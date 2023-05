Renate Sattler liest in der Florapark-Bibliothek in Magdeburg aus "Das Muschelgewand".

Literatur und Journalismus, Wissen, ein Theater-Gespräch und Kino - das sind einige Beispiele aus dem Magdeburger Veranstaltungskalender. Die Volksstimme hat die Ideen zusammengetragen. Zu den Ideen zum Ausgehen für Montag, den 8. Mai, geht es hier.

Renate Sattler liest in der Stadtteilbibliothek im Magdeburger Florapark

Die Magdeburger Autorin Renate Sattler liest am Dienstag um 16 Uhr aus ihrem Roman „Das Muschelgewand“ in der Stadtteilbibliothek Flora-Park im Olvenstedter Graseweg 37. Auf drei Zeitebenen erzählt Renate Sattler von Aus- und Einwanderung, Inbesitznahme und Verdrängung in Gegenwart und Geschichte.

Auf drei Zeitebenen erzählt Renate Sattler von Aus- und Einwanderung, Inbesitznahme und Verdrängung in Gegenwart und Geschichte. Die Gründung der englischen Kolonie Virginia und die Auswanderung in die USA im 19. Jahrhundert werden miteinander verknüpft. Ausgangspunkt der Gegenwartshandlung aber ist der Leuchtturm von Gottesgnade, der zum Verkauf steht. Für Fietje Strahlow, Sohn des letzten Leuchtturmwärters, ist der Turm Zentrum seiner Kindheit. Doch jetzt sollen andere Großprojekte Geld in die Region bringen.

Seit 2007 ist Renate Sattler freiberufliche Autorin und seit 2011 Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen-Anhalt des Verbandes deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Zudem ist sie seit 2019 Mitglied des Pen-Zentrums Deutschland.

Fotoreporter berichtet in der Magdeburger Stadtteilbibliothek von Kriegsreportagen

Gut zwei Jahrzehnte hat Knut Müller als Reporter von Kriegsschauplätzen unterschiedlichster Art aus aller Welt berichtet. Für Magazine wie „Der Spiegel“ und „Stern“ war er unterwegs, wagte sich in Bürgerkriegsgebiete und scheinbar „befriedete“ Regionen und spürte immer auch dem Schicksal der einfachen Leute, der Kriegsopfer, nach.

Am Dienstag stellt der Bildjournalist sein aktuelles biografisches Buch „Die Wahrheit fiel zuerst“ um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek vor. Knut Müller verfolgte den Jugoslawienkrieg mit seinen Folgekonflikten hautnah, ebenso die Entwicklungen in Afghanistan seit 9/11 oder die Kämpfe der Warlords am Horn von Afrika.

Vieles wird in seinem Buch beschrieben, was man aus der klassischen Berichterstattung nicht kennt. Dazu zählen die Geschichte eines Reporterkollegen und Freundes, der unbedingt aus Kriegsgebieten berichten will und nach Afghanistan aufbricht, wo er bald darauf erschossen wird, oder die eines deutschen Fotografen, der schließlich in Somalia zum Islam konvertiert. Mit seiner journalistisch geprägten, direkten Ansprache, die auf jede Dramatisierung über das Ereignis hinaus verzichtet, gelingt es Müller, seine Leser zu fesseln, ohne dass das Leid in den Kriegsberichten in den Hintergrund gerät.

Digitaler Dienstag der Volkshochschule: Es geht um Biolebensmittel sowie um Verschwörungstheorien

Mit zwei Vorträgen vermittelt die Volkshochschule Magdeburg am Dienstag Wissen via Internet. In dem einen geht es um Biolebensmittel, in dem anderen um Verschwörungstheorien.

Was macht Lebensmittel zu Bio-Lebensmittel, heißt es ab 17 Uhr mit Melanie Letzel. Für viele Verbraucher ist der Kauf von ökologisch erzeugten Lebensmitteln bereits selbstverständlich geworden. Im Vergleich zu konventionell produzierten Lebensmitteln erwarten Verbraucher, dass Öko-Lebensmittel geringer mit Schadstoffen und Rückständen belastet sind und weniger Zusatzstoffe enthalten. Ein weiteres Kriterium für den Kauf von Bio-Lebensmitteln ist die Produktionsweise: Anforderung an die Tierhaltung, Verzicht auf Gentechnik und die Vermeidung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln. Ökologisch erzeugte Lebensmittel sind durch ein gesetzlich definiertes Bio-Siegel erkennbar. Zusätzlich erschweren aber die vielen Öko-Labels, die entweder durch Anbauverbände vergeben werden oder Eigenmarken des Einzelhandels sind, den Überblick. Anmeldung und weitere Infos hier.

Bill Gates will uns alle zwangsimpfen? Dies ist eine der Fragen, der Christoph Wolf ab 18 Uhr in seinem Vortrag nachgeht. Im öffentlichen Diskurs bleibt oft unklar, was darunter zu verstehen ist. Warum sprechen einige von Mythen und andere von Theorien? Warum können Verschwörungen wahr sein, Verschwörungstheorien aber nicht? Außerdem soll über Gründe und Ursachen diskutiert werden, warum Menschen anfällig dafür sind. Weitere Informationen gibt es hier.

Loriots große Trickfilmrevue im Studiokino Magdeburg

Eine einzigartige Wiederbegegnung mit Loriot bietet derzeit das Studiokino Magdeburg im Moritzplatz 1a: Zwei Herren im Bad, ein sprechender Hund, die Tücken eines Fernsehabends oder ein zu hart gekochtes Frühstücksei. Die Figuren und Szenen aus Loriots Trickfilmen begleiten und erfreuen uns seit über fünf Jahrzehnten. „Loriots große Trickfilmrevue“ präsentiert nun sein gesammeltes Trickfilmwerk in neuem Glanz.

Der urkomischer Streifzug entlang von 31 geliebten Trickfilmklassikern, die jetzt in noch nie gesehener Brillanz auf der großen Leinwand neu erlebt werden können. Ein Filmvorstellungen ist im Studiokino am Dienstag um 17.30 Uhr geplant.

Förderverein des Theaters Magdeburg lädt ins Opernhaus

Der Förderverein des Theaters Magdeburg lädt am Dienstag um 19.30 ins Café im Magdeburger Opernhaus. Bei der Veranstaltung in der Reihe ThemaTisch geht es um die Frage: Wie entsteht eine Spielzeit?

Geboten wird ein Gespräch mit Ulrike Schröder (Chefdramaturgin) und Sascha Krebs (Künstlerischer Betriebsdirektor). Der Eintritt ist frei. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Zählkarten gibt es an der Theaterkasse im Opernhaus. Zu erreichen ist diese unter Telefon 0391/40.490.490.