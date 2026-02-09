Am 18. Verhandlungstag begründet der psychiatrische Gutachter, warum er beim Angeklagten eine narzisstische Persönlichkeit vermutet. Taleb A. reagiert wie erwartet.

Als der Gutachter spricht, rastet Taleb A. aus

Sachverständiger Bernd Langer vor Gericht: „Jedes Mal, wenn ich mein Mikrofon anstelle, stelle ich auch den Angeklagten an, sodass er hier seine Show abzieht.“

Magdeburg - Es ist einer der Schlüsselmomente im Prozess gegen den Attentäter des Magdeburger Weihnachtsmarktes: Als der psychiatrische Gutachter Dr. Bernd Langer gestern auf Bitte des Schwurgerichts begründet, warum er beim Angeklagten eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vermutet, rastet Taleb A. aus: „Sie sind dumm und sie waren angetrunken“, ruft er dem Gutachter aus seinem schusssicheren Glaskasten entgegen.