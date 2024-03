Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys am Osterwochenende 2024 in den Clubs

Magdeburg - Schon ab Donnerstag wird das Osterwochenende 2024 in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Festung Mark: Die Party im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall mit DJ-Neulingen geht am 28.3. in die nächste Runde. Beginn ist um 19 Uhr. Nach einem erfolgreichen Auftakt haben im Stübchen aufstrebende DJs wieder die Möglichkeit, ihre Sets vor Publikum zu spielen. Eine "Salsa Night" ist am 30.3. in der Festung Mark im Hohepfortewall angesagt. Beginn ist um 21 Uhr.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 sorgen Klaus Lörrach & Christian Bradel am 28. März ab 23 Uhr für Stimmung. Zu "Y2K" bringen sie die Musik der 90er und 2000er mit. "Follow the rabbit" heißt es dann am 30. März ab 23 Uhr. Mit dabei sind Berndt Bechstein, Mo.To, Herr_Conrad, Peter Dunkel, Fabiano Kinzley und Statler. Zu "Save the Rave" sind am Sonntag ab 23 Uhr auf zwei Floors Techno, Hardtechno und Trance angesagt. Gestaltet wird die Nacht von Phil S., Benjamin Wolligandt, ND/AD, CO2, Cello,

Johny Kilo, Unterkracher, Der Dude, Fine, KS6 und Joga.

Down Town Club: Um 23 Uhr beginnt am 29.3. im Down Town Club im Breiten Weg 227 die Party "All in the mix" mit DJ Vendetta und DJ Luis Ree. Di "Down-Town Resident DJ's Club Night" ist für den 30. März ab 23 Uhr mit DJane Kim Noble und DJ Timson angesagt. Zur "Die Osterbunny Party" sind am 31. März ab 23 Uhr DJ C-Ro und DJ Dr. Oletz zur Stelle.

Prinzzclub: DJ Abuzze gestaltet am 29.3. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a die Nacht unter dem Titel "Savage".

Factory: Eine Depeche Mode Party und eine 80er Party stehen für den 29. März auf dem Plan der Factory in der sandbreite. Beginn ist um 23 Uhr. Die Party der Strezzkidz beginnt am Sonnabend um 22 Uhr. Das Lineup: Unicorn on K, Schillah liveh, Kannadiss vs. Massakker, Cheapex vs. CZ Kind vs. Bassbilanz, Phiesi und Abzocka, Entzugszklinique, Hetzer, Corespondent, Anabolic Impact, Poison Ivy, Shoxxez, Philert und Drukmacher.

Boys’n’Beats: In der Nacht zum Sonnabend beginnt um Mitternacht im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, eine Havana Club Night. Am 30. März ab 23 Uhr sorgt DJ M&N unter dem Titel "Malle, Malle Malle" für Stimmung. House, R’n'B, 80er und Charts erklingen am Sonntag ab 23 Uhr unter der Überschrift "Happy Ostern".

Ellen Noir: In der Nacht zum Sonnabend beginnt im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof um Mitternacht, in der Nacht zum Sonntag um 22 Uhr, "Free Rave". Am ersten Abend legen Luzzifer, DJ Decline, Icaruzz vs Der Verknickte, Pitti Pepp, Deejay Pi und DJ Barcard, am zweiten Abend Klangkasper, Babbax, DJ Decline, Pitti Pepp, Modztekk, Krause, Hazel, Fehlfunktion vs Nanoxx, Novato sowie Herzz vs Korgz auf.

Barsol: DJ DNS legt am 30. März ab 21 Uhr bei "Your Night" im Barsol in der Leiterstraße 1 auf. "Gewagt & Maßgeschneidert" sorgen am 31. März ab 21 Uhr für die Musik.

MAW: Eine "Festtagsproduktion" ist für den 30. März ab 23 Uhr im MAW in der Liebknechtstraße 65-91 im Haus 142a angesetzt. Auf dem einen Floor legen Debbie, 2lav, J.herb und Redsunday, auf dem anderen DJ Europarking, Jan Goertz, DJ Ritalino, RuppiDieKatz und Hndhrz auf.

Buttergasse: "Time to Remember" ist am Sonnabend mit DJ C.H.R.I.S. und Tammy Morris ab 22 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13. Sie bringen ein Best of 30 Years of House, Trance und Techno Music auf die Lautsprecher. Am Ostersonntag feiert ab 22 Uhr DJ Moon Shot mit den Gästen die "Ukrainian Party".

Geheimclub: In der Nacht zum Ostersonntag ist im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 eine Nacht unter dem Titel "Never stop" angesagt. Auf dem einen Floor stehen SI.Kurd, CC.Fierce B2B Pernox, Versus und Nicolas Lendkrais, auf den anderen Miami Vince und DJ Lellek an den Reglern.

Kunstkantine: Am 31. März ab 22 Uhr hat die Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42 geöffnet. "La Boums - die fette achtziger Fete" steigt mit Anne Regler, Lackschuh und Josy auf dem einen Floor, auf dem anderen gibt es einen Mix von Oldschool Hip-Hop über Funk und Disco bis hin zu House mit Ev Flash, DJ Taip und Ate One.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Uni am Universitätsplatz.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.