche in Magdeburg wird ein Konzert mit Musik von Queen und Abba gegeben. Die Veranstaltung findet am 9. Februar um 20.45 Uhr statt. Der Einlass beginnt 30 Minuten vor Konzertbeginn, verspäteter Zutritt ist nicht möglich.

Auf dem Programm stehen bekannte Titel wie „Dancing Queen“, „SOS“, „Money, Money, Money“, „Voulez Vous“, „Bohemian Rhapsody“, „I Want To Break Free“, „Killer Queen“, „Waterloo“, „Super Trouper“, „Mamma Mia“, „Don't Stop Me Now“, „We Will Rock You“ und „We Are The Champions“.

Das Alaia Streichquartett übernimmt die musikalische Darbietung. Das Ensemble besteht aus professionellen Musikern mit Erfahrung in verschiedenen Orchesterformationen und Musikstilen.

„An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0“ in der Magdeburger Zwickmühle

„An Mut sparet nicht noch Mühe 2.0“ ist ein aktualisiertes politisch-satirisches Programm in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Es wird derzeit mit Olaf Kirmis und Thomas Müller sowie alternierend mit Rolf Schinzel und Oliver Vogt aufgeführt. Die Regie übernehmen Michael Rümmler und Hans-Günther Pölitz, das Buch stammt von Hans-Günther Pölitz, mit Beiträgen von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer.

Die Musik des Programms umfasst Werke von Udo Lindenberg, Carl Loewe, Giuseppe Verdi, Ralph Erwin, Ralf Arnie, Theo Mackeben und Hanns Eisler.

Das Programm beschäftigt sich humorvoll mit dem Thema Mut, beginnend bei der klassischen Definition über historische Beispiele bis hin zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen. Es stellt die Frage, was Mut heute eigentlich bedeutet und beleuchtet die verschiedensten Aspekte des Mutes, der als treibende Kraft sowohl in der Geschichte als auch im persönlichen Leben eine Rolle spielt.

Das Kabarettprogramm steht an mehreren Terminen im Veranstaltungskalender der Zwickmühle: um 17 Uhr am 9. Februar, jeweils um 20 Uhr am 7., 8., 20. und 28. Februar 2025 sowie um 15 Uhr am 19. und 26. Februar.

"Nicht von schlechten Eltern" im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Sebastian und Tobias Hengstmann präsentieren ihr 19. Kabarettprogramm mit dem Titel „Nicht von schlechten Eltern“. Es reflektiert die Ereignisse der vergangenen 20 Jahre, die sowohl politisch, wirtschaftlich als auch privat geprägt waren. Die Brüder standen am 8. November 2003 erstmals gemeinsam mit einem eigenen Kabarettprogramm auf der Bühne und haben seitdem regelmäßig Folgetermine absolviert. Das Jubiläumsprogramm ist keine Lesung oder ein reines „Best Of“, sondern eine Mischung aus beidem mit humorvollen, spontanen und musikalischen Elementen.

Die Veranstaltungen finden im Kabarett „...nach Hengstmanns“, Breiter Weg 37, statt. Am 9. und 16. Februar beginnen um 15 Uhr Nachmittagsvorstellungen. Abend-Vorstellungen sind für den 5., 7., 12. und 13. Februar um 19.30 Uhr geplant. Auch in den Wochen danach gibt es noch Termine.

"Und sie träumten von der Sonne" im Familien- und Jugendzentrum im Rennebogen

Das Theaterensemble „bühnenfrei“ bringt mit „Und sie träumten von der Sonne“ eine Uraufführung auf die Bühne. Das Stück thematisiert den Strukturwandel in einer Kleinstadt, die den Bau einer Hightech-Fabrik als wirtschaftliche Chance betrachtet. Während viele auf neue Arbeitsplätze hoffen, warnt der parteilose Stadtrat Frank Wilke vor möglichen Folgen. Ein Gutachten zur Wasserversorgung wird nicht durchgeführt, und die Spannungen zwischen Wilke und dem Bürgermeister Bernd Schlother eskalieren. Während einer Stadtratssitzung kommt es zum Konflikt, der sich bei der feierlichen Eröffnung der Fabrik zuspitzt. Steigende Temperaturen und ein sinkender Wasserstand verschärfen die Lage zusätzlich. Die Bevölkerung gerät zunehmend in Schwierigkeiten, während die Produktion aufrechterhalten werden soll.

Die Aufführung dauert 2 Stunden und 15 Minuten und enthält eine Pause. Sie wird in deutscher Sprache gespielt und ist für Menschen ab 12 Jahren geeignet. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. Das Familien- und Jugendzentrum im Rennebogen 167 in Magdeburg dient als Veranstaltungsort. Ein barrierefreier Zugang ist vorhanden.

Die Termine sind der 8. Februar, 9. Februar, 1. März und 2. März 2025. Der Einlass beginnt jeweils um 1 Uhr, die Vorstellung startet um 18.30 Uhr. Eine Reservierung wird empfohlen und ist telefonisch unter 01578/7667867 oder per E-Mail an kontakt@buehnenfrei.de möglich.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Die Koffer voll von Sehnsucht" um 18 Uhr im Magdeburger Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls gibt es noch Karten an der Tages- beziehungsweise Abendkasse.

Zum Redaktionsschluss nur noch zwei Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für "Golden Ace - Die Magier" um 19 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.