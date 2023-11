"Seven Drunken Nights - The Story of the Dubliners" im Magdeburger Amo.

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Drei Kabarettveranstaltungen, Schauspiel, Konzert, eine Erotikshow, Artistik und Literatur - auch Donnerstag, der 2. November bietet in Magdeburg ein umfangreiches Programm

Zu den Freizeittipps für Mittwoch, den 1. November 2023, geht es hier.

Folk: "Seven Drunken Nights - The Story of the Dubliners" im Magdeburger Amo

Am 2. November heißt es um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 "Seven Drunken Nights - The Story of the Dubliners". Zu erleben ist eine neue Show auf der fünften Welttournee.

In Zusammenarbeit mit dem legendären Irish Pub O'Donoghue's, dem Ort, an dem 1962 alles für „The Dubliners“ begann, erzählen „Seven Drunken Nights“ mit ihrer neunköpfigen Band die 50 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte der Band. Geboten wird ein Abend voller Irish Folk Music.

Akrobatik in der Magdeburger Nicolaikirche

Eine besondere Benefizveranstaltung für den Neubau der Orgel findet am Donnerstag, ab 19 Uhr in der Nicolaikirche am Nicolaiplatz statt. Zu erleben ist hier unter dem Motto „Wie weit“ Luftartistik mit Musik. Artistin Anne Scholze macht dabei das Vertikaltuch zu einem Sinnbild des Lebens, an das man sich klammern kann, von dem man fällt, sich daran verwickelt, verknotet und wieder herauswindet, wie es in einer Ankündigung heißt.

Musikalisch begleitet von einer Komposition des Sterncombo-Meissen-Sängers Manuel Schmid öffnet das Projekt den Kirchenraum und lädt das Publikum zu einem magischen Spiel mit der Schwerkraft ein. Im Anschluss warten die Sterncombo-Meissen-Musiker Manuel Schmid und Frank Schirmer mit musikalischen Perlen des Ostrocks auf. Gefördert wird die Kunstaktion von der Kloster Bergesche Stiftung.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird gesammelt für das Orgelprojekt in der Nicolaikirche.

Anna Bolavá präsentiert in der Magdeburger Stadtbibliothek den Roman "Der Duft der Dunkelheit"

Die tschechische Autorin Anna Bolavá präsentiert am Donnerstag in der Magdeburger Stadtbibliothek im Briten Weg 109 ihren preisgekrönten Debütroman "Der Duft der Dunkelheit". Beginn ist um 19:30 Uhr.

In „Der Duft der Dunkelheit“ wird auf poetische und suggestive Weise von einer Heldin erzählt, die sich in der Welt der Kräuter verliert und ihrem eigenen Verderben entgegengeht. Die Geschichte: Es ist Sommer, warm und alles wächst und gedeiht und inmitten der Natur und Pflanzen ist Anna zu Hause und in ihrem Element. Denn ihre große Passion gilt den Heilkräutern, deren Sammeln, Trocknen und Verarbeiten fast schon ihr Leben bestimmt. Dies verbindet die Frauen der Familie bereits über Generationen hinweg und hat Annas Leben von Kindheit an geprägt. Doch hinter dem scheinbar idyllischen Leben im Haus der verstorbenen Großmutter verbergen sich die Schatten der Vergangenheit.

"Tod eines talentierten Schweins" im Magdeburger Schauspielhaus

Vorstellungen der deutschsprachigen Erstaufführung des Schauspiels "Tod eines talentierten Schweins" von Roman Sikora mit Musik von Kate Bush, Adele, Freddie Mercury und anderen beginnen am 2. und 10. November sowie am 1., 19., 22. und 28. Dezember jeweils um 19:30 Uhr im Schauspielhaus Otto-von-Guericke-Straße 64 Das Stück ist für Zuschauer ab 14 Jahren geeignet.

Die Geschichte: Die Zeit vergeht schnell im Schlachthof. Das Schwein, mit bemerkenswertem Talent und einer Sondergenehmigung, fragt sich, wie viel Zeit ihm noch bleibt und wie sein Ende aussehen wird. Es kennt den Weg zum Tod gut und hat oft für seine Artgenossen gesungen. Nun ist es Zeit für sein letztes Konzert, den großen Abschied einer Künstlerseele.

Satirischer Monatsrückblick im Kabarett „... nach Hengstmanns“

Am 2. November 2023 um 19.30 Uhr im Kabarett "nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 gibt es einen satirischen Monatsrückblick. Es handelt sich um eine Reihe, in der die Kabarettisten, sich immer wieder auch Gäste einladen.

Die Hengstmanns kommentieren bei der Gelegenheit humorvoll und fassungslos die Ereignisse des vergangenen Monats. Denn auch in diesem wimmelte es vor Frechheiten und Unverschämtheiten.

Christina Martin stellt im Volksbad Buckau ihr Album „Storm“ vor

Christina Martin, eine vielseitige Künstlerin aus Ost-Kanada, verschmilzt Pop, Rock, Folk und Americana. Ihr neues Album "Storm" reflektiert Menschlichkeit mit ehrlichen Songs. Begleitet von Dale Murray plant sie 2023 internationale Auftritte. In einer Ankündigung heißt es: „Ob persönliche Innenansichten oder Erzählungen über dritte Personen – jeder Song ist mit der Feder der Liebe gezeichnet und trifft direkt mitten ins Herz.“

Zu Gast ist sie zu einem Konzert am Donnerstag im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Beginn ist um 20 Uhr.

Musikalisches Kabarett im Magdeburger Hundertwasserhaus

Unter dem Titel „Verflixt Klassik“ gastiert der Musikkabarettist Felix Reuter am Donnerstag im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Beginn der Vorstellung ist um 20 Uhr. Der Pianist und Entertainer musiziert und plaudert.

Er geht Fragen nach wie: Wie entstand Mozarts kleine Nachtmusik? Oder was wäre passiert, hätten sich Beethoven und Bach gekannt? Und was hat Frank Sintra mit Franz Liszt zu tun? Vor niemandem macht Reuter halt und zeigt dabei seine eigene Version der klassischen Meisterwerke. Der Weimarer Pianist deckt auf, welche Melodien damals wie heute raffiniert geklaut wurden. Auf originelle Art präsentiert er dem Publikum, welche neuen Werke daraus entstanden sind.

Wettstreit beim Song Slam in der Festung Mark

Der “Song Slam” ist ein Musikerwettstreit, bei dem Musiker mit ihren selbst geschriebenen Liedern gegeneinander antreten. Ziel ist es, unentdeckten musikalischen Talenten aus Magdeburg die Möglichkeit zu bieten und ihr Potenzial auf der Bühne zu zeigen.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Juli geht das neue Format in die nächste Runde – im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall. Beginn ist am Donnerstag um 20 Uhr.

"Mit Volldampf ins Aus" im Magdeburger Kabarett Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm "Mit Volldampf ins Aus", präsentiert von Marion Bach, Heike Ronniger und anderen, steht auf dem Spielplan des Kabaretts „Magdeburger Zwickmühle“ in der Leiterstraße 2a. Die MS "Cassandra" dient darin als Bühne für humorvolle Betrachtungen des Weltgeschehens, mit sarkastischem und witzigem Touch, begleitet von Musik von Stefan Klucke aka Musikkabarett Schwarze Grütze.

Vorstellungen beginnen am Donnerstag und am Freitag um 20 Uhr. In den folgenden Wochen sind Vorstellungen am 8., 9, 17. Und 25. November sowie am 8., 9., 13., 22., 23., 28. und 29. Dezember jeweils um 20 Uhr geplant. Für 15 Uhr ist eine Vorstellung am 29. November angesetzt.

Erotik-Show mit den Jungs von „Six Paxx“ im Amo

Nackte Haut, glänzende Muskeln und knackige Waschbrettbäuche sind am Donnerstag im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 zu sehen. Um 20 Uhr beginnt die Show „Six Paxx“. Zum Redaktionsschluss waren für die Show noch Restplätze verfügbar. Neben erotischen Dancemoves und atemberaubender Akrobatik werden magische Dinge passieren, versprechen die Veranstalter. Auch ließen es sich die Jungs nicht nehmen, mit dem Publikum auf Tuchfühlung zu gehen.