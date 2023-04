In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Die Volksstimme hat einen Blick in den Veranstaltungskalender geworfen.

Ausgehen in Magdeburg - 11 Freizeittipps am Sonnabend

Magdeburg - Musik und Komödie, eine Gala im Opernhaus und Pferderennsport, Kabarett Literatur und Rummel - der Veranstaltungskalender bietet für Magdeburg am Sonnabend, 22. April, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat elf Tipps zusammengetragen. Für die Partys in den Magdeburger Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Ideen zum Ausgehen am Freitag, 21. April, geht es hier.

„Bis auf Heiteres“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarett „Bis auf Heiteres“ mit Marion Bach und Heike Ronniger steht am Sonnabend um 20 Uhr auf dem Spielplan der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Dabei handelt es sich um die letzte Vorstellung dieses Stücks.

Es geht um die politischen Veränderungen in der Ampel-Koalition und die aufrüstenden Friedensparteien. Auch die Atomkraft, welche jetzt als umweltfreundlich bezeichnet wird, und die Beliebtheit der FDP bei jungen Leuten sind Thema. Marion Bach und Heike Ronniger sortieren ein. Dabei werden Lügen und Wahrheiten zergliedert, bis man sie nicht mehr voneinander unterscheiden kann.

Miss Rockester spielt im Volksbad Buckau

Seit dem Jahr 2012 präsentiert Silvana Mehnert, bekannt durch ihre Arbeit in der A-cappella-Band „medlz“, ihr Soloprojekt „Miss Rockester“. Gemeinsam mit dem Gitarristen Thomas Hübel, dem Perkussionisten Stephan Salewski und dem Cellisten Benni Cellini ist sie am Sonnabend ab 20 Uhr bei einem Konzert im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zu erleben.

Mit ihrer Musik gewährt die Sängerin den Menschen einen Einblick in ihre Seele, heißt es in einer Ankündigung. Die unverkennbare Handschrift ihrer Lieder zeichne sich durch stille Poesie und die Wiederbelebung verlorener Worte aus dem alltäglichen Sprachgebrauch aus. Jede ihrer Kompositionen offenbare ihre Liebe zu den Gedanken, die sie darin ausdrückt, sei es eine Eigenkomposition, Gedichtvertonung oder Instrumentalstück.

Ihr drittes Album „Dieser Moment“ erfüllt nicht nur einen Kindheitstraum, sondern lässt ihre innere Welt hörbar werden. In Zusammenarbeit mit der Elbland Philharmonie Sachsen und den Arrangeuren Tim Jäkel und Andreas Goldmann hat sie ein Orchesteralbum geschrieben.

Erster Renntag auf der Magdeburger Pferderennbahn

Auf der Magdeburger Pferderennbahn im Herrenkrug findet am Sonnabend der erste Renntag des Jahres statt. Start ist um 14 Uhr.

Insgesamt können sich die Galoppsportfreunde auf sieben Rennen freuen, bei denen 74 Pferde an den Start gehen werden. Als Preisgeld warten auf die Aktiven insgesamt 47.200 Euro.

Swing in der Gertraudenkirche

Am Sonnabend beginnt in der St. Gertrauden Kirche in der Schönebecker Straße 17 ein Konzert mit dem Trio „Swing And More“ statt. Beginn ist um 16 Uhr.

Die Zuschauer können sich auf eine Mischung aus Swing- und Filmmusik freuen. Dargeboten wird dies von der Sängerin Elke Otto, dem Saxofonisten und Klarinettisten Franz Kadell und dem Pianisten Uwe Stein.

Lyrik, Prosa und Harfenklang im Gröninger Bad in Magdeburg

Konzertlesung: Nina Hoger und Ulla van Daelen präsentieren am Sonnabend um 20 Uhr in der Konzertlesung „Der alte Klang & das Meer“ im Gröninger Bad in der Gröninger Straße 2 eine emotionale Darbietung über die Sehnsucht nach der Ferne und der Freiheit, bei der die Zuschauer dem Rauschen des Meeres lauschen können. Sensibel, humorvoll und hochkarätig umgesetzt in Lyrik, Prosa und Harfenklang, wird das Programm für manche Überraschung sorgen.

Nina Hoger und Ulla van Daelen gastieren im Gröninger Bad. Foto: Andreas Schmiedling

Die gebürtige Hamburgerin Nina Hoger arbeitet seit ihrer Schulzeit regelmäßig für das Fernsehen und hat in wichtigen Filmen wie „Marleneken“ oder der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ mitgespielt. Ulla van Daelen gilt als Ausnahmeerscheinung in der internationalen Harfenszene und hat sich mittlerweile als Interpretin, Komponistin und Arrangeurin von Jazz, Rock und Pop auf der Harfe einen Namen gemacht. Ihre Eigenkompositionen werden bundesweit im Radio gespielt.

Musikalische Komödie im Magdeburger Hundertwasserhaus

Eine Aufführung von „Oh, Alpenglühn“ ist für Sonnabend, 20 Uhr, im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a in Magdeburg geplant. Weitere Vorstellungen sind für den 12. Mai, den 15. September und den 14. Oktober um 20 Uhr sowie für den 11. November ebenfalls um 19.30 Uhr geplant.

Die Geschichte: Eine erfolgreiche Musicaldarstellerin leidet unter Verfolgung – von ihrem hysterischen Manager, der Presse, ihren durchgedrehten Produzenten und zu guter Letzt von ihrem Ehemann. Sie findet Zuflucht in den bayerischen Alpen, einquartiert in die Kammer der verstorbenen Mutter eines jungen Bergbauern. In der idyllischen Kulisse kommen sich die Diva und der Naturbursche näher. Die Lawine kommt ins Rollen und endet anders als erwartet.

Werner Bettge Band spielt im Magdeburger Blue Note

Seit Jahren gastiert die Werner Bettge Band nun schon regelmäßig in Magdeburg. Sowohl laut und rockig als auch mit gefühlvollen Balladen präsentieren sie sich und ihre Musik mit großer Spielfreude und Echtheit. Die Texte handeln von Erlebtem und vom Alltag, mit all seinen Irrwegen und Visionen.

Geboten werden deutschsprachige Musik und Lyrik – und zwar auch bei einem Konzert am Sonnabend. Beginn ist um 20.30 Uhr im Blue Note am Lessingplatz.

Freier Eintritt zur Gala im Magdeburger Opernhaus

Der Förderverein Theater Magdeburg ehrt am Sonnabend ab 19.30 Uhr bei einer Gala drei Mitglieder des Ensembles sowie eine Mitarbeiterin des Hauses. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Neben den Laudationen stehen Filmbeiträge über die Geehrten sowie Beiträge der Geehrten sowie von weiteren Mitgliedern des Ensembles auf dem Plan. In den vergangenen Jahren wurden bereits mehr als 80 Talente mit Förderpreisen geehrt. Außerdem wird der Freundespreis des Vereins verliehen.

Jazztage mit „Die Stimme“ im Gesellschaftshaus

Derzeit laufen die Magdeburger Jazztage. Unter dem Titel „Die Stimme“ gastieren am Sonnabend ab 19 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 Sophie Tassignon Khyal, 7 Steps to Mystery und Soundspace.

Der bulgarische Jazzpianist Antoni Donchev hat das Projekt „7 Steps to the Mystery“ ins Leben gerufen, um zwei große Welten zu verbinden – die der traditionellen bulgarischen Folklore und die der Improvisation, der Musik des Augenblicks. Bulgarische Folklore wird in ihrer reinsten Form präsentiert – durch die kristallklaren Stimmen der Sängerinnen des Eva-Quartets, Teil des phänomenalen Chors "The Mystery of Bulgarian Voices". Als Partner wurden im Laufe der Jahre verschiedene Musiker ausgewählt, die für ihre künstlerische Kompromisslosigkeit bekannt sind, unabhängig von der Bühne, auf der sie spielen, Künstler, die ihren eigenen Stil in der Improvisationsmusik und im Jazz geschaffen haben, wie Pantelis Stoikos, Pavel Terziyski und Martin Hafizi.

Peter Ehwald und Stefan Schultze sind langjährige Kooperationspartner und Initiatoren verschiedener musikalischer Großprojekte. Für die Magdeburger Jazztage laden die beiden bei Soundspace die Improvisationskünstlerin Saadet Türköz zu einer improvisierten Begegnung ein.

Die Sängerin und Komponistin Sophie Tassignon ist bekannt für ihre einzigartige stimmliche Klangfarbe und ihre bezeichnenden Kompositionen. Neben ihrer allumfassenden musikalischen Existenz hat Tassignon ein tiefsitzendes Interesse an Kulturen weltweit und verschiedenen Sprachen, welche sie in ihre Arbeiten einfließen lässt. 2017 beschloss Tassignon, durch ihre Arbeit mit syrischen Flüchtlingen in Berlin, Arabisch zu lernen und ein tieferes Verständnis für die arabische Welt zu bekommen. Daraus entwickelte sich schließlich ihr neuestes Projekt „Khyal“.

„Expert:innen in Aspik“ im Magdeburger Schauspielhaus

Die 15. Ausgabe der Reihe „Katzengold“ des Theaters Magdeburg bietet am Sonnabend „Expert:innen in Aspik“. Das Fachgespräch zu verschiedenen Sachthemen sei warm-kalt, süß-sauer und auf keinen Fall schlüpfrig, heißt es augenzwinkernd in einer Ankündigung. Das Gespräch beginnt um 21 Uhr im Kasino des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Rummel auf der Magdeburger Frühjahrsmesse

Die diesjährige Frühjahrsmesse findet bis zum 7. Mai 2023 auf dem Messeplatz „Max Wille“ an der Elbe statt. Es ist die nunmehr 574. Messe. Und auch diesmal werden den tausenden Besuchern Nervenkitzel, Attraktionen und viele beliebte Leckereien geboten.

Zu den Highlights gehört ein Riesenrad, das durch seine stattliche Höhe von 35 Metern die Silhouette der Stadt für einige Wochen unübersehbar verändern wird. Mit dabei ist „Heart-Breaker“. Hier erleben die Fahrgäste eine adrenalinreiche Reise um die eigene Achse.

Geöffnet ist am Donnerstag und Freitag um 15 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bereits um 14 Uhr. Der Eintritt kostet einen Euro.