Mehr als 100 Millionen Euro Arena-Neubau in Magdeburg: Finanzierung mit privatem Partner
Die Stadt Magdeburg hat kein Geld, aber große Pläne. Damit eine neue Arena für den Sport und die Kultur gebaut werden kann, soll ein privater Partner mit ins Boot geholt werden. Das birgt Chancen, aber auch Risiken.
15.10.2025, 10:07
Magdeburg. - Seit 2008 hat die Landeshauptstadt Magdeburg über das PPP-Modell (Public Private Partnership) 20 Schulen saniert. Über dieses Modell soll auch der mehr als 100 Millionen Euro teure Neubau einer Mehrzweckhalle mit 10.000 Plätzen finanziert werden. So funktioniert es.