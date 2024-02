Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am ersten Märzwochenende 2024

Magdeburg - Das ersten Wochenende im März 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen.

Boys’n’Beats: Eine "Fiesta mexicana" wird am 1. März im Boys'n'Beats, dem Club für schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, ab 23 Uhr gefeiert. Am Sonnabend, 2. März, ab 23 Uhr schlagen die "Sternstunden mit Stella deStroy".

Down Town Club: Blackmusic, 808 und Deutschrap mit DJ Coop werden am 1. März ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 ab 23 Uhr geboten. "Ich lebe für HipHop" meint DJ Peppermint an 2. März ab 23 Uhr.

Insel der Jugend: Benjo, Carlaidoskop und Technoromantika sorgen am Freitag, 1. März, ab 23 Uhr unter der Überschrift "Randale" auf der "Insel der Jugend" in der Maybachstraße 8 für Stimmung. Am Sonnabend, 2. März, ab 20 Uhr ist zunächst ein Konzert mit Lackmann One und Hallenbande geplant, um 23 Uhr nimmt Klaus Lörrach die Partybesucher mit auf die "Reise zum Mittelpunkt der 80er".

Café Treibgut: DJ Dops legt am Sonnabend, 2. März, ab 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 die Musik auf. Der Titel des Abends lautet "House im Hafen".

Idol: Eine Ü-30-Party steht auf dem Programm im Idol im Rennebogen 177. Beginn ist am Sonnabend, 2. März, um 21 Uhr.

Buttergasse: Der "One Love Saturday" mit Felistic beginnt am Sonnabend, 2. März, um 22 Uhr. Veranstaltungsort ist die Buttergasse im Alten Markt 13.

Ellen Noir: DJ Bruno Kramm - bekannt von "Das Ich" -, DJane Alina und DJ Grinser Cat sowie DJ Veit gestalten den Vampirball mit Dark und Romantic am Sonnabend, 2. März, im Ellen Noir im Bahnhof Buckau. Beginn ist um 22 Uhr.

Kunstkantine: André Galluzzi und Anna Schreit sorgen am Sonnabend, 2. März, ab 22 Uhr beim "Bumms" für Stimmung. Die Party steigt in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42.

Geheimclub: In der Nacht zum Sonntag beginnt im "Geheimclub" in der Münchenhofstraße 37 die Party "Never Stop". Auf dem einen Floor legen Noëtik, Trust, Rasch und Ch4r20tte auf, auf dem anderen Glsky, Bizarro und Toffee.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.