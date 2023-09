Magdeburg - Konzerte und Feste, Festivals und Zirkus, der Wettbewerb der Jugendfeuerwehr, Theater, Comedy mit Helge Schneider sowie die ersten beiden Termine für den Tag des offenen Denkmals - als dies gehört zu den Ideen aus dem Magdeburger Veranstaltungsprogramm für Samstag, den 9. September 2023, die die Magdeburger Volksstimme auf dieser Seite zusammengestellt hat.

Was ist los in Magdeburg?

Für die Partys, die vom 8. bis 10. September 2023 in den Magdeburger Clubs gefeiert werden, gibt es eine eigene Seite. Und zu weiteren Freizeittipps aus Kultur und Unterhaltung für Freitag, den 8. September 2023, geht es hier.

Konzert und Gespräch: Konservatorium steht im Zeichen des Saxofons

Das Saxofonquartett „Quattro Quarti“ aus Tallin und Vlady Bystrov, Dozent für Saxofon und Leiter des Fachbereichs Jazz-Rock-Pop des Konservatoriums, präsentieren am Sonnabend im Konservatorium ihr Programm „Sax-o-Fun: Das musikalische Chamäleon“. Dabei wird das Saxofon in verschiedenen musikalischen Stilen zum Leben erweckt und zeigt seine Wandlungsfähigkeit. „Die Vielfalt der Klänge und Emotionen, die ein Saxofon hervorbringen kann, wird Sie begeistern und in seinen Bann ziehen“, heißt es in der Einladung zu der Veranstaltung.

Bevor das Konzert um 17.30 Uhr im Konzertsaal des Konservatoriums beginnt, haben die Besucher die Gelegenheit, sich mit den Künstlern zu treffen. In einem Gespräch vor dem Konzert um 16.30 Uhr werden sie ihre Leidenschaft für das Saxofon teilen, Einblicke in seine Geschichte geben und verschiedene Arten von Saxofonen präsentieren.

Swing & Light-Festival in der Magdeburger Innenstadt

Es wird eine besondere Premiere: Mit dem „Swing & Light-Festival“ wollen Magdeburgs Händler Corona vergessen lassen und den Menschen Lust auf die Innenstadt machen. Der Eintritt ist frei. Hier ein Überblick über das Bühnenprogramm am Sonnabend.

Bühne Sparkasse MagdeBurg, Breiter Weg, 17 Uhr - Historical Swing Dance Orchestra. Durch und durch tanzbare, abwechslungsreiche Musik der unterschiedlichsten Bigband-Sounds der USA aber auch Europas aus den 1930er bis 1950er Jahren. 19 Uhr - Piano Power Station. Seit über 20 Jahren begeistert das Trio mit der exotischen Besetzung, zwei Pianos, Hammond Orgel plus Schlagzeug. Die Band lässt den Boogie-Woogie mit Rock-Elementen und Klassik-Adaptionen in einem frischen mitreißenden Sound erklingen.

Auch interessant: Was hinter dem „Swing & Light-Festival“ in der Magdeburger Innenstadt steckt

Bühne Wobau: 17 Uhr - Feurthstreet Lumber Factory Jazzband. 19 Uhr: Saxlust - Kein Playback, diese Band macht selbst und live Musik. Das geht zu sechst in kleiner Besetzung, dann wieder mit fast 20 Saxlustigen auf der Bühne. Swing, Rock, Welthits, Lateinamerikanische Klänge, so wie's passt. Zum Hören, zum Tanzen, Immer Gute-Laune-Musik pur.

Bühne SWM, Milchkuranstalt: 17 Uhr - Boom Boom Broom. Eine außergewöhnliche Besetzung mit Heike Besen am Sousaphon und ihrem Sohn Julius an der Gitarre. Hits der Swing-Ära und Rockabilly-Songs werden mit fröhlicher Leichtigkeit in Szene gesetzt. 19 Uhr: Frisko Five - Die Musiker der Frisco Five kennen sich seit rund fünf Jahrzehnten und spielten teils schon damals in bekannten Bands wie Happy Jazz & Co, Georgia Street Jazzband oder Blue Roseland Orchestra. Auch heute sind sie noch in anderen Formationen aktiv wie Hannover Bigband, Hot Jazz Orchestra Hannover oder Bourbon Skiffle Company. Sie haben sich der Pflege des traditionellen Swing-Stils verschrieben.

Alter Markt ab 22 Uhr: Beamer Mapping Festival

Festival an der Magdeburger Hubbrücke

Derzeit findet das Kulturbrücke Festival Magdeburg statt. Neben Workshops gibt es ein Bühnenprogramm. Um 14 Uhr beginnt das Programm am Sonnabend. Mit dabei sind Nojot, Katya de Berlin, My S Ukrainy, Denecke, Laura Liebeskind und Leyas Crave. Am Nachmittag steht eine Diskussion „Politisches Engagement in und für Sachsen-Anhalt“ auf dem Programm und am Abend eine Feuershow.

Lesen Sie auch: Kunst und Kultur an der Magdeburger Hubbrücke

Für Sonntag sind Claraschein, Ka:Ma & Friends, ernstgemeint, Haute Cuisine, Under Bridges sowie eine Lesebühne angekündigt.

Bahnhofsfest auf dem Magdeburger Hauptbahnhof

Magdeburgs Hauptbahnhof wird 150 Jahr alt – und wird deshalb am Sonnabend gefeiert. Am 9. September lädt die Deutsche Bahn (DB) von 12 bis 21 Uhr zum 150-jährige Bestehen des Hauptbahnhofs mit einem Bahnhofsfest ein. Die Veranstaltungen finden auf dem Konrad-Adenauer-Platz (Westausgang zum ZOB) und auf der Freifläche zwischen Bahnsteig 5 und 6 statt, teilte ein Bahnsprecher mit.

Um 12 Uhr eröffnet demnach das Jugendblasorchester der Stadt Magdeburg das Jubiläum. Gäste sind unter anderen Verkehrsministerin Lydia Hüskens, (FDP), OB Simone Borris (parteilos), und DB-Konzernbevollmächtigter für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Martin Walden. Ab 13.30 Uhr werden Fahrräder versteigert, die in den vergangenen Monaten gefunden und nicht abgeholt wurden. Der 1. FC Magdeburg lädt 15.15 Uhr zur Autogrammstunde. Ab 16 Uhr werden die Gäste mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm unterhalten, 20 Uhr gibt Linda Hesse ein Konzert. Beendet wird alles um 20.45 Uhr mit einer Laser- und Video-Show mit Sequenzen zur Geschichte des Magdeburger Hauptbahnhofs. Am Bahnsteig 6 gibt es eine Fahrzeugausstellung mit historischen und modernen Eisenbahnfahrzeugen.

Ein mit einer Dampflok bespannter Sonderzug bringt Interessierte aus dem Raum Leipzig/Halle/Köthen nach Magdeburg zum Bahnhofsfest und nachmittags wieder zurück. Dieser Sonderzug pendelt auch zwischen Magdeburg und Schönebeck/Elbe. Informationen zu den Fahrzeiten und die Tickets gibt es im Internet. Und außergewöhnliche Bahnhofsführungen können bei Lukullustours gebucht werden.

Theater Magdeburg feiert am Sonnabend am Schauspielhaus

Das Theater Magdeburg feiert am Sonnabend bei freiem Eintritt von 13 bis 19.30 Uhr hinter dem Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 das Theaterfest. Geboten werden Aktionen und Darbietungen.

Die künstlerische Vermittlung präsentiert an beiden Tagen neue und bekannte Spielklubs ihrer Klubkultur.„Freuen Sie sich auf Workshops für jung und alt. Unser junges Publikum kann gemeinsam mit den Kolleg:innen der Werkstätten künstlerisch kreativ werden. Zusätzlich verlosen wir wieder Karten für unsere zahlreichen Inszenierungen“, heißt es in der Einladung.

Zwei Chorkonzerte in Magdeburger Kirchen

Der Cantamus-Chor unter der Leitung von Jürgen Töpfer gibt am Sonnabend um 16 Uhr ein Konzert in der Nikolaikirche am Nikolaiplatz. Das neue Programm „So sind wir“ ist eine musikalische Zeitreise durch die Chormusik.

1955 wurde der heutige Kinder- und Jugendchor Magdeburg gegründet und 1991 an das Hegel-Gymnasium Magdeburg angegliedert. Ein Konzert gibt er Chor am Sonnabend um 16 Uhr in der Wallonerkirche in der Neustädter Straße 8. Das Konzert ist ein Teil der Reihe „Magdeburger Motette“.

Premiere für „Jagdszenen“ im Magdeburger Schauspielhaus

Um 19.30 Uhr hat am Sonnabend ein Schauspiel von Martin Sperr für Zuschauer ab 16 Jahren seine Premiere. Auf der Bühne stehen Iris Albrecht, Luise Hart, Robert Lang-Vogel, Nico Link, Oktay Önder, Mia Rainprechter, Michael Ruchter und Isabel Will.

Die Geschichte: Als Abram, der wegen Homosexualität zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, in das kleine Dorf Reinöd kommt, ist sich das Dorf schnell einig: Er soll wieder weg. Sogar seine Mutter schließt sich dem Wunsch an – vielleicht hört dann das Gerede über sie endlich auf. Nur die lebenslustige Tonka will, dass er bleibt. Mit ihr will Abram versuchen, eine Partnerschaft einzugehen und sich den rigiden Gesetzen des Dorflebens zu fügen. Als dann die Metzgerin behauptet, Abram hätte den kriegstraumatisierten Jungen Rovo verführt, setzt sie eine Spirale der Gewalt in Gang, der die Schwächsten zuerst zum Opfer fallen.

Am Sonnabend haben um 19.30 Uhr "Jagszenen" im Magdeburger Schauspielhaus ihre Premiere. Foto: Katrin Ribbe

„Jagdszenen aus Niederbayern“, so der ursprüngliche Titel, machten den Autor 1966 als Vertreter des neuen kritischen Volkstheaters bekannt. Das Stück hat Modellcharakter: Am Beispiel eines kleinen Dorfes wird das Verhalten einer Gemeinschaft vorgeführt, die mit dem Gefühl moralischer Überlegenheit zur Jagd auf alle bläst, die ihren Vorstellungen widersprechen.

Die Premiere beginnt am Sonnabend um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Weitere Vorstellungen sind unter anderem am 16. und 23. September um 19.30 Uhr und am 8. und 22. Oktober um 18 Uhr.

Das ist das Weinfest in Sudenburg

Unter dem Motto „Sudenburg genießt das Leben“ steigt an diesem Sonnabend, 9. September, wieder ein Weinfest im Stadtteil. Start ist um 15.30 Uhr auf dem Hof vom Kulturzentrum Feuerwache in der Halberstädter Straße 140.

Besucher haben die Möglichkeit, sich durch eine breite Auswahl an regionalen und internationalen Weinsorten zu probieren. Der Fachhandel „Wein-Stein“ mit Sitz an der Haberstädter Straße wird dabei sein. Darüber hinaus gibt es verschiedene kulinarische Angebote. Michael Hoffmann, Vorsitzender der IG Sudenburg, führt als Moderator und DJ durch die Veranstaltung. Es soll auch Quizformate geben. Das Weinfest geht bis 22 Uhr.

Gitarrenfestival mit zwei Trios im Magdeburger Gesellschaftshaus

Zum Gitarrenfestival treten am Sonnabend im Gesellschaftshaus Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 das AKA Trio und das Rafael Cortés Trio auf. Beginn ist 19.30 Uhr.

Die zwölfjährige Freundschaft zwischen drei Virtuo­­­­­­­­­­­­­­sen ­– dem italienischen Gitarristen Antonio Forcione, dem senegale­sischen Koraspieler Seckou Keita und dem brasilianischen Perkussio­nisten Adriano Adewale – beflügelt die intensive, spirituelle, akusti­sche Musik des AKA Trios, die über Genres hinausgeht und gelegentlich durch einen fast klösterlichen Minimalismus glänzt.

Aus dem Herzen Spaniens und einer Flamenco-Dynastie stammend, begann Rafael Cortés' musikalische Reise bereits mit vier Jahren. Sein Flamenco zeichnet sich durch Leidenschaft und moderne Elemente aus, vergisst aber die traditionellen Spielweisen dabei keineswegs.

The Boogie Blasters treten im Stübchen der Festung Mark auf

Das Trio The Boogie Blasters spielt am Sonnabend im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall. Beginn ist um 20 Uhr. Gespielt werden Boogie Woogie, Swing, Jump’n’Jive und Rock’n’Roll.

Gespielt werden Titel so bekannter Interpreten und Songschreiber wie Louis Prima, Louis Jordan, Ray Charles, Big Joe Turner, Fats Domino und mehr. „Fürs Drumherum wird euch wieder DJane Manu Tanzratte musikalisch durch den Abend begleiten“, so die Ankündigung.

Salon auf Schienen zum 125. Geburtstag eines Kirchenmanns

„Salon auf Schienen – Eine Feier der besonderen Art zum 125. Geburtstag von Lothar Kreyssig“ ist eine Straßenbahnrundfahrt am Sonnabend, 15 Uhr, ab dem Domplatz überschrieben, die die Evangelische Erwachsenenbildung organisiert hat. Es geht an diesem Tag um Lothar Kreyssig – ein mutiger Richter, streitbarer Kirchenmann, engagierter Ökumeniker, musikalischer Familienvater, visionärer Initiator.

Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0391/59 80 22 68 oder per E-Mail an elke.plath@ekmd.de.

Serdar Somuncu tritt mit „Seelenheil - Das Vierte Reich“ im Amo Magdeburg auf

Serdar Somuncu ist am Sonnabend mit seinem Programm „Seelenheil - Das Vierte Reich“ im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 zu Gast. Der Auftritt beginnt um 20 Uhr.

Diesmal hat es der selbsternannte Hassprediger und Gründer einer Religionsgemeinschaft abgesehen auf seine Kritiker und den neuen Zeitgeist der vorschnellen Verurteilung. Ganz im Gegensatz zu seinen bisherigen Programmen will der Hassias dabei wieder mehr Liebe unter seine Jünger bringen. „Wir brauchen mehr Wohlwollen und weniger Arg.“ Somuncu ist und bleibt ein Mann der klaren Haltung, die sich gegen Engstirnigkeit und Intoleranz richtet. Woher diese kommt und wie man sie nennt, ist ihm dabei herzlich egal, „denn schließlich sind wir alle im Wandel der Gedanken ein Fähnlein im Wind“.

Frühstück und Rundgang im Magdeburger Zoo

Unter dem Titel „Frühstück und Führung“ beginnt am Sonnabend um 9 Uhr ein kulinarisches Angebot im Zoo, bevor um 10.30 Uhr eine einstündige Führung stattfinden. Buchungen sind für Sonnabend sowie für den 29. September, 20. Oktober und 4. November auf der Seite des Magdeburger Zoos möglich.

Der Magdeburger Zoo befindet sich an der Zooallee im Norden der Landeshauptstadt. Mehr als 200 Tierarten leben in der Einrichtung.

Circus Barlay gastiert am Magdeburger Flugplatz

Der „Circus Barlay“ gastiert bis 17. September in Magdeburg. Die Manege ist am Flugplatz in der Ottersleber Chaussee aufgebaut. Vorstellungszeiten sind Mittwoch bis Freitag um 16 Uhr, Samstag um 15 und 18 Uhr, diesen Sonntag um 11 und 15 Uhr sowie am 17. September um 11 Uhr.

Auf dem Programm stehen auch der Große Exotenzug mit Kamelen, Rindern und Zebras, Kontorsion Akrobatik, Angelo mit tanzenden Tellern und fliegenden Löffeln und Artistik am Tuch.

Helge Schneider tritt in der Festung Mark auf

„Der letzte Torero - BIG L.A. Show“ heißt das Programm, mit dem Helge Scheider am Sonnabend in Magdeburg auftritt. Veranstaltungsort ist die Festung Mark.

Mit seiner Show singt, tanzt, trommelt, trompetet er sich in die Herzen der vielen Menschen, so die Veranstalter. Als Torero ist Helge Schneider auch auf dem Cover seines aktuellen Albums zu sehen. „Den Toreroanzug habe ich in Berlin in einem Secondhandshop gekauft. Der Verkäufer hat noch gesagt: Der letzte Torero. Und da habe ich gedacht, da muss ich einen Song draus machen“, berichtete er in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau.

In einer Rezension zu einem Auftritt Helge Schneiders hieß es: „Pendelnd zwischen horrendem Blödsinn, hintergründigem Wortwitz, großartigen Kalauern und absurden Geschichten navigierte der 67-Jährige durch das Programm und verblüffte zwischendurch zumindest das Erst-Publikum mit einer unglaublichen Virtuosität an einer schier unüberschaubaren Menge von Musikinstrumenten. Die Texte bestechen meist durch eine fast schon dadaeske Naivität, in der Alltagssituationen geschildert werden, die beim Erleben vollkommen belanglos wären, durch Schneiders einzigartige Darbietung aber so unfassbar komisch sind.“

Zum Redaktionsschluss waren noch Stehplätze erhältlich. Der Auftritt von Helge Schneider beginnt am Sonnabend um 20 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall.

Vorspiel zum Tag des offenen Denkmals

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz lädt zum 30. Mal zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals ein. Magdeburger Einrichtungen und Kulturdenkmäler sind mit dabei. Die meisten Veranstaltungen finden am Sonntag statt. Doch auch am Sonnabend sind in Magdeburg bereits drei Angebote geöffnet.

Im Kavalier Scharnhorst gibt es schon am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr stündlich Führungen. Die Adresse lautet Kavalier Scharnhorst 15. Die Alte Gärtnerei im Herrenkrug 2 mit dem Café Verde hat Sonnabend und Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Eine auf der Aktionsseite zum Tag des offenen Denkmals veröffentlichte Information hat das Hegelgymnasium korrigiert: Geöffnet ist die Einrichtung nicht am Sonntag, sondern am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr.

Jugendfeuerwehr präsentiert sich

Am Sonnabend wird die Jugendfeuerwehr Magdeburg ihren alljährlichen Löschangriff Nass an der MDCC-Arena präsentieren. Dort werden Mannschaften aus den Jugendfeuerwehren in zwei Altersklassen ab 9.30 Uhr an den Start gehen.