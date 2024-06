Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 9.6.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Letzte "Jagdszenen" im Magdeburger Schauspielhaus

Zum letzten Mal wird das Stück "Jagdszenen" am Sonntag im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Geschichte: Als Abram, der wegen Homosexualität zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, in das kleine Dorf Reinöd kommt, ist sich das Dorf schnell einig: Er soll wieder weg. Sogar seine Mutter schließt sich dem Wunsch an – vielleicht hört dann das Gerede über sie endlich auf. Nur die lebenslustige Tonka will, dass er bleibt und mit ihr eine Familie aufbaut.

„Oboenklang und Orgelschall“ im Dom zu Magdeburg

Das nächste Konzert der Reihe Orgelpunkt im Magdeburger Dom trägt am Sonntag den Titel „Oboenklang und Orgelschall“. Das Konzert wird von Norbert Düchtel an der Orgel und Beatrix Lampadius an der Oboe gestaltet.

Zunächst wird die Sonate in g-Moll, Wotq 135, von Carl Philipp Emanuel Bach dargeboten. Diese Komposition für Oboe und Orgel umfasst die Sätze Adagio, Allegro und Vivace. Im Anschluss folgt die Fantasie in f von Johann Ludwig Krebs, ein Stück für Oboe und Orgel, das im Adagio erklingt und speziell für zwei Manuale und Pedal geschrieben wurde. Norbert Düchtel war von 1979 bis 2015 Dozent für Künstlerisches Orgelspiel und Improvisation an der Hochschule für Katholosche Kirchenmusik Regensburg und von 1988 bis 2011 Leiter einer internationalen Orgelklasse für „Künstlerisches Orgelspiel“ an der Staatlichen Hochschule für Musik Detmold. Von 1985 bis 2008 war er Organist an der Basilika „Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle“ in Regensburg und spielte dort am 13. September 2006 im Beisein von Papst Benedikt XVI. die neue Mathis-Orgel ein. Zwischen 2010 und 2021 war er Kustos der drei Orgeln in der Minoritenkirche St. Salvator des Museums der Stadt Regensburg und leitete die „Sonntäglichen Matineen“. Beatrix Lampadius, geboren 1975 in Quedlinburg, gewann mehrere Preise bei „Jugend Musiziert“ und erhielt den Preis der Yehudi-Menuhin-Stiftung. Lampadius gründete das Poulenctrio mit dem Schwerpunkt auf Französische Moderne und veröffentlichte 2018 eine CD. Sie spielte als Solistin mit verschiedenen Orchestern und war Mitglied verschiedener Kammermusikvereinigungen. Zudem hatte sie Lehraufträge an verschiedenen Musikschulen und leitet die „Tanz-Musikschule Lampadius“ in Aschersleben.

"Oboenklang und Orgelschall" beginnt diesen Sonntag, 9. Juni, um 16 Uhr im Dom zu Magdeburg.

„Bock auf Sport Sommerfest“ in der Festung Mark

Zum 6. Mal organisieren das Sportlernetzwerk Samfprcity und die Festung Mark im Hohepfortewall gemeinsam mit vielen Freunden und Partnern das „Bock auf Sport Sommerfest“. Wie in den Vorjahren wandelt sich das große Areal des „Kultur Picknicks“ vor der Festung Mark zu einem lebendigen Ort mit einem bunten Nachmittagsprogramm für die ganze Familie. Gefeiert wird von 14 bis 18 Uhr.

Abwechslungsreiche „Basteln & Tüfteln Stationen“ warten auf Euch. Stellt eure kreativen Fähigkeiten beim Familienparcour unter Beweis oder tobt euch bei zahlreichen Sportattraktionen wie Fußball-Dart, Bogenschießen oder Bungeetrampolin aus und trefft namenhafte Magdeburger Sportler. Mit leckeren sommerlichen Getränken, frischem Kuchen, Eis und Köstlichkeiten vom Grill ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Eröffnet wird das Sommerfest mit Kindermusik zum Mitrocken.

Bläserklassen des Norbertusgymnasiums spielen am Mückenwirt

Im Jahr 2004 wurde die erste Bläserklasse am Norbertusgymnasium gegründet. Die Schüler haben dann an vier Tagen in der Woche Bläserklassenunterricht, wobei an drei Tagen die gesamte Klasse musiziert. Am vierten Tag werden die Schüler nach Instrumentengruppen getrennt von Lehrern der Magdeburger Rock:Pop:Jazz:Schule unterrichtet.

Bevor im September wieder eine neue Bläserklasse beginnt, wollen die Schüler an diesem Sonntag ab 11 Uhr am Mückenwirt in Buckau ihr erlerntes Können bei einem Konzert zum 20-jährigen Bestehen des Projekts zeigen.

Sommerkonzert des Ensembles KonBarock in St. Maria Hilf in Magdeburg

Unter dem Titel “La Folia” beginnt das Sommerkonzert des Ensembles KonBarock des Konsrvatoriums am 9.6. um 16 Uhr in der Kirche St. Maria Hilf. Diese befindet sich in der Müllergasse in Magdeburg-Ottersleben. Der Eintritt ist frei.

Es erklingen Werke von Francesco Geminiani, Georg Philipp Telemann, Johann Mattheson sowie Carl Friedrich Abel. Die Leitung hat Viktoria Malkowski inne.

"Feministische Bildsprache: Performance und Fotografie" im Kunstmuseum Magdeburg

"Feministische Bildsprache: Performance und Fotografie" ist Sonntagsführung mit Benedikt Johannes Seerieder durch die Ausstellung „unverschämt rebellisch. Sanja Iveković. Ulrike Rosenbach. Gabriele Stötzer “ am 9.6. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 überschrieben. Beginn ist um 15 Uhr.

Radikale künstlerische Positionen beziehen Sanja Iveković (geb. 1949 in Zagreb), Ulrike Rosenbach (geb. 1943 in Bad Salzdetfurth) und Gabriele Stötzer (geb. 1953 in Emleben) seit den 1970er Jahren. Unabhängig voneinander entwickelten sie in den sehr verschiedenen politischen Kontexten ihrer Herkunftsstaaten eine Bildsprache, die gängige Geschlechterrollen und die damit verbundenen kulturellen Normen kritisiert.

Die Ausstellung präsentiert sowohl Fotografien, Videoarbeiten, Performances sowie Installationen der drei Künstlerinnen.

Märkte in Magdeburg

Die Festung Mark im Hohepfortewall lädt am 9. Juni im Zeitraum von 12 bis 16 Uhr zum Familien-Frohmarkt in die historischen Gewölbe der Festungsanlage ein. Auf der Trödelstrecke gibt es an diesem Tag allerlei zu entdecken: Angeboten werden können Spielzeuge von A bis Z, niedliche Kinderkleidung aus zweiter Hand, coole Second Hand-Fashion aus dem letzten Sommerurlaub, antikes Geschirr bis hin zu gut erhaltenen Büchern für einen schmalen Taler. Auch Omas handgewebte Topflappen oder die liebgewonnene Zinnkanne findet hier sicher seinen neuen Besitzer. Der Eintritt zum Flohmarkt ermöglich gleichzeitig Zutritt zum Fashion-Flohmarkt der Frauenklamotte.

Am 9.6.24 findet zudem ein Tuchmarkt im Börde Park an der Salbker Chaussee statt. Von 9 bis 17 Uhr sind die Händler vor Ort.

Ebenfalls von 9 bis 17 Uhr findet der Salbker Floh- und Trödelmarkt auf dem Lidl-Parkplatz in Alt-Salbke 50 statt. Vor Ort sind auch Obst- und Gemüsestände.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

