Weihnachtsmarktprozess in Magdeburg Als der Gutachter spricht, rastet Taleb A. aus
Am 18. Verhandlungstag begründet der psychiatrische Gutachter, warum er beim Angeklagten eine narzisstische Persönlichkeit vermutet. Taleb A. reagiert wie erwartet.
Aktualisiert: 09.02.2026, 18:02
Magdeburg - Es ist einer der Schlüsselmomente im Prozess gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarktes: Als der psychiatrische Gutachter Dr. Bernd Langer gestern auf Bitte des Schwurgerichts begründet, warum er beim Angeklagten eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vermutet, rastet Taleb A. aus: „Sie sind dumm und sie waren angetrunken“, ruft er dem Gutachter aus seinem schusssicheren Glaskasten entgegen.